Smart TV Under Rs 20000: अगर आप अपने लिए नया स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो यहां हम आपको 20,000 रुपये से कम में आने वाले ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। ये सभी कमाल की वीडियो और ऑडियो क्वालिटी देते हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 06:34 PM
Smart TV Under Rs 20000: अगर आप बजट में एक अच्छा स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं तो 20,000 रुपये से कम में कुछ बढ़िया ऑप्शन बता रहे हैं। इस रेंज में आपको अलग-अलग साइज के ऑप्शन्स मिल जाएंगे, जो कमाल की वीडियो क्वालिट देते हैं। ये एंड्रॉइड और फायर टीवी ओएस पर काम करती है। इन टीवी में वाई-फाई, ब्लूटूथ, एचडीएमआई और यूएसबी पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिससे आप मोबाइल, लैपटॉप या साउंडबार आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। यह कई ओटीटी ऐप्स के सपोर्ट के साथ आता है। इस बजट में टीवी आपको अच्छा डिस्प्ले और बढ़िया साउंड क्वालिटी भी देता है।

खरीदना है सस्ते में Smart TV तो अमेजन पर मिल रहा शानदार ऑफर, 20000 रुपये से कम में कर दें ऑर्डर
इसकी कीमत 15,490 रुपये है। इसे हर महीने 747 रुपये देकर खरीदा जा सकेगा। अगर आप कम बजट में एक स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं तो यह टीवी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें दमदार साउंड, बढ़िया डिस्प्ले और पॉपुलर ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। यह गूगल टीवी और वाई-फाई की स सुविधा इसे और भी बेहतर ऑप्शन बन जाती है।

Specifications

रेजोल्यूशन
एचडी (1366 x 768)
कनेक्टिविटी
2 एचडीएमआई, 2 यूएसबी, ब्लूटूथ, बिल्ट-इन वाई-फाई
साउंड
20W आउटपुट
फीचर्स
गूगल टीवी, स्क्रीन मिररिंग, 15 जीबी रैम, 16 जीबी स्टोरेज
ऐप्स
नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, जी5
डिस्प्ले
2K HDR

क्यों खरीदें

...

दमदार साउंड और क्लियर पिक्चर

...

पॉपुलर ऐप्स का सपोर्ट

...

बजट फ्रेंडली

क्यों खोजें विकल्प

...

नुकसान

...

केवल HD रेजोल्यूशन

इसकी कीमत 44% डिस्काउंट के साथ 14,999 रुपये हो जाती है। इसमें आपको नया एंड्रॉइड 14 OS और गूगल टीवी का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसी पॉपुलर ऐप्स का मजा ले सकते हैं। साथ ही इसमें वॉइस कंट्रोल और गूगल अस्सिटेंट की सुविधा भी है। इसके डिस्प्ले में एचडी रेडी है, जिसमें HDR10 और विविड पिक्चर इंजन 2 दिया गया है, जो पिक्चर क्वालिटी को और बेहतर बनाता है। इसकी साउंड क्वालिटी भी दमदार है, क्योंकि इसमें Dolby Audio और DTS Virtual:X का सपोर्ट है।

Specifications

रेजोल्यूशन
एचडी रेडी
कनेक्टिविटी
ड्यूल बैंड वाई-फाई, 2 एचडीएमआई, 2 यूएसबी
साउंड
20W आउटपुट
फीचर्स
एंडॉइड 14, गूगल टीवी, स्क्रीन मिररिंग, वॉइस कंट्रोल

क्यों खरीदें

...

लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 और गूगल टीवी सपोर्ट

...

Dolby और DTS साउंड क्वालिटी

...

वॉइस कंट्रोल और गूगल अस्सिटेंट

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल HD Ready रेजोल्यूशन

...

RAM और स्टोरेज कम

इसकी कीमत 13,990 रुपये है। यह स्मार्ट एलईडी टीवी एचडी रेजोल्यूशन और 50 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें वाई-फाई 5, ब्लूटूथ, 2 एचडीएमआई पोर्ट्स, यूएसबी-A, ईथरनेट (LAN) और RF इन जैसे कनेक्टिविटी विकल्प उपलब्ध हैं, जो डिवाइसेज को कनेक्ट करने में मदद करेंगे। इसमें 20 वॉट का पावरफुल साउंड आउटपुट दिया गया है। यह टीवी स्मार्ट फीचर्स जैसे वॉयस असिस्टेंट के साथ स्मार्ट रिमोट, सैमसंग टीवी प्लस पर 100+ फ्री चैनल्स, वेब ब्राउजर, मोबाइल-टू-टीवी मिररिंग, एयरप्ले सपोर्ट, और यूनिवर्सल गाइड से लैस है।

Specifications

रेजोल्यूशन
HD (1366 x 768 पिक्सल)
रिफ्रेश रेट
50 हर्ट्ज
कनेक्टिविटी
वाई-फाई 5, ब्लूटूथ
साउंड
20 वॉट
स्मार्ट टीवी फीचर्स
वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट के साथ स्मार्ट रिमोट

क्यों खरीदें

...

किफायती

...

शानदार ऑडियो क्वालिटी

...

Samsung TV Plus से फ्री कंटेंट एक्सेस

...

Apple AirPlay और मोबाइल मिररिंग सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल HD

...

