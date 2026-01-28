बच्चों के लिए बेस्ट स्मार्टवॉच, GPS ट्रैकिंग, सेफ्टी और मजेदार फीचर्स के साथ, Amazon दे रहा बंपर ऑफर
किड्स स्मार्टवॉच पर बंपर छूट दी जा रही है, जिसमें GP लोकेशन ट्रैकिंग, SOS अलर्ट, वॉइस कॉलिंग, कैमरा और पैरेंटल कंट्रोल जैसे जरूरी फीचर्स शामिल हैं।
बच्चों की सुरक्षा और मनोरंजन अब एक साथ हो सकेगी, क्योंकि अब बच्चों के लिए खास स्मार्टवॉच आ चुकी हैं। Amazon पर बच्चों के लिए स्मार्टवॉच की भारी छूट चल रही है, जहां सिर्फ 383 रुपये में स्मार्टवॉच को खरीदा जा सकेगा। ये किफायती किड्स स्मार्टवॉच GPS लोकेशन ट्रैकिंग, SOS इमरजेंसी अलर्ट, वॉइस कॉलिंग, कैमरा, गेम्स और पैरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर्स से लैस हैं, जो पैरेंट्स को रियल-टाइम में बच्चे की लोकेशन और एक्टिविटी मॉनिटर करने की सुविधा देते हैं। साथ ही इन स्मार्टवॉच में IP67/IP68 वॉटरप्रूफ, एक्टिविटी ट्रैकर और हैबिट बिल्डिंग फीचर्स मिलते हैं।
1. sekyo 'Carepal Pro' Kids Smart Watch for Boys/Girls | 4G Sim, HD Video Calling, Live GPS Tracking |App Control, Habit Coach, Games, Pedometer, Safe Zone Alert, SOS, Family Chat | SmartWatch for Kids
यह किड्स स्मार्टवॉच है, जो विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा और माता-पिता की मानसिक शांति के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें 4G सिम कार्ड का सपोर्ट मिलता है, जिससे बच्चे सीधे HD वीडियो कॉल और वॉयस कॉल कर सकते हैं। लाइव GPS ट्रैकिंग और SOS जैसे फीचर्स से लैस इस घड़ी को अमेजन पर 25 फीसद की छूट के साथ मात्र 5,240 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें एक विशेष Habit Coach और Parental Control फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से माता-पिता बच्चे की दिनचर्या सेट कर सकते हैं और रिमोटली उनके आसपास की गतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
HD वीडियो और वॉयस कॉलिंग
सटीक लाइव GPS ट्रैकिंग
SOS इमरजेंसी बटन
रिमोट मॉनिटरिंग
हैबिट बिल्डिंग
सुरक्षित ज़ोन
क्यों खोजें विकल्प
इसे चलाने के लिए एक सक्रिय 4G सिम कार्ड और डेटा प्लान का निरंतर खर्च
वीडियो कॉलिंग और निरंतर GPS ट्रैकिंग की वजह से बैटरी तेज़ी से खत्म
512 MB की स्टोरेज काफी सीमित
2. Noise Junior Explorer 2 Smart Watch for Kids with 4G SIM Compatible, 2-Way Video & Voice Calling, Geofencing, Real Time Location Monitoring via Google Maps, IP68, SOS Emergency Alerts (Frost Pop)
यह स्मार्टवॉच खास तौर पर बच्चों की सुरक्षा और उनकी एक्टिव लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें 4G SIM कनेक्टिविटी दी गई है, जो 2-वे वीडियो और वॉयस कॉलिंग की सुविधा प्रदान करती है। लाइव लोकेशन मॉनिटरिंग और गूगल मैप्स के सपोर्ट वाली इस घड़ी को अमेजन पर 25 फीसद की छूट के साथ 5,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें Geofencing जैसा एडवांस फीचर मिलता है, जो बच्चे के सुरक्षित दायरे से बाहर निकलते ही माता-पिता को तुरंत अलर्ट भेजता है। साथ ही, इसका IP68 रेटिंग इसे पूरी तरह से वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंट बनाती है, जिससे बच्चे बेझिझक खेल-कूद सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
2-वे वीडियो और वॉयस कॉल
गूगल मैप्स के साथ लाइव ट्रैकिंग
Geofencing सुरक्षा
हैबिट बिल्डिंग शेड्यूलर
SOS इमरजेंसी अलर्ट
बारिश या हाथ धोने के दौरान पानी से कोई नुकसान नहीं
क्यों खोजें विकल्प
इसे चलाने के लिए एक एक्टिव 4G सिम और डेटा प्लान का मासिक खर्च होगा
लगातार GPS और कॉलिंग के उपयोग से बैटरी को रोज़ाना चार्ज करना
कीमत बजट किड्स वॉचेस के मुकाबले थोड़ी अधिक है
3. MARVIK Smart Watch for Kids, Men, Boys, Girls, and Women, D20 Plus 2025, Latest for Android and iOS Phones, IP68 Waterproof with Daily Activity Tracker, Heart Rate Sensor, Sleep Monitor Watch - Black
