ठंड में Amazon का धमाका, सस्ते में खरीदें रूम हीटर
Amazon पर छोटे कमरे के लिए रूम हीटर उपलब्ध है, जो सर्दियों में घर को गर्म और आरामदायक बनाए रखेगा। हम आपके लिए लाए हैं कुछ शानदार ऑफ़र
ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने एक शानदार डील पेश की है, जहां से आप सस्ते में घर के लिए रूम हीटर खरीद सकते हैं। यह रूम हीटर दिखन में काफी छोटे लगते हैं, लेकिन चलने पर दमदार गर्माहट देते हैं। साथ ही, यह रूम हीटर कम बिजली खपत करते हैं। यह हीटर एनर्जी एफिशिएंट होने के साथ सेफ्टी फीचर से लैस हैं।
1. NUUK HÖT BAR 2-Sec Instant Heating PTC Heater for Room | Upto 20% Bill Savings | Zero Dryness | Super-Silent, Portable | Vertical & Horizontal Use | 2200W | Perfect Replacement for small 7/9 fin OFRs
यह एक प्रीमियम रूम हीटर है, जिसमें 2-सेकंड इंस्टेंट हीटिंग, PTC सेरामिक प्लेट और सुपर साइलेंट BLDC मोटर मिलता है। हल्का और पोर्टेबल डिज़ाइन इसे छोटे कमरे के लिए परफेक्ट बनाता है। इसमें टच कंट्रोल, 7 घंटे तक टाइमर और मल्टी-लेयर सुरक्षा फीचर्स भी शामिल हैं। इस हीटर को Amazon से 6,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सिर्फ 2 सेकंड में हीटिंग
सुपर साइलेंट ऑपरेशन
TiltSafe ऑटो शटऑफ और ओवरहीट प्रोटेक्शन
टच कंट्रोल पैनल और 7 घंटे टाइमर
क्यों खोजें विकल्प
केवल इनडोर उपयोग के लिए
बड़ा पॉवर कॉर्ड सीमित लम्बाई (1.7 मीटर)
2. Sujata Heat Convector | 1 Year Warranty, 2000W | Room Heater for Bedroom, Heater for Room in Winter, Fire Resistance PVC Wiring, Adjustable Height & Thermostast for Temperature Control (SRH36- Black)
यह एक प्रीमियम रूम हीटर है, जिसमें 2000W पावर, फायर रेसिस्टेंट PVC वायरिंग और एडजस्टेबल थर्मोस्टैट शामिल है। इसकी एडजस्टेबल हाइट और दो-स्टेज हीटिंग 1000W और 2000W के साथ आते हैं। यह छोटे कमरे के लिए परफेक्ट है। यह हीटर Amazon पर 2,070 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फायर रेसिस्टेंट PVC वायरिंग
एडजस्टेबल हाइट और थर्मोस्टैट
2.0 मीटर कॉर्ड के साथ 16A प्लगटॉप
छोटे कमरे और बेडरूम के लिए उपयुक्त
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कलर ऑप्शन (ब्लैक)
पोर्टेबल हल्का डिज़ाइन नहीं
3. Goodscity Room Heater for Home | 1500W PTC Ceramic, Fast Heating | Bedroom, Office, Indoor Use | For Small Space Upto 125 sqFt |Oscillation, Fan Mode, 2 Heat Setting, Safety Protection| GC-151
इसमें 2-इन-1 फैन हीटर और PTC सेरामिक प्लेटह दी गई है। यह हल्का और पोर्टेबल है। इसका 70° वाइड-एंगल ऑस्सीलेशन पूरे कमरे को कवर करता है, जबकि स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट बॉडी, कम शोर वाला संचालन और फायर-रेसिस्टेंट निर्माण इसे सुरक्षित और भरोसेमंद बनाता है। यह 12 माह की वारंटी और फ्री कस्टमर सपोर्ट के साथ आता है। यह हीटर अमेजन पर 2,699 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
2-इन-1 फैन हीटर
हल्का और पोर्टेबल
70° वाइड-एंगल ऑस्सीलेशन से पूरे कमरे में गर्मी
फायर-रेसिस्टेंट
क्यों खोजें विकल्प
सीमित हीटिंग पावर (छोटे कमरे के लिए)
केवल डार्क ब्लैक कलर में उपलब्ध
4. Warmex Electric PTC Room Heater for Home | Fast Heating with 2 Heat Setting 750/1500 W | Ideal for Bedroom and Office| Silent Operation for Small Space | Touch Display & Fan Mode Safety Features