50Hz रिफ्रेश रेट

यह फुल एचडी क्यूएलईडी रेजोल्यूशन वाला स्मार्ट टीवी है। इसमें 60 हर्टज का रिफ्रेश रेट और 178 डिग्री का वाइड व्यूइंग एंगल शामिल है। QLED डिस्प्ले IPE टेक्नोलॉजी, क्वांटम लूसेंट और ट्रू डिस्प्ले जैसे फीचर्स से लैस है। इसमें 2 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट के साथ Wi-Fi और LAN कनेक्टिविटी भी उपलब्ध है। स्मार्ट टीवी फीचर्स में एंड्रॉइड टीवी के साथ क्वाड-कोर प्रोसेसर, मीराकास्ट और कई लोकप्रिय ऐप्स जैसे Prime Video, YouTube, Zee5, YuppTV, और Eros Now का सपोर्ट है।

Specifications

रेजोल्यूशन
फुल एचडी QLED
रिफ्रेश रेट
60 हर्ट्ज
साउंड
24 वॉट
स्मार्ट टीवी फीचर्स
एंड्रॉइड टीवी, क्वाड कोर प्रोसेसर, Miracast
सपोर्टेड ऐप्स
प्राइम वीडियो, यूट्यूब, जी5 आदि
डिस्प्ले टेक्नोलॉजी
QLED IPE टेक्नोलॉजी

क्यों खरीदें

...

QLED डिस्प्ले

...

24W साउंड आउटपुट

...

एंड्रॉइड टीवी

...

Miracast और लोकप्रिय ऐप्स का सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

4K नहीं

...

सीमित ऐप्स प्री-इंस्टॉल्ड

इसकी कीमत 14,490 रुपये है। इसे हर महीने 699 रुपये देकर खरीदा जा सकेगा। यह एचडी रेडी रेजोल्यूशन वाला स्मार्ट टीवी है। इसकी LED स्क्रीन स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन में आती है। α5 Gen 6 AI प्रोसेसर और Web OS के साथ, यह टीवी फास्ट परफॉर्मेंस और स्मार्ट फीचर्स जैसे AI फंक्शन, HDR10, डायनामिक टोन मैपिंग, स्क्रीन शेयर और गेम ऑप्टिमाइजर जैसी सुविधाएं देता है। इसमें HDMI, USB और ब्लूटूथ सपोर्ट भी है। इसमें Prime Video, Netflix, Jio Cinema, Hotstar, Sony Liv, Zee5 और Apple TV जैसे ऐप्स का एक्सेस दिया गया है।

Specifications

रेजोल्यूशन
एचडी रेडी
रिफ्रेश रेट
60 हर्ट्ज
व्यूइंग एंगल
178 डिग्री
डिस्प्ले
LED HD डिस्प्ले
प्रोसेसर
α5 Gen 6 AI प्रोसेसर

क्यों खरीदें

...

α5 AI प्रोसेसर से स्मूद परफॉर्मेंस

...

AI Sound और Virtual Surround 5.1

...

HDR10 और डायनामिक टोन मैपिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल HD Ready रेजोल्यूशन

...

1 स्टार एनर्जी रेटिंग

इसकी कीमत 11,999 रुपये है। हर महीने 579 रुपये की EMI देकर इसे खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी जा रही है। यह स्मार्ट टीवी Full HD QLED रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ बेहतरीन व्यूइंग की सुविधा देता है। 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल, Quantum Lucent और IPE टेक्नोलॉजी के साथ इसका डिस्प्ले शार्प और कलरफुल इमेज क्वालिटी देता है। 24 वॉट के बॉक्स स्पीकर्स और 5 साउंड मोड्स के साथ यह टीवी सिनेमा जैसी साउंड क्वालिटी प्रदान करता है।

Specifications

रेजोल्यूशन
फुल एचडी QLED
रिफ्रेश रेट
60 हर्ट्ज
डिस्प्ले टेक्नोलॉजी
QLED, IPE टेक्नोलॉजी
ऑडियो
24 वॉट

क्यों खरीदें

...

QLED डिस्प्ले

...

24W साउंड आउटपुट और 5 साउंड मोड्स

...

एंड्रॉइड टीवी और कई ऐप्स का सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

4K रेजोल्यूशन का अभाव

...

Dolby Vision/Atmos सपोर्ट

...

सीमित इंटरनल स्टोरेज की जानकारी

इसकी कीमत 16,999 रुपये है। यह एचडी रेडी है। इसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। साउंड के लिए इसमें 20 वॉट के पावरफुल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, जो डॉल्बी ऑडियो और डीटीएस वर्चुअल के साथ आता है। स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो इसमें VIDAA U9 OS, स्क्रीन शेयरिंग, Apple AirPlay और लोकप्रिय ऐप्स जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और यूट्यूब का सपोर्ट दिया गया है।

Specifications

रेजोल्यूशन
HD Ready
रिफ्रेश रेट
60 हर्ट्ज
डिजाइन
जापान में डिजाइन किया गया
डिस्प्ले टेक्नोलॉजी
REGZA पिक्चर इंजन

क्यों खरीदें

...

जापानी डिजाइन और REGZA पिक्चर इंजन

...

Dolby Audio और DTS Virtual: X

...

VIDAA OS और AirPlay जैसे स्मार्ट फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल HD Ready रेजोल्यूशन

...

2 स्टार एनर्जी रेटिंग

...

सीमित रैम और स्टोरेज

