1 जनवरी से टीवी हो जाएंगी महंगी, अभी 20 हजार से कम में खरीदें 43 इंच टीवी

संक्षेप: 1 जनवरी 2026 से स्मार्ट टीवी की कीमत बढ़ने वाली है। इसकी वजह डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी माना जा रहा है। ऐसे में 31 दिसंबर 2025 से पहले हम आपके लिए 20 हजार रुपये से कम कीमत में 43 इंच स्मार्ट टीवी लेकर आए हैं।

Dec 18, 2025 10:11 am IST

दरअसल स्मार्ट टीवी को बनाने के ज्यादातर उपकरण विदेश से आते हैं। ऐसे में डॉलर के मुकाबले रुपये के रेकॉर्ड 91 रुपये के स्तर पर गिरने से स्मार्ट टीवी को बनाने में इस्तेमाल आने वाले हर प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा हो गई है। यही वजह है कि स्मार्ट टीवी बनाने वाली कंपनी की लागत बढ़ गई है, जिससे 1 जनवर 2026 से स्मार्ट टीवी की कीमत बढ़ सकती है। इसीलिए 31 दिसंबर 2025 से पहले 20 हजार रुपये से कम में 43 इंच स्मार्ट टीवी खरीदने का ऑप्शन्स लेकर आए हैं, अमेजन पर इस डील का लुत्फ उठाया जा सकता है।

यह 40 इंच फुल HD स्मार्ट QLED टीवी है, जो Google TV पर काम करता है और शानदार पिक्चर क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसमें QLED डिस्प्ले और HDR10 सपोर्ट दिया गया है, जिससे कलर्स ज्यादा ब्राइट और शार्प दिखते हैं। टीवी में 24W Dolby Audio साउंड आउटपुट मिलता है। यह टीवी अभी 50% की भारी छूट के साथ 17,990 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications स्क्रीन साइज 40 इंच रेज़ोल्यूशन Full HD रिफ्रेश रेट 60Hz डिस्प्ले टेक्नोलॉजी QLED क्यों खरीदें QLED फुल HD डिस्प्ले के साथ बेहतर कलर और ब्राइटनेस 24W Dolby Audio के साथ दमदार साउंड Google TV सपोर्ट बेज़ल-लेस मेटैलिक डिजाइन Google Assistant और Screen Mirroring सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प केवल 1GB RAM 8GB इंटरनल स्टोरेज सीमित 60Hz रिफ्रेश रेट

यह 43 इंच Pro Series 4K Ultra HD स्मार्ट QLED टीवी है, जो Google TV पर चलती है। टीवी में 30W Dolby Atmos और DTS Virtual:X ऑडियो मिलता है, जो थिएटर जैसा साउंड एक्सपीरियंस देता है। यह टीवी फिलहाल 66 फीसदी की भारी छूट के साथ 16,999 में खरीदी जा सकती है।

Specifications स्क्रीन साइज 40 इंच डिस्प्ले टेक्नोलॉजी QLED साउंड आउटपुट 24W Dolby Audio स्मार्ट प्लेटफॉर्म Google TV क्यों खरीदें बेहतर कलर और ब्राइटनेस 24W Dolby Audio के साथ दमदार साउंड Google TV सपोर्ट बेज़ल-लेस मेटैलिक डिजाइन बेज़ल-लेस मेटैलिक डिजाइन केवल 1GB RAM 60Hz रिफ्रेश रेट क्यों खोजें विकल्प केवल 1GB RAM 8GB इंटरनल स्टोरेज सीमित 1-स्टार एनर्जी रेटिंग

यह 43 इंच Pro Series 4K Ultra HD स्मार्ट QLED टीवी है। इसमें 4K QLED डिस्प्ले, HDR10 और Full Array Local Dimming दिया गया है, जिससे पिक्चर क्वालिटी काफी शार्प और कलरफुल मिलती है। टीवी में 30W Dolby Atmos और DTS Virtual:X ऑडियो मिलता है, जो थिएटर जैसा साउंड एक्सपीरियंस देता है। यह टीवी फिलहाल 66% की भारी छूट के साथ 16,999 में आ रही है।

Specifications स्क्रीन साइज 43 इंच रेज़ोल्यूशन 4K Ultra HD डिस्प्ले टेक्नोलॉजी QLED रिफ्रेश रेट 60Hz साउंड आउटपुट 30W क्यों खरीदें 4K Ultra HD QLED डिस्प्ले HDR10 सपोर्ट 30W Dolby Atmos Google TV के साथ Voice Assistant रिमोट 3 HDMI पोर्ट और Bluetooth 5.0 सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प 60Hz रिफ्रेश रेट ब्रांड सर्विस नेटवर्क कुछ जगहों पर सीमित बहुत ज्यादा हार्डकोर गेमिंग के लिए नहीं

यह 43 इंच A Series Full HD स्मार्ट LED टीवी है, जो Google TV और Android 14 OS पर चलता है। इसमें Full HD डिस्प्ले के साथ HDR10 और HLG सपोर्ट मिलता है, जिससे पिक्चर क्वालिटी नेचुरल और शार्प दिखती है। टीवी में 20W Dolby Audio + DTS सपोर्ट दिया गया है। फिलहाल यह टीवी 43% की छूट के साथ 19,999 में उपलब्ध है।

