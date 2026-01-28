बच्चों के लिए बेस्ट स्मार्टवॉच, GPS ट्रैकिंग, सेफ्टी और मजेदार फीचर्स के साथ, Amazon दे रहा बंपर ऑफर

संक्षेप: किड्स स्मार्टवॉच पर बंपर छूट दी जा रही है, जिसमें GP लोकेशन ट्रैकिंग, SOS अलर्ट, वॉइस कॉलिंग, कैमरा और पैरेंटल कंट्रोल जैसे जरूरी फीचर्स शामिल हैं।

बच्चों की सुरक्षा और मनोरंजन अब एक साथ हो सकेगी, क्योंकि अब बच्चों के लिए खास स्मार्टवॉच आ चुकी हैं। Amazon पर बच्चों के लिए स्मार्टवॉच की भारी छूट चल रही है, जहां सिर्फ 383 रुपये में स्मार्टवॉच को खरीदा जा सकेगा। ये किफायती किड्स स्मार्टवॉच GPS लोकेशन ट्रैकिंग, SOS इमरजेंसी अलर्ट, वॉइस कॉलिंग, कैमरा, गेम्स और पैरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर्स से लैस हैं, जो पैरेंट्स को रियल-टाइम में बच्चे की लोकेशन और एक्टिविटी मॉनिटर करने की सुविधा देते हैं। साथ ही इन स्मार्टवॉच में IP67/IP68 वॉटरप्रूफ, एक्टिविटी ट्रैकर और हैबिट बिल्डिंग फीचर्स मिलते हैं।

यह किड्स स्मार्टवॉच है, जो विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा और माता-पिता की मानसिक शांति के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें 4G सिम कार्ड का सपोर्ट मिलता है, जिससे बच्चे सीधे HD वीडियो कॉल और वॉयस कॉल कर सकते हैं। लाइव GPS ट्रैकिंग और SOS जैसे फीचर्स से लैस इस घड़ी को अमेजन पर 25 फीसद की छूट के साथ मात्र 5,240 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें एक विशेष Habit Coach और Parental Control फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से माता-पिता बच्चे की दिनचर्या सेट कर सकते हैं और रिमोटली उनके आसपास की गतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं।

Specifications कनेक्टिविटी 4G/5G सिम सपोर्ट बैटरी क्षमता 800 mAh स्टोरेज 512 MB ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS विशेष फीचर लाइव GPS, HD वीडियो कॉल, स्कूल मोड और 7 इन-बिल्ट गेम्स क्यों खरीदें HD वीडियो और वॉयस कॉलिंग सटीक लाइव GPS ट्रैकिंग SOS इमरजेंसी बटन रिमोट मॉनिटरिंग हैबिट बिल्डिंग सुरक्षित ज़ोन क्यों खोजें विकल्प इसे चलाने के लिए एक सक्रिय 4G सिम कार्ड और डेटा प्लान का निरंतर खर्च वीडियो कॉलिंग और निरंतर GPS ट्रैकिंग की वजह से बैटरी तेज़ी से खत्म 512 MB की स्टोरेज काफी सीमित

यह स्मार्टवॉच खास तौर पर बच्चों की सुरक्षा और उनकी एक्टिव लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें 4G SIM कनेक्टिविटी दी गई है, जो 2-वे वीडियो और वॉयस कॉलिंग की सुविधा प्रदान करती है। लाइव लोकेशन मॉनिटरिंग और गूगल मैप्स के सपोर्ट वाली इस घड़ी को अमेजन पर 25 फीसद की छूट के साथ 5,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें Geofencing जैसा एडवांस फीचर मिलता है, जो बच्चे के सुरक्षित दायरे से बाहर निकलते ही माता-पिता को तुरंत अलर्ट भेजता है। साथ ही, इसका IP68 रेटिंग इसे पूरी तरह से वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंट बनाती है, जिससे बच्चे बेझिझक खेल-कूद सकते हैं।

Specifications कनेक्टिविटी 4G LTE सिम सपोर्ट GPS इन-बिल्ट लाइव GPS ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड आधारित सुरक्षा IP68 वॉटरप्रूफ रेटिंग वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें 2-वे वीडियो और वॉयस कॉल गूगल मैप्स के साथ लाइव ट्रैकिंग Geofencing सुरक्षा हैबिट बिल्डिंग शेड्यूलर SOS इमरजेंसी अलर्ट बारिश या हाथ धोने के दौरान पानी से कोई नुकसान नहीं क्यों खोजें विकल्प इसे चलाने के लिए एक एक्टिव 4G सिम और डेटा प्लान का मासिक खर्च होगा लगातार GPS और कॉलिंग के उपयोग से बैटरी को रोज़ाना चार्ज करना कीमत बजट किड्स वॉचेस के मुकाबले थोड़ी अधिक है

यह एक अल्ट्रा-बजट स्मार्टवॉच है, जो विशेष रूप से बच्चों और शुरुआती यूज़र्स के लिए बनाई गई है। इसमें 1.33 इंच की TFT-LED स्क्रीन दी गई है और यह डेली एक्टिविटी ट्रैकर व हार्ट रेट सेंसर जैसे बेसिक हेल्थ फीचर्स के साथ आती है। अमेजन पर इसे 62 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 383 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इस घड़ी की सबसे अनोखी बात इसका इन-बिल्ट USB चार्जिंग पोर्ट है; यानी इसे चार्ज करने के लिए किसी अलग केबल की ज़रूरत नहीं है, बस स्ट्रैप हटाकर इसे सीधे किसी भी USB अडैप्टर या लैपटॉप में लगाया जा सकता है।

