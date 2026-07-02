Amazon Prime Day 2026: नया Smart TV खरीदने का सुनहरा मौका, 65% तक की भारी बचत और नो-कॉस्ट EMI का लाभ उठाएं

Amazon Prime Day 2026 की धमाकेदार सेल में नया Smart TV खरीदने पर 65% तक की भारी बचत करने का सुनहरा मौका मिल रहा है। इस शानदार ऑफर में ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त ब्याज के नो-कॉस्ट EMI का लाभ उठाकर बेहद किफायती दामों में अपने घर को अपग्रेड कर सकते हैं।

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अगर आप भी लंबे समय से अपने घर के लिए एक प्रीमियम Smart TV खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। Amazon Prime Day Sale 2026 की शुरुआत होने जा रही है, जहां आपको ब्रांडेड स्मार्ट टीवी पर 65% तक का भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा।

इस महासेल में 32 इंच के बजट टीवी से लेकर 65 इंच के बड़े 4K अल्ट्रा एचडी स्क्रीन्स पर बेहद आकर्षक डील्स लाइव होने वाली हैं। Xiaomi, Samsung, LG, और Acer जैसे दिग्गज ब्रांड्स के टीवी बेहद कम दाम में आपके हो सकते हैं।

बिना जेब पर बोझ डाले घर लाएं नया टीवी अमेजन केवल सीधा डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि ग्राहकों की सहूलियत के लिए नो-कॉस्ट EMI (No-Cost EMI) का शानदार विकल्प भी दे रहा है। यानी आप बिना किसी अतिरिक्त ब्याज या डाउनपेमेंट के, आसान मासिक किश्तों में अपना पसंदीदा टीवी घर ला सकते हैं। इसके अलावा, चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और पुराना टीवी एक्सचेंज करने पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा।

प्राइम डे सेल सीमित समय के लिए ही लाइव रहेगी, इसलिए अपनी विशलिस्ट अभी से तैयार कर लें ताकि बेस्ट डील्स स्टॉक खत्म होने से पहले आपकी हो सकें।

यदि आप अपने घर के लिए बजट में एक प्रीमियम सिनेमाई अनुभव वाला टीवी ढूंढ रहे हैं, तो Xiaomi 43-inch FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV एक बेहतरीन विकल्प है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसकी QLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, जो इस प्राइस रेंज में आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। आकर्षक बेज़ेल-लेस डिज़ाइन, दमदार साउंड और इन-बिल्ट Fire TV ओएस के साथ आने वाला यह स्मार्ट टीवी अमेज़न पर 39% की भारी छूट के साथ मात्र 27,499 रुपये में मिल रहा है। साथ ही, इस पर नो-कॉस्ट EMI और कैशबैक के कई शानदार ऑफर्स भी उपलब्ध हैं।

Specifications डिस्प्ले टेक्नोलॉजी QLED रिफ्रेश रेट 60 Hertz साउंड आउटपुट 30 Watts कनेक्टिविटी पोर्ट्स 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, ब्लूटूथ, वाई-फाई, ईथरनेट क्यों खरीदें शानदार QLED 4K डिस्प्ले फायर टीवी इन-बिल्ट दमदार साउंड बजट फ्रेंडली प्रीमियम लुक क्यों खोजें विकल्प 60 Hz का रिफ्रेश रेट फायर ओएस की आदत

अगर आप एक भरोसेमंद और इंटरनेशनल ब्रांड का प्रीमियम स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो Samsung 43-inch Crystal 4K Vista Smart LED TV आपके लिए एक शानदार विकल्प है। यह टीवी सैमसंग के सिग्नेचर Crystal Processor 4K और PurColor टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो तस्वीरों को बेहद जीवंत और क्रिस्प बनाते हैं। अमेज़न पर 23% की सीधी छूट के साथ यह 30,490 रुपये में उपलब्ध है, लेकिन इस पर 4500 रुपये का बंपर कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है, जो इसकी कीमत को और भी कम कर देता है। इसके अलावा, इस पर मिलने वाले नो-कॉस्ट EMI ऑफर्स इसे मिड-बजट सेगमेंट का किंग बनाते हैं।

