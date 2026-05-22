भीषण गर्मी में भी आएगा सिर्फ आधा बिजली बिल, आज ही Amazon से घर लाएं ये टॉप रेटेड 5 Star AC
अब भारी-भरकम बिजली बिल की टेंशन छोड़िए, क्योंकि Amazon पर ऐसे 5 स्टार एसी मिल रहे हैं जो बिजली का खर्च बिल्कुल आधा कर देते हैं। ये एसी आपके छोटे कमरे को एकदम शिमला जैसा ठंडा रखेंगे और आपके पैसों की भी बड़ी बचत करेंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों के मौसम में घर को ठंडा रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इसके साथ ही भारी-भरकम बिजली बिल का डर भी सताने लगता है। इसी समस्या का पक्का इलाज लेकर आए हैं Amazon पर मिलने वाले 1 टन क्षमता वाले 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी। ये एयर कंडीशनर खास तौर पर छोटे और मीडियम साइज के कमरों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो तेज धूप और भीषण गर्मी में भी कमरे को बर्फ जैसा ठंडा बना देते हैं।
कम बिजली में सुपरफास्ट कूलिंग
इन एसी की सबसे बड़ी खासियत इनकी 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और इन्वर्टर कंप्रेसर तकनीक है। साधारण एसी के मुकाबले ये तकनीक कमरे के तापमान के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करती है, जिससे बिजली की खपत सीधे आधी (50% तक) कम हो जाती है। यानी अब आप बिना किसी टेंशन के दिन-रात एसी चला सकते हैं।
स्मार्ट फीचर्स और बजट में बेस्ट
अमेजन पर मिलने वाले इन लेटेस्ट मॉडल्स में आपको वाई-फाई कनेक्टिविटी, एआई (AI) कन्वर्टिबल मोड्स और बेहतरीन एयर प्यूरिफायर फिल्टर जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रीमियम और टिकाऊ एसी बेहद किफायती कीमत और शानदार डिस्काउंट ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं, जो आपके घर और जेब दोनों के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस हैं।
1. Carrier 1.5 Ton 5 Star, New Star rated, Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Smart Energy Display, Insta Cool, Auto Clean and PM 2.5 Filter, ESTER EDGE Gxi-CAI18EE5R36F0, White)
Carrier 1.5 Ton 5 Star Flexicool Inverter Split AC एक प्रीमियम और बेहद एडवांस एयर कंडीशनर है, जो मीडियम साइज के कमरों (111 से 150 स्क्वेर फीट) के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यह Flexicool 6-in-1 कनवर्टिबल तकनीक के साथ आता है, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी कूलिंग क्षमता को घटा या बढ़ा सकते हैं और 50% तक बिजली की बचत कर सकते हैं। भीषण गर्मी में तुरंत राहत के लिए इसमें Insta Cool फीचर दिया गया है, जो कमरे को तेजी से ठंडा करता है। साथ ही, इसका स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले आपको रीयल-टाइम में बिजली की खपत दिखाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बिजली बचत
6-इन-1 फ्लेक्सिकूल तकनीक
मजबूत और टिकाऊ
ऑटो क्लीन फीचर
क्यों खोजें विकल्प
2-वे एयर स्विंग
वारंटी की कड़ी शर्तें
2. Hitachi 1 Ton 5 Star, New Star rated, Inverter Split AC (Copper, Smart View Display, ice Clean, 4 Way Swing, Anti-Bacterial Filter,RAS.V512PCDIBT, White)
