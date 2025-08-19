सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आपके घर के लिए रहेंगे एकदम बेस्ट, कीमत 9990 रुपये से शुरू
Single Door Refrigerator On Amazon: अगर आप अपने घर के लिए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं और वो भी बजट में, तो यहां दिए गए सभी ऑप्शन्स आपके लिए लिस्ट किए गए हैं।
Single Door Refrigerator On Amazon: अगर आप अपने घर के लिए एक बढ़िया, किफायती और ड्यूरेबल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर खोज रहे हैं, तो अमेजन पर आपको कई बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएंगे। ये फ्रिज छोटी जगह में फिट हो जाते हैं और छोटे परिवारों के लिए सही रहेंगे। साथ ही जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए भी ये फ्रिज सही ऑप्शन साबित होंगे। अमेजन पर आपको अलग-अलग ब्रांड, स्टाइल और बजट में सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर मिल जाएंगे। सैमसंग से लेकर एलजी और हायर तक, कई ब्रांड के ऑप्शन यहां मौजूद हैं।
इसकी कीमत 20% डिस्काउंट के साथ 20,799 रुपये हो गई है। हर महीने 1,004 रुपये की EMI देकर भी इसे खरीदा जा सकता है। अगर आप अपने घर के लिए ऐसा फ्रिज ढूंढ रहे हैं जो दिखने में सुंदर हो, बिजली की बचत करे और लंबे समय तक ठंडक बनाए रखे, तो यह डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आपके लिए सही रहेगा। इसका मॉडर्न एलेगेंट इनॉक्स डिजाइन आपके किचन को प्रीमियम लुक देता है और इसमें मिलने वाली पावरफुल कूलिंग खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
डिजिटल इन्वर्टर के कारण कम बिजली खर्च
20 साल की कंप्रेसर वारंटी
पावर कट में भी काम करने की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवार के लिए क्षमता थोड़ी कम
फ्रीजर साइज केवल 18 लीटर
मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग
इसकी कीमत 24,999 रुपये है, जिसे 19% डिस्काउंट के साथ 20,300 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 979 रुपये की ईएमआई देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। यह 189 लीटर का सिंगल डोर डायरेक्ट कूल फ्रिज है, जो आपके घर के लिए सही रहेगा। यह छोटे परिवारों (2-3 लोगों) के लिए एकदम सही है और साथ ही बिजली की भी बचत करता है। इसका 5 स्टार एनर्जी रेटिंग इसे और भी किफायती बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 स्टार रेटिंग
डिजिटल इन्वर्टर
डीप डोर गार्ड
शेल्व्स मजबूत और टिकाऊ
क्यों खोजें विकल्प
मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग
बड़ी फैमिली के लिए जगह थोड़ी कम
कीमत की बात करें तो इसे 15,400 रुपये के बजाय 11,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 184 लीटर का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, जो छोटे घरों के लिए सही रहेगा। इसकी इंटेलिसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इसे और भी स्मार्ट बनाती है। इसमें स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन दिया गया है। पावर कट में 9 घंटे तक ठंडक बनाए रखने की क्षमता दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम वोल्टेज (95V) पर भी बढ़िया काम
पावर कट में 9 घंटे तक ठंडक बरकरार
होम इन्वर्टर से ऑटोमैटिक कनेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2 स्टार एनर्जी रेटिंग
मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग
यह 2 स्टार फ्रिज 29% डिस्काउंट के साथ 12,190 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीन 588 रुपये की ईएमआई पर भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यह 185 लीटर का डायरेक्ट कूल सिंगल डोर फ्रिज आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसका नया मून सिल्वर पैटर्न इसे मॉडर्न लुक देता है। इसकी ठंडक लंबे समय तक बनी रहती है। यह छोटे परिवारों या बैचलर्स के लिए एकदम सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्टाइलिश डिजाइन
छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए सही
10 साल की कंप्रेसर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2 स्टार एनर्जी रेटिंग
फ्रीजर साइज थोड़ा छोटा
मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग
इसकी कीमत 17,690 रुपये है, जिसे 35% डिस्काउंट के साथ 11,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 175 लीटर का डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, जो छोटे परिवार और बैचलर्स के लिए सही रहेगा। इसका नया फीनिक्स पैटर्न मरीन लोटस डिजाइन आपकी रसोई को स्टाइलिश लुक देता है। इसकी क्षमता 175 लीटर है और यह कम बिजली खपत करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए सही साइज
कंप्रेसर कम बिजली खर्च करता है और टिकाऊ
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 2 स्टार एनर्जी रेटिंग
मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग
इसकी एमआरपी 24,000 रुपये है। इसे 42% डिस्काउंट के साथ 13,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह बेहद ही कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश लुक में आता है। यह 187 लीटर का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें बड़ा वेजिटेबल बॉक्स, तेज बर्फ बनने की सुविधा और मजबूत शेल्फ्स जैसी सुविधाएं दी गई हैं। यह छोटे परिवारों या कपल्स के लिए सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन
बड़ी स्टोरेज स्पेस
मजबूत शेल्फ
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 2 स्टार एनर्जी रेटिंग
मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग की आवश्यकता
19,490 रुपये की एमआरपी वाला यह फ्रिज 32% डिस्काउंट के साथ 13,290 रुपये में खरीदा जा सकेगा। Godrej का यह फ्रिज 183 लीटर क्षमता के साथ आता है। यह 3 स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, जो घर के लिए सही रहेगा। इसकी फार्म फ्रेश क्रिस्पर टेक्नोलॉजी फल-सब्जियों को ज्यादा देर तक फ्रेश रखती है। इसमें टर्बो कूलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जो फ्रिज को जल्दी ठंडा करने का काम आती है।
Specifications
क्यों खरीदें
3 स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली की बचत
Farm Fresh Crisper
Turbo Cooling
क्यों खोजें विकल्प
मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग
वायर शेल्फ ग्लास की तुलना में थोड़ा कम प्रीमियम
अगर आप अपने घर के लिए एक ऐसा फ्रिज चाहते हैं जो न सिर्फ देखने में अच्छा हो बल्कि बिजली की भी बचत करे, तो LG का 185 लीटर का डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर सही रहेगा। इसमें स्मार्ट कनेक्ट फीचर दिया गया है, जो बिजली कटने पर इसे इनवर्टर से कनेक्ट करने में मदद करता है। कीमत की बात करें तो इसे 22,499 रुपये में लिस्ट किया गया है। इसे 24% डिस्काउंट के साथ 16,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
5 स्टार रेटिंग
इन्वर्टर से कनेक्ट होने की सुविधा
फ्रेश फूड के लिए अच्छा स्टोरेज स्पेस
क्यों खोजें विकल्प
मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग
डिजिटल डिस्प्ले या एडवांस फीचर्स की कमी
बिजली की बचत करे और बिजली कटने पर भी खाना फ्रेश रखने की सुविधा इसमें दी गई है। यह IFB का फ्रिज है, जो 197 लीटर क्षमता के साथ आता है। इसमें 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है, जिससे बिजली कम खर्च होती है। इसकी कीमत 22,400 रुपये है, जिसे 26% डिस्काउंट के साथ 16,490 रुपये हो जाती है। बिजली कटने के दौरान भी यह फ्रिज 10 घंटे तक कूलिंग बनाए रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 स्टार एनर्जी रेटिंग
फास्ट आइस ट्रे
बड़ी सब्जी ट्रे और बॉटल स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग
डिजिटल डिस्प्ले या स्मार्ट फीचर्स नहीं
यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 9,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 165 लीटर का सिंगल डोर फ्रिज है, जो नए रेड स्टील पैटर्न के साथ आता है। इसमें पावरफुल कूलिंग दी गई है, जो लंबे समय तक चलती है। यह फ्रिज 2 से 3 सदस्यों वाले परिवार या बैचलर्स के लिए सही रहेगा। इसमें 14 लीटर का फ्रीजर और 151 लीटर ताजा खाने के लिए जगह है।
Specifications
क्यों खरीदें
इन्वर्टर से कनेक्ट होना
स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं
एंटी-बैक्टीरियल गैसकेट
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 स्टार एनर्जी रेटिंग
छोटे परिवार या कम जगह के लिए
