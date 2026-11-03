काम की बात: सावधान! सिर्फ मोबाइल ही नहीं, घर का CCTV कैमरा, स्मार्ट टीवी और Wi-Fi भी हो सकता है हैक, एक गलती पड़ेगी भारी
स्मार्ट टीवी, CCTV कैमरा, वीडियो डोरबेल और Wi-Fi राउटर समेत घर के कई इंटरनेट से जुड़े डिवाइस हैकर्स के निशाने पर हो सकते हैं। हैकर्स इन डिवाइस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और आप अपनी प्राइवेसी बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? आइए जानते हैं।
आजकल घरों में स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कोई मोबाइल ऐप से फ्रिज का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, तो कोई घर की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा और वीडियो डोरबेल लगवाता है। इन डिवाइस की मदद से कई काम आसान हो जाते हैं, लेकिन इनके साथ साइबर सुरक्षा का खतरा भी बढ़ता है। हैरानी की बात है कि हैकर्स की नजर सिर्फ आपके स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर नहीं होती। इंटरनेट से जुड़े फ्रिज, कैमरे और राउटर जैसे डिवाइस भी उनकी पहुंच में आ सकते हैं।
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CCTV कैमरा और वीडियो डोरबेल से हो सकती है जासूसी
घर की सुरक्षा के लिए लगाए जाने वाले CCTV कैमरे और वीडियो डोरबेल भी इंटरनेट से जुड़े होते हैं। अगर इनका पासवर्ड कमजोर है या सॉफ्टवेयर में सुरक्षा से जुड़ी कमी है तो कोई अनजान व्यक्ति इन तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। कैमरा हैक होने पर घर के अंदर या बाहर की एक्टिविटी देखी जा सकती हैं। कुछ डिवाइस में माइक्रोफोन भी होता है, इसलिए सुरक्षा में सेंध लगने पर बातचीत सुनने का खतरा भी हो सकता है। यही वजह है कि CCTV कैमरे और वीडियो डोरबेल का पासवर्ड मजबूत रखना जरूरी है। इनके ऐप में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन हो तो उसे भी चालू करना चाहिए।
Wi-Fi राउटर सबसे अहम
घर का Wi-Fi राउटर इंटरनेट से जुड़े लगभग सभी डिवाइस को नेटवर्क देता है। ऐसे में अगर हैकर राउटर तक पहुंच बना ले तो वह नेटवर्क से जुड़े दूसरे डिवाइस को भी निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए राउटर का डिफॉल्ट पासवर्ड बदलना, मजबूत Wi-Fi पासवर्ड रखना और उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करना जरूरी है। अगर राउटर में मेहमानों के लिए अलग Guest Network का विकल्प है तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है।
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स्मार्ट लॉक और वॉशिंग मशीन भी जोखिम में
हैकिंग का खतरा सिर्फ कैमरे तक सीमित नहीं है। स्मार्ट लॉक और अलार्म सिस्टम में सेंध लगने पर उनकी सेटिंग्स से छेड़छाड़ की जा सकती है। यहां तक कि इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले इलेक्ट्रिक टूथब्रश जैसे पर्सनल केयर डिवाइस भी संभावित जोखिम की लिस्ट में शामिल हैं।
कार को भी निशाना बना सकते हैं हैकर्स
इंटरनेट से जुड़ी कारों में भी साइबर सुरक्षा अहम है। Economic Times की रिपोर्ट में 2015 की एक घटना का जिक्र है, जब रिसर्चर्स ने एक Jeep के इंटरनेट से जुड़े एंटरटेनमेंट सिस्टम के जरिए चलती कार पर रिमोट कंट्रोल हासिल कर लिया था। इसके बाद करीब 14 लाख गाड़ियों को वापस बुलाने और सॉफ्टवेयर सुधार जारी करने की नौबत आई थी।
स्मार्ट डिवाइस को हैकर्स से बचाने के 7 तरीके
1. डिफॉल्ट पासवर्ड तुरंत बदलें
नया स्मार्ट डिवाइस खरीदने के बाद उसमें दिया गया शुरुआती पासवर्ड बदल दें। हर डिवाइस और ऐप के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड रखें। नाम, जन्मतिथि या 123456 जैसे आसान पासवर्ड इस्तेमाल न करें।
2. टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करें
अगर डिवाइस या उसके ऐप में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA का ऑप्शन है तो इसे ऑन कर दें। इससे पासवर्ड पता चलने के बाद भी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अकाउंट में लॉग-इन करना मुश्किल हो जाता है।
3. सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर अपडेट करते रहें
स्मार्ट डिवाइस बनाने वाली कंपनियां समय-समय पर सुरक्षा से जुड़ी कमियां ठीक करने के लिए अपडेट जारी करती हैं। इसलिए फ्रिज, कैमरा, राउटर और दूसरे डिवाइस के ऐप और फर्मवेयर को अपडेट रखें।
4. पुराने डिवाइस की सुरक्षा चेक करें
अगर कोई डिवाइस कई साल पुराना है और कंपनी उसके लिए सिक्योरिटी अपडेट जारी नहीं कर रही है तो उसे इस्तेमाल करने के जोखिम पर विचार करें। ऐसे डिवाइस में नई सुरक्षा खामियां ठीक नहीं हो पातीं।
5. गैर-जरूरी इंटरनेट कनेक्शन बंद रखें
हर स्मार्ट डिवाइस को लगातार इंटरनेट से जोड़कर रखना जरूरी नहीं है। जिस उपकरण में रिमोट एक्सेस की जरूरत नहीं है, उसमें यह सुविधा बंद रखने पर विचार करें।
6. स्मार्ट डिवाइस के लिए अलग नेटवर्क बनाएं
जहां संभव हो, स्मार्ट फ्रिज, कैमरे और दूसरे IoT डिवाइस को अलग Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट करें। इससे आपके फोन, लैपटॉप और काम से जुड़े डेटा वाले डिवाइस को अलग रखने में मदद मिलेगी।
7. राउटर की सुरक्षा को चेक करते रहें
राउटर का पासवर्ड मजबूत रखें, उसका फर्मवेयर अपडेट करें और अनजान डिवाइस को अपने Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट न होने दें। समय-समय पर राउटर से जुड़े डिवाइस की लिस्ट भी चेक करते रहें।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।