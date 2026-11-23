भारतीय रसोई में रोजमर्रा के तड़के और भारी कुकिंग से उठने वाले तेज़ धुएं व चिपचिपी चिकनाई से छुटकारा पाने के लिए हाई-सक्शन वाली 90cm किचन चिमनी सबसे बेहतरीन समाधान है। इस लेख में जानें Amazon पर उपलब्ध Elica, Faber और whirlpool की टॉप ऑटो क्लीन और फिल्टरलेस चिमनी के खास फीचर्स और बेस्ट डील्स।

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भारतीय घरों में रोज होने वाले तड़के, तलने और मसालों की भारी कुकिंग से रसोई में धुएं व चिपचिपी ग्रीस की परत जमना आम बात है। 90cm किचन चिमनी बड़े चूल्हों और 3 से 5 बर्नर वाले स्टोव को पूरा कवर करती है, जिससे धुआं दीवारों या कैबिनेट पर चिपकने से पहले ही बाहर निकल जाता है।

kitchen chimney

फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन तकनीक का कमाल आधुनिक चिमनियों में फिल्टरलेस डिज़ाइन और हीट ऑटो-क्लीन फीचर मिलता है, जो तेल की बूंदों को सीधे नीचे लगे ऑयल कलेक्टर में इकट्ठा कर देता है। इससे बार-बार फिल्टर धोने की झंझट खत्म होती है और सक्शन पावर भी लंबे समय तक बनी रहती है।

BLDC मोटर से बिजली और शोर दोनों में बचत BLDC मोटर वाली 90cm चिमनी सामान्य मोटर के मुकाबले कम बिजली खर्च करती है और कम शोर के साथ तेज एयरफ्लो देती है। मोशन या जेस्चर सेंसर होने से हाथ के एक इशारे से ही इसे ऑन या ऑफ किया जा सकता है।

Amazon पर स्मार्ट शॉपिंग के लिए खास टिप्स Amazon पर 90cm चिमनी खरीदते समय सक्शन क्षमता, मोटर वारंटी और डक्टिंग की ज़रूरत जरूर जांचें। सही मॉडल चुनकर आप अपनी रसोई को साफ, हवादार और कम रखरखाव वाला बना सकते हैं।

Glen Hood Selena BLDC 90cm Kitchen Chimney एक आधुनिक T-शेप फिल्टरलेस चिमनी है, जिसे खास तौर पर बड़े 4 से 5 बर्नर वाले चूल्हों और भारतीय रसोई की भारी कुकिंग के लिए बनाया गया है। इसमें कम बिजली खर्च करने वाली BLDC मोटर, हाथ के इशारे से चलने वाला जेस्चर कंट्रोल और अपने आप सफाई करने वाला ऑटो-क्लीन फीचर मिलता है।

Specifications डायमेंशन 36.5D x 90W x 62H सेंटीमीटर अतिरिक्त फीचर्स एरेशन फंक्शन (कम स्पीड पर चलकर किचन की हवा ताज़ा रखने के लिए) कंट्रोल डिजिटल डिस्प्ले के साथ टच सेंसर और मोशन-सेंसिंग (जेस्चर) कंट्रोल फिल्टर और सफाई फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी, रिमूवेबल ऑयल कलेक्टर ट्रे और Intelliclean (हर 15 घंटे के उपयोग के बाद स्टैंडबाय मोड में ऑटोमैटिक क्लीनिंग साइकिल) क्यों खरीदें दमदार सक्शन और बड़ा साइज कम रखरखाव बिजली की बचत और लंबी वारंटी स्मार्ट कंट्रोल और एरेशन मोड क्यों खोजें विकल्प पेड इंस्टॉलेशन और पाइप का खर्च वारंटी की शर्तें

Livpure Fenix Plus 90 cm Kitchen Chimney एक किफायती T-शेप फिल्टरलेस चिमनी है, जो बड़े 4 से 5 बर्नर वाले चूल्हों और भारतीय रसोई की भारी कुकिंग के लिए बनाई गई है। इसमें 1500 m³/hr की दमदार सक्शन क्षमता, थर्मल ऑटो-क्लीन तकनीक और हाथ के इशारे से चलने वाला जेस्चर कंट्रोल मिलता है।

Specifications डायमेंशन 48D x 90W x 57.5H सेंटीमीटर वारंटी मोटर पर 10 साल और प्रोडक्ट पर 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी शोर का स्तर लगभग 58 dB (लो नॉइज़ ऑपरेशन) कंट्रोल टच बटन और मोशन/जेस्चर सेंसर कंट्रोल (बिना हाथ लगाए चलाने के लिए) फिल्टर और सफाई फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी, थर्मल ऑटो-क्लीन और रिमूवेबल ऑयल कलेक्टर ट्रे क्यों खरीदें कम बजट में हाई सक्शन आसान सफाई और कम मेंटेनेंस बेहतर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी टच और जेस्चर कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प BLDC मोटर नहीं अतिरिक्त इंस्टॉलेशन खर्च

