Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़smallest 1TB pen drive SanDisk Extreme Fit in the world launched and it weights just 3 gram
छोटू से गैजेट में दो कंप्यूटर्स का डाटा, आ गई दुनिया की 'सबसे छोटी 1TB पेन-ड्राइव'

छोटू से गैजेट में दो कंप्यूटर्स का डाटा, आ गई दुनिया की 'सबसे छोटी 1TB पेन-ड्राइव'

संक्षेप: दुनिया की सबसे छोटा 1TB स्टोरेज सॉल्यूशन टेक कंपनी SanDisk की ओर से लॉन्च किया गया है। नई SanDisk Extreme Fit ड्राइव का वजन महज 3 ग्राम है। 

Fri, 7 Nov 2025 12:42 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

31% OFF

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB_c Type-C 128GB, OTG, Upto 400MB/S, Pendrive, Silver, 5Y Warranty (SDDDC4-128G-I35)

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB_c Type-C 128GB, OTG, Upto 400MB/S, Pendrive, Silver, 5Y Warranty (SDDDC4-128G-I35)

  • checkSanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB_c Type-C 128GB
  • checkOTG
  • checkUpto 400MB/S
amazon-logo

₹1449

₹2100

खरीदिये

discount

35% OFF

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB_c Type-C 512GB, OTG, Upto 400MB/S, Pendrive, Silver, 5Y Warranty (SDDDC4-512G-I35)

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB_c Type-C 512GB, OTG, Upto 400MB/S, Pendrive, Silver, 5Y Warranty (SDDDC4-512G-I35)

  • checkSanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB_c Type-C 512GB
  • checkOTG
  • checkUpto 400MB/S
amazon-logo

₹4349

₹6700

खरीदिये

discount

55% OFF

SanDisk iXpand USB 3.0 Flash Drive Flip 128GB for iOS and Windows, Metalic

SanDisk iXpand USB 3.0 Flash Drive Flip 128GB for iOS and Windows, Metalic

  • checkSanDisk iXpand USB 3.0 Flash Drive Flip 128GB for iOS and Windows
  • checkMetalic
amazon-logo

₹3349

₹7500

खरीदिये

discount

35% OFF

SanDisk Creator USB Type-C Flash Drive,Up to 400 MB/s, 256GB, 3 Months Adobe Lightroom Included

SanDisk Creator USB Type-C Flash Drive,Up to 400 MB/s, 256GB, 3 Months Adobe Lightroom Included

  • checkSanDisk Creator USB Type-C Flash Drive
  • checkUp to 400 MB/s
  • check256GB
amazon-logo

₹2349

₹3600

खरीदिये

discount

54% OFF

SanDisk Extreme 64GB, USB 3.2, Flash Drive, Upto 400MB/s R & 240MB/s W (SDCZ810-064G-G46)

SanDisk Extreme 64GB, USB 3.2, Flash Drive, Upto 400MB/s R & 240MB/s W (SDCZ810-064G-G46)

  • checkSanDisk Extreme 64GB
  • checkUSB 3.2
  • checkFlash Drive
amazon-logo

₹1729

₹3800

खरीदिये

लोकप्रिय स्टोरेज सॉल्यूशंस ब्रैंड SanDisk की ओर से दुनिया की सबसे छोटी USB-C फ्लैश ड्राइव लॉन्च कर दी गई है। नई SanDisk Extreme Fit USB-C फ्लैश ड्राइव को उन यूजर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिन्हें ढेर सारा स्टोरेज चाहिए लेकिन बड़े साइज वाले ड्राइव कैरी नहीं करना चाहते। खास बात यह है कि USB टाइप-C पोर्ट होने के चलते यह लैपटॉप के अलावा टैबलेट और स्मार्टफोन्स जैसे दूसरे डिवाइसेज के साथ यूज किया जा सकता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

31% OFF

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB_c Type-C 128GB, OTG, Upto 400MB/S, Pendrive, Silver, 5Y Warranty (SDDDC4-128G-I35)

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB_c Type-C 128GB, OTG, Upto 400MB/S, Pendrive, Silver, 5Y Warranty (SDDDC4-128G-I35)

  • checkSanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB_c Type-C 128GB
  • checkOTG
  • checkUpto 400MB/S
amazon-logo

₹1449

₹2100

खरीदिये

discount

35% OFF

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB_c Type-C 512GB, OTG, Upto 400MB/S, Pendrive, Silver, 5Y Warranty (SDDDC4-512G-I35)

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB_c Type-C 512GB, OTG, Upto 400MB/S, Pendrive, Silver, 5Y Warranty (SDDDC4-512G-I35)

  • checkSanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB_c Type-C 512GB
  • checkOTG
  • checkUpto 400MB/S
amazon-logo

₹4349

₹6700

खरीदिये

discount

55% OFF

SanDisk iXpand USB 3.0 Flash Drive Flip 128GB for iOS and Windows, Metalic

SanDisk iXpand USB 3.0 Flash Drive Flip 128GB for iOS and Windows, Metalic

  • checkSanDisk iXpand USB 3.0 Flash Drive Flip 128GB for iOS and Windows
  • checkMetalic
amazon-logo

₹3349

₹7500

खरीदिये

discount

35% OFF

SanDisk Creator USB Type-C Flash Drive,Up to 400 MB/s, 256GB, 3 Months Adobe Lightroom Included

SanDisk Creator USB Type-C Flash Drive,Up to 400 MB/s, 256GB, 3 Months Adobe Lightroom Included

  • checkSanDisk Creator USB Type-C Flash Drive
  • checkUp to 400 MB/s
  • check256GB
amazon-logo

₹2349

₹3600

खरीदिये

discount

54% OFF

SanDisk Extreme 64GB, USB 3.2, Flash Drive, Upto 400MB/s R & 240MB/s W (SDCZ810-064G-G46)

SanDisk Extreme 64GB, USB 3.2, Flash Drive, Upto 400MB/s R & 240MB/s W (SDCZ810-064G-G46)

  • checkSanDisk Extreme 64GB
  • checkUSB 3.2
  • checkFlash Drive
amazon-logo

₹1729

₹3800

खरीदिये

केवल 3 ग्राम वजन में ढेर सारा डाटा

SanDisk अपने नए डिवाइस को बेहद कॉम्पैक्ट बिल्ड में लेकर आया है। इस डिवाइस के साइज की बात करें तो यह 18.50x15.70x13.60mm का है। खास बात यह है कि इसका वजन केवल 3 ग्राम है। ऐसे में इसे किसी डिवाइस में प्लग करने के बाद आपको इसके अटैच होने का पता तक नहीं लगेगा। कंपनी ने बताया है कि यह डिवाइस MacBook Air, MacBook Pro और USB-C iPad मॉडल्स के लिए परफेक्ट है।

ये भी पढ़ें:आपका घर बन जाएगा सिनेमा हॉल! ये रहीं 65 इंच स्क्रीन वाली टॉप Smart TV डील्स

परफॉर्मेंस के मामले में सबसे दमदार

नए SanDisk Extreme Fit USB-C में 400MB/s तक की डाटा ट्रांसफर स्पीड मिलेगी। USB 3.2 Gen 1 फ्लैश ड्राइव में अलग-अलग स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें 128GB स्टोरेज से लेकर 1TB तक स्टोरेज मिलता है और यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। इस ड्राइव के साथ Windows 10 या इसके बाद, macOS 12 या इसके बाद और iPadOS 15 या इसके बाद के OS का सपोर्ट मिलता है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में टॉप 5G स्मार्टफोन, लिस्ट में OnePlus और Samsung सब शामिल

SanDisk ने बताया है कि नई ड्राइव को Windows और MacOS पर Memory Zone ऐप का सपोर्ट दिया गया है। इसकी मदद से फाइल्स मैनेज करने के अलावा, बैकअप लिए जा सकते हैं और स्पेस फ्री किया जा सकता है। सभी मॉडल्स पर पांच साल की लिमिटेड वारंटी ऑफर की जा सकती है। इसकी कीमत 1TB स्टोरेज के लिए 120 डॉलर (करीब 10,600 रुपये) रखी गई है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Computer Science Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।