यह एक अल्ट्रा-बजट स्मार्टवॉच है, जो विशेष रूप से बच्चों और शुरुआती यूज़र्स के लिए बनाई गई है। इसमें 1.33 इंच की TFT-LED स्क्रीन दी गई है और यह डेली एक्टिविटी ट्रैकर व हार्ट रेट सेंसर जैसे बेसिक हेल्थ फीचर्स के साथ आती है। अमेजन पर इसे 62 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 383 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इस घड़ी की सबसे अनोखी बात इसका इन-बिल्ट USB चार्जिंग पोर्ट है; यानी इसे चार्ज करने के लिए किसी अलग केबल की ज़रूरत नहीं है, बस स्ट्रैप हटाकर इसे सीधे किसी भी USB अडैप्टर या लैपटॉप में लगाया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
डायरेक्ट USB चार्जिंग
बेसिक हेल्थ फीचर्स
IP68 वॉटरप्रूफ
स्मार्ट नोटिफिकेशन
क्यों खोजें विकल्प
2.9 स्टार रेटिंग
केवल 7 दिन की वारंटी
इसमें पूरी स्क्रीन टच नहीं
4. sekyo 'Neo' Kids Smart Watch with AI Learning | Video Call, GPS Tracker, Health Monitoring, Sports Mode, Habit Building | 4G/5G Sim Card, Games, Pedometer, Camera, SOS | App Control (Neo Fit, Silver)
यह किड्स स्मार्टवॉच है, जो बच्चों के लिए एक उन्नत AI लर्निंग असिस्टेंट और सुरक्षा का बेहतरीन संगम है। इसमें इन-बिल्ट 'AI Jarvis' फीचर दिया गया है, जो बच्चों को गणित हल करने, ज्ञान बढ़ाने और एन्साइक्लोपीडिया एक्सेस करने में मदद करता है—यह एक तरह से बच्चे का पर्सनल ट्यूटर है। अमेजन पर इसे 33 फीसद की छूट के साथ 9,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।
सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद आधुनिक है, जिसमें 4G/5G सिम कार्ड का सपोर्ट मिलता है। माता-पिता Sekyo ऐप के ज़रिए बच्चे की लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, रिमोटली फोटो खींच सकते हैं और बच्चे के आसपास की आवाज़ भी सुन सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Jarvis लर्निंग असिस्टेंट
HD वीडियो और वॉयस कॉल
सटीक GPS ट्रैकिंग
फुल पैरेंटल कंट्रोल
रिमोट मॉनिटरिंग
संकट के समय एक-क्लिक पर SOS अलर्ट भेजने की क्षमता
क्यों खोजें विकल्प
किड्स वॉच सेगमेंट में यह काफी महंगा
वीडियो कॉलिंग और निरंतर GPS ट्रैकिंग की वजह से बैटरी तेज़ी से खर्च
5. mi Smart Watch for Kids Women Boys Men Girls ID116 Phone Watch Wrist Activity Tracker All Android and iOS Devices
यह एक अल्ट्रा-बजट स्मार्टवॉच है, जो विशेष रूप से बच्चों और पहली बार स्मार्टवॉच इस्तेमाल करने वालों के लिए बनाई गई है। इसमें 1.33 इंच की TFT-LCD स्क्रीन दी गई है, जिसमें सिंगल-टच नेविगेशन की सुविधा मिलती है। अमेजन पर इसे 60 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 439 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसकी सबसे अनूठी खूबी इसका इन-बिल्ट USB चार्जिंग पॉइंट है; आपको बस घड़ी के स्ट्रैप को हटाना है और इसे सीधे किसी भी USB चार्जर या लैपटॉप में लगा देना है। यह घड़ी हार्ट रेट मॉनिटरिंग और स्लीप ट्रैकिंग जैसे बेसिक हेल्थ फीचर्स के साथ आती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक सस्ता
डायरेक्ट USB चार्जिंग
क्विक चार्ज
स्मार्ट फीचर्स
हल्की और आरामदायक
क्यों खोजें विकल्प
इसमें पूरी स्क्रीन टच नहीं होती
डिस्प्ले क्वालिटी तेज़ धूप में साफ नहीं
इसके साथ चार्जर नहीं मिलता
6. Boat Wanderer Smart Kids Watch w/ 2-Way Video & Voice Calls, SOS, Geo Fencing, Restrict Unknown Calls, Parental Controls,2MP Camera 1.43" (3.6 cm) HD Display Fitness Smart Watch (Sunshine Yellow)
यह एक एडवांस स्मार्टवॉच है, जो सुरक्षा और मनोरंजन का एक बेहतरीन पैकेज है। इसमें 1.43 इंच की HD डिस्प्ले और वीडियो कॉलिंग के लिए 2MP का कैमरा दिया गया है। 14,999 रुपये की एमआरपी वाली इस घड़ी को अमेजन पर 61 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 5,876 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह अनजान कॉल्स को ब्लॉक करने की सुविधा भी देती है, जिससे बच्चा केवल आपके द्वारा सुरक्षित किए गए नंबरों से ही बात कर सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2-वे वीडियो और वॉयस कॉल
SOS बटन और Geo Fencing
फुल पैरेंटल कंट्रोल
मजबूत और सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
मजबूत और सुरक्षित
3.3 स्टार की औसत रेटिंग
650mAh की बैटरी
