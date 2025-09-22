शुरू हो गई Amazon Great Indian Festival Sale, आधी कीमत में हाथों हाथ बिक रहे स्मार्ट टीवी

Smart TV On Amazon: अगर आप सस्ते में नया टेलिविजन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें सस्ते में खरीदा जा सकेगा।

Mon, 22 Sep 2025 05:48 AM

Smart TV On Amazon: स्मार्ट टीवी आज के समय में काफी जरूरी हो गया है। जब तक लिविंग रूम या बेडरूम में टीवी न लगा हो, तब तक ये रूम अच्छे नहीं लगते हैं। यह सिर्फ एक टीवी नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज है। स्मार्ट टीवी में आप इंटरनेट से कनेक्ट होकर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार जैसी ऐप्स का मजा लिया जा सकता है। इसमें वॉइस कंट्रोल, स्क्रीन मिररिंग और ऐप डाउनलोड जैसे फीचर्स मौजूद हैं। अलग-अलग स्क्रीन साइज और बजट के अनुसार, टीवी खरीदे जा सकते हैं।

इस टीवी की कीमत 49,999 रुपये है, लेकिन इसे 60% डिस्काउंट के साथ 19,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4K Ultra HD स्मार्ट क्यूएलईडी टीवी है। इसमें 4K रेजोल्यूशन और HDR10 सपोर्ट है जो हर सीन को रियल जैसा दिखाता है। इसका गूगल टीवी प्लेटफॉर्म यूजर्स को आसानी से नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और डिज्नी+हॉटस्टार जैसी ऐप्स का एक्सेस देता है। इसमें 2GB रैम और 16GB स्टोरेज दी गई है।

Specifications डिस्प्ले 4K Ultra HD रिफ्रेश रेट 60Hz ऑडियो 30W आउटपुट कनेक्टिविटी 3 HDMI, 1 USB, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0, इथरेट, हेडफोन आउटपुट स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी, गूगल अस्सिटेंट, गूगलकास्ट, फास्टकास्ट, मीटिंग मोड प्रोसेसर क्वाड-कोर मेमोरी 2GB रैम, 16GB स्टोरेज क्यों खरीदें 4K QLED डिस्प्ले शानदार ब्राइटनेस और कलर डॉल्बी एटमस और डीटीएस साउंड गूगल टीवी के साथ आसान इंटरफेस और कई ऐप्स HDR10 के साथ बेहतर कॉन्ट्रास्ट बेजल-लेस डिजाइन क्यों खोजें विकल्प 60Hz रिफ्रेश रेट- हाई-एंड गेमिंग के लिए कम सिर्फ 1 USB पोर्ट- मल्टी डिवाइस के लिए लिमिटेड 30W ऑडियो आउटपुट बड़े हॉल के लिए थोड़ा कम हो सकता है

इस टीवी की कीमत 24,999 रुपये है। इसे 60% डिस्काउंट के साथ 9,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी जा रही है। यह एचडी रेडी स्मार्ट टीवी है, जो घर में स्मार्ट एंटरटेनमेंट को पूरा करेगा। इसमें 1366×768 पिक्सल का एचडी डिस्प्ले और HDR सपोर्ट है, जिससे क्लियर और कलरफुल पिक्चर क्वालिटी मिलती है। फायर टीवी बिल्ट-इन के साथ नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी + हॉटस्टार और यूट्यूब जैसी ऐप्स का सपोर्ट दिया गया है।

Specifications डिस्प्ले एचडी रेडी रिफ्रेश रेट 60Hz ऑडियो 20W आउटपुट, डॉल्बी ऑडियो कनेक्टिविटी 2 HDMI, 2 USB, वाई-फाई, ब्लूटूथ स्मार्ट फीचर्स फायर टीवी, एलेक्सा वॉयस रिमोट क्यों खरीदें HD डिस्प्ले और HDR पिक्चर क्वालिटी Fire TV और Alexa वॉइस रिमोट से आसान एक्सेस 12000+ ऐप्स और OTT प्लेटफॉर्म्स DTH सेट-अप सीधे टीवी से कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प केवल HD रेजोल्यूशन 20W ऑडियो आउटपुट लिमिटेड HDMI और USB पोर्ट

इस टीवी की कीमत 17,900 रुपये है और इस पर 22% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद टीवी की कीमत 13,990 रुपये रह गई है। यह Samsung HD TV घर में एंटरटेनमेंट का बेहतरीन अनुभव देता है। इसमें 1366×768 पिक्सल का HD डिस्प्ले और HDR 10+ सपोर्ट है, जिससे बेहतर कंट्रास्ट और रंग-बिरंगे वीडियो मिलते हैं। हाइपर रियल पिक्चर इंजन और प्योरकलर टेक्नोलॉजी के साथ हर सीन क्लियर और जीवंत लगता है। Smart Remote और वॉइस असिस्टेंट से Alexa या Google Assistant के जरिए कंट्रोल आसान हो जाता है।

