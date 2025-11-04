नए अवतार में आया ₹9999 वाला सबसे पतला 5G फोन; 5 साल चलेगा बिना रुके, 50MP AI कैमरा से भी लैस

संक्षेप: सबसे पतला फोन Tecno Spark Go 5G भारत में नए Bikaner Red भारत में लॉन्च हो गया है। इस फोन में 50MP कैमरा, 6000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और IP64 रेटिंग जैसी बड़ी खूबियां हैं। जानिए पूरी डिटेल।

Tue, 4 Nov 2025 02:39 PM

Tecno Spark Go Launched in New Color: स्मार्टफोन मार्केट में Tecno लगातार बजट सेगमेंट में धमाल मचा रही है। कंपनी ने अब अपने मशहूर फोन Tecno Spark Go को एक नए और यूनिक ‘Bikaner Red’ कलर वेरिएंट में लॉन्च किया है। यह नया वेरिएंट उन यूजर्स के लिए खास है जो कम कीमत में स्टाइलिश फोन की तलाश में हैं। Tecno ने इस मॉडल में सिर्फ कलर ही नहीं, बल्कि डिजाइन और फिनिश में भी काफी सुधार किए हैं। ‘Bikaner Red’ कलर वेरिएंट भारत की पारंपरिक शान और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मेल दिखाता है। Tecno Spark Go का यह वर्जन शानदार लुक, बेहतर कैमरा परफॉर्मेंस और मजबूत बैटरी के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि यह फोन एंट्री-लेवल स्मार्टफोन सेगमेंट में यूजर्स को प्रीमियम एक्सपीरियंस देने में सक्षम है। सबसे बड़ी बात यह फोन किफायती कीमत में लॉन्च हुआ है, ताकि हर यूजर अपने बजट में इस खूबसूरत फोन का मजा ले सके।

Tecno Spark Go (Bikaner Red) के फीचर्स और कीमत Tecno Spark Go (2025) का नया Bikaner Red एडिशन दिखने में बेहद आकर्षक है। इसमें एक 6.56 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का ब्राइटनेस लेवल 600 निट्स तक जाता है, जिससे धूप में भी स्क्रीन साफ नजर आती है। फोन के बैक में टेक्सचर्ड मैट फिनिश दी गई है, जो फिंगरप्रिंट्स से बचाती है और ग्रिप भी मजबूत बनाती है।

परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Helio A22 प्रोसेसर मिलता है, जो बेसिक ऐप्स, सोशल मीडिया और हल्के गेमिंग के लिए परफेक्ट है। फोन में 3GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन Android 14 (HiOS 14) पर चलता है, जो नए फीचर्स और बेहतर सिक्योरिटी के साथ आता है।

कैमरा सेक्शन में 13MP AI डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो डिटेल्ड फोटो और नाइट मोड शॉट्स कैप्चर करने में मदद करता है। फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा है, जिसमें AI Beautification और पोर्ट्रेट मोड जैसी खूबियां शामिल हैं।बैटरी के मामले में यह फोन कमाल का है इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज पर पूरे दिन आराम से चल सकती है। इसके साथ 10W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Tecno Spark Go (Bikaner Red) की कीमत कीमत की बात करें तो Tecno Spark Go (Bikaner Red) वेरिएंट को कंपनी ने 9,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। यह फोन Flipkart पर सेल के लिए उपलब्ध है।