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खेल-खेल में बनेगा बच्चा जीनियस! Amazon से आज ही ऑर्डर करें ये स्मार्ट लर्निंग टैबलेट, देखें फीचर्स

Apr 18, 2026 04:39 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बच्चों के लिए ऐसे स्मार्ट और एजुकेशनल गैजेट्स चुनें जो मोबाइल की लत छुड़ाकर उनकी रचनात्मकता और सीखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अमेजन पर उपलब्ध ये लेटेस्ट लर्निंग टूल्स मनोरंजन के साथ-साथ बच्चों के मानसिक विकास और सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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आजकल के डिजिटल युग में माता-पिता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करना है। स्मार्टफोन और टैबलेट की लत न केवल बच्चों की आंखों पर बुरा असर डाल रही है, बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास को भी प्रभावित कर रही है। ऐसे में, मनोरंजन और शिक्षा का सही संतुलन बनाने वाले स्मार्ट गैजेट्स एक बेहतरीन समाधान के रूप में उभरे हैं।

खेल-खेल में बनेगा बच्चा जीनियस! Amazon से आज ही ऑर्डर करें ये स्मार्ट लर्निंग टैबलेट, देखें फीचर्स

मनोरंजन के साथ मानसिक विकास

पारंपरिक मोबाइल गेम्स के बजाय, अब बाज़ार में ऐसे एजुकेशनल गैजेट्स उपलब्ध हैं जो बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, STEM आधारित खिलौने, स्मार्ट कोडिंग किट्स और इंटरैक्टिव ग्लोब बच्चों को भूगोल और विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को खेल-खेल में समझा देते हैं। ये गैजेट्स बच्चों को स्क्रीन से दूर रखकर उन्हें कुछ नया बनाने और सोचने के लिए प्रेरित करते हैं।

सुरक्षा और लर्निंग का सही तालमेल

बच्चों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए किड्स टैबलेट्स और ई-रीडर्स (जैसे Kindle Kids) आंखों की सुरक्षा के लिए ब्लू लाइट फिल्टर के साथ आते हैं। इनमें माता-पिता के लिए 'पैरेंटल कंट्रोल' की सुविधा होती है, जिससे वे यह तय कर सकते हैं कि बच्चा क्या देखेगा और कितनी देर देखेगा। इसके अलावा, GPS ट्रैकिंग वाली स्मार्टवॉच बच्चों को तकनीकी रूप से स्मार्ट बनाने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करती हैं।

अमेज़न जैसी साइट्स पर उपलब्ध ये आधुनिक गैजेट्स बच्चों को भविष्य की स्किल्स सिखाने में मदद करते हैं। यदि आप भी अपने बच्चे को तकनीक से जोड़ना चाहते हैं लेकिन उसकी लत से डरते हैं, तो ये स्मार्ट विकल्प एक स्वस्थ और सुरक्षित शुरुआत हो सकते हैं।

अगर आप अपने बच्चे को स्मार्टफोन की लत से दूर रखना चाहते हैं और उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो Toy Imagine Kids Digital Camera एक शानदार विकल्प है। यह कैमरा विशेष रूप से 3 से 12 साल के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। यह न केवल फोटो खींचता है और वीडियो रिकॉर्ड करता है, बल्कि इसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए गेम्स भी दिए गए हैं। अमेजन पर यह 1 Best Seller है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है।

Specifications

स्क्रीन साइज
2-इंच LCD डिस्प्ले
मैटेरियल
सॉफ्ट ABS
स्टोरेज
32GB तक सपोर्ट
बैटरी
USB रिचार्जेबल
उम्र
3 से 12 साल के बच्चों के लिए उपयुक्त

क्यों खरीदें

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मजबूत और सुरक्षित डिजाइन

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मल्टी-फंक्शनल

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क्रिएटिव लर्निंग

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किफायती उपहार

क्यों खोजें विकल्प

...

