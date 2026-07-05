स्टॉक खत्म होने से पहले लपक लें! अमेजन प्राइम डे सेल में इन Smart TVs पर मची है लूट, मिल रहा है भारी डिस्काउंट
Amazon Prime Day Sale शुरू होते ही ब्रैंडेड Smart TVs पर भारी डिस्काउंट और लूट मची हुई है। इस सेल में आपको 4K Ultra HD और Google TVs पर 65% तक की सीधी छूट के साथ बैंक ऑफर्स का एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा है। स्टॉक खत्म होने से पहले तुरंत देखें बेस्ट डील्स की पूरी लिस्ट।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon Prime Day Sale लाइव हो चुकी है। अगर आप अपने घर के लिए एक नया और बजट-फ्रेंडली Smart TV खरीदने की सोच रहे हैं, तो साल 2026 की इस सबसे बड़ी सेल में आपको बेहद शानदार और धमाकेदार ऑफर्स मिलने वाले हैं।
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ब्रैंडेड Smart TVs पर 65% तक की ऐतिहासिक छूट
इस मेगा सेल में Sony, Samsung, LG, Xiaomi और OnePlus जैसे दिग्गज टेक ब्रैंड्स के स्मार्ट टेलीविज़न पर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है। 32-इंच के बजट टीवी से लेकर 55 और 65-इंच के प्रीमियम 4K Ultra HD और QLED Smart TVs पर 65% तक का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है।
बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI का डबल धमाका
सेल में फ्लैट डिस्काउंट के साथ ग्राहकों को SBI और Axis बैंक के कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट कैशबैक भी दिया जा रहा है। इसके अलावा, पुराने टीवी पर भारी एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे प्रीमियम टीवी खरीदना और भी आसान हो गया है।
स्टॉक है सीमित! तुरंत लपकें ये ब्लॉकबस्टर डील्स
शानदार Dolby Atmos साउंड, बेज़ेल-लेस डिस्प्ले और Google TV OS जैसे एडवांस फीचर्स वाले ये स्मार्ट टीवी भारी डिमांड के कारण तेजी से आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं और स्टॉक खत्म होने से पहले तुरंत अपनी मनपसंद डील लॉक करें।
1. Xiaomi 108 cm (43 inch) FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV L43MB-FPIN
अगर आप बजट प्राइस में प्रीमियम थिएटर जैसा एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो Amazon Prime Day Sale में Xiaomi 43-इंच FX Pro QLED 4K Smart Fire TV पर धमाकेदार ऑफर मिल रहा है। 44,999 रुपये की एमआरपी वाला यह नंबर-1 बेस्ट सेलर टीवी 41% के बंपर डिस्काउंट के बाद मात्र 26,499 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ ही 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा कूपन डिस्काउंट और 500 रुपये का बैंक ऑफर भी उपलब्ध है। यह टीवी Fire TV OS के साथ आता है, जिसमें इन-बिल्ट एलेक्सा और 12,000 से ज्यादा ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार QLED डिस्प्ले
दमदार साउंड क्वालिटी
Fire TV का स्मूथ एक्सपीरियंस
प्रीमियम बेज़ेल-लेस डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
केवल 60Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट
गूगल टीवी का न होना
2. Vu Smartchoice 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV
अगर आप 55-इंच की बड़ी स्क्रीन वाला ऐसा Smart TV खरीदना चाहते हैं जिसमें शानदार पिक्चर क्वालिटी, पावरफुल ऑडियो और Google TV का स्मार्ट अनुभव मिले, तो VU SmartChoice 55-inch Vibe Series 4K QLED Smart Google TV (55VIBE-DV) एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह टीवी 4K QLED डिस्प्ले, Dolby Vision, 88W इंटीग्रेटेड साउंडबार और Google TV OS जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। Amazon Prime Day Deal में यह आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
55-इंच 4K QLED A+ Grade Panel
Dolby Vision, HDR10 और HLG सपोर्ट
88W का दमदार Integrated Soundbar
