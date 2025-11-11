स्मार्ट टीवी पर छप्परफाड़ डिस्काउंट लाइव, स्टॉक खत्म होने से पहले कर लें ऑर्डर
संक्षेप: अगर आप अपने लिए एक स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन से आप कमाल के ऑफर्स के साथ अलग-अलग इंच के टीवी खरीद सकते हैं। यहां पर आपको कुछ टॉप ऑप्शन्स की लिस्ट उपलब्ध कराई जा रही है।
घर में स्मार्ट टीवी ही होता है जो लिविंग रूम और बेडरूम का लुक बढ़ा देता है। अगर आप भी अपने लिए एक नया स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। अमेजन से आप स्मार्ट टीवी को काफी सस्ते में खरीद पाएंगे। चाहें आपको बजट कुछ भी हो, आपको यहां एक से बढ़कर एक ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कमाल की वीडियो क्वालिटी, साउंड एक्सपीरियंस, स्मार्ट फीचर्स आदि के साथ आते हैं। यहां पर एसरप्योर से सैमसंग तक के कई ऑप्शन शामिल हैं।
1. Acerpure 164 cm (65 inch) Elevate Series Ultra HD 4K QLED Smart Google TV AP65UG51QEVTD
इस टीवी की कीमत 61% डिस्काउंट के साथ 39,999 रुपये हो जाती है। यह 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड के साथ घर में थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देता है। इसमें गूगल टीवी और गूगल प्ले सपोर्ट मिलता है। इसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब जैसी ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिसके साथ वीडियो और गेम्स स्मूद चलते हैं. इसमें कनेक्टिविटी के लिए कई पोर्ट मौजूद हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4K क्वालिटी के साथ शानदार विजुअल एक्सपीरियंस
डॉल्बी एटमस से क्लियर और डीप साउंड
कई ऐप्स और कनेक्टिविटी विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
साउंड आउटपुट केवल 20W
मेटल बॉडी डिजाइन की कमी
120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट नहीं
2. Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
इस टीवी की कीमत 17,900 रुपये है, लेकिन इसे 25% डिस्काउंट के साथ 13,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह शानदार पिक्चर और दमदार साउंड के साथ आता है। इसमें HDR 10+ और PurColor टेक्नोलॉजी दी गई है, जो हर सीन को कलरफुल बनाता है। इसमें 20W साउंड आउटपुट और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट से ऑडियो हर तरफ से सुनाई देता है। यह टीवी वाई-फाई, ब्लूटूथ, एचडीएमआई ईएआरसी और यूएसबी सपोर्ट के साथ आता है.
Specifications
क्यों खरीदें
HDR 10+ और प्योरकलर के साथ बेहतर विजुअल क्वालिटी
ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट से शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस
एलेक्सा और गूगल अस्सिटेंट सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ एचडी रेजोल्यूशन, 4K नहीं
साउंड आउटपुट 20W तक सीमित
50Hz रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए थोड़ा कम
3. Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN
इसकी कीमत 24,999 रुपये है। इसे 54% डिस्काउंट के साथ 11,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एचडी रेडी स्मार्ट फायर टीवी है, जो उन लोगों के लिए सही रहेगा, जो एंटरटेनमेंट और स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है। इसमें फायर टीवी बिल्ट-इन के साथ 12,000+ ऐप्स का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप आसानी से नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार और यूट्यूब देख सकते हैं. इसमें 20W के डॉल्बी ऑडियो के साथ साउंड क्वालिटी अच्छी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
फायर टीवी बिल्ट-इन और एलेक्सा वॉयस रिमोट
डॉल्बी ऑडियो और डीटीएस वर्चुअल:एक्स के साथ बेहतरीन साउंड
HDR और विविड पिक्चर इंजन से शानदार पिक्चर क्वालिटी
कई ऐप्स और DTH इंटीग्रेशन का सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
