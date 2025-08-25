खरीदना है सस्ते में Smart TV तो अमेजन पर मिल रहा शानदार ऑफर, 20000 रुपये से कम में कर दें ऑर्डर

Smart TV Under Rs 20000: अगर आप अपने लिए नया स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो यहां हम आपको 20,000 रुपये से कम में आने वाले ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। ये सभी कमाल की वीडियो और ऑडियो क्वालिटी देते हैं।

Follow Us on

Mon, 25 Aug 2025 06:34 PM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Smart TV Under Rs 20000: अगर आप बजट में एक अच्छा स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं तो 20,000 रुपये से कम में कुछ बढ़िया ऑप्शन बता रहे हैं। इस रेंज में आपको अलग-अलग साइज के ऑप्शन्स मिल जाएंगे, जो कमाल की वीडियो क्वालिट देते हैं। ये एंड्रॉइड और फायर टीवी ओएस पर काम करती है। इन टीवी में वाई-फाई, ब्लूटूथ, एचडीएमआई और यूएसबी पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिससे आप मोबाइल, लैपटॉप या साउंडबार आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। यह कई ओटीटी ऐप्स के सपोर्ट के साथ आता है। इस बजट में टीवी आपको अच्छा डिस्प्ले और बढ़िया साउंड क्वालिटी भी देता है।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 15,490 रुपये है। इसे हर महीने 747 रुपये देकर खरीदा जा सकेगा। अगर आप कम बजट में एक स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं तो यह टीवी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें दमदार साउंड, बढ़िया डिस्प्ले और पॉपुलर ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। यह गूगल टीवी और वाई-फाई की स सुविधा इसे और भी बेहतर ऑप्शन बन जाती है।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 44% डिस्काउंट के साथ 14,999 रुपये हो जाती है। इसमें आपको नया एंड्रॉइड 14 OS और गूगल टीवी का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसी पॉपुलर ऐप्स का मजा ले सकते हैं। साथ ही इसमें वॉइस कंट्रोल और गूगल अस्सिटेंट की सुविधा भी है। इसके डिस्प्ले में एचडी रेडी है, जिसमें HDR10 और विविड पिक्चर इंजन 2 दिया गया है, जो पिक्चर क्वालिटी को और बेहतर बनाता है। इसकी साउंड क्वालिटी भी दमदार है, क्योंकि इसमें Dolby Audio और DTS Virtual:X का सपोर्ट है।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 13,990 रुपये है। यह स्मार्ट एलईडी टीवी एचडी रेजोल्यूशन और 50 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें वाई-फाई 5, ब्लूटूथ, 2 एचडीएमआई पोर्ट्स, यूएसबी-A, ईथरनेट (LAN) और RF इन जैसे कनेक्टिविटी विकल्प उपलब्ध हैं, जो डिवाइसेज को कनेक्ट करने में मदद करेंगे। इसमें 20 वॉट का पावरफुल साउंड आउटपुट दिया गया है। यह टीवी स्मार्ट फीचर्स जैसे वॉयस असिस्टेंट के साथ स्मार्ट रिमोट, सैमसंग टीवी प्लस पर 100+ फ्री चैनल्स, वेब ब्राउजर, मोबाइल-टू-टीवी मिररिंग, एयरप्ले सपोर्ट, और यूनिवर्सल गाइड से लैस है।

Loading Suggestions...

यह फुल एचडी क्यूएलईडी रेजोल्यूशन वाला स्मार्ट टीवी है। इसमें 60 हर्टज का रिफ्रेश रेट और 178 डिग्री का वाइड व्यूइंग एंगल शामिल है। QLED डिस्प्ले IPE टेक्नोलॉजी, क्वांटम लूसेंट और ट्रू डिस्प्ले जैसे फीचर्स से लैस है। इसमें 2 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट के साथ Wi-Fi और LAN कनेक्टिविटी भी उपलब्ध है। स्मार्ट टीवी फीचर्स में एंड्रॉइड टीवी के साथ क्वाड-कोर प्रोसेसर, मीराकास्ट और कई लोकप्रिय ऐप्स जैसे Prime Video, YouTube, Zee5, YuppTV, और Eros Now का सपोर्ट है।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 14,490 रुपये है। इसे हर महीने 699 रुपये देकर खरीदा जा सकेगा। यह एचडी रेडी रेजोल्यूशन वाला स्मार्ट टीवी है। इसकी LED स्क्रीन स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन में आती है। α5 Gen 6 AI प्रोसेसर और Web OS के साथ, यह टीवी फास्ट परफॉर्मेंस और स्मार्ट फीचर्स जैसे AI फंक्शन, HDR10, डायनामिक टोन मैपिंग, स्क्रीन शेयर और गेम ऑप्टिमाइजर जैसी सुविधाएं देता है। इसमें HDMI, USB और ब्लूटूथ सपोर्ट भी है। इसमें Prime Video, Netflix, Jio Cinema, Hotstar, Sony Liv, Zee5 और Apple TV जैसे ऐप्स का एक्सेस दिया गया है।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 11,999 रुपये है। हर महीने 579 रुपये की EMI देकर इसे खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी जा रही है। यह स्मार्ट टीवी Full HD QLED रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ बेहतरीन व्यूइंग की सुविधा देता है। 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल, Quantum Lucent और IPE टेक्नोलॉजी के साथ इसका डिस्प्ले शार्प और कलरफुल इमेज क्वालिटी देता है। 24 वॉट के बॉक्स स्पीकर्स और 5 साउंड मोड्स के साथ यह टीवी सिनेमा जैसी साउंड क्वालिटी प्रदान करता है।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 16,999 रुपये है। यह एचडी रेडी है। इसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। साउंड के लिए इसमें 20 वॉट के पावरफुल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, जो डॉल्बी ऑडियो और डीटीएस वर्चुअल के साथ आता है। स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो इसमें VIDAA U9 OS, स्क्रीन शेयरिंग, Apple AirPlay और लोकप्रिय ऐप्स जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और यूट्यूब का सपोर्ट दिया गया है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।