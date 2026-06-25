फिर नहीं मिलेगी ऐसी डील! 32, 40, 50, 55, 65 और 75 इंच के स्मार्ट टीवी पर आई भारी छूट, आज ही बुक करें ये स्मार्ट टीवी
अमेजन में प्रीमियम स्मार्ट टीवी मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जो आपके घर के मनोरंजन को एक सिनेमाई अनुभव में बदल देंगे। शानदार पिक्चर क्वालिटी और बेहतरीन फीचर्स के साथ, यह अपने घर को अपग्रेड करने का सबसे अच्छा मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अपने अपग्रेड में देरी न करें
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अमेजन पर प्रीमियम स्मार्ट टीवी मॉडल्स पर मिल रहे भारी डिस्काउंट ग्राहकों के लिए अपने होम एंटरटेनमेंट सिस्टम को अपग्रेड करने का एक सुनहरा मौका लेकर आए हैं। इसमें सैमसंग, सोनी और एलजी जैसे प्रमुख ब्रांडों के अत्याधुनिक टीवी मॉडल्स पर आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं, जो घर बैठे सिनेमा जैसा अनुभव प्रदान करने में सक्षम हैं।
इन स्मार्ट टीवी की सबसे बड़ी खासियत इनकी उन्नत डिस्प्ले तकनीक है। यदि आप शानदार कंट्रास्ट और गहरे रंगों के शौकीन हैं, तो आप इन ब्रांड्स के प्रीमियम OLED टीवी चुन सकते हैं, जो पिक्सेल-स्तर पर प्रकाश नियंत्रण की सुविधा देते हैं। वहीं, जो लोग अपनी लिविंग रूम की ब्राइटनेस और वाइब्रेंट कलर्स के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए नवीनतम QLED और QD-OLED मॉडल बेहतरीन विकल्प साबित हो रहे हैं। ये सभी टीवी न केवल 4K अल्ट्रा एचडी रेजोल्यूशन के साथ आते हैं, बल्कि इनमें शक्तिशाली AI प्रोसेसर भी लगे हैं जो कम क्वालिटी वाले कंटेंट को भी 4K के करीब अपस्केल कर देते हैं।
गेमिंग के शौकीनों के लिए 144Hz रिफ्रेश रेट और वीआरआर जैसे फीचर्स के साथ ये टीवी एक स्मूथ और लैग-फ्री अनुभव सुनिश्चित करते हैं। डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस के साथ, ये स्मार्ट टीवी ध्वनि और चित्र दोनों के मामले में घर को एक मिनी-थिएटर में बदल देते हैं। अमेजन की ये डील्स न केवल नई टेक्नोलॉजी को किफायती बनाती हैं, बल्कि वारंटी और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ ग्राहकों को एक सुरक्षित खरीदारी का अनुभव भी प्रदान करती हैं। यदि आप एक प्रीमियम, हाई-टेक और भविष्य के लिए तैयार टीवी की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए सबसे सही समय है।
1. TCL 139 cm (55 inches) 4K UHD Smart QLED Google TV 55T6D
TCL का 55T6D मॉडल उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम बजट में प्रीमियम QLED तकनीक और स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं। 4K UHD रेजोल्यूशन और डॉल्बी एटमॉस के साथ, यह टीवी घर के मनोरंजन को एक नए स्तर पर ले जाता है, जहाँ आपको शानदार पिक्चर क्वालिटी के साथ बेहतरीन साउंड का अनुभव मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन डिस्प्ले
स्मार्ट फीचर्स
आंखों की सुरक्षा
सेगमेंट में काफी किफायती
क्यों खोजें विकल्प
60Hz का रिफ्रेश रेट सामान्य
अलग से साउंडबार की जरूरत
2. Acer 127 cm (50 inches) Ultra I Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV AR50UDGGU2875BD
Acer का यह 50-इंच अल्ट्रा I सीरीज 4K स्मार्ट टीवी उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बेहद कम बजट में आधुनिक फीचर्स और शानदार डिस्प्ले चाहते हैं। नवीनतम Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम और AI-इनेबल्ड प्रोसेसर के साथ आने वाला यह टीवी मल्टीटास्किंग और स्मूथ स्ट्रीमिंग के लिए बहुत प्रभावी है। इसकी 64% की भारी बचत इसे बजट-अनुकूल सेगमेंट में एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
शानदार साउंड
बेहतरीन कनेक्टिविटी
वैल्यू फॉर मनी
क्यों खोजें विकल्प
प्रोफेशनल गेमिंग के लिए थोड़ा सीमित
केवल 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
3. Xiaomi 165 cm (65 inches) Smart TV QD-Mini LED Fire TV L65MC-FSMIN
