बजट की चिंता छोड़ें! Amazon पर मात्र ₹14,000 से शुरू हैं ये दमदार Single Door Fridge, बिजली बिल में भी होगी भारी बचत

Apr 20, 2026 04:27 pm IST

अमेजन की इस खास सेल में Samsung और LG जैसे टॉप ब्रांड्स के सिंगल डोर फ्रिज पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जो कम बिजली खपत और फास्ट कूलिंग के लिए बेहतरीन हैं। 20,000 रूपये के अंदर आने वाले ये रेफ्रिजरेटर न केवल आपके किचन को मॉडर्न लुक देंगे, बल्कि बिजली बिल में भी बड़ी बचत सुनिश्चित करेंगे।

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बढ़ती गर्मी को देखते हुए एक अच्छी क्वालिटी का रेफ्रिजरेटर आज हर घर की जरूरत बन गया है। यदि आप 20,000 रूपये के बजट में एक नया फ्रिज खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो भारतीय बाजार में Samsung, LG और Whirlpool जैसे ब्रांड्स के पास बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर न केवल किफायती हैं, बल्कि अपनी आधुनिक Inverter Technology के कारण बिजली की भी भारी बचत करते हैं। एक साधारण फ्रिज के मुकाबले 4-स्टार या 5-स्टार रेटेड फ्रिज चुनने पर आप सालाना हजारों रुपये बिजली बिल में बचा सकते हैं।

इन फ्रिज की सबसे बड़ी खूबी इनकी कार्यक्षमता है। Samsung 183 L जैसे मॉडल डिजिटल इन्वर्टर के साथ आते हैं जो बिना शोर किए चलते हैं, वहीं LG 185 L मॉडल में मिलने वाली Fast Ice Making तकनीक कुछ ही मिनटों में बर्फ जमा देती है। इसके अलावा, आजकल के फ्रिज में 'बेस स्टैंड दराज' की सुविधा भी मिलती है, जहाँ आप उन सब्जियों को रख सकते हैं जिन्हें फ्रिज के अंदर रखने की जरूरत नहीं होती। ये रेफ्रिजरेटर स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन और बिजली कटने पर इन्वर्टर से जुड़ने की सुविधा के साथ आते हैं। यदि आप कम जगह और सीमित बजट में बेहतरीन कूलिंग, स्टाइलिश डिजाइन और टिकाऊपन चाहते हैं, तो अमेज़न पर मिल रही इन डील्स का फायदा उठाकर आप एक स्मार्ट निवेश कर सकते हैं।

Bosch 207 L Single Door Refrigerator जर्मन इंजीनियरिंग और आधुनिक फीचर्स का एक बेहतरीन मेल है। 19,990 रूपये की किफायती कीमत पर मिलने वाला यह 2026 मॉडल उन परिवारों के लिए आदर्श है जो लंबी कूलिंग रिटेंशन और प्रीमियम डिजाइन की तलाश में हैं। इसकी 4-स्टार रेटिंग बिजली की भारी बचत सुनिश्चित करती है, जबकि इसका फेदर वाइन कलर आपके किचन को एक लग्जरी लुक देता है।

Specifications स्पेशल स्टोरेज XL ड्राई स्टोरेज शेल्फ मटेरियल एडजस्टेबल टफन ग्लास बर्फ जमने का समय मात्र 50 मिनट कूलिंग रिटेंशन 18 घंटे तक क्यों खरीदें बेहतरीन कूलिंग रिटेंशन सुपरफास्ट कूलिंग ज्यादा स्टोरेज स्पेस XL ड्राई स्टोरेज कम शोर और हाई एफिशिएंसी क्यों खोजें विकल्प इंस्टालेशन के लिए अतिरिक्त शुल्क कंप्रेसर पर लंबी वारंटी

Godrej 185 L 5-Star Refrigerator गोदरेज का लेटेस्ट 2026 मॉडल है, जो भारतीय घरों के लिए किफायती और शक्तिशाली कूलिंग का वादा करता है। 16,790 रूपये की शानदार कीमत पर मिलने वाला यह फ्रिज अपनी 5-स्टार रेटिंग के कारण बिजली की बचत में सबसे आगे है। इसका मैरीन वाइन (Marine Wine) कलर और स्टाइलिश डिजाइन आपके किचन की खूबसूरती को दोगुना कर देता है। सबसे खास बात यह है कि कंपनी इस पर 5 साल की व्यापक वारंटी दे रही है, जो इसे बाजार में सबसे भरोसेमंद विकल्प बनाती है।

Specifications वारंटी 5 साल की व्यापक और 10 साल की कंप्रेसर वारंटी शेल्फ मटेरियल टफन ग्लास इन्वर्टर कंप्रेसर उपलब्ध एनर्जी रेटिंग 5-स्टार क्यों खरीदें 5 साल की व्यापक वारंटी टर्बो कूलिंग तकनीक अधिक शेल्फ स्पेस इन्वर्टर कंप्रेसर क्यों खोजें विकल्प ड्राई स्टोरेज का अभाव थोड़ा छोटा