SD कार्ड शामिल नहीं

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बेसिक पिक्चर क्वालिटी

पोट्रोनिक्स का यह रफपैड 8.5M भारत का एक बेहद लोकप्रिय डिजिटल राइटिंग पैड है। यह न केवल बच्चों को लिखने और चित्र बनाने के लिए एक मजेदार प्लेटफॉर्म देता है, बल्कि कागज की बर्बादी को रोककर पर्यावरण को बचाने में भी मदद करता है। इस पैड की सबसे बड़ी खासियत इसका Multicolor डिस्प्ले और Ruffpad App है, जिसके जरिए आप अपने बच्चे की ड्राइंग को स्मार्टफोन पर सेव और शेयर कर सकते हैं। 200 रूपये के आसपास की कीमत में यह एक बेजोड़ गिफ्ट विकल्प है।

Specifications

डिस्प्ले टाइप
Multicolor LCD
वजन
बेहद हल्का और पोर्टेबल
ऐप सपोर्ट
Ruffpad App
बैटरी
3V बटन सेल
वारंटी
1 साल की वारंटी

क्यों खरीदें

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स्क्रीन-फ्री मनोरंजन

...

मल्टीकलर डिस्प्ले

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ईको-फ्रेंडली (कागज की बचत)

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सिंगल-टैप इरेज़ और लॉक

...

लंबी बैटरी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

बैकलाइट की कमी

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डिलीट ही एकमात्र विकल्प

Y MOX का यह 8.5-इंच का इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग टैबलेट बच्चों के लिए एक बेहतरीन लर्निंग टूल है। यह डिजिटल स्लेट बच्चों को लिखने, ड्राइंग करने और नोट्स लेने के लिए एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म देता है। चॉक और ब्लैकबोर्ड की धूल या कागज की बर्बादी के बिना, यह गैजेट बच्चों के हाथ और घर दोनों को साफ रखने में मदद करता है। 279 रूपये की किफायती कीमत में यह जन्मदिन के उपहार के लिए एक शानदार विकल्प है।

Specifications

वजन
बेहद हल्का
बैटरी
इन-बिल्ट कॉइन-सेल
कंट्रोल
इरेज़ बटन और स्क्रीन लॉक स्विच
रंग
असोर्टेड कलर्स (मल्टी-कलर विकल्प)
उपयोग
राइटिंग, ड्राइंग, मेमो, डूडलिंग

क्यों खरीदें

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आंखों की सुरक्षा

...

बहुउद्देशीय उपयोग

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पर्यावरण के अनुकूल

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पोर्टेबल और हल्का

क्यों खोजें विकल्प

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स्क्रीन पर चमक (बैकलाइट) नहीं

...

स्क्रीन पर चमक (बैकलाइट) नहीं

...

रिचार्ज नहीं किया जा सकता

यह इंटरैक्टिव साउंड बुक छोटे बच्चों (3 साल और उससे अधिक) के लिए शुरुआती शिक्षा को मजेदार बनाने का एक आधुनिक तरीका है। यह एक ऐसी Talking Book है जो छूने पर आवाज़ करती है और बच्चों को अक्षर, फल, जानवर और गानों की जानकारी देती है। अमेजन पर यह Amazon's Choice प्रोडक्ट है, जो प्री-स्कूल जाने वाले बच्चों के मानसिक विकास के लिए बेहद उपयोगी है।

Specifications

भाषा
अंग्रेजी
पावर
3 AA बैटरी
खास फीचर्स
टच सेंसिटिव पेज, साउंड बटन, राइम्स और क्विज

क्यों खरीदें

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संपूर्ण प्री-स्कूल शिक्षा

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मल्टी-सेंसरी लर्निंग

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9 म्यूजिकल गतिविधियां

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दिमागी कसरत

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किफायती गिफ्ट

क्यों खोजें विकल्प

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बैटरी शामिल नहीं

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शुरुआत में बच्चों को समझने में थोड़ा समय

