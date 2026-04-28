अब नहीं आएगा भारी बिजली बिल! Amazon Sale में 5-स्टार रेटिंग वाले Single Door Refrigerators पर मिल रही है तगड़ी छूट

Apr 28, 2026 09:20 pm IST

किफायती कीमत और दमदार कूलिंग फीचर्स के साथ ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर कम बिजली में बेहतरीन परफॉरमेंस देते हैं। छोटे परिवारों के लिए ये पैसा वसूल मॉडल्स स्टाइलिश डिजाइन और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ बचत और सुविधा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं।

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मध्यम और छोटे परिवारों के लिए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर हमेशा से सबसे लोकप्रिय और 'पैसा वसूल' विकल्प रहे हैं। 2026 के नए मॉडल्स न केवल किफायती हैं, बल्कि वे आधुनिक तकनीक और स्टाइलिश डिजाइन का एक बेहतरीन मिश्रण भी पेश करते हैं। इन फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इनकी किफायती कीमत है, जो बजट के प्रति जागरूक ग्राहकों के लिए इन्हें पहली पसंद बनाती है।

तकनीकी तौर पर, अब इन रेफ्रिजरेटर्स में डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर का उपयोग किया जा रहा है, जो न केवल बिजली की भारी बचत करता है बल्कि शोर भी बहुत कम करता है। अधिकांश मॉडल्स 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आते हैं, जिससे महीने के बिजली बिल पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसके अलावा, 'स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन' की सुविधा वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के दौरान फ्रिज को सुरक्षित रखती है, जिससे अलग से स्टेबलाइजर खरीदने का खर्च भी बच जाता है।

इन फ्रिज के इंटीरियर को अब स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें बड़े वेजिटेबल बॉक्स, टफन्ड ग्लास शेल्फ और एक्स्ट्रा बॉटल स्पेस मिलता है। एंटी-बैक्टीरियल गास्केट और फास्ट आइस-मेकिंग जैसी सुविधाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि खाना लंबे समय तक ताजा रहे। यदि आप कम जगह में एडजस्ट होने वाला और लंबे समय तक चलने वाला एक दमदार फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो ये सिंगल डोर मॉडल्स अपनी परफॉरमेंस और वैल्यू के मामले में सबसे आगे हैं।

यदि आप अपने छोटे परिवार या बैचलर लाइफस्टाइल के लिए एक दमदार और बिजली बचाने वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो Haier 190L 5 Star (HED-205DSA-P) एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। यह फ्रिज न केवल दिखने में मॉडर्न 'डैज़ल स्टील' फिनिश के साथ आता है, बल्कि इसमें 1-घंटे में बर्फ जमाने (60-minute Ice Making) की अद्भुत क्षमता भी है। इन्वर्टर कंप्रेसर और 5-स्टार रेटिंग के साथ, यह आपके बिजली बिल को कम रखने और खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखने का वादा करता है।

Specifications आयाम 62.8D x 53W x 121.8H cm वारंटी 10 साल की कंप्रेसर वारंटी शेल्फ टाइप टफन्ड ग्लास शेल्फ कूलिंग तकनीक डायरेक्ट कूल एनर्जी रेटिंग 5 स्टार क्यों खरीदें सुपर फास्ट आइस मेकिंग बिजली की भारी बचत मजबूत और सुरक्षित बड़ा वेजिटेबल बॉक्स ईजी क्लीन बैक क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवारों के लिए स्टोरेज कम फ्रॉस्ट-फ्री फीचर नहीं

यदि आप 13,000 रूपये से कम के बजट में एक आकर्षक और भरोसेमंद फ्रिज की तलाश में हैं, तो CANDY 185 L Direct Cool Refrigerator (CSD1962ML) एक शानदार विकल्प है। सुंदर 'मरीन लिली' फ्लावर पैटर्न और ग्लॉसी फिनिश के साथ आने वाला यह फ्रिज न केवल आपके किचन की शोभा बढ़ाता है, बल्कि इसमें दी गई 'डायमंड एज फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी' बेहतर कूलिंग का अनुभव भी देती है। बैचलर्स और 2-3 सदस्यों वाले छोटे परिवारों के लिए यह एक 'वैल्यू फॉर मनी' प्रोडक्ट है।

Specifications शेल्फ टाइप वायर्ड शेल्फ स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं कूलिंग तकनीक डायमंड एज फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी डिजाइन मरीन लिली फ्लावर पैटर्न, ग्लॉसी फिनिश क्यों खरीदें किफायती और आकर्षक स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं इन्वर्टर कंपैटिबल हाइजीन का ख्याल क्यों खोजें विकल्प बिजली की थोड़ी ज्यादा खपत वायर्ड शेल्फ

