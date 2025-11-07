छोटू से गैजेट में दो कंप्यूटर्स का डाटा, आ गई दुनिया की 'सबसे छोटी 1TB पेन-ड्राइव'

संक्षेप: दुनिया की सबसे छोटा 1TB स्टोरेज सॉल्यूशन टेक कंपनी SanDisk की ओर से लॉन्च किया गया है। नई SanDisk Extreme Fit ड्राइव का वजन महज 3 ग्राम है।

लोकप्रिय स्टोरेज सॉल्यूशंस ब्रैंड SanDisk की ओर से दुनिया की सबसे छोटी USB-C फ्लैश ड्राइव लॉन्च कर दी गई है। नई SanDisk Extreme Fit USB-C फ्लैश ड्राइव को उन यूजर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिन्हें ढेर सारा स्टोरेज चाहिए लेकिन बड़े साइज वाले ड्राइव कैरी नहीं करना चाहते। खास बात यह है कि USB टाइप-C पोर्ट होने के चलते यह लैपटॉप के अलावा टैबलेट और स्मार्टफोन्स जैसे दूसरे डिवाइसेज के साथ यूज किया जा सकता है।

केवल 3 ग्राम वजन में ढेर सारा डाटा SanDisk अपने नए डिवाइस को बेहद कॉम्पैक्ट बिल्ड में लेकर आया है। इस डिवाइस के साइज की बात करें तो यह 18.50x15.70x13.60mm का है। खास बात यह है कि इसका वजन केवल 3 ग्राम है। ऐसे में इसे किसी डिवाइस में प्लग करने के बाद आपको इसके अटैच होने का पता तक नहीं लगेगा। कंपनी ने बताया है कि यह डिवाइस MacBook Air, MacBook Pro और USB-C iPad मॉडल्स के लिए परफेक्ट है।

परफॉर्मेंस के मामले में सबसे दमदार नए SanDisk Extreme Fit USB-C में 400MB/s तक की डाटा ट्रांसफर स्पीड मिलेगी। USB 3.2 Gen 1 फ्लैश ड्राइव में अलग-अलग स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें 128GB स्टोरेज से लेकर 1TB तक स्टोरेज मिलता है और यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। इस ड्राइव के साथ Windows 10 या इसके बाद, macOS 12 या इसके बाद और iPadOS 15 या इसके बाद के OS का सपोर्ट मिलता है।