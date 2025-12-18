1 जनवरी से टीवी हो जाएंगी महंगी, अभी 20 हजार से कम में खरीदें 43 इंच टीवी
1 जनवरी 2026 से स्मार्ट टीवी की कीमत बढ़ने वाली है। इसकी वजह डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी माना जा रहा है। ऐसे में 31 दिसंबर 2025 से पहले हम आपके लिए 20 हजार रुपये से कम कीमत में 43 इंच स्मार्ट टीवी लेकर आए हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
दरअसल स्मार्ट टीवी को बनाने के ज्यादातर उपकरण विदेश से आते हैं। ऐसे में डॉलर के मुकाबले रुपये के रेकॉर्ड 91 रुपये के स्तर पर गिरने से स्मार्ट टीवी को बनाने में इस्तेमाल आने वाले हर प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा हो गई है। यही वजह है कि स्मार्ट टीवी बनाने वाली कंपनी की लागत बढ़ गई है, जिससे 1 जनवर 2026 से स्मार्ट टीवी की कीमत बढ़ सकती है। इसीलिए 31 दिसंबर 2025 से पहले 20 हजार रुपये से कम में 43 इंच स्मार्ट टीवी खरीदने का ऑप्शन्स लेकर आए हैं, अमेजन पर इस डील का लुत्फ उठाया जा सकता है।
1. TCL 101 cms (40 inches) V5C Series Full HD Smart QLED TV Google TV 40V5C
यह 40 इंच फुल HD स्मार्ट QLED टीवी है, जो Google TV पर काम करता है और शानदार पिक्चर क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसमें QLED डिस्प्ले और HDR10 सपोर्ट दिया गया है, जिससे कलर्स ज्यादा ब्राइट और शार्प दिखते हैं। टीवी में 24W Dolby Audio साउंड आउटपुट मिलता है। यह टीवी अभी 50% की भारी छूट के साथ 17,990 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED फुल HD डिस्प्ले के साथ बेहतर कलर और ब्राइटनेस
24W Dolby Audio के साथ दमदार साउंड
Google TV सपोर्ट
बेज़ल-लेस मेटैलिक डिजाइन
Google Assistant और Screen Mirroring सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1GB RAM
8GB इंटरनल स्टोरेज सीमित
60Hz रिफ्रेश रेट
2. VW 109 cm (43 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW43GQ1
यह 43 इंच Pro Series 4K Ultra HD स्मार्ट QLED टीवी है, जो Google TV पर चलती है। टीवी में 30W Dolby Atmos और DTS Virtual:X ऑडियो मिलता है, जो थिएटर जैसा साउंड एक्सपीरियंस देता है। यह टीवी फिलहाल 66 फीसदी की भारी छूट के साथ 16,999 में खरीदी जा सकती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतर कलर और ब्राइटनेस
24W Dolby Audio के साथ दमदार साउंड
Google TV सपोर्ट
बेज़ल-लेस मेटैलिक डिजाइन
बेज़ल-लेस मेटैलिक डिजाइन
केवल 1GB RAM
60Hz रिफ्रेश रेट
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1GB RAM
8GB इंटरनल स्टोरेज सीमित
1-स्टार एनर्जी रेटिंग
3. VW 109 cm (43 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW43GQ1
यह 43 इंच Pro Series 4K Ultra HD स्मार्ट QLED टीवी है। इसमें 4K QLED डिस्प्ले, HDR10 और Full Array Local Dimming दिया गया है, जिससे पिक्चर क्वालिटी काफी शार्प और कलरफुल मिलती है। टीवी में 30W Dolby Atmos और DTS Virtual:X ऑडियो मिलता है, जो थिएटर जैसा साउंड एक्सपीरियंस देता है। यह टीवी फिलहाल 66% की भारी छूट के साथ 16,999 में आ रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K Ultra HD QLED डिस्प्ले
HDR10 सपोर्ट
30W Dolby Atmos
Google TV के साथ Voice Assistant रिमोट
3 HDMI पोर्ट और Bluetooth 5.0 सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
ब्रांड सर्विस नेटवर्क कुछ जगहों पर सीमित
बहुत ज्यादा हार्डकोर गेमिंग के लिए नहीं
4. Xiaomi 108 cm (43 inch) A Full HD Smart Google LED TV L43MB-AFIN
यह 43 इंच A Series Full HD स्मार्ट LED टीवी है, जो Google TV और Android 14 OS पर चलता है। इसमें Full HD डिस्प्ले के साथ HDR10 और HLG सपोर्ट मिलता है, जिससे पिक्चर क्वालिटी नेचुरल और शार्प दिखती है। टीवी में 20W Dolby Audio + DTS सपोर्ट दिया गया है। फिलहाल यह टीवी 43% की छूट के साथ 19,999 में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