Elica 90cm 1600 m3/hr BLDC Filterless Kitchen Chimney (मॉडल: FLAT FL 900 MAX BLDC HAC LTW MS NERO) बड़े 3 से 5 बर्नर वाले चूल्हों और भारतीय रसोई की भारी कुकिंग के लिए बनाई गई एक प्रीमियम T-शेप चिमनी है। इसमें 1600 m³/hr की तेज़ सक्शन पावर, कम बिजली खर्च करने वाली 130W BLDC मोटर, 9-स्पीड टच व मोशन सेंसर कंट्रोल और फुल ग्रिल डिज़ाइन मिलता है।

Specifications वारंटी मोटर पर 15 साल की वारंटी और प्रोडक्ट पर 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी लाइट और डायमेंशन 1 LED लैंप; साइज 45D x 90W x 45H सेंटीमीटर शोर का स्तर 48 dB (लो-नॉइज़ ऑपरेशन) फिल्टर और सफाई फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी, हीट ऑटो-क्लीन और इन-बिल्ट ऑयल कलेक्टर ट्रे क्यों खरीदें दमदार सक्शन और फुल ग्रिल कवरेज कम बिजली खपत और शांत ऑपरेशन 9 स्पीड और RPM डिस्प्ले लंबी वारंटी और आसान सफाई क्यों खोजें विकल्प पेड इंस्टॉलेशन और पाइप का अतिरिक्त खर्च काफी शांत

Faber Hood Trendy 90cm BLDC Kitchen Chimney (मॉडल: TRENDY IN BLDC HCSCFL BK 90) एक स्टाइलिश वर्टिकल/स्लैंट (तिरछे) डिज़ाइन वाली फिल्टरलेस चिमनी है, जो बड़े 4 से 6 बर्नर वाले चूल्हों के लिए बनाई गई है। इसमें 1500 m³/hr की दमदार सक्शन पावर, कम बिजली खर्च करने वाली 130W BLDC मोटर, 9-स्पीड टच व जेस्चर कंट्रोल और इन-बिल्ट ऑयल कलेक्टर के साथ ऑटो-क्लीन फीचर मिलता है।

Specifications वारंटी मोटर पर 12 साल की वारंटी और प्रोडक्ट पर 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी लाइट और डायमेंशन 1 LED लैंप; साइज 41.5D x 90W x 48.5H सेंटीमीटर फिल्टर और सफाई फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी, हीट ऑटो-क्लीन फीचर और इन-बिल्ट ऑयल कलेक्टर ट्रे क्यों खरीदें स्लैंट (तिरछा) डिज़ाइन और ज़्यादा हेड स्पेस 1500 m³/hr सक्शन और 9 स्पीड कंट्रोल बिजली बचाने वाली BLDC मोटर और कम रखरखाव टच और जेस्चर कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प अन्य विकल्पों से ज़्यादा कीमत अतिरिक्त इंस्टॉलेशन खर्च और सिंगल LED

Whirlpool 90cm 1500 m3/hr Filterless Autoclean Kitchen Chimney (मॉडल: TAFL 90 HAC BK HOOD) एक किफायती T-शेप वॉल-माउंटेड चिमनी है, जिसे बड़े 2 से 4 बर्नर वाले चूल्हों और भारतीय रसोई की भारी कुकिंग के लिए बनाया गया है। इसमें 1500 m³/hr की तेज सक्शन पावर, हीट ऑटो-क्लीन तकनीक, मोशन सेंसर कंट्रोल और फ्री ब्रांड इंस्टॉलेशन (Amazon लिस्टिंग के अनुसार) जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

Specifications वारंटी मोटर पर 11 साल की वारंटी और प्रोडक्ट पर 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी लाइट और डायमेंशन 2 LED लैंप; साइज 46D x 90W x 47H सेंटीमीटर वेंटिलेशन टाइप डक्टेड शोर का स्तर 58 dB कंट्रोल 3-स्पीड टच कंट्रोल पैनल + मोशन सेंसर (जेस्चर कंट्रोल) फिल्टर और सफाई फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी, हीट ऑटो-क्लीन और इन-बिल्ट ऑयल कलेक्टर ट्रे क्यों खरीदें किफायती कीमत में हाई सक्शन और फ्री इंस्टॉलेशन 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 2 LED लैंप आसान सफाई और कम रखरखाव हाथ के इशारे से कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प BLDC मोटर और मल्टी-स्पीड की कमी डक्टिंग अनिवार्य और किट का खर्च