Specifications डिस्प्ले एचडी रिफ्रेश रेट 50Hz ऑडियो 20W आउटपुट, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट, क्यू-सिम्फनी कनेक्टिविटी वाई-फाई 5, ब्लूटूथ, 2 एचडीएमआई स्मार्ट फीचर्स एलेक्सा, गूगल अस्सिटेंट, सैमसंग टीवी प्लस, एयरप्ले एनर्जी रेटिंग 3 स्टार क्यों खरीदें HDR 10+ और हाइपर रियल पिक्चर इंजन एलेक्सा/गूगल अस्सिटेंट वॉइस कंट्रोल और स्मार्ट रिमोट सैमसंग टीवी प्लस से 100+ फ्री चैनल्स AirPlay और मोबाइल मिररिंग का सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प केवल HD रेजोल्यूशन– 4K कंटेंट का पूरा फायदा नहीं 20W ऑडियो आउटपुट- बड़े कमरे के लिए कम रिफ्रेश रेट केवल 50Hz, गेमिंग के लिए लिमिटेड

यह एक किफायती ऑप्शन है, जिसे 10,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 6 महीने की ईएमआई पर उपलब्ध है। हर महीने 1,750 रुपये की ईएमआई देकर इसे घर लाया जा सकता है। यह एचडी रेडी स्मार्ट टीवी है, जो आपके घर के लिए शानदार एंटरटेनमेंट का साधन है। इसका 1366×768 पिक्सल एचडी रेडी डिस्प्ले और एचडीआर10+ के साथ क्लियर पिक्चर क्वालिटी मिलती है। गूगल टीवी और इन-बिल्ट वाई-फाई के साथ यह स्मार्ट टीवी नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, जी5 जैसी ऐप्स को सपोर्ट करता है।

Specifications डिस्प्ले एचडी रेडी रिफ्रेश रेट 60Hz ऑडियो 24W आउटपुट, डॉल्बी ऑडियो, पावरफुल स्पीकर्स कनेक्टिविटी 2 HDMI, 2 USB, IR पोर्ट, वाई-फाई, क्रोमकास्ट स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी, 1.5 जीबी रैम, 8 जीबी स्टोरेज, नेटफ्लिक्स/प्राइम वीडियो/यूट्यूब/जी5, गूगल अस्सिटेंट क्यों खरीदें HDR10 और HLG के साथ अच्छा पिक्चर क्वालिटी गूगल टीवी ओएस और वॉइस कंट्रोल की सुविधा क्रोमकास्ट सपोर्ट के साथ मोबाइल कंटेंट आसानी से कास्ट करें कई लोकप्रिय ऐप्स पहले से इंस्टॉल क्यों खोजें विकल्प केवल एचडी रेडी रेजोल्यूशन 24W ऑडियो आउटपुट– बड़े हॉल के लिए सही नहीं

इसकी कीमत 7,999 रुपये है। यह एचडी रेडी स्मार्ट टीवी है। यह बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। इसका 1366×768 पिक्सल एचडी रेडी डिस्प्ले और A+ ग्रेड DLED पैनल, क्लियर पिक्चर क्वालिटी देता है। इसमें Linux OS और इन-बिल्ट वाई-फाई के साथ मीराकास्ट सपोर्ट है, जिससे मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन आसानी से टीवी पर कास्ट की जा सकती है।

Specifications डिस्प्ले एचडी रेडी (1366 x 768) रिफ्रेश रेट 60Hz ऑडियो 30W आउटपुट, सराउंड साउंड कनेक्टिविटी 3 HDMI, 2 USB, बिल्ट-इन वाई-फाई स्मार्ट फीचर्स लिनक्स ओएस, मीराकास्ट 512MB रैम, 4GB स्टोरेज, ओटीटी ऐप्स क्यों खरीदें क्लियर और ब्राइट डिस्प्ले लिनक्स ओएस के साथ स्मार्ट ऐप सपोर्ट 30W सराउंड साउंड के साथ बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस मीराकास्ट के जरिए स्क्रीन कास्टिंग क्यों खोजें विकल्प केवल एचडी रेडी रेजोल्यूशन 512MB रैम और 4GB स्टोरेज ऑडियो आउटपुट बड़े हॉल के लिए सीमित

इसकी कीमत 54,999 रुपये है, जिसे 36% डिस्काउंट के साथ 34,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है। यह 4K अल्ट्रा एचडी क्यूएलईडी स्मार्ट टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी देता है। इसका क्वांटम डॉटॉडिस्प्ले और AI HDR एन्हांस हर सीन को रीयलिस्टिक बनाता है। विदा ओएस स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म है, जो 8 साल तक अपडेटेड रहता है। यह नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, डिज्नी+ हॉटस्टार, जी5 आदि का सपोर्ट मिलता है।

Specifications डिस्प्ले 4K Ultra HD QLED रिफ्रेश रेट 60Hz ऑडियो 24W, डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल कनेक्टिविटी 3 HDMI (HDMI 1 eARC), 2 USB, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0, ईथरनेट, ऑप्टिकल ऑडियो, 3.5 मिमी जैक स्मार्ट फीचर्स विदा टीवी, एआई 4K अपस्केलिंग, एआई स्पोर्ट्स मोड, गेम मोड, एयरप्ले, स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, डिज्नी+ हॉटस्टार, सोनीलिव, जियोसिनेमा, हंगामा, जी5, इरोज नाउ क्यों खरीदें शानदार 4K HDR और QLED डिस्प्ले AI HDR और एआई पिक्चर ऑप्टिमाइजर डॉल्बी एटमस के साथ इमर्सिव ऑडियो गेमिंग मोड और एआई स्पोर्ट्स मोड क्यों खोजें विकल्प हाई स्पेसिफिकेशन होने के कारण प्राइस थोड़ा ज्यादा 60Hz रिफ्रेश रेट– हाई-एंड गेमिंग के लिए लिमिटेड

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।