गजब! मात्र 9999 रुपये में खरीद लें ये तीन स्मार्ट टीवी, घर में मिलेगा सिनेमा हॉल जैसा डॉल्बी साउंड का मजा

संक्षेप: इन टीवी की कीमत 9999 रुपये है। इन टीवी को आप कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। इन टीवी में आपको शानदार डिस्प्ले और दमदार डॉल्बी ऑडियो मिलेगा। हमारी इस लिस्ट में थॉमसन का टीवी भी शामिल है।

नया टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको तीन किफायती स्मार्ट टीवी के बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत 9999 रुपये है। इन टीवी को आप कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। इन टीवी में आपको शानदार डिस्प्ले और दमदार डॉल्बी ऑडियो मिलेगा।

Blaupunkt Quantum Dot 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Android TV 2025 Edition इस टीवी की कीमत 9999 रुपये है। आप इसे 10 पर्सेंट के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर 5 पर्सेंट का कैशबैक भी दिया जा रहा है। यह टीवी एक्सचेंज ऑफर में भी आपका हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में कंपनी डॉल्बी डिजिटल प्लस के साथ 48 वॉट का साउंड आउटपुट दे रही है।

KODAK 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Android TV with Android 11 and Dolby Digital Plus (329X5051) यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 9999 रुपये का मिल रहा है। टीवी पर 10 पर्सेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इसे 5 पर्सेंट कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर 2 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में दमदार साउंड के लिए 30 वॉट के आउटपुट के साथ डॉल्बी डिजिटल प्लस भी दिया गया है।

Thomson FA Series 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Android TV with Dolby Digital Plus & Android 11 (32RT1022)