कामवाली बाई की झंझट खत्म! अब रोबोट करेगा आपके पूरे घर में झाड़ू-पोछा ये हैं सबसे बेस्ट 2-इन-1 मॉडल
भारत में झाड़ू-पोछे के झंझट को खत्म करने के लिए 2-इन-1 रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। ये एआई-संचालित स्मार्ट गैजेट्स बिना किसी मदद के मिनटों में घर चकाचक कर देते हैं। आइए जानते हैं इस समय मार्केट में उपलब्ध सबसे बेस्ट और बजट-फ्रेंडली मॉडल्स कौन से हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में घर की साफ-सफाई के लिए वक्त निकालना किसी चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि भारतीय घरों में अब कामवाली बाई या पारंपरिक तरीकों को छोड़कर 2-in-1 Robot Vacuum Cleaner & Mop की एंट्री तेजी से हो रही है।
⚡ एक क्लिक में झाड़ू और पोछा दोनों
यह अनोखा गैजेट बिना किसी इंसानी मदद के एक ही समय में घर में झाड़ू और पोछा दोनों का काम बखूबी कर देता है। लेटेस्ट LiDAR नेविगेशन और एडवांस AI सेंसर्स से लैस ये रोबोट घर के कोनों-कोनों को पहचानकर जिद्दी दागों और धूल-मिट्टी को मिनटों में साफ कर देते हैं। चाहे आप ऑफिस में हों या घर से बाहर, मोबाइल ऐप के जरिए सिर्फ एक क्लिक पर आपका पूरा घर चकाचक हो जाता है।
💰 बजट में बेस्ट ऑप्शंस और डील्स
भारतीय बाजार में Xiaomi, Ecovacs और Roborock जैसे ब्रांड्स के शानदार बजट-फ्रेंडली और प्रीमियम 2-इन-1 मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो वर्किंग कपल्स और पेट ओनर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। यदि आप भी रोज-रोज की सफाई की झंझट से आजादी चाहते हैं, तो इन बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स को अपने घर ला सकते हैं। पूरी लिस्ट और बेस्ट डील्स देखने के लिए आगे पढ़ें।
1. TIRON TRV 10P Robotic Vacuum Cleaner, 2-in-1 Mop, Laser Navigation, 5000 Pa Suction
TIRON TRV 10P एक एडवांस्ड 2-इन-1 रोबोट वैक्यूम क्लीनर और मॉप है, जो एक साथ झाड़ू और पोछा दोनों काम कर सकता है। 5000 Pa की जबर्दस्त सक्शन पावर और LiDAR लेजर नेविगेशन तकनीक के साथ आने वाला यह रोबोट बड़े और मल्टी-स्टोरी (दुमंजिला) घरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह स्मार्ट ऐप, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट को भी सपोर्ट करता है, जिससे आप घर के बाहर रहकर भी इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली 5000 Pa सक्शन
इंटेलिजेंट लेजर नेविगेशन
वर्चुअल वॉल और नो-गो ज़ोन
ऑटो-बूस्ट और एंटी-फॉल सेंसर
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2.4GHz वाई-फाई सपोर्ट
मॉपिंग के लिए छोटा वॉटर टैंक
2. Robot Vacuum and Mop Combo, 2 in 1 Mopping Robot Vacuum Cleaner, 4500Pa Powerful Suction, Multi-Surface Cleaning, Obstacle Avoidance, Self-Charging, Easy to use, App & Voice Control, Works with Alexa
LWbrazl G101X0 एक आधुनिक 2-इन-1 रोबोट वैक्यूम क्लीनर और मॉप है, जो झाड़ू लगाने के साथ-साथ फर्श पर पोछा भी लगाता है। 4200Pa से लेकर 4500Pa तक की दमदार सक्शन पावर और ब्रशलेस मोटर के साथ आने वाला यह रोबोट खास तौर पर पेट-फ्रेंडली घरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 2.87 इंच का अल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन और 10mm ऑटोमैटिक मॉप लिफ्ट तकनीक है, जो इसे बजट सेगमेंट में काफी खास बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
