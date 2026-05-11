कड़ाके की गर्मी में राहत! Amazon पर अचानक गिरे Window AC और Split AC के दाम, कूलर के बदले AC लाने का सबसे सही मौका
भीषण गर्मी के बीच जबरदस्त धमाका ऑफर आया है, जहां भारी डिस्काउंट के चलते ब्रांडेड Split AC अब एक प्रीमियम एयर कूलर की कीमत में उपलब्ध हैं। बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस के साथ आप इन आधुनिक एयर कंडीशनर्स को बेहद सस्ती कीमतों और आसान EMI पर अपना बना सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भीषण गर्मी के इस मौसम में एयर कंडीशनर खरीदने का सपना देख रहे मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एक अविश्वसनीय 'धमाका ऑफर' सामने आया है। इस विशेष सेल के दौरान, मार्केट में टॉप-रेटेड ब्रांडेड Split AC पर ऐसी भारी गिरावट देखी जा रही है कि इनकी कीमत एक प्रीमियम एयर कूलर के लगभग बराबर पहुंच गई है। LG, Samsung, Voltas और Lloyd जैसे दिग्गज ब्रांड्स अपने चुनिंदा मॉडल्स पर 45% से 55% तक का सीधा डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसे देखकर ग्राहकों की आंखें फटी रह गई हैं।
इस ऑफर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो ग्राहक 15,000 रुपये से 20,000 रुपये के बजट में एक अच्छा कूलर खरीदने की सोच रहे थे, वे अब कुछ अतिरिक्त बचत और बैंक ऑफर्स का लाभ उठाकर अपने घर में चमचमाता स्प्लिट एसी लगवा सकते हैं। डील को और भी आकर्षक बनाने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और रिटेल स्टोर्स पुराने कूलरों पर भारी Exchange Bonus और चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर 3,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक दे रहे हैं। इसके अलावा, No-Cost EMI की सुविधा के जरिए आप महज 1,500 रुपये की मासिक किस्त पर इसे घर ला सकते हैं। इन एसी में इनवर्टर टेक्नोलॉजी और हाई एनर्जी रेटिंग जैसे फीचर्स भी शामिल हैं, जो बिजली के बिल की चिंता को कम करते हैं। अगर आप भी गर्मी से निजात पाना चाहते हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें, क्योंकि यह स्टॉक सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है।
1. Blue Star 0.8 Ton 2 Star, Window AC (Copper, 2 Way Swing, Multi Sensors, Blue Fins, Self Diagnosis, WFA209LXU, White)
भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए अगर आप एक किफायती और भरोसेमंद विकल्प की तलाश में हैं, तो Blue Star 0.8 Ton Window AC एक बेहतरीन चुनाव है। यह एसी विशेष रूप से छोटे कमरों (110 sq.ft तक) के लिए डिजाइन किया गया है। 30,000 रुपये की एमआरपी वाला यह ब्रांडेड एसी सेल में मात्र 26,999 रुपये (और ऑफर्स के साथ इससे भी कम) में उपलब्ध है। इसमें टर्बो कूल और ह्यूमिडिटी कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जो कम बिजली खपत में भी जबरदस्त ठंडक प्रदान करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ड भीषण गर्मी में कमरे को तुरंत ठंडा
हवा से नमी सोखकर कमरे को सूखा और आरामदायक
तकनीकी खराबी होने पर यह एसी खुद ही डिस्प्ले पर एरर कोड दिखा देता
कॉपर कॉइल्स और ब्लू फिन्स तकनीक
क्यों खोजें विकल्प
एनर्जी रेटिंग कम
बड़े कमरों या हॉल के लिए पर्याप्त नहीं
2. Whirlpool 1.5 Ton 3 Star, Magicool Inverter Split AC (MAGICOOL 15T 3S INV CNV S5K2PP0, Copper, Convertible 4-in-1 Cooling Mode, HD Filter White)
व्हर्लपूल का यह Magicool Inverter Split AC आधुनिक तकनीक और शानदार कूलिंग का बेजोड़ संगम है। 1.5 टन की क्षमता वाला यह एसी मध्यम आकार के कमरों (111-150 sq.ft) के लिए बिल्कुल सही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 4-in-1 Convertible कूलिंग मोड है, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से रिमोट के जरिए बदल सकते हैं। भारी डिस्काउंट के चलते 57,660 रुपये की एमआरपी वाला यह एसी वर्तमान में अविश्वसनीय कीमत पर मिल रहा है, जो इसे इस सीजन की सबसे हॉट डील्स में से एक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की बचत
4-in-1 Convertible
कूलिंग को एडजस्ट
Stabilizer Free Operation
क्यों खोजें विकल्प
रेटिंग 2-स्टार
कंप्रेसर पर 5 साल की वारंटी
शोर स्तर कुछ ग्राहकों को थोड़ा ज्यादा लग
3. Acerpure Chill Neo1.5 Ton 3 star, New star rated, Split AC(4800W AC5IPG61.5TN3W48W 7 in 1 Convertible, Ice Blast Mode, 4 way swing, Cooling @ 58 degree, White)
Acer (एसर) ब्रांड का Acerpure Chill Neo एयर कंडीशनर इस सीजन की सबसे आधुनिक और किफायती डील्स में से एक है। यह 1.5 टन का स्प्लिट एसी 150 से 180 वर्ग फुट तक के मध्यम आकार के कमरों के लिए एकदम सही है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 58 डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक तापमान में भी प्रभावी कूलिंग करने की क्षमता है। वर्तमान में 37% के भारी डिस्काउंट और अतिरिक्त कूपन ऑफर्स के साथ, यह उन लोगों के लिए एक प्रीमियम विकल्प है जो कम कीमत में हाई-टेक फीचर्स चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