Specifications डिस्प्ले 1.33 इंच TFT-LED कनेक्टिविटी Bluetooth 5.0 चार्जिंग टाइप इन-बिल्ट USB प्लग बैटरी क्षमता 1 Amp Hours सुरक्षा IP68 रेटिंग वारंटी 7 दिन की मैन्युफैक्चरर वारंटी विशेष फीचर डायरेक्ट प्लग चार्जिंग और 9 एक्सरसाइज मोड्स क्यों खरीदें अत्यधिक किफायती डायरेक्ट USB चार्जिंग बेसिक हेल्थ फीचर्स IP68 वॉटरप्रूफ स्मार्ट नोटिफिकेशन क्यों खोजें विकल्प 2.9 स्टार रेटिंग केवल 7 दिन की वारंटी इसमें पूरी स्क्रीन टच नहीं

यह किड्स स्मार्टवॉच है, जो बच्चों के लिए एक उन्नत AI लर्निंग असिस्टेंट और सुरक्षा का बेहतरीन संगम है। इसमें इन-बिल्ट 'AI Jarvis' फीचर दिया गया है, जो बच्चों को गणित हल करने, ज्ञान बढ़ाने और एन्साइक्लोपीडिया एक्सेस करने में मदद करता है—यह एक तरह से बच्चे का पर्सनल ट्यूटर है। अमेजन पर इसे 33 फीसद की छूट के साथ 9,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद आधुनिक है, जिसमें 4G/5G सिम कार्ड का सपोर्ट मिलता है। माता-पिता Sekyo ऐप के ज़रिए बच्चे की लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, रिमोटली फोटो खींच सकते हैं और बच्चे के आसपास की आवाज़ भी सुन सकते हैं।

Specifications डिस्प्ले हाई-रेजोल्यूशन टच स्क्रीन कनेक्टिविटी 4G/5G नैनो सिम सपोर्ट बैटरी क्षमता 800 mAh स्टोरेज 512 MB एआई फीचर AI Jarvis लर्निंग मेट और एन्साइक्लोपीडिया सॉफ्टवेयर Sekyo App वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें AI Jarvis लर्निंग असिस्टेंट HD वीडियो और वॉयस कॉल सटीक GPS ट्रैकिंग फुल पैरेंटल कंट्रोल रिमोट मॉनिटरिंग संकट के समय एक-क्लिक पर SOS अलर्ट भेजने की क्षमता क्यों खोजें विकल्प किड्स वॉच सेगमेंट में यह काफी महंगा वीडियो कॉलिंग और निरंतर GPS ट्रैकिंग की वजह से बैटरी तेज़ी से खर्च

यह एक अल्ट्रा-बजट स्मार्टवॉच है, जो विशेष रूप से बच्चों और पहली बार स्मार्टवॉच इस्तेमाल करने वालों के लिए बनाई गई है। इसमें 1.33 इंच की TFT-LCD स्क्रीन दी गई है, जिसमें सिंगल-टच नेविगेशन की सुविधा मिलती है। अमेजन पर इसे 60 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 439 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसकी सबसे अनूठी खूबी इसका इन-बिल्ट USB चार्जिंग पॉइंट है; आपको बस घड़ी के स्ट्रैप को हटाना है और इसे सीधे किसी भी USB चार्जर या लैपटॉप में लगा देना है। यह घड़ी हार्ट रेट मॉनिटरिंग और स्लीप ट्रैकिंग जैसे बेसिक हेल्थ फीचर्स के साथ आती है।

Specifications डिस्प्ले 1.33 इंच TFT-LCD बैटरी 400 mAh कनेक्टिविटी Bluetooth सुरक्षा बेसिक वॉटर रेजिस्टेंस वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी विशेष फीचर इन-बिल्ट USB प्लग और स्लीप मॉनिटर क्यों खरीदें अत्यधिक सस्ता डायरेक्ट USB चार्जिंग क्विक चार्ज स्मार्ट फीचर्स हल्की और आरामदायक क्यों खोजें विकल्प इसमें पूरी स्क्रीन टच नहीं होती डिस्प्ले क्वालिटी तेज़ धूप में साफ नहीं इसके साथ चार्जर नहीं मिलता

यह एक एडवांस स्मार्टवॉच है, जो सुरक्षा और मनोरंजन का एक बेहतरीन पैकेज है। इसमें 1.43 इंच की HD डिस्प्ले और वीडियो कॉलिंग के लिए 2MP का कैमरा दिया गया है। 14,999 रुपये की एमआरपी वाली इस घड़ी को अमेजन पर 61 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 5,876 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह अनजान कॉल्स को ब्लॉक करने की सुविधा भी देती है, जिससे बच्चा केवल आपके द्वारा सुरक्षित किए गए नंबरों से ही बात कर सकता है।

Specifications बैटरी 650mAh डिस्प्ले 1.43 इंच HD कैमरा 2 MP सुरक्षा IP68 और Geo Fencing वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 2-वे वीडियो और वॉयस कॉल SOS बटन और Geo Fencing फुल पैरेंटल कंट्रोल मजबूत और सुरक्षित क्यों खोजें विकल्प मजबूत और सुरक्षित 3.3 स्टार की औसत रेटिंग 650mAh की बैटरी

