खेल-खेल में बनेगा बच्चा जीनियस! Amazon से आज ही ऑर्डर करें ये स्मार्ट लर्निंग टैबलेट, देखें फीचर्स

Apr 18, 2026 04:39 pm IST

बच्चों के लिए ऐसे स्मार्ट और एजुकेशनल गैजेट्स चुनें जो मोबाइल की लत छुड़ाकर उनकी रचनात्मकता और सीखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अमेजन पर उपलब्ध ये लेटेस्ट लर्निंग टूल्स मनोरंजन के साथ-साथ बच्चों के मानसिक विकास और सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हैं।

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आजकल के डिजिटल युग में माता-पिता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करना है। स्मार्टफोन और टैबलेट की लत न केवल बच्चों की आंखों पर बुरा असर डाल रही है, बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास को भी प्रभावित कर रही है। ऐसे में, मनोरंजन और शिक्षा का सही संतुलन बनाने वाले स्मार्ट गैजेट्स एक बेहतरीन समाधान के रूप में उभरे हैं।

मनोरंजन के साथ मानसिक विकास पारंपरिक मोबाइल गेम्स के बजाय, अब बाज़ार में ऐसे एजुकेशनल गैजेट्स उपलब्ध हैं जो बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, STEM आधारित खिलौने, स्मार्ट कोडिंग किट्स और इंटरैक्टिव ग्लोब बच्चों को भूगोल और विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को खेल-खेल में समझा देते हैं। ये गैजेट्स बच्चों को स्क्रीन से दूर रखकर उन्हें कुछ नया बनाने और सोचने के लिए प्रेरित करते हैं।

सुरक्षा और लर्निंग का सही तालमेल बच्चों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए किड्स टैबलेट्स और ई-रीडर्स (जैसे Kindle Kids) आंखों की सुरक्षा के लिए ब्लू लाइट फिल्टर के साथ आते हैं। इनमें माता-पिता के लिए 'पैरेंटल कंट्रोल' की सुविधा होती है, जिससे वे यह तय कर सकते हैं कि बच्चा क्या देखेगा और कितनी देर देखेगा। इसके अलावा, GPS ट्रैकिंग वाली स्मार्टवॉच बच्चों को तकनीकी रूप से स्मार्ट बनाने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करती हैं।

अमेज़न जैसी साइट्स पर उपलब्ध ये आधुनिक गैजेट्स बच्चों को भविष्य की स्किल्स सिखाने में मदद करते हैं। यदि आप भी अपने बच्चे को तकनीक से जोड़ना चाहते हैं लेकिन उसकी लत से डरते हैं, तो ये स्मार्ट विकल्प एक स्वस्थ और सुरक्षित शुरुआत हो सकते हैं।

अगर आप अपने बच्चे को स्मार्टफोन की लत से दूर रखना चाहते हैं और उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो Toy Imagine Kids Digital Camera एक शानदार विकल्प है। यह कैमरा विशेष रूप से 3 से 12 साल के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। यह न केवल फोटो खींचता है और वीडियो रिकॉर्ड करता है, बल्कि इसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए गेम्स भी दिए गए हैं। अमेजन पर यह 1 Best Seller है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है।

Specifications स्क्रीन साइज 2-इंच LCD डिस्प्ले मैटेरियल सॉफ्ट ABS स्टोरेज 32GB तक सपोर्ट बैटरी USB रिचार्जेबल उम्र 3 से 12 साल के बच्चों के लिए उपयुक्त क्यों खरीदें मजबूत और सुरक्षित डिजाइन मल्टी-फंक्शनल क्रिएटिव लर्निंग किफायती उपहार क्यों खोजें विकल्प SD कार्ड शामिल नहीं बेसिक पिक्चर क्वालिटी

पोट्रोनिक्स का यह रफपैड 8.5M भारत का एक बेहद लोकप्रिय डिजिटल राइटिंग पैड है। यह न केवल बच्चों को लिखने और चित्र बनाने के लिए एक मजेदार प्लेटफॉर्म देता है, बल्कि कागज की बर्बादी को रोककर पर्यावरण को बचाने में भी मदद करता है। इस पैड की सबसे बड़ी खासियत इसका Multicolor डिस्प्ले और Ruffpad App है, जिसके जरिए आप अपने बच्चे की ड्राइंग को स्मार्टफोन पर सेव और शेयर कर सकते हैं। 200 रूपये के आसपास की कीमत में यह एक बेजोड़ गिफ्ट विकल्प है।

Specifications डिस्प्ले टाइप Multicolor LCD वजन बेहद हल्का और पोर्टेबल ऐप सपोर्ट Ruffpad App बैटरी 3V बटन सेल वारंटी 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें स्क्रीन-फ्री मनोरंजन मल्टीकलर डिस्प्ले ईको-फ्रेंडली (कागज की बचत) सिंगल-टैप इरेज़ और लॉक लंबी बैटरी लाइफ क्यों खोजें विकल्प बैकलाइट की कमी डिलीट ही एकमात्र विकल्प

Y MOX का यह 8.5-इंच का इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग टैबलेट बच्चों के लिए एक बेहतरीन लर्निंग टूल है। यह डिजिटल स्लेट बच्चों को लिखने, ड्राइंग करने और नोट्स लेने के लिए एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म देता है। चॉक और ब्लैकबोर्ड की धूल या कागज की बर्बादी के बिना, यह गैजेट बच्चों के हाथ और घर दोनों को साफ रखने में मदद करता है। 279 रूपये की किफायती कीमत में यह जन्मदिन के उपहार के लिए एक शानदार विकल्प है।

