Skullcandy सस्ते में लाया नए इयरबड्स, 46 घंटे बैटरी लाइफ और कीमत भी कम
Skullcandy ने भारत में Uproar TWS लॉन्च किया है, जिसमें 46 घंटे तक की बैटरी लाइफ और क्वाड-माइक आधारित ENC सपोर्ट मिलता है। इसकी कीमत लिमिटेड-टाइम ऑफर के साथ 2,500 रुपये से कम रखी गई है।
ऑडियो ब्रैंड Skullcandy ने भारत में अपने नए TWS इयरबड्स Skullcandy Uproar लॉन्च कर दिया है। यह नया वेरिएंट ट्रू वायरलेस स्टीरियो इयरफोन सेगमेंट में पेश किया गया है, जिसमें क्वॉड माइक यूनिट के साथ एनवायरनमेंटल नॉइज कैंसलेशन (ENC) फीचर मिलता है। हालांकि, इसमें Active Noise Cancellation (ANC) सपोर्ट नहीं मिलता। कंपनी का दावा है कि ये इयरफोन चार्जिंग केस के साथ कुल 46 घंटे की बैटरी लाइफ ऑफर करते हैं।
Skullcandy Uproar TWS इयरफोन Matte Black कलर में पेश किया गया है। इसमें टच कंट्रोल्स मिलते हैं और वॉटर रेसिस्टेंस ऑफर करता है, हालांकि कंपनी ने इसकी IP रेटिंग शेयर नहीं की है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth 5.4 सपोर्ट, ड्यूल-डिवाइस कनेक्टिविटी और लो-लेटेंसी मोड दिया गया है, जिससे अच्छा गेमिंग और वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है।
मिलता है लंबा म्यूजिक प्लेबैक टाइम
इयरबड्स में 10mm ड्राइवर्स दिए गए हैं जो बैलेंस्ड और क्लियर साउंड आउटपुट ऑफर करते हैं। बैटरी बैकअप की बात करें तो Skullcandy Uproar केस के साथ मिलाकर कुल 46 घंटे तक का प्लेबैक टाइम देता है। वहीं, सिर्फ 10 मिनट की क्विक चार्जिंग से लगभग 2 घंटे का बैकअप मिल जाता है। चार्जिंग केस में USB Type-C पोर्ट दिया गया है।
इतनी रखी गई है कीमत
Skullcandy Uproar TWS को भारत में लिमिटेड-टाइम लॉन्च प्राइस 2,499 रुपये में लॉन्च किया है। यह Skullcandy India वेबसाइट, Amazon और चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स के जरिए सेल के लिए उपलब्ध है।