Xiaomi का यह 65-इंच QD-Mini LED स्मार्ट टीवी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बड़ी स्क्रीन पर प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी का अनुभव लेना चाहते हैं। Mini LED तकनीक के साथ, यह टीवी शानदार ब्राइटनेस, गहरा कंट्रास्ट और बेहतरीन कलर्स प्रदान करता है। Fire OS के साथ आने वाला यह मॉडल स्ट्रीमिंग ऐप्स को आसानी से मैनेज करता है और अपनी कीमत में एक शक्तिशाली एंटरटेनमेंट पैकेज है।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी
32 GB का बड़ा इंटरनल स्टोरेज
एंटरटेनमेंट अनुभव
1 साल की अतिरिक्त वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा सीमित
साउंड आउटपुट 65 इंच टीवी के हिसाब से थोड़ा कम
4. BLACK+DECKER 126 cm (50 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU50UD2875ATIN (Black)
BLACK+DECKER का यह 50-इंच A1 सीरीज टीवी उन खरीदारों के लिए एक बेहद आकर्षक विकल्प है जो बहुत कम बजट में प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं। Android 14 पर आधारित Google TV के साथ आने वाला यह मॉडल अपने सेगमेंट में सबसे किफायती 4K स्मार्ट टीवी में से एक है। इसकी 68% की भारी बचत और 4-साइड फ्रेमलेस डिज़ाइन इसे आधुनिक घरों के लिए एक स्टाइलिश और वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
गेमिंग फीचर्स
दमदार साउंड
क्यों खोजें विकल्प
सेटअप या बिल्ड क्वालिटी को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं
केवल 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
5. Hisense 164 cm (65 inches) E8S Series Hi-QLED MiniLED Smart TV 65E8S (Black)
Hisense का 65-इंच E8S सीरीज मॉडल एक प्रीमियम और हाई-परफॉर्मेंस स्मार्ट टीवी है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो गेमिंग और सिनेमा के शौकीन हैं। MiniLED तकनीक और 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ, यह टीवी अविश्वसनीय ब्राइटनेस और बेहद स्मूथ मोशन देता है। Devialet द्वारा ट्यून्ड इसके शक्तिशाली 61 वॉट के स्पीकर्स घर पर एक सच्चा थिएटर जैसा साउंड अनुभव प्रदान करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन गेमिंग अनुभव
शानदार साउंड सिस्टम
एडवांस डिस्प्ले
कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
कम लोकप्रिय या कम लचीला
काफी महंगा
6. Uniboom_Optima Series102 cm (40 inch)HD Smart LED TV | Android TV with Voice Command App |5000+ Free Movies |30W Sonic Boom Speakers| 500+ Certified Apps |Mobile Remote |Mobile Screen Cast 40S-ULT-AED
Uniboom का यह 40-इंच स्मार्ट टीवी उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बेहद कम बजट में स्मार्ट फीचर्स और अच्छी साउंड क्वालिटी की तलाश में हैं। 12,790 रुपये की प्रभावी कीमत के साथ, यह टीवी छोटे कमरों या गेस्ट रूम के लिए एक शानदार विकल्प है। इसमें एंड्रॉइड टीवी ओएस का सपोर्ट है, जो इसे नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे ऐप्स को चलाने के लिए काफी आसान और यूजर-फ्रेंडली बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती
पावरफुल साउंड
स्मार्ट कनेक्टिविटी
वैल्यू पैकेज
क्यों खोजें विकल्प
60Hz का रिफ्रेश रेट सामान्य
सर्विस नेटवर्क के बारे में जानकारी जरूर
7. Sansui 80cm (32) HD Ready Smart Coolita TV with A+ Panel, Dolby Audio, Surround Sound, 60Hz Refresh Rate JSWP32CSHD (Black)
Sansui का यह 32-इंच स्मार्ट टीवी छोटे कमरों या ऑफिस के उपयोग के लिए एक बहुत ही किफायती और भरोसेमंद विकल्प है। यह Coolita 3.0 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, जो स्ट्रीमिंग को आसान बनाता है। अपनी A+ ग्रेड पैनल और बेजल-लेस डिज़ाइन के साथ, यह टीवी एक आकर्षक लुक और अच्छी पिक्चर क्वालिटी प्रदान करता है, जो इसे बजट श्रेणी में एक टिकाऊ विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक बजट-फ्रेंडली
बेहतरीन डिस्प्ले
आसान सेटअप
साउंड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
एप्स की संख्या सीमित
हार्डकोर गेमिंग या बहुत भारी ऐप्स के लिए नहीं
1. क्या स्मार्ट टीवी वास्तव में स्मार्ट होते हैं?
