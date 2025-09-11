खाना लंबे समय तक फ्रेश रखने का स्मार्ट तरीका हैं ये Refrigerators, फोन से भी हो जाएंगे कंट्रोल

Smart Refrigerator: अगर आपका बजट ठीक-ठाक है और आप अपने घर के लिए स्मार्ट रेफ्रिजरेटर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Thu, 11 Sep 2025 04:42 PM

Smart Refrigerator: स्मार्ट रेफ्रिजरेटर आज के समय में तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। इनमें एडवांस तकनीक मौजूद होती है, जो खाने-पीने की चीजों को लंबे समय तक फ्रेश रखने में मदद करती है। स्मार्ट फ्रिज को आप मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें टेम्प्रेचर को आसानी से सेट किया जा सकता है। इसमें इन्वर्टर तकनीक, फास्ट कूलिंग, वाई-फाई जैसे फीचर्स दिए गए होते हैं। इनकी स्टोरेज भी ज्यादा होती है, जिसमें ज्यादा सामान स्टोर किया जा सकता है।

इसकी कीमत 69,990 रुपये है, जिसे हर महीने 5,833 रुपये की EMI के साथ ऑर्डर किया जा सकता है। यह एक प्रीमियम और स्मार्ट फ्रिज है, जो बड़े परिवारों के लिए एकदम सही है। इसमें 596 लीटर की बड़ी क्षमता और फ्रॉस्ट-फ्री तकनीक है, जिससे बर्फ जमने की समस्या नहीं होती। इसका 100% कन्वर्टिबल फीचर जरूरत के हिसाब से फ्रीजर को फ्रिज में बदलने की सुविधा देता है। इसमें Wi-Fi कनेक्टिविटी और डिजिटल डिस्प्ले पैनल है, जिससे इसे स्मार्टफोन से भी कंट्रोल किया जा सकता है।

यह सैमसंग का कन्वर्टिबल फ्रिज है, जिसकी कीमत 37,490 रुपये है। यह 330 लीटर की क्षमता के साथ आता है। इसमें Bespoke AI टेक्नोलॉजी दी गई है, जो फ्रिज को ऑटोमैटिक रूप से एडजस्ट करती है। साथ ही इसमें AI एनर्जी मोड के जरिए 10% एक्स्ट्रा बिजली बचाती है। इसका कन्वर्टिबल 5-इन-1 मोड आपकी जरूरत के हिसाब से स्टोरेज बदलने की सुविधा देता है। इसमें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है, जो 50% तक बिजली बचाने में मदद करता है।

इस रेफ्रिजरेटर की कीमत 40,990 रुपये है। यह 350 लीटर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर एडवांस फीचर्स और स्मार्ट तकनीक से लैस है। इसमें बीस्पोक एआई एनर्जी मोड दिया गया है, जो बिजली बचाने में मदद करता है। इसे आप अपने SmartThings ऐप से फोन पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसमें कन्वर्टिबल 5-इन-1 मोड दिया गया है, जो जरूरत के हिसाब से स्टोरेज बदलने की सुविधा देता है। इसमें ट्विन कूलिंग प्लस और एक्टिव फ्रेश फिल्टर खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखने में मदद करता है।

इस फ्रिज की कीमत 35,660 रुपये है। यह छोटे परिवारों के लिए एक स्मार्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है, जो बिजली की बचत करता है। साथ ही आवाज भी कम करता है। यह फ्रिज Wi-Fi कनेक्टिविटी से लैस है, जिससे आप इसे स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें डोर कूलिंग प्लस तकनीक दी गई है, जो दरवाजा बार-बार खुलने पर भी ठंडक बनाए रखता है।

इस रेफ्रिजरेटर की कीमत 53,990 रुपये है। इसमें ऑटो डिफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, जो बर्फ जमने से रोकती है। इसकी डोर कूलिंग+ और मल्टी-एयर फ्लो सिस्टम हर शेल्फ तक समान रूप से ठंडक पहुंचाता है। इसमें स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है। स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर शोर भी कम करता है और बिजली की बचत भी करता है। इसका ऑटो स्मार्ट कनेक्ट फीचर फ्रिज को सीधे आपके होम इन्वर्टर से कनेक्ट कर देता है।

यह थोड़ा महंगा है। इसे 1,01,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह बड़े परिवारों के लिए एक प्रीमियम ऑप्शन है। इसमें कन्वर्टिबल 5-इन-1 तकनीक दी गई है, जिससे आप जरूरत के अनुसार फ्रिज को फ्रिजर में बदल सकते हैं। इसका AI और Wi-Fi सपोर्ट स्मार्टफोन से कंट्रोल करने की सुविधा देता है। साथ ही, डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है, जिसके चलते शोर भी कम होता है।

इस फ्रिज की कीमत 42,790 रुपये है। इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर और कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी दी गई है, जो हर हिस्से को ठंडा करने में मदद करता है। इसकी नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी 95%+ फूड सरफेस की डिसइंफेक्शन करता है, जिससे खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। इसमें फार्म फ्रेशनेस टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 30 दिन तक फ्रेश बनाए रखता है। इसमें एडवांस कंट्रोल पैनल दिया गया है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।