Specifications रिफ्रेश रेट 50 Hertz साउंड आउटपुट 20 Watts स्मार्ट फीचर्स Samsung TV Plus (100+ Free Channels), अलेक्सा/गूगल असिस्टेंट, एयरप्ले कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, 1 USB पोर्ट, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.2, ईथरनेट क्यों खरीदें क्रिस्टल 4K डिस्प्ले और अपस्केलिंग सैमसंग टीवी प्लस स्मार्ट कनेक्टिविटी और एप्पल एयरप्ले अल्ट्रा स्लिम और 3-साइड बेज़ेल-लेस डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प एनर्जी रेटिंग केवल 1 स्टार रिफ्रेश रेट 50 हर्ट्ज़ सिंगल USB पोर्ट

यदि आप बजट सेगमेंट में एक बड़ी स्क्रीन वाला प्रीमियम QLED TV तलाश रहे हैं, तो Acer 50-inch Ultra V Series एक ब्लॉकबस्टर विकल्प है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लेटेस्ट Android 14 आधारित Google TV ओएस और AI सक्षम 2875 चिपसेट के साथ आता है। 50 इंच की बड़ी QLED 4K स्क्रीन और 36 वाट के दमदार डॉल्बी एटमॉस साउंड के साथ आने वाला यह टीवी सिनेमा जैसा अनुभव देता है। अमेज़न पर इस समय 59% की भारी बचत के साथ यह टीवी मात्र 27,999 रुपये में मिल रहा है, जो इसे इस प्राइस रेंज की सबसे बेहतरीन डील्स में से एक बनाता है।

Specifications प्रोसेसर और रैम लेटेस्ट AI इनेबल्ड 2875 चिपसेट (Dual AI Processor A75+A55), 2GB RAM स्टोरेज 16GB ROM कनेक्टिविटी 3 x HDMI 2.1 पोर्ट्स, 2 x USB पोर्ट्स, ड्यूल-बैंड Wi-Fi, टू-वे ब्लूटूथ (V5.2) वारंटी 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी क्यों खरीदें शानदार QLED 4K डिस्प्ले लेटेस्ट Android 14 और Google TV दमदार आवाज गेमिंग के लिए बेस्ट बॉक्स में वॉल माउंट क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट 60 Hz केवल 2 USB पोर्ट्स

Xiaomi FX Ultra HD 4K (L43MB-FIN) एक बेहतरीन 43-इंच का स्मार्ट टीवी है जो शानदार Fire TV OS के साथ आता है। यह टीवी उन लोगों के लिए एकदम सही है जो बिना किसी झंझट के अपने DTH सेट-टॉप बॉक्स चैनल्स और OTT ऐप्स (जैसे Netflix, Prime Video) को एक ही जगह से कंट्रोल करना चाहते हैं। 4K Ultra HD डिस्प्ले, Vivid Picture Engine और Alexa वॉयस सपोर्ट के साथ यह टीवी बजट रेंज में एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट पैकेज देता है।

Specifications रिफ्रेश रेट 60 Hz ऑपरेटिंग सिस्टम Fire TV OS पिक्चर इंजन Vivid Picture Engine, HDR10, HLG, Reality Flow MEMC क्यों खरीदें स्मूथ मोशन बेहतर साउंड क्वालिटी DTH सेट-टॉप बॉक्स इंटीग्रेशन Fire TV OS और Alexa सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प LED डिस्प्ले (QLED नहीं) हैवी गेमिंग के लिए स्टोरेज थोड़ी कम

Acer Super Series (AR43QDXGU2875AT) एक बेहद दमदार 43-इंच का Smart QLED TV है, जो इस बजट में अविश्वसनीय फीचर्स ऑफर करता है। यह टीवी नवीनतम Android 14 OS और Google TV प्लेटफॉर्म पर काम करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका साउंड सिस्टम है, जिसमें 80 वॉट का आउटपुट, GIGA BASS और डेडिकेटेड वूफर व ट्वीटर दिए गए हैं। साथ ही, गेमिंग के शौकीनों के लिए इसमें 120Hz VRR और ALLM का सपोर्ट भी मिलता है, जो इस प्राइस रेंज में मिलना काफी दुर्लभ है।

Specifications रिफ्रेश रेट 60 Hz ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV (Android 14) प्रोसेसर और रैम लेटेस्ट AI इनेबल्ड 2875 चिपसेट (Dual AI-Core Processor), 2GB RAM स्टोरेज 16GB ROM ऑडियो (साउंड) 80 Watts आउटपुट, GIGA BASS, वूफर + ट्वीटर, Dolby Atmos, eARC वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी क्यों खरीदें शानदार साउंड लेटेस्ट Android 14 और Google TV बेहतरीन गेमिंग फीचर्स प्रीमियम QLED 4K डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प सामान्य रिफ्रेश रेट 60 Hz सीमित स्टोरेज