7 अलग-अलग कूलिंग मोड
मोड चालू करते ही कमरा मिनटों में बर्फ जैसा ठंडा
58 डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती गर्मी में भी शानदार काम
4-Way Swing
क्यों खोजें विकल्प
नया ब्रांड
इंडोर यूनिट की आवाज थोड़ी बढ़ सकती
4. Voltas 1.5 ton 3 star,New star rated, Rating Inverter Split AC (Copper, Convertible 5-in-1 Cooling Mode, 2-Way Air Swing, Anti-dust Filter with Anti Microbial Coating, Auto Clean (183INV CAV, White)
भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक, वोल्टास का यह 1.5 Ton Inverter Split AC मध्यम आकार के कमरों के लिए एक पावरफुल कूलिंग समाधान है। यह एसी 5-in-1 कंवर्टिबल मोड के साथ आता है, जो आपको बिजली बचाने और जरूरत के अनुसार कूलिंग चुनने की आजादी देता है। वर्तमान में 44% के बड़े डिस्काउंट के साथ, यह 60,990 रुपये की एमआरपी के बजाय काफी किफायती कीमत पर उपलब्ध है। इसमें एंटी-माइक्रोबियल कोटिंग और एंटी-डस्ट फिल्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं जो ठंडी हवा के साथ-साथ शुद्ध हवा भी सुनिश्चित करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
5-in-1 Adjustable Mode
कंप्रेसर पर 10 साल की लंबी वारंटी
विशेष फिल्टर हवा से धूल और हानिकारक कीटाणुओं को साफ करने में मदद
इंडोर यूनिट के अंदर नमी और गंदगी को जमने से रोकता
52 डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती गर्मी में भी कमरे को ठंडा रखने में सक्षम
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2-वे स्विंग
इंस्टॉलेशन फीस अलग से देय
5. Voltas 1 ton 2 Star Fixed Speed Window AC (Copper, Anti Dust Filter, 2-Way Air Swing, Memory Restart, Sleep Mode (122FS PLATINA, White)
वोल्टास का यह 122FS PLATINA मॉडल उन लोगों के लिए एक किफायती और टिकाऊ विकल्प है जो कम बजट में ब्रांडेड कूलिंग चाहते हैं। 1 टन की क्षमता वाला यह विंडो एसी छोटे कमरों (110 sq.ft तक) के लिए एकदम उपयुक्त है। इसे इंस्टॉल करना बहुत आसान है और यह चिलचिलाती गर्मी में भी (48°C तक) कमरे को ठंडा रखने में सक्षम है। वर्तमान में 17% डिस्काउंट और शानदार बैंक ऑफर्स के साथ यह बजट सेगमेंट की एक बेहतरीन डील साबित हो रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
काफी किफायती
कंप्रेसर पर 10 साल की लंबी वारंटी
Memory Restart
कॉपर कॉइल्स बेहतर कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा
शोर स्तर कुछ ग्राहकों को थोड़ा अधिक लग
इन्वर्टर टेक्नोलॉजी नहीं
6. Carrier 1Ton 3 Star Window Fixed Speed AC(Copper, Dust Filter & Turbo Mode, 2024 Model, Estrella Ex,CAW12EC3R34F0,White)
कैरियरका Estrella Ex मॉडल अपनी मजबूती और शानदार कूलिंग परफॉरमेंस के लिए जाना जाता है। 1 टन की क्षमता वाला यह 2024 मॉडल छोटे कमरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। 39,090 रुपये की एमआरपी वाला यह एसी वर्तमान में 25% डिस्काउंट के साथ बेहद आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है। इसमें टर्बो मोड और एक्वा क्लियर प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे चिलचिलाती गर्मी और उमस भरे मौसम, दोनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक गर्मी में भी बिना अपनी कूलिंग क्षमता खोए प्रभावी ढंग से काम करने के लिए डिजाइन
Aqua Clear Protection
कंडेंसर फिन्स पर लगी यह कोटिंग जंग और संक्षारण से सुरक्षा
Active Carbon Filter
कॉपर कंडेंसर बेहतर हीट ट्रांसफर और लंबे समय तक चलने की गारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की बचत थोड़ी कम
स्प्लिट एसी के मुकाबले विंडो एसी थोड़े ज्यादा शोर
7. Oakter Studio AC 0.5 Ton 1 Star Window | 6 Amp Plug | Low Power Consumption | 50°C Cooling | Surge Protection | Anti-Dust Filter | Ideal for 75 sq.ft Rooms | CWRC Technology
अगर आप एक ऐसे एयर कंडीशनर की तलाश में हैं जो चलाने में कूलर से भी सस्ता हो, तो Oakter Studio 0.5 Ton AC आपके लिए एक क्रांतिकारी विकल्प है। यह भारत का पहला सच्चा Plug & Play AC है, जिसे किसी विशेष 16A सॉकेट की जरूरत नहीं पड़ती और यह साधारण 6 Amp के प्लग पर भी आसानी से चलता है। 29,999 रुपये की एमआरपी वाला यह मिनी एसी वर्तमान में 47% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र 15,999 रुपये में उपलब्ध है, जो इसे वास्तव में "कूलर की कीमत में एसी" वाली डील बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
छोटे कमरे ण
कम बिजली की खपत
CWRC टेक्नोलॉजी
एंटी डस्ट टेक्नोलॉजी से युक्त
क्यों खोजें विकल्प
1 स्टार एनर्जी सेविंग
छोटे कमरे के लिए ही उपयुक्त
1. सबसे छोटा एसी कितने टन का होता है?