Hitachi 1 Tons 5 Star Inverter Split AC छोटे कमरों (110 स्क्वेर फीट तक) के लिए एक बेहद दमदार और एनर्जी-एफिशिएंट एयर कंडीशनर है। यह एसी Hybrid Convertible और Xpandable Plus तकनीक के साथ आता है, जो कमरे में मौजूद गर्मी और लोगों के हिसाब से अपनी कूलिंग क्षमता को खुद ही बढ़ा या घटा सकता है। भीषण गर्मी से निपटने के लिए यह 54°C के अत्यधिक तापमान पर भी बेहतरीन कूलिंग देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा, इसमें हवा को साफ रखने के लिए Ice Clean (फ्रॉस्ट वॉश) और एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर जैसे कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
असाधारण बिजली बचत
4-वे एयर स्विंग
आइस क्लीन
लंबा एयर थ्रो
क्यों खोजें विकल्प
केवल छोटे कमरों के लिए
इन-बिल्ट वाई-फाई नहीं
3. Daikin 1.0 Ton 5 Star, New Star rated, Inverter Split AC (Copper, PM2.5 Filter, MTKM35XV16, White)
Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC छोटे कमरों (100 स्क्वेर फीट तक) के लिए एक बेहद प्रीमियम और भरोसेमंद एयर कंडीशनर है। इसमें कंपनी का पेटेंटेड Inverter Swing Compressor दिया गया है, जो शांत रहकर सबसे बेहतरीन कूलिंग परफॉर्मेंस देता है। यह एसी 55°C के अत्यधिक तापमान पर भी कमरे को ठंडा रख सकता है और 46°C के तापमान पर भी 100% कूलिंग क्षमता बनाए रखता है। इसके अलावा, इसमें हवा को साफ रखने के लिए Dew Clean Technology और PM 2.5 Filter जैसे कई आधुनिक और स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ड्यू क्लीन तकनीक
शानदार टिकाऊपन
हेप्टा सेंस
शानदार टिकाऊपन
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट वाई-फाई की कमी
सीमित कमरा क्षमता
4. LG 1 Ton 5 Star, New star rated, Smart Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1 Cooling, Faster Cooling & Energy Saving, HD Filter with Anti-Virus Protection, Him Clean, AS-Q14YNZE, White)
LG 1.0 Ton 5-Star Convertible Split AC US-Q14ENZE छोटे कमरों (110 स्क्वेर फीट तक) के लिए एक बेहद एडवांस और हाई-परफॉर्मेंस एयर कंडीशनर है। यह एसी AI Convertible 6-in-1 कूलिंग तकनीक के साथ आता है, जो कमरे की गर्मी और आपके लाइफस्टाइल को समझकर कूलिंग को अपने आप एडजस्ट करता है। इसमें Viraat Mode दिया गया है जो पीक गर्मियों में तुरंत राहत देने के लिए एसी को 110% क्षमता पर चला सकता है। इसके अलावा, सुरक्षित और साफ हवा के लिए इसमें एंटी-वायरस प्रोटेक्शन वाला एचडी फिल्टर मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
असाधारण ऊर्जा दक्षता
4-वे एयर स्विंग
ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन
सुरक्षा के लिए ADC सेंसर
हिम क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ छोटे कमरे के लिए उपयुक्त
सीधे ऐप कंट्रोल की पुष्टि नहीं
5. Samsung 1 Ton 5 Star,New Star rated Bespoke AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing,white,AR50H12D1ZHNNA)
Samsung 1 Ton 5 Star Inverter Split AC छोटे और मीडियम साइज के कमरों (80 से 110 स्क्वेर फीट) के लिए एक बेहद आधुनिक और फुली-लोडेड स्मार्ट एयर कंडीशनर है। यह एसी सैमसंग की सिग्नेचर Bespoke AI तकनीक और इन-बिल्ट Wi-Fi के साथ आता है, जो आपके इस्तेमाल के तरीकों को समझकर कूलिंग को ऑटोमैटिकली एडजस्ट करता है। इसमें 5-स्टेप कनवर्टिबल मोड्स दिए गए हैं, जिन्हें आप जरूरत के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। यह मॉडल बेहद शांत रहने के साथ-साथ 58°C जैसी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में भी कमरे को आसानी से ठंडा रखने की क्षमता रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्टीमेट स्मार्ट कनेक्टिविटी
