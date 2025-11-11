स्मार्ट टीवी पर छप्परफाड़ डिस्काउंट लाइव, स्टॉक खत्म होने से पहले कर लें ऑर्डर

संक्षेप: अगर आप अपने लिए एक स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन से आप कमाल के ऑफर्स के साथ अलग-अलग इंच के टीवी खरीद सकते हैं। यहां पर आपको कुछ टॉप ऑप्शन्स की लिस्ट उपलब्ध कराई जा रही है।

घर में स्मार्ट टीवी ही होता है जो लिविंग रूम और बेडरूम का लुक बढ़ा देता है। अगर आप भी अपने लिए एक नया स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। अमेजन से आप स्मार्ट टीवी को काफी सस्ते में खरीद पाएंगे। चाहें आपको बजट कुछ भी हो, आपको यहां एक से बढ़कर एक ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कमाल की वीडियो क्वालिटी, साउंड एक्सपीरियंस, स्मार्ट फीचर्स आदि के साथ आते हैं। यहां पर एसरप्योर से सैमसंग तक के कई ऑप्शन शामिल हैं।

इस टीवी की कीमत 61% डिस्काउंट के साथ 39,999 रुपये हो जाती है। यह 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड के साथ घर में थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देता है। इसमें गूगल टीवी और गूगल प्ले सपोर्ट मिलता है। इसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब जैसी ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिसके साथ वीडियो और गेम्स स्मूद चलते हैं. इसमें कनेक्टिविटी के लिए कई पोर्ट मौजूद हैं।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज कनेक्टिविटी 3 एचडीएमआई, 2 यूएसबी, RJ45 पोर्ट साउंड 20W आउटपुट, डॉल्बी एटमस स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी, गूगल प्ले, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एनर्जी रेटिंग 3 स्टार क्यों खरीदें 4K क्वालिटी के साथ शानदार विजुअल एक्सपीरियंस डॉल्बी एटमस से क्लियर और डीप साउंड कई ऐप्स और कनेक्टिविटी विकल्प क्यों खोजें विकल्प साउंड आउटपुट केवल 20W मेटल बॉडी डिजाइन की कमी 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट नहीं

इस टीवी की कीमत 17,900 रुपये है, लेकिन इसे 25% डिस्काउंट के साथ 13,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह शानदार पिक्चर और दमदार साउंड के साथ आता है। इसमें HDR 10+ और PurColor टेक्नोलॉजी दी गई है, जो हर सीन को कलरफुल बनाता है। इसमें 20W साउंड आउटपुट और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट से ऑडियो हर तरफ से सुनाई देता है। यह टीवी वाई-फाई, ब्लूटूथ, एचडीएमआई ईएआरसी और यूएसबी सपोर्ट के साथ आता है.

Specifications रेजोल्यूशन HD (1366 x 768) कनेक्टिविटी वाई-फाई 5, ब्लूटूथ, 2 एचडीएमआई (ईआर्क), यूएसबी-ए, ईथरनेट, RF इन साउंड 20W आउटपुट, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट, क्यू-सिम्फनी, एडेप्टिव साउंड स्मार्ट फीचर्स स्मार्ट रिमोट, एलेक्सा/गूगल असिस्टेंट, सैमसंग टीवी प्लस (100+ चैनल), एयरप्ले, मोबाइल मिररिंग डिस्प्ले HDR 10+, प्योरकलर, कंट्रास्ट एन्हांसर, माइक्रो डिमिंग प्रो एनर्जी रेटिंग 3 स्टार क्यों खरीदें HDR 10+ और प्योरकलर के साथ बेहतर विजुअल क्वालिटी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट से शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस एलेक्सा और गूगल अस्सिटेंट सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प सिर्फ एचडी रेजोल्यूशन, 4K नहीं साउंड आउटपुट 20W तक सीमित 50Hz रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए थोड़ा कम

इसकी कीमत 24,999 रुपये है। इसे 54% डिस्काउंट के साथ 11,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एचडी रेडी स्मार्ट फायर टीवी है, जो उन लोगों के लिए सही रहेगा, जो एंटरटेनमेंट और स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है। इसमें फायर टीवी बिल्ट-इन के साथ 12,000+ ऐप्स का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप आसानी से नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार और यूट्यूब देख सकते हैं. इसमें 20W के डॉल्बी ऑडियो के साथ साउंड क्वालिटी अच्छी मिलती है।

