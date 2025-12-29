₹3000 से कम में बेस्ट डील! आपके कमरे की दीवार बन जाएगी बड़ा सा Smart TV
नए साल के मौके पर बड़ी स्क्रीन पर मूवीज या क्रिकेट घर बैठे देखना हो तो स्मार्ट प्रोजेक्टर अच्छा विकल्प बन सकता है। हम 3000 रुपये से कम में प्रोजेक्टर डील सामने लेकर आए हैं।
85% OFF
PANSEBA Smart Projector with Android 11 HD Projector 1080P 4K WiFi6 BT Home Theater Video Projector 180° Rotatable Stand Car Keystone Correction for Mobile Phone TV Stick (PNS-P13)
- PANSEBA Smart Projector with Android 11 HD Projector 1080P 4K WiFi6 BT Home Theater Video Projector 180° Rotatable Stand Car Keystone Correction for Mobile Phone TV Stick (PNS-P13)
₹2999₹19999
57% OFF
Smart Projector with Android 11 HD Projector 1080P 4K WiFi6 BT Home Theater Video Projector 180° Rotatable Stand Car Keystone Correction for Mobile Phone TV Stick for Kids and Adults. WD8
- Smart Projector with Android 11 HD Projector 1080P 4K WiFi6 BT Home Theater Video Projector 180° Rotatable Stand Car Keystone Correction for Mobile Phone TV Stick for Kids and Adults. WD8
₹2999₹6999
86% OFF
RECTITUDE Smart Mini Projectors with WiFi 6 and Bluetooth, 4K 1080P Support Portable Projector 180° Rotatable 130'' Screen Movie Projector Auto Keystone Compatible for Laptop (Projectors)
- RECTITUDE Smart Mini Projectors with WiFi 6 and Bluetooth
- 4K 1080P Support Portable Projector 180° Rotatable 130'' Screen Movie Projector Auto Keystone Compatible for Laptop (Projectors)
₹2849₹19999
86% OFF
BIGASUO Smart Projector with Android 11 HD Projector 1080P 4K WiFi6 BT Home Theater Video Projector 180° Rotatable Stand Car Keystone Correction for Mobile Phone TV Stick (BGP16)
- BIGASUO Smart Projector with Android 11 HD Projector 1080P 4K WiFi6 BT Home Theater Video Projector 180° Rotatable Stand Car Keystone Correction for Mobile Phone TV Stick (BGP16)
₹2899₹19999
85% OFF
BIGASUO Smart Projector with Android 11 HD Projector 1080P 4K WiFi6 BT Home Theater Video Projector 180° Rotatable Stand Car Keystone Correction for Mobile Phone TV Stick (BGP17)
- BIGASUO Smart Projector with Android 11 HD Projector 1080P 4K WiFi6 BT Home Theater Video Projector 180° Rotatable Stand Car Keystone Correction for Mobile Phone TV Stick (BGP17)
₹2999₹19999
नया Smart TV घर लाना चाहते हैं और बजट कम है तो स्मार्ट प्रोजेक्टर्स आपके लिए परफेक्ट चॉइस बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके लिए बड़ी रकम खर्च करनी होगी तो आप गलत हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Smart Projector अब 3000 रुपये से भी कम कीमत पर मिल रहा है। इस कीमत पर आप घर की किसी दीवार को ही स्मार्ट टीवी में बदल सकते हैं।
स्मार्ट प्रोजेक्टर की खासियत यह है कि इसमें 4K क्वॉलिटी तक स्ट्रीमिंग का विकल्प मिलता है और डुअल बैंड WiFi सपोर्ट दिया गया है। इसे 180 डिग्री तक घुमाया जा सकता है इसमें ऑटो-कीस्टोन करेक्शन सपोर्ट मिलता है। 300ansi लूमेन्स ब्राइटनेस के चलते इसे आउटडोर भी यूज किया जा सकता है। साथ ही स्क्रीन मिररिंग फीचर भी डिवाइस का हिस्सा है।
सस्ते में मिल रहा है Smart Projector
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर खास डिस्काउंट के बाद Smart Projector with Android 11 HD Projector 1080P 4K केवल 2,999 रुपये कीमत पर लिस्टेड है। कैशबैक ऑफर के अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने की स्थिति में 10 प्रतिशत तक एक्सट्रा छूट मिल रही है। ऑफर्स के बाद इसका इफेक्टिव प्राइस करीब 2700 रुपये से भी कम रह जाएगा।
ऐसे हैं Smart Projector के स्पेसिफिकेशंस
नया WiFi 6 Wireless Smart Projector फास्ट और भरोसेमंद वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ बेहतरीन प्रोजेक्शन एक्सपीरियंस देता है, जिसमें 5 सेकंड के अंदर स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य डिवाइस कनेक्ट हो जाते हैं। 4K सपोर्ट के साथ 1080p फुल HD आउटपुट, ऑटोमैटिक कीस्टोन करेक्शन और 40 से 130 इंच तक की बड़ी स्क्रीन इसे मूवी, गेमिंग और प्रेजेंटेशन के लिए परफेक्ट बनाती है।
Bluetooth 5.0 और इन-बिल्ट स्पीकर सिनेमैटिक ऑडियो का एक्सपीरियंस कराते हैं, जबकि 180 डिग्री रोटेटेबल डिजाइन और HDMI, USB व 3.5mm ऑडियो पोर्ट जैसे ऑप्शंस इसे घर, ऑफिस, पार्टी और ट्रैवल के लिए एक ऑल-राउंडर पोर्टेबल प्रोजेक्टर बनाते हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
