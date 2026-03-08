टूट पड़े ग्राहक, पूरे ₹29,400 सस्ता मिल रहा सबसे पतला iPhone, खत्म होने वाला है ऑफर

भारत में लॉन्च के समय iPhone Air के 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 1,19,900 रुपये थी। Amazon Electronics Premier League 2026 में यह पूरे 29,401 रुपये सस्ता मिल रहा है। कितनी रह गई कीमत, आप भी देखिए

Amazon Electronics Premier League 2026 शुरू हो चुकी है और सेल में कई महंगे स्मार्टफोन बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप आईफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में एक धांसू डील आपका इंतजार कर रही है। अमेजन सेल में ऐप्पल का सबसे पतला आईफोन मॉडल iPhone Air इस समय सबसे बड़े डिस्काउंट पर मिल रहा है। सेल में मिल रहे फ्लैट डिस्काउंट और बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसे करीब 30,000 रुपये तक कम में किया जा सकता है। अमेजन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर लीग सेल 12 मार्च तक चलेगी। इससे पहले की ऑफर समाप्त हो जाए, तुरंत इसका फायदा उठा लीजिए। चलिए डिटेल में जानते हैं डील के बारे में सबकुछ...

ऑफर में 29,401 रुपये सस्ता मिल रहा 256GB मॉडल भारत में लॉन्च के समय iPhone Air के 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 1,19,900 रुपये थी। इसके 512GB वेरिएंट की कीमत 1,39,900 रुपये और 1TB वेरिएंट की कीमत 1,59,900 रुपये थी। लेकिन अब इसे खरीदने के लिए इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अमेजन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर लीग सेल में यह आईफोन कीमत में बड़ी कटौती के साथ मिल रहा है। दरअसल, अमेजन सेल में फोन का 256GB स्टोरेज वाला मॉडल केवल 93,499 रुपये कीमत के साथ मिल रहा है। अमेजन ने टीज किया है कि सभी ऑफर के बाद इसे 90,499 रुपये की प्रभावी कीमत में खरीदा जा सकेगा, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 29,401 रुपये कम में। ऑफर फोन के सभी कलर वेरिएंट - लाइट गोल्ड, स्पेस ब्लैक, क्लाउड व्हाइट और स्काई ब्लू पर मिल रहा है। अमेजन फोन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी ऑफर कर रहा है। (नोट- ऑर्डर करने से पहले अमेजन पर जाकर सभी ऑफर्स की जानकारी ले लें।)

iPhone Air की खासियत आईफोन एयर क्लाउड व्हाइट, लाइट गोल्ड, स्काई ब्लू और स्पेस ब्लैक फिनिश में आता है। दावा किया गया है कि यह अब तक का सबसे पतला आईफोन मॉडल है, जिसका प्रोफाइल 5.6 एमएम है और इसका वजन 165 ग्राम है। ऐप्पल ने डिवाइस के आगे और पीछे दोनों तरफ सिरेमिक शील्ड 2 प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया है।

आईफोन एयर एक ई-सिम ओनली डिवाइस है जो iOS 26 पर चलता है और इसमें 6.5-इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है जिसमें 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस और प्रोमोशन फीचर्स हैं। यह बिन्ड A19 प्रो चिप से लैस है जिसमें छह-कोर सीपीयू, पांच-कोर जीपीयू और 16-कोर न्यूरल इंजन है, साथ ही सेकंड-जेनरेशन डायनामिक कैशिंग और ऐप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स के लिए सपोर्ट भी है।

ऐप्पल का सबसे पतला स्मार्टफोन 48-मेगापिक्सेल फ्यूजन मेन कैमरे के साथ आता है जिसमें सेंसर-शिफ्ट OIS और 2X टेलीफोटो क्षमता है। सामने की तरफ, इसमें 18-मेगापिक्सेल का सेंटर स्टेज कैमरा है, जो बाकी आईफोन 17 लाइनअप जैसा ही है। कनेक्टिविटी को ऐप्पल की नई N1 चिप से अपग्रेड किया गया है, जो वाई-फाई 7 और ब्लूटूथ 6 को सपोर्ट करती है, साथ ही तेज नेटवर्किंग के लिए ज्यादा कुशल C1X मॉडेम भी है। ऐप्पल का दावा है कि इसकी बैटरी पूरे दिन चलेगी, जो 27 घंटे तक वीडियो प्लेबैक और 30 मिनट में 50 प्रतिशत चार्जिंग देती है।

