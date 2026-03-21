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Smartphone यूजर्स अलर्ट, एक नोटिफिकेशन हाईजैक कर सकता है दिमाग, रिसर्च का दावा

Mar 21, 2026 01:16 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Smartphone यूजर्स के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी कंटेंट को पूरे फोकस के साथ देख रहे होते हैं, तो एक नोटिफिकेशन आता है और पूरा मजा किरकिरा कर देता है। नई स्टडी से पता चला है कि एक नोटिफिकेशन लगभग 7 सेकंड तक आपके दिमाग को हाईजैक कर सकता है।

Smartphone यूजर्स अलर्ट, एक नोटिफिकेशन हाईजैक कर सकता है दिमाग, रिसर्च का दावा

Smartphone यूजर्स के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी कंटेंट को पूरे फोकस के साथ देख रहे होते हैं, तो एक नोटिफिकेशन आता है और पूरा मजा किरकिरा कर देता है। फोन से आया नोटिफिकेशन आपके उस फ्लो को तोड़ देता है; और फिर, कम से कम कुछ समय के लिए तो चीजें पहले जैसी महसूस नहीं होतीं। खैर, अब एक नई स्टडी से यह पता चला है कि सोशल मीडिया का सिर्फ एक नोटिफिकेशन भी, लगभग 7 सेकंड तक आपके दिमाग को हाईजैक कर सकता है।

यह जानकारी एक नई स्टडी से सामने आई है, जो 'कम्प्यूटर्स इन ह्यूमन बिहेवियर' नाम के जर्नल के जून अंक में प्रकाशित होगी। यह स्टडी इस बात की पड़ताल करती है कि हमारे फोन पर आने वाले नोटिफिकेशन किस तरह हमारा ध्यान भटका सकते हैं और हमारी सीमित संज्ञानात्मक क्षमताओं पर हावी हो सकते हैं।

उन्होंने यह भी पाया कि नोटिफिकेशन से होने वाली रुकावट का असर तब ज्यादा होता था, जब यूजर्स को लगता था कि वे नोटिफिकेशन उनके अपने लक्ष्यों से जुड़े हैं या उनका कोई भावनात्मक महत्व है।

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क्या कहती है रिसर्च?

शोधकर्ताओं ने 180 विश्वविद्यालय के छात्रों पर एक कॉग्निटिव टेस्ट को पूरा किया, जिसका नाम 'स्ट्रूप टास्क' था। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक टेस्ट है जिसे विरोधाभासी जानकारी को हैंडल करने और फोकस बनाए रखने की आपकी क्षमता को मापने के लिए डिजाइन किया गया है।

यह टेस्ट प्रतिभागियों को तब दिया गया, जब उनके फोन पर थोड़े-थोड़े अंतराल पर नोटिफिकेशन आ रहे थे। टेस्ट के दौरान व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं (कैसे जवाब देते हैं, कितनी देर लगती है) और शारीरिक संकेतों (जैसे दिल की धड़कन, प्यूपिल साइज आदि), दोनों का विश्लेषण करने के बाद, शोधकर्ताओं ने पाया कि नोटिफिकेशन आने से दिमाग में एक छोटी-सी रुकावट आ जाती है। इसे शोध में ‘transient slowing of information’ कहा गया है।

सरल शब्दों में कहें तो एक नोटिफिकेशन आने पर आपका दिमाग लगभग 7 सेकंड के लिए धीमा हो जाता है। यानी जानकारी को प्रोसेस करने (सोचने, समझने, जवाब देने) में थोड़ी देर लग जाती है। यह रुकावट अस्थायी होती है, यानी कुछ सेकंड बाद ठीक हो जाती है, लेकिन उस दौरान आपका फोकस हट जाता है और काम धीमा पड़ जाता है। यह दिखाता है कि फोन का एक छोटा सा नोटिफिकेशन भी आपके ध्यान को हाईजैक कर लेता है और कुछ सेकंड के लिए दिमाग को धीमा कर देता है।

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स्क्रीन-ऑन टाइम व्यवधान को ट्रैक करने का सही पैमाना नहीं हो सकता है

आजकल 'हाई स्क्रीन-ऑन टाइम' (यानी, दिन भर में आप अपने फोन पर कितना समय बिताते हैं) के बारे में बात करना एक फैशन बन गया है। हालांकि, नई रिसर्च से पता चला है कि दिमागी काम में रुकावट का अंदाजा असल में इस बात से ज्यादा बेहतर तरीके से लगाया जा सकता है कि आप कितनी बार स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर रोजाना कितने नोटिफिकेशन आते हैं और यूजर्स कितनी बार अपना फोन चेक करते हैं, न कि इस बात से कि कोई यूजर अपने डिवाइस को देखते हुए कुल कितना समय बिताता है।

दूसरे शब्दों में, लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहने और बार-बार अपना फोन अनलॉक करने से आपका ध्यान, किसी काम पर लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के ध्यान लगाकर बैठने की तुलना में कहीं ज्यादा बंट जाता है।

स्विट्जरलैंड की लॉजेन यूनिवर्सिटी में पोस्टडॉक्टोरल फेलो और इस स्टडी के पहले लेखक हिप्पोलाइट फोर्नियर ने CNET को बताया, "हमने पाया कि नोटिफिकेशन की संख्या और लोग कितनी बार अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं, ये दोनों ही बातें ज्यादा रुकावट से जुड़ी थीं।"

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

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