अच्छी आफ्टर-सेल्स सर्विस
Google TV + Android 14 का लेटेस्ट एक्सपीरियंस
Full HD डिस्प्ले के साथ HDR10 और HLG सपोर्ट
Dual Band Wi-Fi और Bluetooth सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
QLED नहीं, नॉर्मल LED पैनल
सिर्फ 1GB RAM
इस प्राइस में 4K ऑप्शन उपलब्ध
60Hz रिफ्रेश रेट
5. TOSHIBA 100 cm (40 inches) V Series HD Ready Smart LED TV 40V35RP (Black)
यह 40 इंच V Series HD Ready स्मार्ट LED टीवी है। इसमें VIDAA U9 OS मिलता है, जो फास्ट और सिंपल यूज़र एक्सपीरियंस देता है। टीवी में REGZA पिक्चर इंजन और Dolby Audio + DTS Virtual:X साउंड दिया गया है, जिससे पिक्चर और साउंड दोनों बैलेंस्ड मिलते हैं। यह टीवी फिलहाल 48% की छूट के साथ 15,499 रुपये में अमेजन प उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
TOSHIBA 100 cm (40 inches) V Series HD Ready Smart LED TV
Dolby Audio और DTS Virtual:X साउंड
VIDAA U9 OS तेज़ और आसान
Game Mode सपोर्ट
AirPlay और Screen Sharing सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
AirPlay और Screen Sharing सपोर्ट
Google TV / Android TV नहीं
QLED पैनल नहीं
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
6. Philips 108 cm (43 inches) 6100 Series Frameless Full HD Smart LED Google TV 43PFT6130/94
यह 43 इंच 6100 Series Frameless Full HD स्मार्ट LED टीवी है, जो Google TV OS पर चलता है और अपनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और बैलेंस्ड पिक्चर-साउंड परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इसमें Full HD डिस्प्ले के साथ HDR10 और HLG सपोर्ट मिलता है, जिससे कंटेंट शार्प और नेचुरल दिखता है। यह टीवी 41% की छूट के साथ 18,999 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
Frameless डिजाइन के साथ प्रीमियम लुक
Google TV OS + Chromecast सपोर्ट
Google TV OS + Chromecast सपोर्ट
Dual Band Wi-Fi और Google Assistant सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
QLED पैनल नहीं
सिर्फ Full HD रेज़ोल्यूशन
8GB इंटरनल स्टोरेज सीमित
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
7. Foxsky 108 cm (43 inches) Full HD Smart LED TV 43FS-VS (Black)
यह 43 इंच Pro Series Full HD स्मार्ट LED टीवी है। इसमें Full HD डिस्प्ले के साथ HDR10 और Micro Dimming दिया गया है, जिससे पिक्चर क्वालिटी इस प्राइस रेंज में काफी ब्राइट और कलरफुल मिलती है। टीवी में 30W Dolby Audio, Dolby Atmos और DTS साउंड दिया गया है, जो इसे इस सेगमेंट में अलग बनाता है। यह टीवी फिलहाल 70% की भारी छूट के साथ 12,499 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
Foxsky 108 cm (43 inches) Full HD Smart LED TV
30W पावरफुल साउंड
Android OS के साथ Voice Assistant सपोर्ट
HDR10 और Micro Dimming सपोर्ट
2 HDMI और 2 USB पोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
Android 9 आधारित OS
प्रोसेसर ड्यूल-कोर
आफ्टर-सेल्स सर्विस हर जगह मजबूत नहीं
8. VW 109 cm (43 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW43GQ1
यह 43 इंच Pro Series 4K Ultra HD स्मार्ट QLED टीवी है, जो कम कीमत में 4K QLED डिस्प्ले और Google TV का शानदार कॉम्बिनेशन देता है। इसमें 10-बिट QLED पैनल, Full Array Local Dimming और HDR10 सपोर्ट मिलता है। यह टीवी फिलहाल 66% की भारी छूट के साथ 16,999 में अमेजन पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
Full Array Local Dimming और HDR10 सपोर्ट
4K Ultra HD QLED डिस्प्ले
30W Dolby Atmos
Google TV के साथ Voice Assistant रिमोट
3 HDMI पोर्ट और Bluetooth 5.0
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
प्रोफेशनल गेमिंग के लिए नहीं
ब्रांड सर्विस नेटवर्क कुछ शहरों में सीमित
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।