Specifications रेजोल्यूशन HD Ready (1366×768) कनेक्टिविटी 2 एचडीएमआई, 2 यूएसबी, ब्लूटूथ, वाई-फाई साउंड 20W आउटपुट, डॉल्बी ऑडियो, डीटीएस-एचडी, डीटीएस वर्चुअल:एक्स स्मार्ट फीचर्स फायर टीवी बिल्ट-इन, एलेक्सा वॉयस रिमोट, 12000+ ऐप्स, DTH इंटीग्रेशन डिस्प्ले एचडीआर, एचएलजी, विविड पिक्चर इंजन वारंटी 1 साल क्यों खरीदें फायर टीवी बिल्ट-इन और एलेक्सा वॉयस रिमोट डॉल्बी ऑडियो और डीटीएस वर्चुअल:एक्स के साथ बेहतरीन साउंड HDR और विविड पिक्चर इंजन से शानदार पिक्चर क्वालिटी कई ऐप्स और DTH इंटीग्रेशन का सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प केवल HD Ready रेजोल्यूशन, फुल HD या 4K नहीं साउंड आउटपुट भारी कमरों के लिए सीमित स्क्रीन साइज के अनुसार ब्राइटनेस थोड़ी कम

इसकी कीमत 54% डिस्काउंट के साथ 16,490 रुपये हो जाती है। यह एफएचडी क्यूएलईडी गूगल टीवी है, जो स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है। इसका क्यूएलईडी पैनल और HDR10 सपोर्ट हर सीन को शानदार बनाता है। यह 24W डॉल्बी ऑडियो साउंड के साथ आता है, जो थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देती है। इसमें 1 जीबी की रैम और 8 जीबी की स्टोरेज दी गई है। यह क्वाड कोर प्रोसेसर से लैस है। इसमें कई ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मौजूद है। यह गूगल अस्सिटेंट सपोर्ट करता है।

Specifications रेजोल्यूशन FHD (1920×1080) कनेक्टिविटी 2 एचडीएमआई, 1 यूएसबी, लैन, वाई-फाई 4, AV IN, हेडफोन आउट साउंड 24W आउटपुट, डॉल्बी ऑडियो स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी, गूगल असिस्टेंट, स्क्रीन मिररिंग, लोकप्रिय OTT ऐप्स डिस्प्ले FHD QLED पैनल, HDR10, 100% कलर वॉल्यूम प्लस, बेजल-लेस डिजाइन वारंटी 1 साल क्यों खरीदें QLED पैनल के साथ क्लियर पिक्चर क्वालिटी डॉल्बी ऑडियो से दमदार साउंड एक्सपीरियंस गूगल टीवी इंटरफेस और वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट स्टाइलिश मेटैलिक बेल-लेस डिजाइन क्यों खोजें विकल्प केवल 1GB रैम एनर्जी रेटिंग 1 स्टार सीमित USB पोर्ट (सिर्फ 1)

इसकी कीमत 36% डिस्काउंट के साथ 13,489 रुपये हो जाती है। यह एचडी रेडी स्क्रीन के साथ शानदार पिक्चर क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स देता है। इसका α5 Gen 6 AI प्रोसेसर और HDR10 तकनीक हर सीन को बेहतर कान्ट्रास्ट देता है। यह एआई साउंड और वर्चुअल सराउंड 5.1 आपको थिएटर जैसा ऑडियो एक्सपीरियंस देते हैं. यह वेबओएस सिस्टम, वाई-फाई और मैजिक रिमोट सपोर्ट के साथ यह टीवी इस्तेमाल करने में आसान है।