Specifications स्क्रीन साइज 43 इंच रेज़ोल्यूशन Full HD डिस्प्ले टेक्नोलॉजी LED रिफ्रेश रेट 60Hz साउंड आउटपुट 20W क्यों खरीदें अच्छी आफ्टर-सेल्स सर्विस Google TV + Android 14 का लेटेस्ट एक्सपीरियंस Full HD डिस्प्ले के साथ HDR10 और HLG सपोर्ट Dual Band Wi-Fi और Bluetooth सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प QLED नहीं, नॉर्मल LED पैनल सिर्फ 1GB RAM इस प्राइस में 4K ऑप्शन उपलब्ध 60Hz रिफ्रेश रेट

यह 40 इंच V Series HD Ready स्मार्ट LED टीवी है। इसमें VIDAA U9 OS मिलता है, जो फास्ट और सिंपल यूज़र एक्सपीरियंस देता है। टीवी में REGZA पिक्चर इंजन और Dolby Audio + DTS Virtual:X साउंड दिया गया है, जिससे पिक्चर और साउंड दोनों बैलेंस्ड मिलते हैं। यह टीवी फिलहाल 48% की छूट के साथ 15,499 रुपये में अमेजन प उपलब्ध है।

Specifications स्क्रीन साइज 40 इंच रेज़ोल्यूशन HD Ready रिफ्रेश रेट 60Hz साउंड आउटपुट 20W वारंटी 1 साल क्यों खरीदें TOSHIBA 100 cm (40 inches) V Series HD Ready Smart LED TV Dolby Audio और DTS Virtual:X साउंड VIDAA U9 OS तेज़ और आसान Game Mode सपोर्ट AirPlay और Screen Sharing सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प AirPlay और Screen Sharing सपोर्ट Google TV / Android TV नहीं QLED पैनल नहीं 2-स्टार एनर्जी रेटिंग

यह 43 इंच 6100 Series Frameless Full HD स्मार्ट LED टीवी है, जो Google TV OS पर चलता है और अपनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और बैलेंस्ड पिक्चर-साउंड परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इसमें Full HD डिस्प्ले के साथ HDR10 और HLG सपोर्ट मिलता है, जिससे कंटेंट शार्प और नेचुरल दिखता है। यह टीवी 41% की छूट के साथ 18,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications स्क्रीन साइज 43 इंच रेज़ोल्यूशन Full HD डिस्प्ले टेक्नोलॉजी LED रिफ्रेश रेट 60Hz क्यों खरीदें Frameless डिजाइन के साथ प्रीमियम लुक Google TV OS + Chromecast सपोर्ट Google TV OS + Chromecast सपोर्ट Dual Band Wi-Fi और Google Assistant सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प QLED पैनल नहीं सिर्फ Full HD रेज़ोल्यूशन 8GB इंटरनल स्टोरेज सीमित 2-स्टार एनर्जी रेटिंग

यह 43 इंच Pro Series Full HD स्मार्ट LED टीवी है। इसमें Full HD डिस्प्ले के साथ HDR10 और Micro Dimming दिया गया है, जिससे पिक्चर क्वालिटी इस प्राइस रेंज में काफी ब्राइट और कलरफुल मिलती है। टीवी में 30W Dolby Audio, Dolby Atmos और DTS साउंड दिया गया है, जो इसे इस सेगमेंट में अलग बनाता है। यह टीवी फिलहाल 70% की भारी छूट के साथ 12,499 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications स्क्रीन साइज 43 इंच रेज़ोल्यूशन Full HD डिस्प्ले टेक्नोलॉजी LED रिफ्रेश रेट 60Hz साउंड आउटपुट 30W व्यूइंग एंगल 178° क्यों खरीदें Foxsky 108 cm (43 inches) Full HD Smart LED TV 30W पावरफुल साउंड Android OS के साथ Voice Assistant सपोर्ट HDR10 और Micro Dimming सपोर्ट 2 HDMI और 2 USB पोर्ट क्यों खोजें विकल्प Android 9 आधारित OS प्रोसेसर ड्यूल-कोर आफ्टर-सेल्स सर्विस हर जगह मजबूत नहीं

यह 43 इंच Pro Series 4K Ultra HD स्मार्ट QLED टीवी है, जो कम कीमत में 4K QLED डिस्प्ले और Google TV का शानदार कॉम्बिनेशन देता है। इसमें 10-बिट QLED पैनल, Full Array Local Dimming और HDR10 सपोर्ट मिलता है। यह टीवी फिलहाल 66% की भारी छूट के साथ 16,999 में अमेजन पर उपलब्ध है।

Specifications स्क्रीन साइज 43 इंच रेज़ोल्यूशन 4K Ultra HD डिस्प्ले टेक्नोलॉजी QLED रिफ्रेश रेट 60Hz स्मार्ट प्लेटफॉर्म Google TV क्यों खरीदें Full Array Local Dimming और HDR10 सपोर्ट 4K Ultra HD QLED डिस्प्ले 30W Dolby Atmos Google TV के साथ Voice Assistant रिमोट 3 HDMI पोर्ट और Bluetooth 5.0 क्यों खोजें विकल्प 60Hz रिफ्रेश रेट प्रोफेशनल गेमिंग के लिए नहीं ब्रांड सर्विस नेटवर्क कुछ शहरों में सीमित

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।