AI एनर्जी सेविंग्स
बेहतरीन सुरक्षा
4-वे एयर स्विंग
3-स्टेप ऑटो क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
सीमित स्पेस के लिए
6. Panasonic 1.0 Ton 5 Star, New Star rated, Premium WiFi Inverter Smart Split AC (DustBuster Tech, Matter Enabled, AI, Higher Airflow, Copper Cond., 8in1 Convertible,4-Way,PM0.1 Filter,CS/CU-NU12BKY5W,White)
Panasonic 1 Ton 5 Star WiFi Smart Inverter Split AC ZU12YKYF छोटे कमरों (90 से 120 स्क्वेर फीट) के लिए भारतीय बाजार का सबसे एडवांस और भविष्य की तकनीक वाला स्मार्ट एयर कंडीशनर है। यह भारत का पहला Matter-enabled एसी है जो पैनासोनिक के MirAIe ऐप द्वारा संचालित होता है। इसमें आपको 8-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स मिलते हैं, जिन्हें आप 40% से लेकर हाई कैपेसिटी (HC) तक एडजस्ट कर सकते हैं। भीषण गर्मी से निपटने के लिए यह 55°C के तापमान पर भी बेहतरीन काम करता है, और इसमें हवा को पूरी तरह शुद्ध रखने के लिए एडवांस PM 0.1 फिल्टर दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
फ्यूचर-रेडी स्मार्ट कनेक्टिविटी
डस्ट बस्टर टेक्नोलॉजी
शानदार बिजली बचत
अल्ट्रा-प्योर हवा
क्यों खोजें विकल्प
छोटे कमरों के लिए सीमित
अन्य साधारण 1 टन एसी के मुकाबले थोड़ा सा महंगा
7. Voltas 1 ton 5 star,New star rated, Inverter Split AC (Copper, Convertible 5-in-1 Cooling Mode,2-Way Air Swing, Anti-dust Filter with Anti Microbial Coating,Auto Clean (125INV VECTRA ZEN SILVER,White)
यह वोल्टास 1 टन क्षमता वाला एक आधुनिक स्प्लिट एयर कंडीशनर है, जो मध्यम से छोटे कमरों (लगभग 110 वर्ग फुट तक) के लिए एकदम सही है। इसमें एक वेरिएबल स्पीड इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है, जो कमरे के तापमान और गर्मी के हिसाब से अपनी कूलिंग स्पीड को अपने आप कम या ज्यादा कर लेता है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और 5.70 के हाई ISEER वैल्यू के साथ आने वाला यह मॉडल बिजली की भारी बचत करता है। इसका मॉडल कोड 125INV VECTRA ZEN SILVER है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बिजली बचत
कन्वर्टिबल कूलिंग
टिकाऊ कॉपर कंडेनसर
स्वच्छ हवा
क्यों खोजें विकल्प
2-वे एयर स्विंग
सिर्फ छोटे कमरों के लिए सही
1. कौन सा बेहतर है, 5 स्टार या इन्वर्टर एसी?
वास्तव में यह दोनों अलग-अलग चीजें हैं और आजकल जो सबसे अच्छे एसी आते हैं, उनमें यह दोनों खूबियां एक साथ होती हैं। इन्हें समझने का आसान तरीका यह है:
इन्वर्टर एसी : यह एक तकनीक है। साधारण एसी का कंप्रेसर बार-बार पूरी ताकत से चालू और बंद होता है, जिससे बिजली ज्यादा खर्च होती है। लेकिन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर कमरे के तापमान के हिसाब से अपनी स्पीड को धीरे या तेज करता रहता है (जैसे बाइक का एक्सीलेटर)। यह कमरे में एक जैसी कूलिंग बनाए रखता है और बहुत कम आवाज करता है।
5 स्टार : यह रेटिंग है जो भारत सरकार का ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देता है। स्टार रेटिंग यह बताती है कि एसी बिजली बचाने में कितना माहिर है। 1 स्टार सबसे ज्यादा बिजली खाएगा और 5 स्टार सबसे कम।
फैसला: बेहतर यही है कि आप 5 स्टार इन्वर्टर एसी खरीदें। इसमें आपको इन्वर्टर तकनीक की बेहतरीन कूलिंग भी मिलेगी और 5 स्टार होने की वजह से बिजली का बिल भी सबसे कम आएगा।
2. सर्दी में कौन सा एसी काम करता है?
