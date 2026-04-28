अब नहीं आएगा भारी बिजली बिल! Amazon Sale में 5-स्टार रेटिंग वाले Single Door Refrigerators पर मिल रही है तगड़ी छूट
किफायती कीमत और दमदार कूलिंग फीचर्स के साथ ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर कम बिजली में बेहतरीन परफॉरमेंस देते हैं। छोटे परिवारों के लिए ये पैसा वसूल मॉडल्स स्टाइलिश डिजाइन और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ बचत और सुविधा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
मध्यम और छोटे परिवारों के लिए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर हमेशा से सबसे लोकप्रिय और 'पैसा वसूल' विकल्प रहे हैं। 2026 के नए मॉडल्स न केवल किफायती हैं, बल्कि वे आधुनिक तकनीक और स्टाइलिश डिजाइन का एक बेहतरीन मिश्रण भी पेश करते हैं। इन फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इनकी किफायती कीमत है, जो बजट के प्रति जागरूक ग्राहकों के लिए इन्हें पहली पसंद बनाती है।
तकनीकी तौर पर, अब इन रेफ्रिजरेटर्स में डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर का उपयोग किया जा रहा है, जो न केवल बिजली की भारी बचत करता है बल्कि शोर भी बहुत कम करता है। अधिकांश मॉडल्स 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आते हैं, जिससे महीने के बिजली बिल पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसके अलावा, 'स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन' की सुविधा वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के दौरान फ्रिज को सुरक्षित रखती है, जिससे अलग से स्टेबलाइजर खरीदने का खर्च भी बच जाता है।
इन फ्रिज के इंटीरियर को अब स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें बड़े वेजिटेबल बॉक्स, टफन्ड ग्लास शेल्फ और एक्स्ट्रा बॉटल स्पेस मिलता है। एंटी-बैक्टीरियल गास्केट और फास्ट आइस-मेकिंग जैसी सुविधाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि खाना लंबे समय तक ताजा रहे। यदि आप कम जगह में एडजस्ट होने वाला और लंबे समय तक चलने वाला एक दमदार फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो ये सिंगल डोर मॉडल्स अपनी परफॉरमेंस और वैल्यू के मामले में सबसे आगे हैं।
1. Haier 190L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator | Inverter Compressor | Toughened Glass Shelves | Fast Ice Making in 60 minutes | Large Veg Box| Easy Clean Back (HED-205DSA-P, Dazzle Steel)
यदि आप अपने छोटे परिवार या बैचलर लाइफस्टाइल के लिए एक दमदार और बिजली बचाने वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो Haier 190L 5 Star (HED-205DSA-P) एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। यह फ्रिज न केवल दिखने में मॉडर्न 'डैज़ल स्टील' फिनिश के साथ आता है, बल्कि इसमें 1-घंटे में बर्फ जमाने (60-minute Ice Making) की अद्भुत क्षमता भी है। इन्वर्टर कंप्रेसर और 5-स्टार रेटिंग के साथ, यह आपके बिजली बिल को कम रखने और खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखने का वादा करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर फास्ट आइस मेकिंग
बिजली की भारी बचत
मजबूत और सुरक्षित
बड़ा वेजिटेबल बॉक्स
ईजी क्लीन बैक
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवारों के लिए स्टोरेज कम
फ्रॉस्ट-फ्री फीचर नहीं
2. CANDY 185 L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator with Flower Pattern,Stabilizer Free Operation & Glossy Finish (Marine Lily, CSD1962ML)
यदि आप 13,000 रूपये से कम के बजट में एक आकर्षक और भरोसेमंद फ्रिज की तलाश में हैं, तो CANDY 185 L Direct Cool Refrigerator (CSD1962ML) एक शानदार विकल्प है। सुंदर 'मरीन लिली' फ्लावर पैटर्न और ग्लॉसी फिनिश के साथ आने वाला यह फ्रिज न केवल आपके किचन की शोभा बढ़ाता है, बल्कि इसमें दी गई 'डायमंड एज फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी' बेहतर कूलिंग का अनुभव भी देती है। बैचलर्स और 2-3 सदस्यों वाले छोटे परिवारों के लिए यह एक 'वैल्यू फॉर मनी' प्रोडक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती और आकर्षक
स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं
इन्वर्टर कंपैटिबल
हाइजीन का ख्याल
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की थोड़ी ज्यादा खपत
वायर्ड शेल्फ
3. IFB 197L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (IFBDC-2235DBSE, Brush Grey, Advanced Inverter Compressor, Extraordinary Storage with Humidity Controller)
