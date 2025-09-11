खाना लंबे समय तक फ्रेश रखने का स्मार्ट तरीका हैं ये Refrigerators, फोन से भी हो जाएंगे कंट्रोल Smart Refrigerator On Amazon with advanced features From Samsung To LG Great Options To Buy, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Smart Refrigerator On Amazon with advanced features From Samsung To LG Great Options To Buy

खाना लंबे समय तक फ्रेश रखने का स्मार्ट तरीका हैं ये Refrigerators, फोन से भी हो जाएंगे कंट्रोल

Smart Refrigerator: अगर आपका बजट ठीक-ठाक है और आप अपने घर के लिए स्मार्ट रेफ्रिजरेटर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 04:42 PM
Smart Refrigerator: स्मार्ट रेफ्रिजरेटर आज के समय में तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। इनमें एडवांस तकनीक मौजूद होती है, जो खाने-पीने की चीजों को लंबे समय तक फ्रेश रखने में मदद करती है। स्मार्ट फ्रिज को आप मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें टेम्प्रेचर को आसानी से सेट किया जा सकता है। इसमें इन्वर्टर तकनीक, फास्ट कूलिंग, वाई-फाई जैसे फीचर्स दिए गए होते हैं। इनकी स्टोरेज भी ज्यादा होती है, जिसमें ज्यादा सामान स्टोर किया जा सकता है।

इसकी कीमत 69,990 रुपये है, जिसे हर महीने 5,833 रुपये की EMI के साथ ऑर्डर किया जा सकता है। यह एक प्रीमियम और स्मार्ट फ्रिज है, जो बड़े परिवारों के लिए एकदम सही है। इसमें 596 लीटर की बड़ी क्षमता और फ्रॉस्ट-फ्री तकनीक है, जिससे बर्फ जमने की समस्या नहीं होती। इसका 100% कन्वर्टिबल फीचर जरूरत के हिसाब से फ्रीजर को फ्रिज में बदलने की सुविधा देता है। इसमें Wi-Fi कनेक्टिविटी और डिजिटल डिस्प्ले पैनल है, जिससे इसे स्मार्टफोन से भी कंट्रोल किया जा सकता है।

Specifications

क्षमता
596 लीटर
टेक्नोलॉजी
फ्रॉस्ट फ्री, 100% कन्वर्टिबल
कनेक्टिविटी
वाई-फाई, डिजिटल डिस्प्ले पैनल
फीचर्स
डियो फ्रेश टेक्नोलॉजी
मोटर
एक्सपर्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी

क्यों खरीदें

...

596L क्षमता

...

100% कन्वर्टिबल

...

Wi-Fi और स्मार्ट कंट्रोल

...

फ्रॉस्ट-फ्री और ऊर्जा बचाने वाली इन्वर्टर तकनीक

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत काफी ज्यादा

...

छोटे परिवारों के लिए ओवरसाइज

यह सैमसंग का कन्वर्टिबल फ्रिज है, जिसकी कीमत 37,490 रुपये है। यह 330 लीटर की क्षमता के साथ आता है। इसमें Bespoke AI टेक्नोलॉजी दी गई है, जो फ्रिज को ऑटोमैटिक रूप से एडजस्ट करती है। साथ ही इसमें AI एनर्जी मोड के जरिए 10% एक्स्ट्रा बिजली बचाती है। इसका कन्वर्टिबल 5-इन-1 मोड आपकी जरूरत के हिसाब से स्टोरेज बदलने की सुविधा देता है। इसमें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है, जो 50% तक बिजली बचाने में मदद करता है।

Specifications

क्षमता
330 लीटर
टेक्नोलॉजी
बीस्पोक एआई, 5-इन-1 कन्वर्टिबल
कंप्रेसर
डिजिटल इन्वर्टर (20 साल वारंटी)
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट, 20 साल कंप्रेसर
डिजाइन
3 टफेंड ग्लास शेल्व्स, 1 वेजिटेबल ड्रॉवर, एंटी-बैक्टीरियल गैस्केट

क्यों खरीदें

...

5-इन-1 कन्वर्टिबल

...

एआई एनर्जी मोड

...

डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर

...

टफेंड ग्लास शेल्व्स

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 3-स्टार एनर्जी रेटिंग

...

बड़े परिवारों के लिए क्षमता कम

इस रेफ्रिजरेटर की कीमत 40,990 रुपये है। यह 350 लीटर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर एडवांस फीचर्स और स्मार्ट तकनीक से लैस है। इसमें बीस्पोक एआई एनर्जी मोड दिया गया है, जो बिजली बचाने में मदद करता है। इसे आप अपने SmartThings ऐप से फोन पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसमें कन्वर्टिबल 5-इन-1 मोड दिया गया है, जो जरूरत के हिसाब से स्टोरेज बदलने की सुविधा देता है। इसमें ट्विन कूलिंग प्लस और एक्टिव फ्रेश फिल्टर खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखने में मदद करता है।

Specifications

क्षमता
350 लीटर
टेक्नोलॉजी
फ्रॉस्ट फ्री, बीस्पोक एआई, कन्वर्टिबल 5-इन-1
कंप्रेसर
डिजिटल इन्वर्टर (20 साल वारंटी)
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट, 20 साल कंप्रेसर
फीचर्स
3 टफेंड ग्लास शेल्वस, एंटी-बैक्टीरियल गैस्केट
स्मार्ट फीचर्स
एआई एनर्जी मोड, स्मार्टथिंग्स कंट्रोल, ट्विन कूलिंग प्लस, एक्टिव फ्रेश फिल्टर

क्यों खरीदें

...