IFB ने घरेलू उपकरणों की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और उनका IFB 197L 5 Star Direct Cool Refrigerator (IFBDC-2235DBSE) इसका प्रमाण है। 'ब्रश ग्रे' फिनिश और आधुनिक इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आने वाला यह फ्रिज न केवल बिजली बचाता है, बल्कि इसमें दी गई '10 घंटे की कूलिंग रिटेंशन' तकनीक पावर कट के दौरान भी खाने को फ्रेश रखती है। यदि आप एक ऐसा फ्रिज चाहते हैं जो लंबी वारंटी और एडवांस स्टोरेज के साथ आए, तो यह मॉडल आपके लिए बेस्ट हो सकता है।

Specifications वारंटी 4 साल मशीन वारंटी, 10 साल कंप्रेसर वारंटी सब्जी का डिब्बा 20 लीटर का बड़ा 'क्वाड्रा क्रिस्पर बर्फ जमने का समय मेटल इन्फ्यूज्ड ट्रे के साथ 60 मिनट से भी कम कूलिंग रिटेंशन पावर कट के दौरान 10 घंटे तक ठंडक बरकरार क्यों खरीदें सुपर वारंटी असाधारण स्टोरेज फास्ट आइस मेकिंग बेहतरीन कूलिंग क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग

यदि आप एक ऐसा फ्रिज चाहते हैं जो न केवल दिखने में आकर्षक हो बल्कि सुरक्षा और मजबूती के मामले में भी अव्वल हो, तो SHARP 187 L Direct Cool Refrigerator (SJ-DF207N2-PRR) एक बेहतरीन चुनाव है। 'हिबिस्कस रेड' कलर और शानदार फिनिश वाला यह फ्रिज जापानी '7 शील्ड प्रोटेक्शन' के साथ आता है, जो इसे बिजली के झटकों, आग और गिरने जैसी समस्याओं से सुरक्षित रखता है। 13,500 रूपये की किफायती कीमत पर यह छोटे परिवारों और कपल्स के लिए एक टिकाऊ विकल्प है।

Specifications वारंटी 10 साल की कंप्रेसर वारंटी, 1 साल मशीन वारंटी शेल्फ टाइप टफन्ड ग्लास स्टोरेज 2.25L बोतल स्पेस और बड़ा वेजिटेबल बॉक्स क्यों खरीदें जापानी सुरक्षा मानक मजबूत टफन्ड ग्लास फास्ट आइस मेकिंग स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन क्यों खोजें विकल्प बिजली की बचत थोड़ी कम लिमिटेड सर्विस नेटवर्क मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग

हैवेल्स ग्रुप का ब्रांड 'लॉयड' भारतीय घरों में अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। Lloyd 178L 3 Star Direct Cool Refrigerator (GLDC193ST4JC) एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जो आपके बजट में फिट बैठता है। खूबसूरत 'चेरी ब्लॉसम वाइन' कलर और फ्लोरल पैटर्न के साथ आने वाला यह फ्रिज छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। 14,290 रूपये की कीमत में यह 3-स्टार रेटिंग के साथ आता है, जो बिजली की बचत और बेहतरीन कूलिंग का संतुलन बनाता है।

Specifications वारंटी 10 साल की कंप्रेसर वारंटी, 1 साल प्रोडक्ट वारंटी शेल्फ टाइप टफन्ड ग्लास कूलिंग तकनीक डायरेक्ट कूल क्यों खरीदें आकर्षक लुक मजबूत टफन्ड ग्लास किफायती संचालन हैवेल्स का भरोसा कॉम्पैक्ट साइज क्यों खोजें विकल्प क्षमता बड़े परिवारों के लिए कम इन्वर्टर कंप्रेसर का अभाव

यह 2026 का नया मॉडल 'फाइन स्टील' फिनिश के साथ आता है, जो आपके किचन को एक लग्जरी लुक देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 18 घंटे की कूलिंग रिटेंशन क्षमता है, जो लंबे पावर कट के दौरान भी खाने को खराब होने से बचाती है। 2.5 गुना तेजी से कूलिंग और जर्मन स्टैंडर्ड की मजबूती के साथ, यह मध्यम परिवारों के लिए एक टॉप-रेटेड फ्रिज है।

Specifications शेल्फ टाइप एडजस्टेबल टफन्ड ग्लास ड्राई स्टोरेज आलू, प्याज के लिए नीचे अलग से XL स्पेस सुपर फ्रीज तकनीक मात्र 50 मिनट में बर्फ तैयार कूलिंग रिटेंशन पावर कट के दौरान 18 घंटे तक ठंडक बरकरार क्यों खरीदें अल्ट्रा-फास्ट कूलिंग बेहतरीन कूलिंग रिटेंशन स्मार्ट स्टोरेज एडजस्टेबल शेल्फ क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक गहराई (68.2 cm) थोड़ी ज्यादा मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग

