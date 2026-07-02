Amazon Prime Day 2026: नया Smart TV खरीदने का सुनहरा मौका, 65% तक की भारी बचत और नो-कॉस्ट EMI का लाभ उठाएं
Amazon Prime Day 2026 की धमाकेदार सेल में नया Smart TV खरीदने पर 65% तक की भारी बचत करने का सुनहरा मौका मिल रहा है। इस शानदार ऑफर में ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त ब्याज के नो-कॉस्ट EMI का लाभ उठाकर बेहद किफायती दामों में अपने घर को अपग्रेड कर सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अपने अपग्रेड में देरी न करें
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अगर आप भी लंबे समय से अपने घर के लिए एक प्रीमियम Smart TV खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। Amazon Prime Day Sale 2026 की शुरुआत होने जा रही है, जहां आपको ब्रांडेड स्मार्ट टीवी पर 65% तक का भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा।
इस महासेल में 32 इंच के बजट टीवी से लेकर 65 इंच के बड़े 4K अल्ट्रा एचडी स्क्रीन्स पर बेहद आकर्षक डील्स लाइव होने वाली हैं। Xiaomi, Samsung, LG, और Acer जैसे दिग्गज ब्रांड्स के टीवी बेहद कम दाम में आपके हो सकते हैं।
बिना जेब पर बोझ डाले घर लाएं नया टीवी
अमेजन केवल सीधा डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि ग्राहकों की सहूलियत के लिए नो-कॉस्ट EMI (No-Cost EMI) का शानदार विकल्प भी दे रहा है। यानी आप बिना किसी अतिरिक्त ब्याज या डाउनपेमेंट के, आसान मासिक किश्तों में अपना पसंदीदा टीवी घर ला सकते हैं। इसके अलावा, चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और पुराना टीवी एक्सचेंज करने पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा।
प्राइम डे सेल सीमित समय के लिए ही लाइव रहेगी, इसलिए अपनी विशलिस्ट अभी से तैयार कर लें ताकि बेस्ट डील्स स्टॉक खत्म होने से पहले आपकी हो सकें।
1. Xiaomi 108 cm (43 inch) FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV L43MB-FPIN
यदि आप अपने घर के लिए बजट में एक प्रीमियम सिनेमाई अनुभव वाला टीवी ढूंढ रहे हैं, तो Xiaomi 43-inch FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV एक बेहतरीन विकल्प है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसकी QLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, जो इस प्राइस रेंज में आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। आकर्षक बेज़ेल-लेस डिज़ाइन, दमदार साउंड और इन-बिल्ट Fire TV ओएस के साथ आने वाला यह स्मार्ट टीवी अमेज़न पर 39% की भारी छूट के साथ मात्र 27,499 रुपये में मिल रहा है। साथ ही, इस पर नो-कॉस्ट EMI और कैशबैक के कई शानदार ऑफर्स भी उपलब्ध हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार QLED 4K डिस्प्ले
फायर टीवी इन-बिल्ट
दमदार साउंड
बजट फ्रेंडली प्रीमियम लुक
क्यों खोजें विकल्प
60 Hz का रिफ्रेश रेट
फायर ओएस की आदत
2. Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA43UE81AFULXL
अगर आप एक भरोसेमंद और इंटरनेशनल ब्रांड का प्रीमियम स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो Samsung 43-inch Crystal 4K Vista Smart LED TV आपके लिए एक शानदार विकल्प है। यह टीवी सैमसंग के सिग्नेचर Crystal Processor 4K और PurColor टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो तस्वीरों को बेहद जीवंत और क्रिस्प बनाते हैं। अमेज़न पर 23% की सीधी छूट के साथ यह 30,490 रुपये में उपलब्ध है, लेकिन इस पर 4500 रुपये का बंपर कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है, जो इसकी कीमत को और भी कम कर देता है। इसके अलावा, इस पर मिलने वाले नो-कॉस्ट EMI ऑफर्स इसे मिड-बजट सेगमेंट का किंग बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
क्रिस्टल 4K डिस्प्ले और अपस्केलिंग
सैमसंग टीवी प्लस
स्मार्ट कनेक्टिविटी और एप्पल एयरप्ले
अल्ट्रा स्लिम और 3-साइड बेज़ेल-लेस डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
एनर्जी रेटिंग केवल 1 स्टार
रिफ्रेश रेट 50 हर्ट्ज़
सिंगल USB पोर्ट
3. Acer 127 cm (50 inches) Ultra V Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR50QDVGU2875BD
यदि आप बजट सेगमेंट में एक बड़ी स्क्रीन वाला प्रीमियम QLED TV तलाश रहे हैं, तो Acer 50-inch Ultra V Series एक ब्लॉकबस्टर विकल्प है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लेटेस्ट Android 14 आधारित Google TV ओएस और AI सक्षम 2875 चिपसेट के साथ आता है। 50 इंच की बड़ी QLED 4K स्क्रीन और 36 वाट के दमदार डॉल्बी एटमॉस साउंड के साथ आने वाला यह टीवी सिनेमा जैसा अनुभव देता है। अमेज़न पर इस समय 59% की भारी बचत के साथ यह टीवी मात्र 27,999 रुपये में मिल रहा है, जो इसे इस प्राइस रेंज की सबसे बेहतरीन डील्स में से एक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार QLED 4K डिस्प्ले