आमतौर पर घरेलू उपयोग के लिए सबसे छोटा एसी 0.5 टन (0.5 Ton) का होता है। इसे अक्सर 'मिडल' या 'स्टूडियो एसी' भी कहा जाता है। यह छोटे कमरों (लगभग 70-80 वर्ग फुट), केबिन, हॉस्टल या पीजी रूम के लिए सबसे उपयुक्त होता है। हालाँकि, कुछ पोर्टेबल और खास तौर पर बनाए गए मिनी एसी इससे भी कम क्षमता (जैसे 0.1 या 0.25 टन) के हो सकते हैं, लेकिन बाजार में 0.5 टन का मॉडल सबसे आम और लोकप्रिय है।
2. 1 टन एसी और 1.5 टन एसी में क्या अंतर है?
इन दोनों के बीच मुख्य अंतर उनकी कूलिंग क्षमता (Cooling Capacity) और कमरे के आकार का होता है:
1 टन एसी (1 Ton AC): यह छोटे कमरे (100 से 120 वर्ग फुट) के लिए बनाया गया है। इसकी कूलिंग पावर कम होती है और यह कम बिजली खपत करता है।
1.5 टन एसी (1.5 Ton AC): यह मध्यम आकार के कमरे (120 से 180 वर्ग फुट) के लिए सबसे अच्छा होता है। इसकी कूलिंग स्पीड 1 टन के मुकाबले ज्यादा होती है और यह बड़े क्षेत्र को जल्दी ठंडा कर सकता है।
बिजली का बिल: अगर आप छोटे कमरे में 1.5 टन का एसी लगाते हैं, तो बिजली का बिल बेवजह ज्यादा आएगा। वहीं, बड़े कमरे में 1 टन का एसी लगाने पर वह कमरा ठंडा नहीं कर पाएगा और कंप्रेसर पर दबाव के कारण बिजली ज्यादा खर्च होगी।
3. 1 टन का एसी कितने रुपए का आता है?
1 टन के एसी की कीमत ब्रांड, स्टार रेटिंग (2, 3 या 5 स्टार) और प्रकार (Window या Split) पर निर्भर करती है:
Window AC (विंडो एसी): इसकी शुरुआत लगभग ₹22,000 से ₹28,000 के बीच होती है।
Split AC (स्प्लिट एसी): इसकी कीमत ₹26,000 से ₹35,000 के आसपास होती है।
ऑनलाइन सेल (जैसे Amazon या Flipkart) के दौरान आप इन्हें डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के साथ ₹20,000 से ₹25,000 की शुरुआती कीमत पर भी खरीद सकते हैं।
4. AC कितने रुपए की मिलती है?
एसी की कीमत काफी विस्तृत है और यह आपकी पसंद और जरूरत पर निर्भर करती है:
शुरुआती रेंज (Budget AC): अगर आप 0.5 टन या छोटे विंडो एसी लेते हैं, तो ये ₹15,000 से ₹20,000 में मिल सकते हैं।
मिड रेंज (Popular AC): एक अच्छा 1.5 टन 3-स्टार स्प्लिट एसी आमतौर पर ₹30,000 से ₹38,000 के बीच आता है।
प्रीमियम रेंज (High-End AC): अगर आप 1.5 या 2 टन का 5-स्टार इन्वर्टर एसी (जैसे LG, Samsung, या Daikin) लेते हैं, तो इसकी कीमत ₹42,000 से ₹55,000 या उससे ज्यादा तक जा सकती है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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