IFB ने घरेलू उपकरणों की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और उनका IFB 197L 5 Star Direct Cool Refrigerator (IFBDC-2235DBSE) इसका प्रमाण है। 'ब्रश ग्रे' फिनिश और आधुनिक इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आने वाला यह फ्रिज न केवल बिजली बचाता है, बल्कि इसमें दी गई '10 घंटे की कूलिंग रिटेंशन' तकनीक पावर कट के दौरान भी खाने को फ्रेश रखती है। यदि आप एक ऐसा फ्रिज चाहते हैं जो लंबी वारंटी और एडवांस स्टोरेज के साथ आए, तो यह मॉडल आपके लिए बेस्ट हो सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर वारंटी
असाधारण स्टोरेज
फास्ट आइस मेकिंग
बेहतरीन कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
4. SHARP 187 L Direct Cool Single Door 2 Star Refrigerator | Glass Shelves| 2.25L Bottle Space | Japan 7 Shield Protection | 60 Mins Fast Ice (Hibiscus Red, SJ-DF207N2-PRR)
यदि आप एक ऐसा फ्रिज चाहते हैं जो न केवल दिखने में आकर्षक हो बल्कि सुरक्षा और मजबूती के मामले में भी अव्वल हो, तो SHARP 187 L Direct Cool Refrigerator (SJ-DF207N2-PRR) एक बेहतरीन चुनाव है। 'हिबिस्कस रेड' कलर और शानदार फिनिश वाला यह फ्रिज जापानी '7 शील्ड प्रोटेक्शन' के साथ आता है, जो इसे बिजली के झटकों, आग और गिरने जैसी समस्याओं से सुरक्षित रखता है। 13,500 रूपये की किफायती कीमत पर यह छोटे परिवारों और कपल्स के लिए एक टिकाऊ विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
जापानी सुरक्षा मानक
मजबूत टफन्ड ग्लास
फास्ट आइस मेकिंग
स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की बचत थोड़ी कम
लिमिटेड सर्विस नेटवर्क
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
5. LLOYD 178L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (GLDC193ST4JC, Cherry Blossom Wine) - 178L Capacity, 3 Star Energy Rating
हैवेल्स ग्रुप का ब्रांड 'लॉयड' भारतीय घरों में अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। Lloyd 178L 3 Star Direct Cool Refrigerator (GLDC193ST4JC) एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जो आपके बजट में फिट बैठता है। खूबसूरत 'चेरी ब्लॉसम वाइन' कलर और फ्लोरल पैटर्न के साथ आने वाला यह फ्रिज छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। 14,290 रूपये की कीमत में यह 3-स्टार रेटिंग के साथ आता है, जो बिजली की बचत और बेहतरीन कूलिंग का संतुलन बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
आकर्षक लुक
मजबूत टफन्ड ग्लास
किफायती संचालन
हैवेल्स का भरोसा
कॉम्पैक्ट साइज
क्यों खोजें विकल्प
क्षमता बड़े परिवारों के लिए कम
इन्वर्टर कंप्रेसर का अभाव
6. Bosch 207 L, 3 star, Direct-Cool Single Door Refrigerator | 18 Hrs Cooling Retention | 2.5X Faster Cooling | Spacious Multi Box | XL Dry Storage | SuperFreeze (2026 model, CST20S23VI, Fine Steel)
यह 2026 का नया मॉडल 'फाइन स्टील' फिनिश के साथ आता है, जो आपके किचन को एक लग्जरी लुक देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 18 घंटे की कूलिंग रिटेंशन क्षमता है, जो लंबे पावर कट के दौरान भी खाने को खराब होने से बचाती है। 2.5 गुना तेजी से कूलिंग और जर्मन स्टैंडर्ड की मजबूती के साथ, यह मध्यम परिवारों के लिए एक टॉप-रेटेड फ्रिज है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-फास्ट कूलिंग
बेहतरीन कूलिंग रिटेंशन
स्मार्ट स्टोरेज
एडजस्टेबल शेल्फ
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
गहराई (68.2 cm) थोड़ी ज्यादा
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
7. Godrej 185 L 5 Star 5 Years Comprehensive Warranty New Launch Technology| Toughened Glass Shelves| Large Shelve Space Direct Cool Single Door Refrigerator (2026 Model, RD 195EN TAI MN WN, Marine Wine)
गोदरेज भारत का एक ऐसा नाम है जिस पर दशकों से भरोसा किया जाता रहा है। उनका नया Godrej 185 L 5 Star Direct Cool Refrigerator (RD 195EN TAI MN WN) 2026 मॉडल के साथ एक नई क्रांति लेकर आया है। आकर्षक 'मरीन वाइन' कलर और फ्लोरल डिजाइन वाला यह फ्रिज न केवल दिखने में सुंदर है, बल्कि 5 साल की व्यापक वारंटी के साथ आता है, जो इसे बाजार में सबसे सुरक्षित विकल्प बनाता है। इन्वर्टर कंप्रेसर और टर्बो कूलिंग जैसी तकनीकों के साथ, यह छोटे परिवारों के लिए एक 'पैसा वसूल' डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार वारंटी
टर्बो कूलिंग
बिजली की बचत
बड़ा शेल्फ स्पेस
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार मॉडल्स की तुलना में महंगा
सीमित क्षमता
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
1. रेफ्रिजरेटर में सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है?
