बजट सिर्फ 3,000 रुपये, ये मिनी स्पीकर्स देते हैं थिएटर जैसा मजा , साउंड ऐसा कि पार्टी रुकने का नाम न ले

Feb 15, 2026 02:29 pm IST

अमेजन पर मिनी स्पीकर्स 3,000 रुपये के अंदर थिएटर जैसा बास और दमदार साउंड देते हैं। इनका 24 घंटे का बैटरी बैकअप और वाटरप्रूफ डिजाइन आपकी पार्टी को बिना रुके पूरी रात यादगार बना देगा।

अगर आप कम बजट में अपने घर को सिनेमा हॉल बनाना चाहते हैं, तो अमेजन पर आने वाले ये पोर्टेबल स्पीकर्स आपके लिए इस समय की सबसे बेस्ट डील हैं। मात्र 3,000 रुपये के अंदर मिलने वाले ये मिनी स्पीकर्स साइज में भले ही छोटे हों, लेकिन इनका साउंड इतना दमदार है कि ये आपकी हर पार्टी में जान फूंक देंगे।

Tribit XSound Go और boAt जैसे ब्रांड्स इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। इन स्पीकर्स की सबसे बड़ी खासियत इनका Deep Bass और Dual EQ मोड है, जो फिल्मों और गानों के दौरान बिल्कुल थिएटर जैसा सराउंड साउंड अनुभव देता है। 16W से 24W तक के दमदार आउटपुट के साथ, ये स्पीकर्स न केवल तेज़ हैं, बल्कि हाई वॉल्यूम पर भी आवाज़ की स्पष्टता बनाए रखते हैं।

बैटरी की बात करें तो ये एक बार चार्ज होने पर 20 से 24 घंटे तक का प्लेबैक देते हैं, यानी आपकी महफ़िल बिना रुके पूरी रात चल सकती है। IPX7 वॉटरप्रूफ रेटिंग के कारण आप इन्हें पूल पार्टी या आउटडोर ट्रिप्स पर भी बेझिझक ले जा सकते हैं। अमेज़न पर चल रहे बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट कूपन्स के साथ आप इन्हें बेहद किफायती कीमत पर अपना बना सकते हैं।

यह Bluetooth 5.3 और 16W के दमदार आउटपुट के साथ आता है। इसका डिज़ाइन स्लीक और हल्का है, जिससे इसे कहीं भी ले जाना आसान है। 3,499 रुपये की MRP वाला यह प्रीमियम बजट स्पीकर अमेज़न पर 2,845 रुपये में मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका DSP चिप है, जो आवाज़ को बिना फटे बहुत ही स्पष्ट और क्रिस्प बनाता है।

Specifications आउटपुट पावर 16 Watts ब्लूटूथ वर्जन Bluetooth 5.3 बैटरी लाइफ कुल 24 घंटे का प्लेबैक वॉटरप्रूफ रेटिंग IPX7 माइक्रोफोन इन-बिल्ट ऐप सपोर्ट Tribit App संगत क्यों खरीदें शानदार साउंड क्वालिटी मैराथन बैटरी लाइफ बेहतरीन कनेक्टिविटी वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प RGB लाइट्स जैसे फैंसी फीचर्स नहीं Bass हैवी नहीं

यह एक मॉडर्न पोर्टेबल स्पीकर है जो 15W के आउटपुट और ब्लूटूथ 5.3 तकनीक के साथ आता है। 4,999 रुपये की MRP वाला यह स्पीकर अमेज़न पर 66% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र 1,699 रुपये में उपलब्ध है। इसके दोनों तरफ लगे पैसिव बास रेडिएटर्स और RGB लाइट्स इसे पार्टी के लिए एक बेहतरीन गैजेट बनाते हैं।

Specifications ब्लूटूथ वर्जन Bluetooth v5.3 बैटरी 2400mAh वॉटरप्रूफ रेटिंग IPX6 पोर्ट्स Type-C खास फीचर RGB लाइट्स और Twin Bass Radiators क्यों खरीदें 2 साल की वारंटी स्टाइलिश RGB लाइट्स वॉटरप्रूफ कनेक्टिविटी के कई विकल्प क्यों खोजें विकल्प औसत बैटरी लाइफ फुल चार्ज होने में थोड़ा समय लग सकता है