Dolby Atmos के साथ शानदार ऑडियो अनुभव
Google TV OS और Voice Assistant
क्यों खोजें विकल्प
केवल 60Hz Refresh Rate
स्टैंड इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त शुल्क
3. Philips 127 cm (50 inches) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 50PQT8100/94
अगर आप 50-इंच का ऐसा Smart TV खरीदना चाहते हैं जो बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, स्मूद गेमिंग और Google TV का स्मार्ट अनुभव दे, तो Philips 50-inch 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV (50PQT8100/94) एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें 4K QLED डिस्प्ले, HSR 120Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Vision, HDR10, Google TV और 32GB स्टोरेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Prime Day Deal के दौरान यह आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K Ultra HD QLED डिस्प्ले
HSR 120Hz Refresh Rate से स्मूद व्यूइंग
93% DCI-P3 Wide Color Gamut
Google TV OS और Google Assistant
Google TV OS और Google Assistant
क्यों खोजें विकल्प
लोकल डिमिंग का सपोर्ट नहीं
HDMI 2.1, VRR और ALLM जैसी एडवांस गेमिंग सुविधाओं का उल्लेख नहीं
2GB RAM सीमित महसूस
4. Lumio Vision 9 2026 139cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QD-MiniLED Google TV EPIC3-ADSI
अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में ऐसा Smart TV खरीदना चाहते हैं जो शानदार पिक्चर क्वालिटी, हाई रिफ्रेश रेट और दमदार परफॉर्मेंस दे, तो Lumio Vision 9 2026 55-inch 4K QD-MiniLED Google TV (EPIC3-ADSI) एक बेहतरीन विकल्प है। यह टीवी QD-MiniLED डिस्प्ले, Native 4K 144Hz, MediaTek Pentonic 700 प्रोसेसर, 3GB RAM, 64GB स्टोरेज और HDMI 2.1 गेमिंग फीचर्स के साथ आता है। Prime Day Mega Deal में यह लगभग 48% की छूट पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
QD-MiniLED डिस्प्ले के साथ शानदार पिक्चर क्वालिटी
800 Nits Peak Brightness
Dolby Vision, HDR10 और HLG सपोर्ट
3 साल तक की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत QLED टीवी की तुलना में अधिक
स्टैंडर्ड टीवी की तुलना में बिजली की खपत अधिक
5. Hisense 139 cm (55 Inches) 4K Ultra HD Smart QLED TV 55E75Q | E75Q Series | 48W Powerful Speakers | Dolby Atmos & HDR10+ | ALLM, VRR & Game Mode | Cricket Mode | AI 4K Upscaler | VIDAA OS (Black)
अगर आप 40,000 रुपये के बजट में ऐसा 55-इंच Smart TV चाहते हैं जिसमें शानदार QLED डिस्प्ले, पावरफुल स्पीकर्स और अच्छे गेमिंग फीचर्स मिलें, तो Hisense 55E75Q Series 4K Ultra HD Smart QLED TV एक मजबूत विकल्प है। इसमें Dolby Vision, HDR10+, 48W स्पीकर्स, Dolby Atmos, HDMI 2.1, VRR, ALLM और VIDAA Smart OS जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Prime Day Deal में यह आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
55-इंच 4K QLED Quantum Dot डिस्प्ले
48W पावरफुल स्पीकर्स
Dolby Atmos और DTS:X ऑडियो
Built-in Alexa, AirPlay 2 और Screen Sharing
क्यों खोजें विकल्प
केवल 60Hz रिफ्रेश रेट
केवल 1 वर्ष की वारंटी
6. coocaa 138 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart Mini LED QLED Google TV 55MINI75Q
अगर आपका बजट 30,000–32,000 रुपये है और आप प्रीमियम डिस्प्ले टेक्नोलॉजी वाला Smart TV चाहते हैं, तो coocaa 55-inch 4K Mini LED QLED Google TV (55MINI75Q) इस प्राइस रेंज में सबसे आकर्षक विकल्पों में से एक है। इसमें Mini LED + QLED पैनल, 120Hz HSR, Dolby Vision, Local Dimming, Google TV, HDMI 2.1, VRR, ALLM और 3 साल की वारंटी जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो आमतौर पर महंगे टीवी में देखने को मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4K Mini LED + QLED डिस्प्ले