Specifications वजन बेहद हल्का बैटरी इन-बिल्ट कॉइन-सेल कंट्रोल इरेज़ बटन और स्क्रीन लॉक स्विच रंग असोर्टेड कलर्स (मल्टी-कलर विकल्प) उपयोग राइटिंग, ड्राइंग, मेमो, डूडलिंग क्यों खरीदें आंखों की सुरक्षा बहुउद्देशीय उपयोग पर्यावरण के अनुकूल पोर्टेबल और हल्का क्यों खोजें विकल्प स्क्रीन पर चमक (बैकलाइट) नहीं स्क्रीन पर चमक (बैकलाइट) नहीं रिचार्ज नहीं किया जा सकता

यह इंटरैक्टिव साउंड बुक छोटे बच्चों (3 साल और उससे अधिक) के लिए शुरुआती शिक्षा को मजेदार बनाने का एक आधुनिक तरीका है। यह एक ऐसी Talking Book है जो छूने पर आवाज़ करती है और बच्चों को अक्षर, फल, जानवर और गानों की जानकारी देती है। अमेजन पर यह Amazon's Choice प्रोडक्ट है, जो प्री-स्कूल जाने वाले बच्चों के मानसिक विकास के लिए बेहद उपयोगी है।

Specifications भाषा अंग्रेजी पावर 3 AA बैटरी खास फीचर्स टच सेंसिटिव पेज, साउंड बटन, राइम्स और क्विज क्यों खरीदें संपूर्ण प्री-स्कूल शिक्षा मल्टी-सेंसरी लर्निंग 9 म्यूजिकल गतिविधियां दिमागी कसरत किफायती गिफ्ट क्यों खोजें विकल्प बैटरी शामिल नहीं शुरुआत में बच्चों को समझने में थोड़ा समय

Zest 4 Toyz का यह हैंडहेल्ड गेम कंसोल उन बच्चों के लिए बेहतरीन है जो क्लासिक और एडवेंचर गेम्स पसंद करते हैं। इसमें 400 इन-बिल्ट पुराने ज़माने के मशहूर गेम्स दिए गए हैं, जिन्हें खेलने के लिए किसी इंटरनेट या अलग से कार्ड डालने की जरूरत नहीं होती। यह डिवाइस न केवल बच्चों को बिजी रखता है, बल्कि बड़ों को भी उनके बचपन के दिनों की याद दिलाता है।

Specifications बैटरी रीचार्जेबल (USB केबल के साथ) कनेक्टिविटी AV केबल के जरिए TV आउटपुट सपोर्ट उपयोग यात्रा और घर पर गेमिंग के लिए बेस्ट प्लेयर ड्यूल प्लेयर सपोर्ट उपयोग यात्रा और घर पर गेमिंग के लिए बेस्ट क्यों खरीदें 400 क्लासिक गेम्स टू-प्लेयर सपोर्ट TV से कनेक्ट करें पोर्टेबल और हल्का क्यों खोजें विकल्प 3-इंच की स्क्रीन कुछ बच्चों को छोटी ग्राफिक्स आधुनिक स्मार्टफोन गेम्स जैसे हाई-डेफिनिशन नहीं

बोट की यह वांडरर स्मार्ट केवल एक घड़ी नहीं, बल्कि बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच है। 4G सिम सपोर्ट और इन-बिल्ट कैमरा के साथ आने वाली यह वॉच माता-पिता को अपने बच्चों से हर पल जुड़े रहने की सुविधा देती है। इसमें दिए गए GPS और Geo-Fencing जैसे फीचर्स इसे स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक अनिवार्य गैजेट बनाते हैं। 4,999 रूपये की कीमत में यह सुरक्षा और तकनीक का एक बेहतरीन पैकेज है।

Specifications सुरक्षा फीचर्स GPS Tracker, SOS बटन, Geo-Fencing स्पेशल फीचर्स स्टेप ट्रैकिंग, अलार्म, पैरेंटल कंट्रोल बैटरी 300 mAh (USB चार्जिंग) रंग कैंडी पिंक और अन्य आकर्षक विकल्प क्यों खरीदें 2-वे वीडियो और वॉयस कॉल सटीक GPS ट्रैकिंग इमरजेंसी SOS बटन IP68 रेटिंग क्यों खोजें विकल्प हर दिन या दूसरे दिन चार्ज करने की जरूरत एक्टिव 4G सिम कार्ड डालना अनिवार्य

यह 30-इन-1 एजुकेशनल लैपटॉप बच्चों को असली लैपटॉप जैसा अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें अंग्रेजी, गणित और सामान्य ज्ञान जैसी बुनियादी शिक्षा को मनोरंजक गतिविधियों के साथ जोड़ा गया है। वर्किंग माउस और एडॉप्टर के साथ आने वाला यह गैजेट बच्चों को पढ़ाई के प्रति उत्साहित करता है और उन्हें घंटों तक मोबाइल की लत से दूर रखता है। 1,999 रूपये की कीमत में यह 3 से 10 साल के बच्चों के लिए एक शानदार लर्निंग टूल है।

Specifications एक्सेसरीज माउस और पावर एडॉप्टर शामिल लर्निंग मोड इंटरैक्टिव वॉयस प्रॉम्प्ट और साउंड इफेक्ट्स उपयोग स्कूल की तैयारी और स्किल डेवलपमेंट के लिए बेस्ट क्यों खरीदें 30-इन-1 स्मार्ट एक्टिविटी असली लैपटॉप का अहसास दिमागी विकास साउंड और विजुअल क्यों खोजें विकल्प केवल बेसिक एनीमेशन और टेक्स्ट के लिए उपयुक्त हाई-रेजोल्यूशन वाली कलर स्क्रीन नहीं

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