Samsung 183 L Single Door Refrigerator सैमसंग का 2026 मॉडल है, जो तकनीक और स्टाइल का एक शानदार मिश्रण है। 16,990 रूपये की आकर्षक कीमत और पैराडाइज ब्लूम ब्लू पैटर्न के साथ आने वाला यह फ्रिज छोटे और मध्यम परिवारों (2-3 सदस्य) के लिए एक आदर्श विकल्प है। इसकी डिजिटल इन्वर्टर तकनीक और 4-स्टार रेटिंग इसे बाजार के सबसे भरोसेमंद और कम बिजली खपत वाले मॉडल्स में से एक बनाती है।

Specifications वारंटी 1 साल व्यापक + 20 साल कंप्रेसर पर डिफ्रॉस्टिंग सिंगल टच डिफ्रॉस्ट स्पेशल स्टोरेज बेस स्टैंड दराज कंप्रेसर डिजिटल इन्वर्टर क्यों खरीदें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर बेस स्टैंड दराज स्मार्ट कनेक्ट इन्वर्टर शानदार डिजाइन क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवारों के लिए कम

Whirlpool 184 L Single Door Refrigerator उन लोगों के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है जो कम कीमत में एक भरोसेमंद और टिकाऊ फ्रिज की तलाश में हैं। 12,490 रूपये की किफायती कीमत वाला यह 2026 मॉडल सैफायर ब्लू कलर में आता है, जो दिखने में काफी आकर्षक है। यह फ्रिज विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ बिजली की कटौती होती है, क्योंकि इसमें 9 घंटे तक कूलिंग रिटेंशन की सुविधा दी गई है।

Specifications वारंटी 1 साल व्यापक + 10 साल कंप्रेसर पर स्टोरेज फीचर्स जम्बो स्टोरेज (3x 2L बोतलों के लिए), लार्ज वेजिटेबल क्रिस्पर कूलिंग रिटेंशन 9 घंटे तक कूलिंग तकनीक Insulated Capillary Technology एनर्जी रेटिंग v क्यों खरीदें इन्सुलेटेड कैपिलरी टेक्नोलॉजी लंबा कूलिंग रिटेंशन स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन जम्बो बॉटल स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार रेटिंग वायर्ड शेल्फ

Voltas Beko 183 L Single Door Refrigerator टाटा (TATA) और बेको की साझेदारी से बना एक विश्वसनीय और स्टाइलिश फ्रिज है। 14,590 रूपये की किफायती कीमत और बोनिता वाइन (Bonita Wine) फिनिश के साथ आने वाला यह मॉडल मध्यम परिवारों (2-3 सदस्य) के लिए एक "वैल्यू फॉर मनी" विकल्प है। इसकी 4-स्टार रेटिंग इसे ऊर्जा के मामले में बेहद कुशल बनाती है, जिससे आपके बिजली बिल पर बोझ कम पड़ता है।

Specifications वारंटी 1 साल व्यापक + 10 साल कंप्रेसर वारंटी लाइटिंग LED इल्युमिनेशन स्पेशल स्टोरेज ह्यूमिडिटी कंट्रोलर के साथ फ्रेश बॉक्स और बेस ड्रॉअर शेल्फ टाइप स्पिल प्रूफ टफन ग्लास एनर्जी रेटिंग 4-स्टार क्यों खरीदें बेस ड्रॉअर की सुविधा: फ्लेक्सलिफ्ट डोर शेल्फ स्पिल प्रूफ ग्लास शेल्फ सर्विस और टिकाऊपन पर भरोसा क्यों खोजें विकल्प थोड़ा छोटा बोनिता वाइन कलर सुंदर

CANDY 185 L Single Door Refrigerator उन लोगों के लिए एक किफायती और स्टाइलिश विकल्प है जो 12,000 रूपये के अंदर एक टिकाऊ फ्रिज की तलाश में हैं। रेड लिली फ्लोरल पैटर्न और ग्लॉसी फिनिश के साथ आने वाला यह मॉडल आपके किचन को एक नया लुक देता है। 185 लीटर की क्षमता इसे बैचलर्स और 2-3 सदस्यों वाले छोटे परिवारों के लिए एकदम उपयुक्त बनाती है।

Specifications वारंटी 1 साल व्यापक + 10 साल कंप्रेसर वारंटी शेल्फ टाइप वायर्ड शेल्फ स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन 135V से 290V फ्रीजिंग तकनीक डायमंड एज फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी एनर्जी रेटिंग 2-स्टार क्यों खरीदें डायमंड एज फ्रीजिंग तकनीक इन्वर्टर कनेक्ट सुविधा स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन एंटी-बैक्टीरियल गैस्केट क्यों खोजें विकल्प वायर्ड शेल्फ बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा

Whirlpool 245 L Single Door Refrigerator सिंगल डोर श्रेणी में एक बड़े साइज का और एडवांस फीचर्स वाला मॉडल है। 18,250 रूपये की कीमत पर मिलने वाला यह फ्रिज उन परिवारों के लिए आदर्श है जिन्हें सिंगल डोर की सादगी चाहिए लेकिन क्षमता डबल डोर जैसी। इसका अल्फा स्टील फिनिश इसे काफी प्रीमियम और मॉडर्न लुक देता है।