Google TV OS और Hands-Free Voice Control
3 साल की व्यापक वारंटी
32GB इंटरनल स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
2GB RAM मल्टीटास्किंग के लिए सीमित
ब्राइटनेस और डिमिंग ज़ोन की संख्या का स्पष्ट उल्लेख नहीं
7. Toshiba 126 cm (50 Inches) 4K Ultra HD Smart QLED TV | Dolby Atmos, HDR10+ | 24W Powerful Speakers | AI Sports Mode | REGZA Engine ZR | Voice Control | AI 4K Upscaling | VIDAA OS | 50M450RP (Black)
अगर आप 34,000 रुपये के बजट में एक भरोसेमंद 50-इंच QLED Smart TV खरीदना चाहते हैं, तो Toshiba 50M450RP (2025) एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें 4K QLED डिस्प्ले, Dolby Vision, HDR10+, REGZA Engine ZR, AI 4K Upscaling, Dolby Atmos और VIDAA Smart OS जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही AI Sports Mode और Game Mode Plus इसे स्पोर्ट्स और कैजुअल गेमिंग के लिए भी उपयुक्त बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4K QLED Quantum Dot डिस्प्ले
REGZA Engine ZR से बेहतर पिक्चर प्रोसेसिंग
2 साल की वारंटी
AirPlay और Far Field Voice Control
क्यों खोजें विकल्प
केवल 60Hz रिफ्रेश रेट
VRR और ALLM का स्पष्ट उल्लेख नहीं
8. Samsung 55 inches Crystal UHD 4K Samsung Vision AI Smart TV UA55UE85AHULXL
अगर आप 40,000–45,000 रुपये के बजट में एक भरोसेमंद ब्रांड का Smart TV खरीदना चाहते हैं, तो Samsung 55-inch Crystal UHD 4K Vision AI Smart TV (UA55UE85AHULXL) एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें Crystal Processor 4K, Vision AI Companion, HDR10+, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony और Samsung Knox Security जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। साथ ही Samsung TV Plus के जरिए 150+ मुफ्त चैनलों का भी लाभ मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Samsung का भरोसेमंद ब्रांड और बेहतर सर्विस नेटवर्क
Q-Symphony सपोर्ट
प्रीमियम MetalStream Design
Crystal Processor 4K के साथ शानदार अपस्केलिंग
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 USB पोर्ट
QLED या Mini LED डिस्प्ले नहीं, केवल Crystal UHD LED
1. क्या Amazon Prime Day पर TV पर छूट मिलती है?
हाँ, Amazon Prime Day के दौरान टीवी पर बड़ी छूट मिलती है। इस सेल में Samsung, LG, Sony, TCL, Hisense, VU, Philips, Xiaomi और अन्य ब्रांड्स के Smart TV पर आमतौर पर 20% से 60% तक की छूट मिल सकती है। इसके अलावा बैंक ऑफर, एक्सचेंज बोनस और No Cost EMI जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध रहती हैं।
2. क्या मुझे प्राइम डे सेल का फायदा उठाने के लिए प्राइम मेंबरशिप लेनी होगी?
हाँ। Amazon Prime Day Sale के अधिकांश ऑफर्स और डील केवल प्राइम मेंबर्स के लिए ही एक्सक्लूसिव होते हैं। इसलिए इस सेल में खरीदारी करने के लिए आपके पास एक सक्रिय प्राइम मेंबरशिप होनी चाहिए।
3. टीवी खरीदने पर क्या कोई अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट मिलेगा?
हाँ। चुनिंदा बैंकों—जैसे SBI और Axis Bank—के क्रेडिट कार्ड और ईएमआई (EMI) ट्रांजेक्शन पर इंस्टेंट डिस्काउंट की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा, Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले प्राइम मेंबर्स को अनलिमिटेड 5% कैशबैक भी मिल रहा है।
4. क्या मैं सेल में पुराना टीवी एक्सचेंज कर सकता हूँ?
बिल्कुल! आप अपने पुराने टीवी को एक्सचेंज करके अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके नए टीवी की कुल कीमत को काफी कम कर देता है। एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने टीवी की कंडीशन और मॉडल पर निर्भर करती है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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