Bespoke AI और SmartThings से स्मार्टफोन कंट्रोल

...

कन्वर्टिबल 5-इन-1

...

ट्विन कूलिंग प्लस

...

पावर फ्रिज और पावर कूल से तुरंत ठंडक

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 3 स्टार एनर्जी रेटिंग

...

छोटे परिवार (2 लोगों) के लिए ओवरसाइज

इस फ्रिज की कीमत 35,660 रुपये है। यह छोटे परिवारों के लिए एक स्मार्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है, जो बिजली की बचत करता है। साथ ही आवाज भी कम करता है। यह फ्रिज Wi-Fi कनेक्टिविटी से लैस है, जिससे आप इसे स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें डोर कूलिंग प्लस तकनीक दी गई है, जो दरवाजा बार-बार खुलने पर भी ठंडक बनाए रखता है।

Specifications

क्षमता
246 लीटर
एनर्जी रेटिंग
3 स्टार
कंप्रेसर
स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर
टेक्नोलॉजी
फ्रॉस्ट फ्री, डोर कूलिंग+, कन्वर्टिबल, वाई-फाई कंट्रोल
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट, 10 साल कंप्रेसर

क्यों खरीदें

...

स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर

...

Wi-Fi और स्मार्ट कंट्रोल सपोर्ट

...

डोर कूलिंग प्लस

...

कन्वर्टिबल फ्रीजर

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 3 स्टार एनर्जी रेटिंग

...

बड़े परिवार (4+ सदस्य) के लिए क्षमता कम

इस रेफ्रिजरेटर की कीमत 53,990 रुपये है। इसमें ऑटो डिफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, जो बर्फ जमने से रोकती है। इसकी डोर कूलिंग+ और मल्टी-एयर फ्लो सिस्टम हर शेल्फ तक समान रूप से ठंडक पहुंचाता है। इसमें स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है। स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर शोर भी कम करता है और बिजली की बचत भी करता है। इसका ऑटो स्मार्ट कनेक्ट फीचर फ्रिज को सीधे आपके होम इन्वर्टर से कनेक्ट कर देता है।

Specifications

क्षमता
466 लीटर
एनर्जी रेटिंग
1 स्टार
कंप्रेसर
स्मार्ट इन्वर्टर
तकनीक
फ्रॉस्ट फ्री, ऑटो स्मार्ट कनेक्ट, डोर कूलिंग+, मल्टी-एयर फ्लो
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट, 10 साल कंप्रेसर

क्यों खरीदें

...

बड़ी क्षमता (466L)

...

डोर कूलिंग+ और मल्टी-एयर फ्लो

...

ऑटो स्मार्ट कनेक्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 1 स्टार एनर्जी रेटिंग

...

डोर रिवर्सिबल नहीं

यह थोड़ा महंगा है। इसे 1,01,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह बड़े परिवारों के लिए एक प्रीमियम ऑप्शन है। इसमें कन्वर्टिबल 5-इन-1 तकनीक दी गई है, जिससे आप जरूरत के अनुसार फ्रिज को फ्रिजर में बदल सकते हैं। इसका AI और Wi-Fi सपोर्ट स्मार्टफोन से कंट्रोल करने की सुविधा देता है। साथ ही, डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है, जिसके चलते शोर भी कम होता है।

Specifications

क्षमता
633 लीटर
एनर्जी रेटिंग
3 स्टार
तकनीक
फ्रॉस्ट फ्री, कन्वर्टिबल 5-इन-1, एआई एनर्जी मोड, वाई-फाई कंट्रोल
कंप्रेसर
डिजिटल इन्वर्टर
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट, 10 साल कंप्रेसर

क्यों खरीदें

...

बहुत बड़ी क्षमता (633L)

...

कन्वर्टिबल 5-इन-1 से फ्लेक्सिबल स्टोरेज

...

AI + Wi-Fi सपोर्ट

...

वॉटर और आइस डिस्पेंसर

क्यों खोजें विकल्प

...

हर बजट में फिट नहीं

...

साइड-बाय-साइड डिजाइन में फ्रीजर सेक्शन छोटा

इस फ्रिज की कीमत 42,790 रुपये है। इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर और कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी दी गई है, जो हर हिस्से को ठंडा करने में मदद करता है। इसकी नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी 95%+ फूड सरफेस की डिसइंफेक्शन करता है, जिससे खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। इसमें फार्म फ्रेशनेस टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 30 दिन तक फ्रेश बनाए रखता है। इसमें एडवांस कंट्रोल पैनल दिया गया है।

Specifications

क्षमता
436 L
कंप्रेसर
इन्वर्टर कंप्रेसर + मल्टी इन्वर्टर तकनीक
वारंटी
1+2 साल प्रोडक्ट, 10 साल कंप्रेसर
शेल्व्स
मजबूत ग्लास, 3 शेल्फ, 5 कम्पार्टमेंट
फीचर्स
नैनो शील्ड तकनीक, कूल शावर तकनीक, फ्रूट क्रिस्पर, मूवेबल आइस बॉक्स, एलईडी प्रिज्म लाइट

क्यों खरीदें

...

नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी

...

फार्म फ्रेशनेस

...

कूल बैलेंस + कूल शावर टेक

...

बड़ी क्षमता (436L)

...

12 घंटे तक कूलिंग रिटेंशन बिजली कटने पर भी

क्यों खोजें विकल्प

...

2 स्टार एनर्जी रेटिंग

...

साइड-बाय-साइड या कन्वर्टिबल फ्रिज जितना फ्लेक्सिबल नहीं

...

हाई-एंड फीचर्स के बावजूद डिजाइन सिंपल

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

