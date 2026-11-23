तड़का लगाते ही किचन में भर जाता है धुआं? घर लाएं ये पावरफुल 90cm चिमनी, देखें बेस्ट ऑप्शन
भारतीय रसोई में रोजमर्रा के तड़के और भारी कुकिंग से उठने वाले तेज़ धुएं व चिपचिपी चिकनाई से छुटकारा पाने के लिए हाई-सक्शन वाली 90cm किचन चिमनी सबसे बेहतरीन समाधान है। इस लेख में जानें Amazon पर उपलब्ध Elica, Faber और whirlpool की टॉप ऑटो क्लीन और फिल्टरलेस चिमनी के खास फीचर्स और बेस्ट डील्स।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारतीय घरों में रोज होने वाले तड़के, तलने और मसालों की भारी कुकिंग से रसोई में धुएं व चिपचिपी ग्रीस की परत जमना आम बात है। 90cm किचन चिमनी बड़े चूल्हों और 3 से 5 बर्नर वाले स्टोव को पूरा कवर करती है, जिससे धुआं दीवारों या कैबिनेट पर चिपकने से पहले ही बाहर निकल जाता है।
फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन तकनीक का कमाल
आधुनिक चिमनियों में फिल्टरलेस डिज़ाइन और हीट ऑटो-क्लीन फीचर मिलता है, जो तेल की बूंदों को सीधे नीचे लगे ऑयल कलेक्टर में इकट्ठा कर देता है। इससे बार-बार फिल्टर धोने की झंझट खत्म होती है और सक्शन पावर भी लंबे समय तक बनी रहती है।
BLDC मोटर से बिजली और शोर दोनों में बचत
BLDC मोटर वाली 90cm चिमनी सामान्य मोटर के मुकाबले कम बिजली खर्च करती है और कम शोर के साथ तेज एयरफ्लो देती है। मोशन या जेस्चर सेंसर होने से हाथ के एक इशारे से ही इसे ऑन या ऑफ किया जा सकता है।
Amazon पर स्मार्ट शॉपिंग के लिए खास टिप्स
Amazon पर 90cm चिमनी खरीदते समय सक्शन क्षमता, मोटर वारंटी और डक्टिंग की ज़रूरत जरूर जांचें। सही मॉडल चुनकर आप अपनी रसोई को साफ, हवादार और कम रखरखाव वाला बना सकते हैं।
1. Glen hood Selena BLDC Kitchen Chimney 90cm|1400m³/hr Suction Capacity | TShape Filterless Chimney|BLDC Motor|Intelligent Auto Clean|Touch & Gesture Control|1-Year Comprehensive Warranty &15-Year Motor
Glen Hood Selena BLDC 90cm Kitchen Chimney एक आधुनिक T-शेप फिल्टरलेस चिमनी है, जिसे खास तौर पर बड़े 4 से 5 बर्नर वाले चूल्हों और भारतीय रसोई की भारी कुकिंग के लिए बनाया गया है। इसमें कम बिजली खर्च करने वाली BLDC मोटर, हाथ के इशारे से चलने वाला जेस्चर कंट्रोल और अपने आप सफाई करने वाला ऑटो-क्लीन फीचर मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार सक्शन और बड़ा साइज
कम रखरखाव
बिजली की बचत और लंबी वारंटी
स्मार्ट कंट्रोल और एरेशन मोड
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन और पाइप का खर्च
वारंटी की शर्तें
2. Livpure Fenix Plus 90 cm | T-Shape Chimney | 1500 m³/hr Suction | Filterless | Touch & Gesture Control | Low Noise | 10 Years Motor + 2 Years Comprehensive Warranty | Black
Livpure Fenix Plus 90 cm Kitchen Chimney एक किफायती T-शेप फिल्टरलेस चिमनी है, जो बड़े 4 से 5 बर्नर वाले चूल्हों और भारतीय रसोई की भारी कुकिंग के लिए बनाई गई है। इसमें 1500 m³/hr की दमदार सक्शन क्षमता, थर्मल ऑटो-क्लीन तकनीक और हाथ के इशारे से चलने वाला जेस्चर कंट्रोल मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बजट में हाई सक्शन
आसान सफाई और कम मेंटेनेंस