एंटी-क्लॉगिंग इनलेट
मल्टीपल कंट्रोल ऑप्शंस
स्मार्ट मॉपिंग
अल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
लेज़र मैपिंग की कमी
नॉन-प्रीमियम ब्रांड
बैटरी बैकअप
3. MBYULO Robot Vacuum and Mop Combo 5000Pa 650mL 2 in 1 Mopping Robot Vacuum Cleaner Schedule WiFi/Alexa/App Smart Self-Charging Robotic Vacuum Ultra-Slim
MBYULO एक एडवांस्ड और बेहद पावरफुल 2-इन-1 मॉपिंग रोबोट वैक्यूम क्लीनर है। 5000Pa की जबर्दस्त सक्शन पावर और ब्रशलेस मोटर के साथ आने वाला यह रोबोट झाड़ू और पोछा दोनों काम एक साथ बेहद सफाई से करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बिना उलझने वाला एयर इनलेट डिज़ाइन और 20mm ऑटोमैटिक मॉप लिफ्ट तकनीक है, जो इसे पेट-ओनर्स और महंगे कालीनों वाले घरों के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
20mm ऑटोमैटिक मॉप लिफ्ट
एडवांस्ड 3D ऑब्सटैकल अवॉयडेंस
अल्ट्रा-स्लिम और रिमोट कंट्रोल
नो-क्लॉगिंग डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज़्यादा
नया और कम परिचित ब्रांड
4. Lefant M1 Robot Vacuum Cleaner with Mopping, 5500Pa with Deep Clean, 150 Min, 3-Level Electric Water Tank, dToF Laser Navigation, Custom Cleaning, No-Go Zones, Ideal for All Types of Hard Floors
Lefant M1 एक एडवांस्ड 2-इन-1 रोबोट वैक्यूम क्लीनर और मॉप है, जो 5500Pa की जबर्दस्त सक्शन पावर के साथ आता है। इस बजट रेंज में जहाँ ज़्यादातर ब्रांड्स बेसिक सेंसर्स देते हैं, वहीं Lefant M1 में dToF / LiDAR लेज़र नेविगेशन तकनीक दी गई है, जो आपके घर का सटीक मैप तैयार करती है। इसमें 3-लेवल इलेक्ट्रॉनिक वॉटर टैंक और फ्री-मूव 3.0 (FreeMove 3.0) तकनीक है, जो इसे हार्ड फ्लोर्स और कालीनों की डीप क्लीनिंग के लिए एक बेहतरीन दावेदार बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट और कंट्रोल्ड मॉपिंग
लंबा बैटरी बैकअप
FreeMove 3.0 टेक्नोलॉजी
सटीक लेज़र नेविगेशन
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 2.4GHz वाई-फाई सपोर्ट
छोटा वॉटर टैंक
5. Mova E10 Robot Vacuum Cleaner with LDS Navigation & 4500Pa Suction, 2-in-1 Vacuum and Mop, Dual-Fusion Obstacle Avoidance, Compact 7.6cm Height, White
Mova E10 एक बेहतरीन बजट-फ्रेंडली 2-इन-1 वैक्यूम और मॉप कॉम्बो है। यह 4500Pa की दमदार Vormax सक्शन पावर के साथ आता है, जो फर्श की गहरी सफाई करने में सक्षम है। इस डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत इसकी LDS नेविगेशन तकनीक और इसका मात्र 7.6 सेंटीमीटर का कॉम्पैक्ट और स्लिम डिज़ाइन है, जो इसे इस बजट सेगमेंट के अन्य रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स से काफी आगे खड़ा करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फ्लोटिंग ब्रश डिज़ाइन
66% की भारी बचत
ऑटो कारपेट बूस्ट
7.6 सेमी कॉम्पैक्ट और स्लिम डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कस्टमर रिव्यूज़
डस्टबिन और वॉटर टैंक की सटीक क्षमता स्पष्ट नहीं
1. रोबोट वैक्यूम क्लीनर के क्या नुकसान हैं?