Specifications रेजोल्यूशन HD Ready (1366×768) कनेक्टिविटी 2 एचडीएमआई, 1 यूएसबी, ब्लूटूथ, वाई-फाई साउंड 10W आउटपुट, AI साउंड, वर्चुअल सराउंड 5.1, ब्लूटूथ सराउंड रेडी स्मार्ट फीचर्स α5 Gen 6 AI प्रोसेसर, WebOS, स्क्रीन शेयर, गेम ऑप्टिमाइजर, HDR10 डिस्प्ले एलईडी एचडी रैम-स्टोरेज 1GB रैम, 8GB स्टोरेज ऐप्स नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, ज़ी5, एप्पल टीवी आदि क्यों खरीदें एआई प्रोसेसर से स्मूद परफॉर्मेंस वर्चुअल सराउंड साउंड से बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस मैजिक रिमोट कम्पेटिबल और आसान इंटरफेस गेम ऑप्टिमाइजर फीचर गेमिंग के लिए सही क्यों खोजें विकल्प केवल 10W साउंड आउटपुट 1GB रैम एनर्जी रेटिंग 1 स्टार

इस टीवी की कीमत 24,999 रुपये है। इसे 47% डिस्काउंट के साथ 13,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह फुल एचडी क्यूएलईडी स्मार्ट टीवी है। इसकी पिक्चर क्वालिटी कमाल की है। इसका क्वांटम ल्यूसेंट डिस्प्ले और आईपीई टेक्नोलॉजी हर कलर को ब्राइट बनाता है। यह 24W स्टीरियो बॉक्स स्पीकर के साथ यह टीवी घर में थियेटर जैसा एक्सपीरियंस देता है. यह एंड्रॉइड टीवी और क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आता है। इसके साथ 4 स्टार रेटिंग दी गई है।

Specifications रेजोल्यूशन Full HD QLED (1920×1080) कनेक्टिविटी 2 एचडीएमआई, 2 यूएसबी, वाई-फाई, लैन (ईथरनेट) साउंड 24W आउटपुट, स्टीरियो सराउंड साउंड, 5 साउंड मोड्स स्मार्ट फीचर्स एंड्रॉइड टीवी, मिराकास्ट, क्वाड कोर प्रोसेसर, सपोर्टेड ऐप्स: प्राइम वीडियो, यूट्यूब, Zee5, इरोज नाउ, लाइव न्यूज आदि डिस्प्ले QLED, IPE टेक्नोलॉजी, क्वांटम ल्यूसेंट, सिनेमा जूम, 16.7 मिलियन कलर्स सपोर्ट क्यों खरीदें QLED पैनल से बेहतरीन कलर और ब्राइटनेस 24W स्टीरियो साउंड से क्लियर ऑडियो 4 स्टार एनर्जी रेटिंग क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट केवल 60Hz डॉल्बी या डीटीएस साउंड सपोर्ट नहीं स्टोरेज व रैम सीमित

इस टीवी की कीमत 40,000 रुपये है। इसे 42% डिस्काउंट के साथ 23,190 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह शानदार 4K क्यूएलईडी स्मार्ट टीवी है, जो बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ आता है। यह दमदार साउंड एक्सपीरियंस देता है। इसका 88W इन-बिल्ट साउंडबार और डॉल्बी एटमस ऑडियो थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देता है। 4K क्यूएलईडी डिस्प्ले में डॉल्बी विजन, HDR10 और HLG सपोर्ट से हर सीन बेहद रियल दिखता है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K QLED (3840×2160) कनेक्टिविटी 3 एचडीएमआई, 2 यूएसबी, वाई-फाई 2.4/5GHz, ब्लूटूथ 5.3, क्रोमकास्ट साउंड 88W इन-बिल्ट साउंडबार, डॉल्बी एटमॉस, डीप बास, डायलॉग क्लैरिटी, क्रिकेट और सिनेमा मोड स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी ओएस, AI प्रोसेसर, वॉयस असिस्टेंट, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब हॉटकीज डिस्प्ले डॉल्बी विजन, HDR10, HLG, 400 निट्स ब्राइटनेस, MEMC, AI पिक्चर अपस्केल क्यों खरीदें 88W डॉल्बी एटमस साउंडबार से शानदार ऑडियो 4K QLED डिस्प्ले के साथ बेहतरीन ब्राइटनेस गूगल टीवी और वॉयस कंट्रोल का सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट केवल 60Hz बिजली खपत थोड़ी ज्यादा सीमित रैम