केवल HD Ready रेजोल्यूशन, फुल HD या 4K नहीं
साउंड आउटपुट भारी कमरों के लिए सीमित
स्क्रीन साइज के अनुसार ब्राइटनेस थोड़ी कम
4. TCL 101 cms (40 inches) V5C Series Full HD Smart QLED TV Google TV 40V5C
इसकी कीमत 54% डिस्काउंट के साथ 16,490 रुपये हो जाती है। यह एफएचडी क्यूएलईडी गूगल टीवी है, जो स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है। इसका क्यूएलईडी पैनल और HDR10 सपोर्ट हर सीन को शानदार बनाता है। यह 24W डॉल्बी ऑडियो साउंड के साथ आता है, जो थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देती है। इसमें 1 जीबी की रैम और 8 जीबी की स्टोरेज दी गई है। यह क्वाड कोर प्रोसेसर से लैस है। इसमें कई ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मौजूद है। यह गूगल अस्सिटेंट सपोर्ट करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED पैनल के साथ क्लियर पिक्चर क्वालिटी
डॉल्बी ऑडियो से दमदार साउंड एक्सपीरियंस
गूगल टीवी इंटरफेस और वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट
स्टाइलिश मेटैलिक बेल-लेस डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1GB रैम
एनर्जी रेटिंग 1 स्टार
सीमित USB पोर्ट (सिर्फ 1)
5. LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
इसकी कीमत 36% डिस्काउंट के साथ 13,489 रुपये हो जाती है। यह एचडी रेडी स्क्रीन के साथ शानदार पिक्चर क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स देता है। इसका α5 Gen 6 AI प्रोसेसर और HDR10 तकनीक हर सीन को बेहतर कान्ट्रास्ट देता है। यह एआई साउंड और वर्चुअल सराउंड 5.1 आपको थिएटर जैसा ऑडियो एक्सपीरियंस देते हैं. यह वेबओएस सिस्टम, वाई-फाई और मैजिक रिमोट सपोर्ट के साथ यह टीवी इस्तेमाल करने में आसान है।
Specifications
क्यों खरीदें
एआई प्रोसेसर से स्मूद परफॉर्मेंस
वर्चुअल सराउंड साउंड से बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस
मैजिक रिमोट कम्पेटिबल और आसान इंटरफेस
गेम ऑप्टिमाइजर फीचर गेमिंग के लिए सही
क्यों खोजें विकल्प
केवल 10W साउंड आउटपुट
1GB रैम
एनर्जी रेटिंग 1 स्टार
6. VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
इस टीवी की कीमत 24,999 रुपये है। इसे 47% डिस्काउंट के साथ 13,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह फुल एचडी क्यूएलईडी स्मार्ट टीवी है। इसकी पिक्चर क्वालिटी कमाल की है। इसका क्वांटम ल्यूसेंट डिस्प्ले और आईपीई टेक्नोलॉजी हर कलर को ब्राइट बनाता है। यह 24W स्टीरियो बॉक्स स्पीकर के साथ यह टीवी घर में थियेटर जैसा एक्सपीरियंस देता है. यह एंड्रॉइड टीवी और क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आता है। इसके साथ 4 स्टार रेटिंग दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED पैनल से बेहतरीन कलर और ब्राइटनेस
24W स्टीरियो साउंड से क्लियर ऑडियो
4 स्टार एनर्जी रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट केवल 60Hz
डॉल्बी या डीटीएस साउंड सपोर्ट नहीं
स्टोरेज व रैम सीमित
7. Vu 108cm (43 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 43VIBE-DV
इस टीवी की कीमत 40,000 रुपये है। इसे 42% डिस्काउंट के साथ 23,190 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह शानदार 4K क्यूएलईडी स्मार्ट टीवी है, जो बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ आता है। यह दमदार साउंड एक्सपीरियंस देता है। इसका 88W इन-बिल्ट साउंडबार और डॉल्बी एटमस ऑडियो थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देता है। 4K क्यूएलईडी डिस्प्ले में डॉल्बी विजन, HDR10 और HLG सपोर्ट से हर सीन बेहद रियल दिखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
88W डॉल्बी एटमस साउंडबार से शानदार ऑडियो
4K QLED डिस्प्ले के साथ बेहतरीन ब्राइटनेस
गूगल टीवी और वॉयस कंट्रोल का सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट केवल 60Hz
बिजली खपत थोड़ी ज्यादा
सीमित रैम
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