रोबोट वैक्यूम क्लीनर जहां हमारा काम आसान करते हैं, वहीं इनके कुछ बड़े नुकसान और सीमाएं भी हैं:
- सीढ़ियाँ और ऊंचाई साफ नहीं कर सकते: ये रोबोट केवल समतल फर्श साफ कर सकते हैं। ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते और न ही सोफे, सोफा कुशन, जाले या दीवारों की सफाई कर सकते हैं।
- बाधाओं में फंसना: फर्श पर बिखरे हुए बिजली के तार, मोज़े, खिलौने या पायदान (डोरमैट) के धागों में इनके ब्रश अक्सर फंस जाते हैं, जिससे रोबोट बीच में ही रुक जाता है।
- धीमी सफाई और बार-बार चार्जिंग: एक सामान्य कमरे को साफ करने में यह इंसानों की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा समय लेता है। बड़े घरों में बैटरी खत्म होने पर यह बीच में ही चार्ज होने चला जाता है।
- रखरखाव का खर्च : इसके डस्टबिन का साइज छोटा होता है, जिसे लगभग हर दूसरे दिन हाथ से साफ करना पड़ता है। साथ ही, इसके फिल्टर और ब्रश को हर 6-12 महीने में बदलना पड़ता है, जिससे अतिरिक्त खर्च होता है।
- गीले कचरे या पालतू जानवरों की गंदगी पर फेल : अगर फर्श पर पानी, सॉस या पालतू जानवर की पॉटी गिरी हो, तो रोबोट उसे पूरे घर के फर्श पर फैला देता है, जिससे बदबू और गंदगी बढ़ जाती है।
2. रोबोट वैक्यूम क्लीनर की कीमत कितनी होती है?
भारतीय बाजार में रोबोट वैक्यूम क्लीनर की कीमत उनके फीचर्स और ब्रांड के आधार पर तय होती है:
- एंट्री-लेवल/बजट मॉडल (11,000 रुपये से 17,000 रुपये): इनमें आपको बेसिक सेंसर्स, अच्छी सक्शन पावर (जैसे Lefant M1 या Mova E10) और झाड़ू-पोछा दोनों की सुविधा मिल जाती है।
- मिड-रेंज मॉडल (18,000 रुपये से 30,000 रुपये): इस रेंज में आपको एडवांस्ड LiDAR लेज़र नेविगेशन, सटीक 3D होम मैपिंग, वर्चुअल वॉल और बड़ी बैटरी लाइफ मिलती है (जैसे Xiaomi और ECOVACS के टॉप मॉडल्स)।
- प्रीमियम मॉडल (35,000 रुपये से 80,000+रुपये ): इन महंगे रोबोट्स के साथ एक 'ऑटो-एम्प्टी डॉक' स्टेशन मिलता है, जो रोबोट का कचरा खुद साफ कर देता है, मॉप पैड को गर्म पानी से धोता है और सुखाता भी है (जैसे Roborock और प्रीमियम Ecovacs सीरीज)।
3. एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से क्या साफ किया जा सकता है?
एक 2-इन-1 रोबोट वैक्यूम क्लीनर फर्श पर मौजूद निम्नलिखित चीजों को बहुत आसानी से साफ कर देता है:
सूखा कचरा: बारीक धूल-मिट्टी, गिरे हुए बाल (इंसानों और पालतू जानवरों के बाल), कागज के टुकड़े, बिस्कुट या नमकीन का चूरा।
फर्श के प्रकार: यह मार्बल (संगमरमर), टाइल्स, ग्रेनाइट, सीमेंटेड फर्श और वुडन (लकड़ी के) फ्लोर को आसानी से वैक्यूम और मॉप (पोछा) कर सकता है।
कालीन की सफाई: यह कम रोएं वाले कालीनों और मैट्स के अंदर फंसी धूल को अपनी हाई-सक्शन पावर से खींच लेता है।
4. घर के लिए सबसे अच्छा वैक्यूम क्लीनर कौन सा है?
भारतीय घरों की बनावट और बजट के हिसाब से इस समय ये तीन कैटेगरीज सबसे बेहतरीन हैं:
स्मार्ट और ऑटोमैटिक सफाई के लिए : यदि आप रोज-रोज की झाड़ू-पोछे की झंझट और कामवाली बाई से आजादी चाहते हैं, तो Ecovacs Deebot या Xiaomi Robot Vacuum सीरीज के 2-इन-1 मॉडल्स सबसे अच्छे हैं।
डीप क्लीनिंग और सोफे/जालों के लिए : यदि आप खुद नियंत्रण रखकर सोफा, कार, दीवारों के जाले और कोने-कोने की गहरी सफाई करना चाहते हैं, तो Dyson या Dyson के बजट विकल्प (जैसे Kent या Agaro Cordless Vacuums) बेस्ट हैं। ये हल्के और बिना तार के होते हैं।
कम बजट में भारी सफाई के लिए : अगर आपका बजट 3,000 रुपये से 6,000 रुपये है, तो तार वाला पारंपरिक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर (जैसे Eureka Forbes Trendy या Philips) सबसे बढ़िया है। इनमें सक्शन पावर बहुत ज्यादा होती है और ये सालों-साल चलते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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