Zest 4 Toyz का यह हैंडहेल्ड गेम कंसोल उन बच्चों के लिए बेहतरीन है जो क्लासिक और एडवेंचर गेम्स पसंद करते हैं। इसमें 400 इन-बिल्ट पुराने ज़माने के मशहूर गेम्स दिए गए हैं, जिन्हें खेलने के लिए किसी इंटरनेट या अलग से कार्ड डालने की जरूरत नहीं होती। यह डिवाइस न केवल बच्चों को बिजी रखता है, बल्कि बड़ों को भी उनके बचपन के दिनों की याद दिलाता है।

Specifications

बैटरी
रीचार्जेबल (USB केबल के साथ)
कनेक्टिविटी
AV केबल के जरिए TV आउटपुट सपोर्ट
उपयोग
यात्रा और घर पर गेमिंग के लिए बेस्ट
प्लेयर
ड्यूल प्लेयर सपोर्ट
उपयोग
यात्रा और घर पर गेमिंग के लिए बेस्ट

क्यों खरीदें

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400 क्लासिक गेम्स

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टू-प्लेयर सपोर्ट

...

TV से कनेक्ट करें

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पोर्टेबल और हल्का

क्यों खोजें विकल्प

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3-इंच की स्क्रीन कुछ बच्चों को छोटी

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ग्राफिक्स आधुनिक स्मार्टफोन गेम्स जैसे हाई-डेफिनिशन नहीं

बोट की यह वांडरर स्मार्ट केवल एक घड़ी नहीं, बल्कि बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच है। 4G सिम सपोर्ट और इन-बिल्ट कैमरा के साथ आने वाली यह वॉच माता-पिता को अपने बच्चों से हर पल जुड़े रहने की सुविधा देती है। इसमें दिए गए GPS और Geo-Fencing जैसे फीचर्स इसे स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक अनिवार्य गैजेट बनाते हैं। 4,999 रूपये की कीमत में यह सुरक्षा और तकनीक का एक बेहतरीन पैकेज है।

Specifications

सुरक्षा फीचर्स
GPS Tracker, SOS बटन, Geo-Fencing
स्पेशल फीचर्स
स्टेप ट्रैकिंग, अलार्म, पैरेंटल कंट्रोल
बैटरी
300 mAh (USB चार्जिंग)
रंग
कैंडी पिंक और अन्य आकर्षक विकल्प

क्यों खरीदें

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2-वे वीडियो और वॉयस कॉल

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सटीक GPS ट्रैकिंग

...

इमरजेंसी SOS बटन

...

IP68 रेटिंग

क्यों खोजें विकल्प

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हर दिन या दूसरे दिन चार्ज करने की जरूरत

...

एक्टिव 4G सिम कार्ड डालना अनिवार्य

यह 30-इन-1 एजुकेशनल लैपटॉप बच्चों को असली लैपटॉप जैसा अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें अंग्रेजी, गणित और सामान्य ज्ञान जैसी बुनियादी शिक्षा को मनोरंजक गतिविधियों के साथ जोड़ा गया है। वर्किंग माउस और एडॉप्टर के साथ आने वाला यह गैजेट बच्चों को पढ़ाई के प्रति उत्साहित करता है और उन्हें घंटों तक मोबाइल की लत से दूर रखता है। 1,999 रूपये की कीमत में यह 3 से 10 साल के बच्चों के लिए एक शानदार लर्निंग टूल है।

Specifications

एक्सेसरीज
माउस और पावर एडॉप्टर शामिल
लर्निंग मोड
इंटरैक्टिव वॉयस प्रॉम्प्ट और साउंड इफेक्ट्स
उपयोग
स्कूल की तैयारी और स्किल डेवलपमेंट के लिए बेस्ट

क्यों खरीदें

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30-इन-1 स्मार्ट एक्टिविटी

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असली लैपटॉप का अहसास

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दिमागी विकास

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साउंड और विजुअल

क्यों खोजें विकल्प

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केवल बेसिक एनीमेशन और टेक्स्ट के लिए उपयुक्त

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हाई-रेजोल्यूशन वाली कलर स्क्रीन नहीं

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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