लेटेस्ट Android 14 और Google TV
दमदार आवाज
गेमिंग के लिए बेस्ट
बॉक्स में वॉल माउंट
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट 60 Hz
केवल 2 USB पोर्ट्स
4. Xiaomi 108 cm (43 inch) FX Ultra HD 4K Smart LED Fire TV L43MB-FIN
Xiaomi FX Ultra HD 4K (L43MB-FIN) एक बेहतरीन 43-इंच का स्मार्ट टीवी है जो शानदार Fire TV OS के साथ आता है। यह टीवी उन लोगों के लिए एकदम सही है जो बिना किसी झंझट के अपने DTH सेट-टॉप बॉक्स चैनल्स और OTT ऐप्स (जैसे Netflix, Prime Video) को एक ही जगह से कंट्रोल करना चाहते हैं। 4K Ultra HD डिस्प्ले, Vivid Picture Engine और Alexa वॉयस सपोर्ट के साथ यह टीवी बजट रेंज में एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट पैकेज देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूथ मोशन
बेहतर साउंड क्वालिटी
DTH सेट-टॉप बॉक्स इंटीग्रेशन
Fire TV OS और Alexa सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
LED डिस्प्ले (QLED नहीं)
हैवी गेमिंग के लिए स्टोरेज थोड़ी कम
5. Acer 109 cm (43 inches) Super Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR43QDXGU2875AT (Black)
Acer Super Series (AR43QDXGU2875AT) एक बेहद दमदार 43-इंच का Smart QLED TV है, जो इस बजट में अविश्वसनीय फीचर्स ऑफर करता है। यह टीवी नवीनतम Android 14 OS और Google TV प्लेटफॉर्म पर काम करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका साउंड सिस्टम है, जिसमें 80 वॉट का आउटपुट, GIGA BASS और डेडिकेटेड वूफर व ट्वीटर दिए गए हैं। साथ ही, गेमिंग के शौकीनों के लिए इसमें 120Hz VRR और ALLM का सपोर्ट भी मिलता है, जो इस प्राइस रेंज में मिलना काफी दुर्लभ है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार साउंड
लेटेस्ट Android 14 और Google TV
बेहतरीन गेमिंग फीचर्स
प्रीमियम QLED 4K डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
सामान्य रिफ्रेश रेट 60 Hz
सीमित स्टोरेज
6. VW 101 cm (40 inches) Spectra Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ3
VW (Visio World) Spectra Series (VW40AQ3) एक बेहद किफायती 40-इंच का स्मार्ट टीवी है, जो बजट रेंज में QLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी ऑफर करता है। आमतौर पर QLED पैनल महंगे 4K टीवी में आते हैं, लेकिन यह टीवी मात्र 14,999 रुपये में Full HD (1080p) रिज़ॉल्यूशन के साथ Quantum Lucent और IPE टेक्नोलॉजी प्रदान करता है। Cloud TV प्लेटफॉर्म पर चलने वाला यह टीवी भारत में अमेजन पर बेस्ट सेलर है और उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो कम बजट में बड़ी स्क्रीन और बेहतरीन कलर्स चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट में QLED डिस्प्ले
लंबी वारंटी
पैसा वसूल कीमत
कनेक्टिविटी के बेहतरीन विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
4K नहीं
सीमित ब्राइटनेस
7. Philips 108 cm (43 inches) 6100 Series Frameless Full HD Smart LED Google TV 43PFT6130/94
Philips 6100 Series (43PFT6130/94) एक प्रीमियम और भरोसेमंद 43-इंच का स्मार्ट एलईडी टीवी है जो आधुनिक Google TV OS के साथ आता है। इसका फ्रेमलेस (Frameless) डिज़ाइन आपके लिविंग रूम को एक मॉडर्न और स्लीक लुक देता है। Full HD रिज़ॉल्यूशन और HDR10 सपोर्ट के साथ आने वाला यह टीवी उन यूज़र्स के लिए बेहतरीन है जो Google Assistant, इन-बिल्ट क्रोमकास्ट और एक स्मूथ, व्यवस्थित इंटरफ़ेस के साथ फिलिप्स ब्रांड की क्वालिटी पर भरोसा करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑफिशियल Google TV OS
फ्रेमलेस और स्लीक डिज़ाइन
इन-बिल्ट क्रोमकास्ट और वॉयस असिस्टेंट
दमदार ऑडियो
क्यों खोजें विकल्प
4K नहीं
केवल 1.5GB RAM और 8GB ROM
केवल 2 HDMI पोर्ट्स
8. Foxsky 139 cm (55 inch) Frameless Series QLED 4K Ultra HD LED Smart TV FS55GATV (Black)
Foxsky Frameless Series (FS55GATV) एक बहुत ही बड़े साइज़ का 55-इंच का Smart QLED TV है, जो बजट सेगमेंट में आता है। मात्र 26,999 रुपये की कीमत में 55 इंच का 4K QLED पैनल मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। यह टीवी Google TV प्लेटफॉर्म पर काम करता है और इसमें मैटेलिक बेज़ल-लेस डिज़ाइन दिया गया है, जो दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। इसके साथ ही, यह टीवी 5-Star एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जो बिजली की कम खपत सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा QLED 4K डिस्प्ले
शानदार 5-Star एनर्जी रेटिंग
दमदार साउंड आउटपुट
Google TV और वॉयस रिमोट
क्यों खोजें विकल्प
कम रैम और स्टोरेज
बेसिक 60Hz रिफ्रेश रेट
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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