Specifications कूलिंग मोड्स UI पैनल पर 4-इन-1 कूलिंग मोड्स डिफ्रॉस्टिंग ऑटो-डिफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी प्लाज्मा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एनर्जी रेटिंग 3-स्टार क्यों खरीदें ऑटो-डिफ्रॉस्ट तकनीक प्लाज्मा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बड़ी क्षमता स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन क्यों खोजें विकल्प बिजली बिल थोड़ा अधिक अन्य मॉडल्स के मुकाबले थोड़ा महंगा

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1. सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के क्या नुकसान हैं? सिंगल डोर फ्रिज किफायती तो होते हैं, लेकिन इनमें कुछ कमियां भी होती हैं,

मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग: इनमें फ्रीजर में बर्फ जम जाती है, जिसे समय-समय पर बटन दबाकर या मैन्युअल रूप से साफ करना पड़ता है।

सीमित फ्रीजर स्पेस: इनका फ्रीजर काफी छोटा होता है, जिसमें बहुत ज्यादा सामान या बड़ी आइसक्रीम ब्रिक्स नहीं रखी जा सकतीं।

कूलिंग लॉस: चूंकि एक ही दरवाजा होता है, इसलिए हर बार फ्रिज खोलने पर फ्रीजर की ठंडक भी बाहर निकल जाती है, जिससे कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है।

बड़े परिवारों के लिए अनुपयुक्त: ये आमतौर पर 200-240 लीटर तक ही सीमित होते हैं, जो 4-5 सदस्यों वाले परिवार के लिए कम पड़ सकते हैं।

2. रेफ्रिजरेटर की आम समस्याएं क्या हैं? फ्रिज में अक्सर निम्नलिखित समस्याएं देखी जाती हैं,

कूलिंग कम होना: कंडेंसर कॉइल्स पर धूल जमने या गैस लीक होने के कारण फ्रिज ठंडा करना कम कर देता है।

ज्यादा शोर करना: कंप्रेसर पुराना होने या पंखे में खराबी आने पर फ्रिज से तेज आवाज आने लगती है।

पानी का रिसाव : ड्रेन पाइप ब्लॉक होने के कारण फ्रिज के अंदर या नीचे पानी जमा होने लगता है।

लगातार चलना: यदि डोर सील ढीली हो जाए, तो बाहर की हवा अंदर जाती है और कंप्रेसर लगातार चलता रहता है।

3. फ्रिज की क्षमता कैसे तय करें? फ्रिज की क्षमता लीटर में मापी जाती है। इसे अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर चुनें,

1-2 सदस्य (बैचलर्स/कपल्स): 150 से 200 लीटर पर्याप्त है।

150 से 200 लीटर पर्याप्त है। 3-4 सदस्य: 200 से 300 लीटर (डबल डोर बेहतर विकल्प है)।

200 से 300 लीटर (डबल डोर बेहतर विकल्प है)। 5 या अधिक सदस्य: 350 से 500 लीटर या उससे ज्यादा।

350 से 500 लीटर या उससे ज्यादा। यदि आप शाकाहारी हैं और ज्यादा सब्जियां स्टोर करते हैं, तो बड़े वेजिटेबल बॉक्स वाला मॉडल चुनें। 4. Which refrigerator is best in India under ₹30000? 30,000 रूपये के बजट में आपको बेहतरीन Double Door रेफ्रिजरेटर मिल जाएंगे। यहाँ 2026 के कुछ टॉप विकल्प हैं,

Samsung 236L to 256L (3 Star Digital Inverter): यह अपनी टिकाऊपन और 'कन्वर्टिबल' मोड्स के लिए मशहूर है।

LG 242L to 272L (3 Star Smart Inverter): इसकी कूलिंग बहुत स्थिर होती है और यह बेहद शांत चलता है।

Whirlpool 265L (3 Star IntelliFresh): इसमें सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखने की तकनीक बहुत अच्छी है।

Haier 258L (3 Star Inverter): इसका 'बॉटम माउंटेड' डिजाइन (फ्रीजर नीचे) पीठ दर्द से बचने के लिए अच्छा है। 5. फ्रिज के 5 प्रकार कौन से हैं?

सिंगल डोर : सबसे छोटे और सस्ते, छोटे परिवारों के लिए बेस्ट।

डबल डोर : इसमें ऊपर फ्रीजर और नीचे फ्रिज होता है। यह सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रकार है।

बॉटम माउंटेड : इसमें फ्रीजर नीचे होता है, ताकि आपको बार-बार सब्जी निकालने के लिए झुकना न पड़े।

साइड-बाय-साइड : इसमें दो लंबे दरवाजे होते हैं (अलमारी की तरह)। इनकी क्षमता बहुत ज्यादा (500L+) होती है।

फ्रेंच डोर: इसमें ऊपर दो दरवाजे और नीचे एक बड़ा फ्रीजर दराज होता है। यह सबसे प्रीमियम और स्टाइलिश विकल्प है।

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