इसमें दो हीट सेटिंग्स 750W / 1500W और एडवांस्ड PTC तकनीक दी गई है। इसकी वाइड-एंगल ऑस्सीलेशन पूरे कमरे में समान रूप से गर्मी फैलाती है, जबकि टच डिस्प्ले और फैन मोड से तापमान आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। यह हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन में आता है। इसे अमेजन से 4,239 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
2 हीट सेटिंग्स (750W / 1500W)
Fast & Silent Heating
वाइड-एंगल ऑस्सीलेशन
बिल्ट-इन सेफ्टी स्विच और सुरक्षित डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे के लिए उपयुक्त नहीं
सीमित कलर ऑप्शन (ब्लैक, रेड, व्हाइट)
5. Warmex Bonfire Room Heater for Home | Fast Heating with 2 Heat Setting 750/1500W | Ideal for Bedroom and Office | Silent Operation for Small Space | Oscillation & Fan Mode Safety Features (Black)
इसकी वाइड-एंगल ऑस्सीलेशन पूरे कमरे में समान रूप से गर्मी फैलाती है, जबकि फैन मोड और पोर्टेबल डिज़ाइन से तापमान आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्ट-इन सेफ्टी स्विच हीटर को ओवरहीट बचाती है। यह हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन में आता है। यह हीटर अमेजन पर 3,619 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिल्ट-इन सेफ्टी स्विच
कहीं भी आसानी से रखा जा सकता है
पूरे कमरे में समान गर्मी
आरामदायक और शांत संचालन
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे के लिए उपयुक्त नहीं
सीमित कलर ऑप्शन (ब्लैक, रेड, व्हाइट)
6. ZuZu Small Electric Handy Room Heater Plug-In Personal Heater for Quick and Easy Heat With Bath Brush Silicone Soft Cleaning Brush with Shampoo Dispenser
यह छोटे कमरे और व्यक्तिगत उपयोग के लिए परफेक्ट है। इसमें 400W एनर्जी-स्मार्ट हीटिंग पावर शामिल है। इसमें डिजिटल तापमान डिस्प्ले और 12 घंटे का प्रोग्रामेबल टाइमर दिया गया है। Amazon पर यह हीटर 2,450 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
400W ऊर्जा-स्मार्ट हीटिंग
डिजिटल तापमान डिस्प्ले
हल्का, कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल
तुरंत गर्मी, कहीं भी आसानी से इस्तेमाल करने योग्य
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे के लिए उपयुक्त नहीं
सीमित कलर ऑप्शन (ब्लैक)
7. WARMEX HOME APPLIANCES Wall Mount PTC Room Heater For Home 1000/2000 With Over Heat Protection|Heater Air Conditioner For Winter & Indoor Use Bedroom| ISI Certified With 1 Year Warranty, White
इसमें 1000/2000W PTC सेरामिक तकनीक शामिल है। यह हीटर ओवरहीट प्रोटेक्शन और टिप-ओवर स्विच के साथ आता है। यह हीटर हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन में आता है। इसे आसानी से किसी भी कमरे में फिट किया जा सकता है। यह हीटर अमेजन पर 5,224 रुपये में उपलब्ध है|
Specifications
क्यों खरीदें
PTC Ceramic तकनीक से तेजी से और समान गर्मी
ओवरहीट प्रोटेक्शन और टिप-ओवर स्विच के साथ सुरक्षित
शांत और whisper-quiet संचालन, बेडरूम
हल्का, पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
केवल इनडोर उपयोग के लिए
केवल White, Black, Red कलर विकल्प