बेहतर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
टच और जेस्चर कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
BLDC मोटर नहीं
अतिरिक्त इंस्टॉलेशन खर्च
3. Elica 90cm 1600 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with FULL GRILL |15 Yrs Motor WARR |FLAT FL 900 MAX BLDC HAC LTW MS NERO | Black| 9 Speed Touch Control with RPM Display + Motion Sensor
Elica 90cm 1600 m3/hr BLDC Filterless Kitchen Chimney (मॉडल: FLAT FL 900 MAX BLDC HAC LTW MS NERO) बड़े 3 से 5 बर्नर वाले चूल्हों और भारतीय रसोई की भारी कुकिंग के लिए बनाई गई एक प्रीमियम T-शेप चिमनी है। इसमें 1600 m³/hr की तेज़ सक्शन पावर, कम बिजली खर्च करने वाली 130W BLDC मोटर, 9-स्पीड टच व मोशन सेंसर कंट्रोल और फुल ग्रिल डिज़ाइन मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार सक्शन और फुल ग्रिल कवरेज
कम बिजली खपत और शांत ऑपरेशन
9 स्पीड और RPM डिस्प्ले
लंबी वारंटी और आसान सफाई
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन और पाइप का अतिरिक्त खर्च
काफी शांत
4. Faber Hood Trendy 90cm 1500 m³/hr BLDC Autoclean Slant Shape Chimney | Built In Oil Collector | Touch & Gesture Control | 12Yr Motor,2Yr Comprehensive Warranty by Faber | TRENDY IN BLDC HCSCFL BK 90
Faber Hood Trendy 90cm BLDC Kitchen Chimney (मॉडल: TRENDY IN BLDC HCSCFL BK 90) एक स्टाइलिश वर्टिकल/स्लैंट (तिरछे) डिज़ाइन वाली फिल्टरलेस चिमनी है, जो बड़े 4 से 6 बर्नर वाले चूल्हों के लिए बनाई गई है। इसमें 1500 m³/hr की दमदार सक्शन पावर, कम बिजली खर्च करने वाली 130W BLDC मोटर, 9-स्पीड टच व जेस्चर कंट्रोल और इन-बिल्ट ऑयल कलेक्टर के साथ ऑटो-क्लीन फीचर मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्लैंट (तिरछा) डिज़ाइन और ज़्यादा हेड स्पेस
1500 m³/hr सक्शन और 9 स्पीड कंट्रोल
बिजली बचाने वाली BLDC मोटर और कम रखरखाव
टच और जेस्चर कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
अन्य विकल्पों से ज़्यादा कीमत
अतिरिक्त इंस्टॉलेशन खर्च और सिंगल LED
5. Whirlpool 90cm 1500 m3/hr Filterless Autoclean Kitchen Chimney | Free Installation | 11 Years Motor and 3 Years Comprehensive Warranty | TAFL 90 HAC BK HOOD | Motion Sensor + Touch Control | Black
Whirlpool 90cm 1500 m3/hr Filterless Autoclean Kitchen Chimney (मॉडल: TAFL 90 HAC BK HOOD) एक किफायती T-शेप वॉल-माउंटेड चिमनी है, जिसे बड़े 2 से 4 बर्नर वाले चूल्हों और भारतीय रसोई की भारी कुकिंग के लिए बनाया गया है। इसमें 1500 m³/hr की तेज सक्शन पावर, हीट ऑटो-क्लीन तकनीक, मोशन सेंसर कंट्रोल और फ्री ब्रांड इंस्टॉलेशन (Amazon लिस्टिंग के अनुसार) जैसी सुविधाएं मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत में हाई सक्शन और फ्री इंस्टॉलेशन
3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 2 LED लैंप
आसान सफाई और कम रखरखाव
हाथ के इशारे से कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
BLDC मोटर और मल्टी-स्पीड की कमी
डक्टिंग अनिवार्य और किट का खर्च
6. Crompton QuietPro Plus BLDC 1800m3/hr 90cm Slant Chimney| Filterless Intelligent Autoclean| Built In Oil Collector| Touch+Motion Sensor Control|10Yrs Motor & 2Yrs Overall Warranty (CHD-QPPI90FLE-IND)