सर्दी के मौसम में कमरा गर्म करने के लिए हॉट एंड कोल्ड एसी काम करता है। इसे हीट पंप एसी भी कहा जाता है।
आम एसी सिर्फ कमरे की गर्मी को बाहर फेंकता है और ठंडक देता है। लेकिन हॉट एंड कोल्ड एसी का सिस्टम सर्दियों में उल्टा काम करने लगता है—यह बाहर की हवा से हीट (गर्मी) लेकर उसे कमरे के अंदर भेजता है। यह रूम हीटर के मुकाबले काफी कम बिजली खर्च करता है और कमरे की हवा को सूखा (dry) भी नहीं बनाता।
3. 1 टन इन्वर्टर एसी क्या है?
1 टन (1 Ton): इसका मतलब एसी के वजन से नहीं है। यह कूलिंग की क्षमता को दर्शाता है। 1 टन का एसी लगभग 100 से 110 वर्ग फुट (Sq. Ft.) के छोटे कमरे या बेडरूम को आसानी से ठंडा कर सकता है।
1 टन इन्वर्टर एसी: इसका मतलब एक ऐसा छोटे कमरे का एसी है जिसमें वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर लगा हो। यह छोटे कमरों के लिए बिजली बचाने का सबसे बेस्ट विकल्प माना जाता है क्योंकि कमरे का तापमान मेंटेन होते ही यह बहुत कम बिजली पर चलने लगता है।
4. 1 टन इन्वर्टर एसी में सबसे बेस्ट कौन सा है?
भारतीय बाजार में 2026 के हिसाब से 1 टन इन्वर्टर एसी कैटेगरी में ये तीन ब्रांड सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं,
डायकिन 1 Ton 5 Star Inverter AC: अपनी दमदार कूलिंग और पेटेंटेड coanda airflow (जो सीधे शरीर पर ठंडी हवा मारने के बजाय पूरे कमरे में फैलाता है) के लिए जाना जाता है। इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है।
पैनैसोनिक 1 Ton 5 Star Inverter AC: अगर आपको स्मार्ट फीचर्स पसंद हैं, तो यह बेस्ट है। इसे आप Miraie ऐप के जरिए फोन या एलेक्सा से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें बेहतरीन एयर प्यूरीफायर भी मिलता है।
एलजी : एलजी का ड्युअल इन्वर्टर कंप्रेसर बहुत ही शांत चलता है। इसके अलावा इसमें 6-in-1 कन्वर्टिबल मोड मिलता है, जिससे आप इसकी कूलिंग क्षमता को रिमोट से ही कम या ज्यादा कर सकते हैं।
5. 5 स्टार इन्वर्टर 1 टन स्प्लिट एसी कितनी बिजली खाता है?
बिजली का खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप एसी को दिन में कितने घंटे चलाते हैं। एक आधुनिक (2026 स्टार रेटिंग वाला) 1 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी साल भर में लगभग 500 से 550 यूनिट (kWh) बिजली खर्च करता है (यदि उसे सरकारी मानक के अनुसार साल में 1600 घंटे चलाया जाए)।
प्रति घंटा खर्च: जब यह एसी शुरू होता है, तो लगभग 900 से 1000 वाट बिजली लेता है। लेकिन कमरा ठंडा होने के बाद इन्वर्टर तकनीक के कारण यह सिर्फ 300 से 400 वाट पर आ जाता है। औसतन यह 0.4 से 0.5 यूनिट प्रति घंटा बिजली खाता है।
8 घंटे का रोज का खर्च: अगर आप इसे रोज रात में 8 घंटे चलाते हैं, तो यह लगभग 3 से 4 यूनिट बिजली रोज लेगा।
महीने का अनुमानित बिल: यदि आपके इलाके में बिजली की दर 7 रुपये प्रति यूनिट है, तो रोज 8 घंटे चलाने पर महीने का खर्च लगभग 650 रुपये से 850 रुपये के बीच आएगा।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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