भारत में कई बेहतरीन ब्रांड्स हैं, लेकिन आपकी जरूरत के हिसाब से "बेस्ट" कंपनी बदल सकती है:
Samsung और LG: ये दोनों कंपनियां टेक्नोलॉजी, सर्विस नेटवर्क और इन्वर्टर कंप्रेसर के मामले में मार्केट लीडर हैं।
Haier और Whirlpool: ये अपने बेहतरीन डिजाइन और फास्ट आइस-मेकिंग (जैसे Haier की 1-घंटे वाली तकनीक) के लिए जाने जाते हैं।
Godrej और IFB: यदि आप लंबी वारंटी और मजबूती (खासकर भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से) चाहते हैं, तो ये ब्रांड्स काफी भरोसेमंद हैं।
Bosch: अगर आप प्रीमियम क्वालिटी और लंबे समय तक खाने को फ्रेश रखने वाली जर्मन तकनीक चाहते हैं।
2. फ्रिज खरीदते समय क्या देखना चाहिए?
फ्रिज खरीदते समय इन 5 मुख्य बातों का ध्यान रखें:
कैपेसिटी: बैचलर या 2 लोगों के लिए 180-200 लीटर, और 3-5 लोगों के परिवार के लिए 250-350 लीटर का फ्रिज लें।
एनर्जी रेटिंग : जितना ज्यादा स्टार होगा, बिजली का बिल उतना ही कम आएगा। 3-स्टार या 5-स्टार सबसे अच्छे माने जाते हैं।
कंप्रेसर टाइप: हमेशा 'डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर' वाला फ्रिज चुनें। यह कम आवाज करता है और ज्यादा टिकाऊ होता है।
कूलिंग तकनीक: सिंगल डोर के लिए 'डायरेक्ट कूल' और बड़े फ्रिज के लिए 'फ्रॉस्ट फ्री' (जिसमें बर्फ नहीं जमती) तकनीक देखें।
वारंटी: चेक करें कि कंप्रेसर पर कम से कम 10 साल की वारंटी मिल रही हो।
3. भारत का नंबर वन फ्रिज कौन सा है?
बिक्री और सर्विस नेटवर्क के मामले में LG और Samsung को अक्सर नंबर वन माना जाता है। हालांकि, अगर हम बजट और 'पैसा वसूल' कैटेगरी की बात करें, तो Samsung 183L/189L और LG 185L/190L के 5-स्टार मॉडल्स भारतीय घरों में सबसे ज्यादा बिकने वाले और टॉप-रेटेड फ्रिज हैं।
4. कितने स्टार का फ्रिज सबसे अच्छा होता है?
5-स्टार फ्रिज: यह सबसे अच्छा होता है क्योंकि यह सबसे कम बिजली की खपत करता है। हालांकि, इसकी शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा होती है।
3-स्टार फ्रिज: यह बजट और बिजली की बचत के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है। मध्यम बजट वालों के लिए यह एक 'वैल्यू फॉर मनी' विकल्प है।
1 या 2 स्टार: इन्हें खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि ये बिजली का बिल बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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