VW (Visio World) Spectra Series (VW40AQ3) एक बेहद किफायती 40-इंच का स्मार्ट टीवी है, जो बजट रेंज में QLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी ऑफर करता है। आमतौर पर QLED पैनल महंगे 4K टीवी में आते हैं, लेकिन यह टीवी मात्र 14,999 रुपये में Full HD (1080p) रिज़ॉल्यूशन के साथ Quantum Lucent और IPE टेक्नोलॉजी प्रदान करता है। Cloud TV प्लेटफॉर्म पर चलने वाला यह टीवी भारत में अमेजन पर बेस्ट सेलर है और उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो कम बजट में बड़ी स्क्रीन और बेहतरीन कलर्स चाहते हैं।

Specifications रिफ्रेश रेट 60 Hz ऑपरेटिंग सिस्टम Smart Android पिक्चर टेक्नोलॉजी IPE टेक्नोलॉजी, Quantum Lucent, HDR 10 सपोर्ट कनेक्टिविटी 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 2.0 पोर्ट्स, Wi-Fi, Ethernet सपोर्टेड ऐप्स Prime Video, Netflix, Jio Hotstar, Zee5, आदि क्यों खरीदें बजट में QLED डिस्प्ले लंबी वारंटी पैसा वसूल कीमत कनेक्टिविटी के बेहतरीन विकल्प क्यों खोजें विकल्प 4K नहीं सीमित ब्राइटनेस

Philips 6100 Series (43PFT6130/94) एक प्रीमियम और भरोसेमंद 43-इंच का स्मार्ट एलईडी टीवी है जो आधुनिक Google TV OS के साथ आता है। इसका फ्रेमलेस (Frameless) डिज़ाइन आपके लिविंग रूम को एक मॉडर्न और स्लीक लुक देता है। Full HD रिज़ॉल्यूशन और HDR10 सपोर्ट के साथ आने वाला यह टीवी उन यूज़र्स के लिए बेहतरीन है जो Google Assistant, इन-बिल्ट क्रोमकास्ट और एक स्मूथ, व्यवस्थित इंटरफ़ेस के साथ फिलिप्स ब्रांड की क्वालिटी पर भरोसा करते हैं।

Specifications रैम और स्टोरेज 1.5GB RAM, 8GB ROM डिस्प्ले फीचर्स HDR10, HLG, NTSC 68%, फ्रेमलेस डिज़ाइन ऑडियो (साउंड) 24 Watts आउटपुट, Dolby Audio वारंटी ब्रांड की तरफ से 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी क्यों खरीदें ऑफिशियल Google TV OS फ्रेमलेस और स्लीक डिज़ाइन इन-बिल्ट क्रोमकास्ट और वॉयस असिस्टेंट दमदार ऑडियो क्यों खोजें विकल्प 4K नहीं केवल 1.5GB RAM और 8GB ROM केवल 2 HDMI पोर्ट्स

Foxsky Frameless Series (FS55GATV) एक बहुत ही बड़े साइज़ का 55-इंच का Smart QLED TV है, जो बजट सेगमेंट में आता है। मात्र 26,999 रुपये की कीमत में 55 इंच का 4K QLED पैनल मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। यह टीवी Google TV प्लेटफॉर्म पर काम करता है और इसमें मैटेलिक बेज़ल-लेस डिज़ाइन दिया गया है, जो दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। इसके साथ ही, यह टीवी 5-Star एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जो बिजली की कम खपत सुनिश्चित करता है।

Specifications डिस्प्ले टेक्नोलॉजी 4K UHD QLED पैनल ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV रैम और स्टोरेज 1GB RAM, 8GB ROM कनेक्टिविटी 2 x HDMI पोर्ट्स, 2 x USB पोर्ट्स, इन-बिल्ट Wi-Fi, स्क्रीन मिररिंग एनर्जी रेटिंग 5 स्टार क्यों खरीदें बड़ा QLED 4K डिस्प्ले शानदार 5-Star एनर्जी रेटिंग दमदार साउंड आउटपुट Google TV और वॉयस रिमोट क्यों खोजें विकल्प कम रैम और स्टोरेज बेसिक 60Hz रिफ्रेश रेट

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