हाँ, स्मार्ट टीवी स्मार्ट होते हैं क्योंकि इनमें एक इन-बिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम (जैसे Google TV, Fire OS, Tizen, या WebOS) होता है। एक सामान्य टीवी केवल वही दिखाता है जो केबल या एंटीना से आता है, जबकि स्मार्ट टीवी एक स्मार्टफोन या कंप्यूटर की तरह काम करता है। यह इंटरनेट से जुड़ सकता है, ऐप्स रन कर सकता है और आपकी पसंद के अनुसार कंटेंट सजेस्ट कर सकता है, इसलिए इसे स्मार्ट कहा जाता है।
2. स्मार्ट टीवी कैसे काम करता है?
स्मार्ट टीवी का कामकाज तीन मुख्य चीजों पर आधारित है,
इंटरनेट कनेक्टिविटी: टीवी वाई-फाई या लैन के जरिए इंटरनेट से जुड़ता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम (OS): यह टीवी का 'दिमाग' है जो ऐप्स (Netflix, YouTube, आदि) चलाने और यूजर इंटरफेस को मैनेज करने का काम करता है।
प्रोसेसर और मेमोरी (RAM/ROM): स्मार्टफोन की तरह ही, स्मार्ट टीवी में प्रोसेसर होता है जो कमांड्स को प्रोसेस करता है और मेमोरी में डेटा या ऐप्स को सेव करता है।
जब आप रिमोट या वॉयस कमांड से कोई बटन दबाते हैं, तो टीवी का ओएस उस ऐप को इंटरनेट से डेटा स्ट्रीम करने का निर्देश देता है।
3. क्या स्मार्ट टीवी के लिए वाई-फाई जरूरी है?
तकनीकी रूप से, स्मार्ट टीवी को बिना वाई-फाई के चलाया जा सकता है, लेकिन इसकी स्मार्ट क्षमताएं बेकार हो जाएंगी।
बिना वाई-फाई के: आप केवल केबल टीवी (सेट-टॉप बॉक्स) या HDMI/USB से जुड़े डिवाइसेज (जैसे गेमिंग कंसोल या पेन ड्राइव) देख सकते हैं।
स्मार्ट फीचर्स के लिए: यदि आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो या अन्य ओटीटी ऐप्स का उपयोग करना चाहते हैं, तो वाई-फाई (या लैन केबल) अनिवार्य है। बिना इंटरनेट के यह एक साधारण एलईडी टीवी जैसा ही है।
4. स्मार्ट टीवी में खास क्या है?
स्मार्ट टीवी की खासियतें इसे सामान्य टीवी से अलग बनाती हैं,
स्ट्रीमिंग की आजादी: आपको केबल टीवी के भरोसे नहीं रहना पड़ता। आप अपनी मर्जी के समय पर जो चाहे देख सकते हैं।
वॉयस कमांड : गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा की मदद से आप बोलकर टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं।
स्क्रीन मिररिंग: आप अपने फोन की स्क्रीन को एक बटन दबाते ही बड़ी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
पर्सनलाइजेशन: स्मार्ट टीवी आपकी वॉच हिस्ट्री के आधार पर आपको नए मूवीज या शो सजेस्ट करता है।
ऐप्स और गेमिंग: आप टीवी पर ही गेम खेल सकते हैं या ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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