Diwali Dhamaka: Smart TVs पर मिल रहे हैं जबरदस्त ऑफर्स, कीमत 5999 रुपये से शुरू

संक्षेप: ग्राहकों को कम कीमत पर Smart TV खरीदने का बेहतरीन मौका Kodak और Blaupunkt की ओर से दिया जा रहा है। Diwala Dhamaka ऑफर के साथ टीवी केवल 5,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है।

ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर शुरू हुई Diwali Sale में इस बार ग्राहकों के लिए Kodak और Blaupunkt के Smart TVs अब बेहद सस्ते में मिल रहे हैं। अगर आप अपने घर के लिए नया TV लेने का सोच रहे हैं या पुराने सेटअप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यह सही मौका है। इस सेल में HD Ready, Full HD, 4K और QLED Smart TVs की रेंज 5999 रुपये से शुरू हो रही है। इसके अलावा, SBI कार्ड पर 10 प्रतिशत इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे डील और भी मजेदार बन जाती है।

Kodak Smart TVs पर शानदार ऑफर्स Kodak ने इस Diwali अपने QLED 4K Smart TVs की पूरी रेंज पर बंपर डिस्काउंट की घोषणा की है। कंपनी की नई QLED Google TV सीरीज पांच साइज- 43, 50, 55, 65 और 75 इंच में उपलब्ध है। इन मॉडल्स में 1.1 बिलियन कलर्स वाला QLED 4K डिस्प्ले, Dolby Atmos, HDR10, और In-built Chromecast & AirPlay जैसी हाई-एंड फीचर्स मिलते हैं।

Diwali Sale के दौरान इतनी हुई कीमत Kodak 24-inch Smart TV (Special Edition) – 5,999 रुपये से शुरू

Kodak 43-inch Matrix QLED TV – 20,499 रुपये

Kodak 50-inch QLED TV – 24,999 रुपये

Kodak 55-inch QLED TV – 30,499 रुपये

Kodak 65-inch QLED TV – 41,999 रुपये

Kodak 75-inch QLED TV – 69,999 रुपये

साथ ही, Kodak 9XPRO Series (Android 11 आधारित) में 32 से 43 इंच तक के HD Ready और Full HD मॉडल शामिल हैं, जिनकी कीमतें ₹9,999 से शुरू होती हैं। ये टीवी Dolby Digital Plus, Google Assistant, Netflix, और Chromecast सपोर्ट के साथ आते हैं।

Blaupunkt Smart TVs पर भी बंपर छूट Blaupunkt ने भी अपनी पूरी Smart TV लाइनअप पर शानदार ऑफर्स पेश किए हैं। कंपनी के Full HD, Sigma, QLED और Mini LED मॉडल अब Flipkart पर भारी छूट के साथ उपलब्ध हैं। Blaupunkt Sigma Series Android TVs में 40W स्पीकर और Surround Sound टेक्नोलॉजी दी गई है। ये टीवी 24 इंच से शुरू होकर 5,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदे जा सकते हैं। Blaupunkt CyberSound G2 Series (32, 40, 43 इंच) Android TV OS पर चलती है और इसमें Dolby Audio, 48W Sound Output, और Chromecast व Google Assistant का सपोर्ट है।