Crompton QuietPro Plus BLDC 90cm Slant Chimney (मॉडल: CHD-QPPI90FLE-IND) एक हाई-पावर स्लैंट (तिरछे) डिज़ाइन वाली फिल्टरलेस चिमनी है, जिसे भारी भारतीय कुकिंग और 3 से 4 बर्नर वाले चौड़े चूल्हों के लिए तैयार किया गया है। इसमें 1800 m³/hr की जबरदस्त सक्शन क्षमता, कम शोर व कम बिजली खर्च करने वाली BLDC मोटर, स्मार्ट ऑन (Smart On) फीचर और इंटेलिजेंट ऑटो-क्लीन तकनीक मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
1800 m³/hr की सबसे तेज़ सक्शन पावर
कम शोर और बिजली बचाने वाली BLDC मोटर
स्लैंट शेप और Smart On सुविधा
आसान सफाई और स्टील ऑयल कलेक्टर
क्यों खोजें विकल्प
ज़्यादा कीमत
इंस्टॉलेशन मुफ्त नहीं
ऊंचाई और जगह की ज़रूरत
7. Hindware Smart Appliances | Nadia IN 90 cm Chimney | 1500 CMH |Curved Glass | Filterless | Auto Clean | Touch Control, Motion Sensor | 10 Yrs Warranty on Motor & 2 Yrs on Product (Black)
Hindware Smart Appliances Nadia IN 90 cm Chimney एक कर्व्ड ग्लास और फिल्टरलेस डिज़ाइन वाली वॉल-माउंटेड चिमनी है, जिसे बड़े 3 से 5 बर्नर वाले चूल्हों और भारतीय रसोई की भारी फ्राइंग के लिए बनाया गया है। इसमें 1500 m³/hr की दमदार सक्शन क्षमता, टर्बो स्पीड के साथ टच व मोशन सेंसर कंट्रोल और वन-टच ऑटो-क्लीन तकनीक मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
आकर्षक कर्व्ड ग्लास और 1500 CMH सक्शन
आसान सफाई और स्टील ऑयल कलेक्ट
मोशन सेंसर और डुअल LED लाइट्स:
मोशन सेंसर और डुअल LED लाइट्स:
क्यों खोजें विकल्प
BLDC मोटर नहीं
पेड इंस्टॉलेशन और पाइप का खर्च
प्रश्न 1: 90cm किचन चिमनी किन घरों और चूल्हों के लिए सही रहती है?
उत्तर: 90cm साइज की किचन चिमनी उन रसोइयों के लिए सबसे उपयुक्त होती है जहां 3, 4 या 5 बर्नर वाला बड़ा गैस स्टोव या हॉब इस्तेमाल होता है। इसकी चौड़ाई पूरे चूल्हे को कवर करती है, जिससे तड़के और तलने का धुआं किनारे से बाहर नहीं निकल पाता।
प्रश्न 2: BLDC मोटर वाली चिमनी सामान्य चिमनी से कैसे बेहतर है?
उत्तर: BLDC (Brushless DC) मोटर वाली चिमनी पारंपरिक AC मोटर के मुकाबले करीब 50% तक कम बिजली खर्च करती है। इसके अलावा यह कम शोर करती है, ज्यादा स्पीड कंट्रोल (जैसे 9 स्पीड लेवल) देती है और इसकी मोटर की लाइफ भी लंबी होती है।
प्रश्न 3: फिल्टरलेस और हीट ऑटो-क्लीन चिमनी में सफाई कैसे होती है?
उत्तर: फिल्टरलेस चिमनी में जाली (Baffle या Mesh Filter) नहीं होती, जिससे तेल फंसने या जाम होने की समस्या खत्म हो जाती है। इसमें मौजूद हीट ऑटो-क्लीन फीचर एक बटन दबाने पर अंदर जमे चिपचिपे तेल को गर्म करके पिघला देता है, जो नीचे लगी ऑयल कलेक्टर ट्रे में जमा हो जाता है। आपको बस समय-समय पर इस ट्रे को निकालकर साफ करना होता है।
प्रश्न 4: Amazon से चिमनी खरीदते समय इंस्टॉलेशन और पाइप का खर्च अलग से लगता है क्या?
उत्तर: हां, ज्यादातर ब्रांड्स (जैसे Elica, Faber, Glen, Crompton, Hindware) में स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन चार्ज (लगभग ₹500 से ₹600 + GST) और एल्युमिनियम डक्ट पाइप किट का खर्च अलग से देना होता है। हालांकि Whirlpool जैसे कुछ चुनिंदा मॉडल्स पर ऑफर के तहत फ्री इंस्टॉलेशन भी मिल जाता है।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।