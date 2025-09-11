खाना लंबे समय तक फ्रेश रखने का स्मार्ट तरीका हैं ये Refrigerators, फोन से भी हो जाएंगे कंट्रोल
Smart Refrigerator: अगर आपका बजट ठीक-ठाक है और आप अपने घर के लिए स्मार्ट रेफ्रिजरेटर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।
Smart Refrigerator: स्मार्ट रेफ्रिजरेटर आज के समय में तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। इनमें एडवांस तकनीक मौजूद होती है, जो खाने-पीने की चीजों को लंबे समय तक फ्रेश रखने में मदद करती है। स्मार्ट फ्रिज को आप मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें टेम्प्रेचर को आसानी से सेट किया जा सकता है। इसमें इन्वर्टर तकनीक, फास्ट कूलिंग, वाई-फाई जैसे फीचर्स दिए गए होते हैं। इनकी स्टोरेज भी ज्यादा होती है, जिसमें ज्यादा सामान स्टोर किया जा सकता है।
इसकी कीमत 69,990 रुपये है, जिसे हर महीने 5,833 रुपये की EMI के साथ ऑर्डर किया जा सकता है। यह एक प्रीमियम और स्मार्ट फ्रिज है, जो बड़े परिवारों के लिए एकदम सही है। इसमें 596 लीटर की बड़ी क्षमता और फ्रॉस्ट-फ्री तकनीक है, जिससे बर्फ जमने की समस्या नहीं होती। इसका 100% कन्वर्टिबल फीचर जरूरत के हिसाब से फ्रीजर को फ्रिज में बदलने की सुविधा देता है। इसमें Wi-Fi कनेक्टिविटी और डिजिटल डिस्प्ले पैनल है, जिससे इसे स्मार्टफोन से भी कंट्रोल किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
596L क्षमता
100% कन्वर्टिबल
Wi-Fi और स्मार्ट कंट्रोल
फ्रॉस्ट-फ्री और ऊर्जा बचाने वाली इन्वर्टर तकनीक
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी ज्यादा
छोटे परिवारों के लिए ओवरसाइज
यह सैमसंग का कन्वर्टिबल फ्रिज है, जिसकी कीमत 37,490 रुपये है। यह 330 लीटर की क्षमता के साथ आता है। इसमें Bespoke AI टेक्नोलॉजी दी गई है, जो फ्रिज को ऑटोमैटिक रूप से एडजस्ट करती है। साथ ही इसमें AI एनर्जी मोड के जरिए 10% एक्स्ट्रा बिजली बचाती है। इसका कन्वर्टिबल 5-इन-1 मोड आपकी जरूरत के हिसाब से स्टोरेज बदलने की सुविधा देता है। इसमें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है, जो 50% तक बिजली बचाने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5-इन-1 कन्वर्टिबल
एआई एनर्जी मोड
डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर
टफेंड ग्लास शेल्व्स
क्यों खोजें विकल्प
केवल 3-स्टार एनर्जी रेटिंग
बड़े परिवारों के लिए क्षमता कम
इस रेफ्रिजरेटर की कीमत 40,990 रुपये है। यह 350 लीटर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर एडवांस फीचर्स और स्मार्ट तकनीक से लैस है। इसमें बीस्पोक एआई एनर्जी मोड दिया गया है, जो बिजली बचाने में मदद करता है। इसे आप अपने SmartThings ऐप से फोन पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसमें कन्वर्टिबल 5-इन-1 मोड दिया गया है, जो जरूरत के हिसाब से स्टोरेज बदलने की सुविधा देता है। इसमें ट्विन कूलिंग प्लस और एक्टिव फ्रेश फिल्टर खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Bespoke AI और SmartThings से स्मार्टफोन कंट्रोल
कन्वर्टिबल 5-इन-1
ट्विन कूलिंग प्लस
पावर फ्रिज और पावर कूल से तुरंत ठंडक
क्यों खोजें विकल्प
केवल 3 स्टार एनर्जी रेटिंग
छोटे परिवार (2 लोगों) के लिए ओवरसाइज
इस फ्रिज की कीमत 35,660 रुपये है। यह छोटे परिवारों के लिए एक स्मार्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है, जो बिजली की बचत करता है। साथ ही आवाज भी कम करता है। यह फ्रिज Wi-Fi कनेक्टिविटी से लैस है, जिससे आप इसे स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें डोर कूलिंग प्लस तकनीक दी गई है, जो दरवाजा बार-बार खुलने पर भी ठंडक बनाए रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर
Wi-Fi और स्मार्ट कंट्रोल सपोर्ट
डोर कूलिंग प्लस
कन्वर्टिबल फ्रीजर
क्यों खोजें विकल्प
केवल 3 स्टार एनर्जी रेटिंग
बड़े परिवार (4+ सदस्य) के लिए क्षमता कम
इस रेफ्रिजरेटर की कीमत 53,990 रुपये है। इसमें ऑटो डिफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, जो बर्फ जमने से रोकती है। इसकी डोर कूलिंग+ और मल्टी-एयर फ्लो सिस्टम हर शेल्फ तक समान रूप से ठंडक पहुंचाता है। इसमें स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है। स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर शोर भी कम करता है और बिजली की बचत भी करता है। इसका ऑटो स्मार्ट कनेक्ट फीचर फ्रिज को सीधे आपके होम इन्वर्टर से कनेक्ट कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता (466L)
डोर कूलिंग+ और मल्टी-एयर फ्लो
ऑटो स्मार्ट कनेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 स्टार एनर्जी रेटिंग
डोर रिवर्सिबल नहीं
यह थोड़ा महंगा है। इसे 1,01,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह बड़े परिवारों के लिए एक प्रीमियम ऑप्शन है। इसमें कन्वर्टिबल 5-इन-1 तकनीक दी गई है, जिससे आप जरूरत के अनुसार फ्रिज को फ्रिजर में बदल सकते हैं। इसका AI और Wi-Fi सपोर्ट स्मार्टफोन से कंट्रोल करने की सुविधा देता है। साथ ही, डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है, जिसके चलते शोर भी कम होता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बहुत बड़ी क्षमता (633L)
कन्वर्टिबल 5-इन-1 से फ्लेक्सिबल स्टोरेज
AI + Wi-Fi सपोर्ट
वॉटर और आइस डिस्पेंसर
क्यों खोजें विकल्प
हर बजट में फिट नहीं
साइड-बाय-साइड डिजाइन में फ्रीजर सेक्शन छोटा
इस फ्रिज की कीमत 42,790 रुपये है। इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर और कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी दी गई है, जो हर हिस्से को ठंडा करने में मदद करता है। इसकी नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी 95%+ फूड सरफेस की डिसइंफेक्शन करता है, जिससे खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। इसमें फार्म फ्रेशनेस टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 30 दिन तक फ्रेश बनाए रखता है। इसमें एडवांस कंट्रोल पैनल दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी
फार्म फ्रेशनेस
कूल बैलेंस + कूल शावर टेक
बड़ी क्षमता (436L)
12 घंटे तक कूलिंग रिटेंशन बिजली कटने पर भी
क्यों खोजें विकल्प
2 स्टार एनर्जी रेटिंग
साइड-बाय-साइड या कन्वर्टिबल फ्रिज जितना फ्लेक्सिबल नहीं
हाई-एंड फीचर्स के बावजूद डिजाइन सिंपल
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।