गोदरेज भारत का एक ऐसा नाम है जिस पर दशकों से भरोसा किया जाता रहा है। उनका नया Godrej 185 L 5 Star Direct Cool Refrigerator (RD 195EN TAI MN WN) 2026 मॉडल के साथ एक नई क्रांति लेकर आया है। आकर्षक 'मरीन वाइन' कलर और फ्लोरल डिजाइन वाला यह फ्रिज न केवल दिखने में सुंदर है, बल्कि 5 साल की व्यापक वारंटी के साथ आता है, जो इसे बाजार में सबसे सुरक्षित विकल्प बनाता है। इन्वर्टर कंप्रेसर और टर्बो कूलिंग जैसी तकनीकों के साथ, यह छोटे परिवारों के लिए एक 'पैसा वसूल' डील है।

Specifications शेल्फ टाइप टफन्ड ग्लास वारंटी 1 साल प्रोडक्ट, 5 साल कॉम्प्रिहेंसिव और 10 साल कंप्रेसर वारंटी बर्फ जमने का समय 10% तेज आइस मेकिंग तकनीक कंप्रेसर इन्वर्टर कंप्रेसर कूलिंग तकनीक टर्बो कूलिंग क्यों खरीदें शानदार वारंटी टर्बो कूलिंग बिजली की बचत बड़ा शेल्फ स्पेस क्यों खोजें विकल्प 3-स्टार मॉडल्स की तुलना में महंगा सीमित क्षमता मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग

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1. रेफ्रिजरेटर में सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है? भारत में कई बेहतरीन ब्रांड्स हैं, लेकिन आपकी जरूरत के हिसाब से "बेस्ट" कंपनी बदल सकती है:

Samsung और LG: ये दोनों कंपनियां टेक्नोलॉजी, सर्विस नेटवर्क और इन्वर्टर कंप्रेसर के मामले में मार्केट लीडर हैं।

Haier और Whirlpool: ये अपने बेहतरीन डिजाइन और फास्ट आइस-मेकिंग (जैसे Haier की 1-घंटे वाली तकनीक) के लिए जाने जाते हैं।

Godrej और IFB: यदि आप लंबी वारंटी और मजबूती (खासकर भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से) चाहते हैं, तो ये ब्रांड्स काफी भरोसेमंद हैं।

Bosch: अगर आप प्रीमियम क्वालिटी और लंबे समय तक खाने को फ्रेश रखने वाली जर्मन तकनीक चाहते हैं।

2. फ्रिज खरीदते समय क्या देखना चाहिए? फ्रिज खरीदते समय इन 5 मुख्य बातों का ध्यान रखें:

कैपेसिटी: बैचलर या 2 लोगों के लिए 180-200 लीटर, और 3-5 लोगों के परिवार के लिए 250-350 लीटर का फ्रिज लें।

एनर्जी रेटिंग : जितना ज्यादा स्टार होगा, बिजली का बिल उतना ही कम आएगा। 3-स्टार या 5-स्टार सबसे अच्छे माने जाते हैं।

कंप्रेसर टाइप: हमेशा 'डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर' वाला फ्रिज चुनें। यह कम आवाज करता है और ज्यादा टिकाऊ होता है।

कूलिंग तकनीक: सिंगल डोर के लिए 'डायरेक्ट कूल' और बड़े फ्रिज के लिए 'फ्रॉस्ट फ्री' (जिसमें बर्फ नहीं जमती) तकनीक देखें।

वारंटी: चेक करें कि कंप्रेसर पर कम से कम 10 साल की वारंटी मिल रही हो।

3. भारत का नंबर वन फ्रिज कौन सा है? बिक्री और सर्विस नेटवर्क के मामले में LG और Samsung को अक्सर नंबर वन माना जाता है। हालांकि, अगर हम बजट और 'पैसा वसूल' कैटेगरी की बात करें, तो Samsung 183L/189L और LG 185L/190L के 5-स्टार मॉडल्स भारतीय घरों में सबसे ज्यादा बिकने वाले और टॉप-रेटेड फ्रिज हैं।

4. कितने स्टार का फ्रिज सबसे अच्छा होता है? 5-स्टार फ्रिज: यह सबसे अच्छा होता है क्योंकि यह सबसे कम बिजली की खपत करता है। हालांकि, इसकी शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा होती है।

3-स्टार फ्रिज: यह बजट और बिजली की बचत के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है। मध्यम बजट वालों के लिए यह एक 'वैल्यू फॉर मनी' विकल्प है।

1 या 2 स्टार: इन्हें खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि ये बिजली का बिल बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।