JBL Go 3 अपने शानदार Pro Sound और रग्ड फैब्रिक डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। यह इतना छोटा है कि आपकी हथेली में समा जाए, लेकिन इसकी आवाज़ पूरे कमरे को भरने की क्षमता रखती है। 3,999 रुपये की MRP वाला यह स्पीकर 38% छूट के साथ अमेज़न पर 2,499 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications बैटरी लाइफ कुल 5 घंटे चार्जिंग USB Type-C सुरक्षा IP67 वजन लगभग 209 ग्राम क्यों खरीदें JBL Pro Sound IP67 रेटिंग अल्ट्रा-लाइटवेट स्टाइलिश लुक क्यों खोजें विकल्प नो माइक बड़ी पार्टी के लिए पर्याप्त नहीं

इसको खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो हमेशा सफर में रहते हैं। यह दिखने में छोटा है, लेकिन इसमें लगा Sound Diffusion Processor आवाज़ को काफी दूर तक और स्पष्टता के साथ फैलाता है। 5,990 रुपये की भारी-भरकम MRP वाला यह स्पीकर 58% की छूट के बाद मात्र 2,489 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications बैटरी लाइफ कुल 16 घंटे कॉलिंग इन-बिल्ट माइक सुरक्षा IP67 कनेक्टिविटी Bluetooth 5.3, USB-C Charging खास फीचर Extra Bass और Multi-way Strap क्यों खरीदें दमदार Extra Bass 16 घंटे का बैटरी बैकअप बेहतरीन कॉलिंग IP67 रेटिंग क्यों खोजें विकल्प आउटपुट पावर शून्य से फुल चार्ज होने में थोड़ा समय

Portronics Fynix को उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें पार्टी साउंड चाहिए। इसमें 360° सराउंड साउंड और डुअल पैसिव रेडिएटर्स दिए गए हैं, जो बास को गहराई और गूंज देते हैं। 3,999 रुपये की MRP वाला यह स्पीकर अमेज़न पर 38% डिस्काउंट के बाद 2,499 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications साउंड टाइप 360° Surround Sound ब्लूटूथ वर्जन Bluetooth 5.3 बैटरी लाइफ कुल 6 घंटे तक चार्जिंग Type-C Fast Charging बास Dual Passive Radiators क्यों खरीदें विस्फोटक 30W आउटपुट डुअल पैसिव रेडिएटर्स TWS पेयरिंग लेटेस्ट कनेक्टिविटी कॉलिंग फीचर क्यों खोजें विकल्प पॉकेट-फ्रेंडली नहीं पानी और धूल से बचाकर रखना बेहतर

इसको खास तौर पर मनोरंजन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 25W का सिग्नेचर साउंड और RGB LEDs हैं जो म्यूजिक की बीट के साथ बदलते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके साथ आने वाला वायर्ड माइक है, जो आपके घर को पल भर में कराओके क्लब में बदल देता है।

Specifications आउटपुट पावर 25 Watts स्पेशल फीचर Karaoke हेतु वायर्ड माइक लाइटिंग Dynamic RGB LEDs बैटरी लाइफ कुल 6 घंटे तक कनेक्टिविटी Bluetooth v5.3, USB, AUX क्यों खरीदें Karaoke रेडी boAt Signature Sound शानदार RGB लाइट इफेक्ट्स मल्टी-कनेक्टिविटी TWS मोड क्यों खोजें विकल्प 6 घंटे का प्लेबैक बड़ी पार्टी के लिए थोड़ा कम IP रेटिंग की कमी

Zebronics Sound Feast 250 अपने 40W के महा-शक्तिशाली आउटपुट के लिए जाना जाता है। इसमें ड्यूल 6.35cm के ड्राइवर्स और पैसिव रेडिएटर्स दिए गए हैं जो बास को काफी गहरा और वाइब्रेंट बनाते हैं। प्रीमियम फैब्रिक फिनिश और कैरी लूप इसे दिखने में स्टाइलिश और ले जाने में आसान बनाते हैं।

Specifications बैटरी लाइफ कुल 6 घंटे तक कनेक्टिविटी Bluetooth v5.3, AUX, mSD कार्ड सुरक्षा IPX5 चार्जिंग Type-C Fast Charging डिज़ाइन प्रीमियम फैब्रिक फिनिश विद कैरी लूप क्यों खरीदें विस्फोटक 40W आउटपुट मल्टी-कनेक्टिविटी दमदार बास वॉइस असिस्टेंट क्यों खोजें विकल्प बैटरी बैकअप केवल 6 घंटे तक ही सीमित केवल पानी की हल्की बौछारों से सुरक्षित