Crompton QuietPro Plus BLDC 90cm Slant Chimney (मॉडल: CHD-QPPI90FLE-IND) एक हाई-पावर स्लैंट (तिरछे) डिज़ाइन वाली फिल्टरलेस चिमनी है, जिसे भारी भारतीय कुकिंग और 3 से 4 बर्नर वाले चौड़े चूल्हों के लिए तैयार किया गया है। इसमें 1800 m³/hr की जबरदस्त सक्शन क्षमता, कम शोर व कम बिजली खर्च करने वाली BLDC मोटर, स्मार्ट ऑन (Smart On) फीचर और इंटेलिजेंट ऑटो-क्लीन तकनीक मिलती है।

Specifications वारंटी मोटर पर 10 साल की वारंटी और प्रोडक्ट पर 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी इंस्टॉलेशन और डायमेंशन डक्टेड इंस्टॉलेशन; साइज 84.8D x 89.7W x 84.8H सेंटीमीटर (चूल्हे से 65 cm ऊंचाई पर लगाने के लिए आदर्श) शोर का स्तर 46 dB (लो-नॉइज़ ऑपरेशन) कंट्रोल और स्मार्ट फीचर्स डिजिटल डिस्प्ले के साथ 9-स्पीड टच कंट्रोल + मोशन सेंसर (जेस्चर कंट्रोल) और Smart On फीचर क्यों खरीदें 1800 m³/hr की सबसे तेज़ सक्शन पावर कम शोर और बिजली बचाने वाली BLDC मोटर स्लैंट शेप और Smart On सुविधा आसान सफाई और स्टील ऑयल कलेक्टर क्यों खोजें विकल्प ज़्यादा कीमत इंस्टॉलेशन मुफ्त नहीं ऊंचाई और जगह की ज़रूरत

Hindware Smart Appliances Nadia IN 90 cm Chimney एक कर्व्ड ग्लास और फिल्टरलेस डिज़ाइन वाली वॉल-माउंटेड चिमनी है, जिसे बड़े 3 से 5 बर्नर वाले चूल्हों और भारतीय रसोई की भारी फ्राइंग के लिए बनाया गया है। इसमें 1500 m³/hr की दमदार सक्शन क्षमता, टर्बो स्पीड के साथ टच व मोशन सेंसर कंट्रोल और वन-टच ऑटो-क्लीन तकनीक मिलती है।

Specifications वारंटी मोटर पर 10 साल की वारंटी और प्रोडक्ट पर 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी लाइटिंग एनर्जी-एफिशिएंट डुअल LED लैंप कंट्रोल और स्पीड टर्बो स्पीड ऑप्शन के साथ टच कंट्रोल + मोशन सेंसर (जेस्चर कंट्रोल) सक्शन क्षमता 1500 m³/hr (हैवी फ्राइंग और मसालेदार कुकिंग के धुएं के लिए उपयुक्त) फिल्टर और सफाई फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी (मोटर और ब्लोअर की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्टिव स्क्रीन के साथ), थर्मल ऑटो-क्लीन और स्टेनलेस स्टील ऑयल कलेक्टर ट्रे क्यों खरीदें आकर्षक कर्व्ड ग्लास और 1500 CMH सक्शन आसान सफाई और स्टील ऑयल कलेक्ट मोशन सेंसर और डुअल LED लाइट्स: मोशन सेंसर और डुअल LED लाइट्स: क्यों खोजें विकल्प BLDC मोटर नहीं पेड इंस्टॉलेशन और पाइप का खर्च

प्रश्न 1: 90cm किचन चिमनी किन घरों और चूल्हों के लिए सही रहती है? उत्तर: 90cm साइज की किचन चिमनी उन रसोइयों के लिए सबसे उपयुक्त होती है जहां 3, 4 या 5 बर्नर वाला बड़ा गैस स्टोव या हॉब इस्तेमाल होता है। इसकी चौड़ाई पूरे चूल्हे को कवर करती है, जिससे तड़के और तलने का धुआं किनारे से बाहर नहीं निकल पाता।

प्रश्न 2: BLDC मोटर वाली चिमनी सामान्य चिमनी से कैसे बेहतर है? उत्तर: BLDC (Brushless DC) मोटर वाली चिमनी पारंपरिक AC मोटर के मुकाबले करीब 50% तक कम बिजली खर्च करती है। इसके अलावा यह कम शोर करती है, ज्यादा स्पीड कंट्रोल (जैसे 9 स्पीड लेवल) देती है और इसकी मोटर की लाइफ भी लंबी होती है।

प्रश्न 3: फिल्टरलेस और हीट ऑटो-क्लीन चिमनी में सफाई कैसे होती है? उत्तर: फिल्टरलेस चिमनी में जाली (Baffle या Mesh Filter) नहीं होती, जिससे तेल फंसने या जाम होने की समस्या खत्म हो जाती है। इसमें मौजूद हीट ऑटो-क्लीन फीचर एक बटन दबाने पर अंदर जमे चिपचिपे तेल को गर्म करके पिघला देता है, जो नीचे लगी ऑयल कलेक्टर ट्रे में जमा हो जाता है। आपको बस समय-समय पर इस ट्रे को निकालकर साफ करना होता है।