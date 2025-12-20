ठंड में Amazon का धमाका, सस्ते में खरीदें रूम हीटर

संक्षेप: Amazon पर छोटे कमरे के लिए रूम हीटर उपलब्ध है, जो सर्दियों में घर को गर्म और आरामदायक बनाए रखेगा। हम आपके लिए लाए हैं कुछ शानदार ऑफ़र

Dec 20, 2025 09:50 am IST

ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने एक शानदार डील पेश की है, जहां से आप सस्ते में घर के लिए रूम हीटर खरीद सकते हैं। यह रूम हीटर दिखन में काफी छोटे लगते हैं, लेकिन चलने पर दमदार गर्माहट देते हैं। साथ ही, यह रूम हीटर कम बिजली खपत करते हैं। यह हीटर एनर्जी एफिशिएंट होने के साथ सेफ्टी फीचर से लैस हैं।

यह एक प्रीमियम रूम हीटर है, जिसमें 2-सेकंड इंस्टेंट हीटिंग, PTC सेरामिक प्लेट और सुपर साइलेंट BLDC मोटर मिलता है। हल्का और पोर्टेबल डिज़ाइन इसे छोटे कमरे के लिए परफेक्ट बनाता है। इसमें टच कंट्रोल, 7 घंटे तक टाइमर और मल्टी-लेयर सुरक्षा फीचर्स भी शामिल हैं। इस हीटर को Amazon से 6,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications पावर 2200W हीटिंग मेथड कन्वेक्शन सुरक्षा फीचर्स TiltSafe ऑटो शटऑफ, ओवरहीट प्रोटेक्शन वारंटी 1 साल क्यों खरीदें सिर्फ 2 सेकंड में हीटिंग सुपर साइलेंट ऑपरेशन TiltSafe ऑटो शटऑफ और ओवरहीट प्रोटेक्शन टच कंट्रोल पैनल और 7 घंटे टाइमर क्यों खोजें विकल्प केवल इनडोर उपयोग के लिए बड़ा पॉवर कॉर्ड सीमित लम्बाई (1.7 मीटर)

यह एक प्रीमियम रूम हीटर है, जिसमें 2000W पावर, फायर रेसिस्टेंट PVC वायरिंग और एडजस्टेबल थर्मोस्टैट शामिल है। इसकी एडजस्टेबल हाइट और दो-स्टेज हीटिंग 1000W और 2000W के साथ आते हैं। यह छोटे कमरे के लिए परफेक्ट है। यह हीटर Amazon पर 2,070 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications मॉडल SRH36 स्पेशल फीचर एडजस्टेबल स्पीड और थर्मोस्टैट सुरक्षा फायर रेसिस्टेंट वायरिंग वारंटी 1 साल कॉर्ड लंबाई 2.0 मीटर क्यों खरीदें फायर रेसिस्टेंट PVC वायरिंग एडजस्टेबल हाइट और थर्मोस्टैट 2.0 मीटर कॉर्ड के साथ 16A प्लगटॉप छोटे कमरे और बेडरूम के लिए उपयुक्त क्यों खोजें विकल्प सीमित कलर ऑप्शन (ब्लैक) पोर्टेबल हल्का डिज़ाइन नहीं

इसमें 2-इन-1 फैन हीटर और PTC सेरामिक प्लेटह दी गई है। यह हल्का और पोर्टेबल है। इसका 70° वाइड-एंगल ऑस्सीलेशन पूरे कमरे को कवर करता है, जबकि स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट बॉडी, कम शोर वाला संचालन और फायर-रेसिस्टेंट निर्माण इसे सुरक्षित और भरोसेमंद बनाता है। यह 12 माह की वारंटी और फ्री कस्टमर सपोर्ट के साथ आता है। यह हीटर अमेजन पर 2,699 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications पावर 1500W / 750W कलर डार्क ब्लैक सुरक्षा और प्रमाणन ISI Certified, Low Noise वारंटी 12 महीने क्यों खरीदें 2-इन-1 फैन हीटर हल्का और पोर्टेबल 70° वाइड-एंगल ऑस्सीलेशन से पूरे कमरे में गर्मी फायर-रेसिस्टेंट क्यों खोजें विकल्प सीमित हीटिंग पावर (छोटे कमरे के लिए) केवल डार्क ब्लैक कलर में उपलब्ध

इसमें दो हीट सेटिंग्स 750W / 1500W और एडवांस्ड PTC तकनीक दी गई है। इसकी वाइड-एंगल ऑस्सीलेशन पूरे कमरे में समान रूप से गर्मी फैलाती है, जबकि टच डिस्प्ले और फैन मोड से तापमान आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। यह हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन में आता है। इसे अमेजन से 4,239 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications मॉडल Touch Display हीटिंग मेथड PTC Ceramic फॉर्म फैक्टर Cabinet वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 2 हीट सेटिंग्स (750W / 1500W) Fast & Silent Heating वाइड-एंगल ऑस्सीलेशन बिल्ट-इन सेफ्टी स्विच और सुरक्षित डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे के लिए उपयुक्त नहीं सीमित कलर ऑप्शन (ब्लैक, रेड, व्हाइट)

इसकी वाइड-एंगल ऑस्सीलेशन पूरे कमरे में समान रूप से गर्मी फैलाती है, जबकि फैन मोड और पोर्टेबल डिज़ाइन से तापमान आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्ट-इन सेफ्टी स्विच हीटर को ओवरहीट बचाती है। यह हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन में आता है। यह हीटर अमेजन पर 3,619 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications मॉडल Black हीटिंग मेथड PTC Ceramic उपयोग इनडोर वारंटी 1 साल क्यों खरीदें बिल्ट-इन सेफ्टी स्विच कहीं भी आसानी से रखा जा सकता है पूरे कमरे में समान गर्मी आरामदायक और शांत संचालन क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे के लिए उपयुक्त नहीं सीमित कलर ऑप्शन (ब्लैक, रेड, व्हाइट)

यह छोटे कमरे और व्यक्तिगत उपयोग के लिए परफेक्ट है। इसमें 400W एनर्जी-स्मार्ट हीटिंग पावर शामिल है। इसमें डिजिटल तापमान डिस्प्ले और 12 घंटे का प्रोग्रामेबल टाइमर दिया गया है। Amazon पर यह हीटर 2,450 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications पावर 400W कलर ब्लैक फॉर्म फैक्टर Cabinet वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 400W ऊर्जा-स्मार्ट हीटिंग डिजिटल तापमान डिस्प्ले हल्का, कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल तुरंत गर्मी, कहीं भी आसानी से इस्तेमाल करने योग्य क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे के लिए उपयुक्त नहीं सीमित कलर ऑप्शन (ब्लैक)

इसमें 1000/2000W PTC सेरामिक तकनीक शामिल है। यह हीटर ओवरहीट प्रोटेक्शन और टिप-ओवर स्विच के साथ आता है। यह हीटर हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन में आता है। इसे आसानी से किसी भी कमरे में फिट किया जा सकता है। यह हीटर अमेजन पर 5,224 रुपये में उपलब्ध है|

Specifications पावर 1000/2000W हीटिंग मेथड PTC Ceramic कलर White, Black, Red वारंटी 1 साल क्यों खरीदें PTC Ceramic तकनीक से तेजी से और समान गर्मी ओवरहीट प्रोटेक्शन और टिप-ओवर स्विच के साथ सुरक्षित शांत और whisper-quiet संचालन, बेडरूम हल्का, पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प केवल इनडोर उपयोग के लिए केवल White, Black, Red कलर विकल्प

