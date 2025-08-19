सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आपके घर के लिए रहेंगे एकदम बेस्ट, कीमत 9990 रुपये से शुरू Single Door Refrigerator On Amazon In Your Budget With Massive Discount and Deals, Gadgets Hindi News - Hindustan
सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आपके घर के लिए रहेंगे एकदम बेस्ट, कीमत 9990 रुपये से शुरू

Single Door Refrigerator On Amazon: अगर आप अपने घर के लिए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं और वो भी बजट में, तो यहां दिए गए सभी ऑप्शन्स आपके लिए लिस्ट किए गए हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 05:52 PM
Single Door Refrigerator On Amazon: अगर आप अपने घर के लिए एक बढ़िया, किफायती और ड्यूरेबल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर खोज रहे हैं, तो अमेजन पर आपको कई बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएंगे। ये फ्रिज छोटी जगह में फिट हो जाते हैं और छोटे परिवारों के लिए सही रहेंगे। साथ ही जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए भी ये फ्रिज सही ऑप्शन साबित होंगे। अमेजन पर आपको अलग-अलग ब्रांड, स्टाइल और बजट में सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर मिल जाएंगे। सैमसंग से लेकर एलजी और हायर तक, कई ब्रांड के ऑप्शन यहां मौजूद हैं।

इसकी कीमत 20% डिस्काउंट के साथ 20,799 रुपये हो गई है। हर महीने 1,004 रुपये की EMI देकर भी इसे खरीदा जा सकता है। अगर आप अपने घर के लिए ऐसा फ्रिज ढूंढ रहे हैं जो दिखने में सुंदर हो, बिजली की बचत करे और लंबे समय तक ठंडक बनाए रखे, तो यह डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आपके लिए सही रहेगा। इसका मॉडर्न एलेगेंट इनॉक्स डिजाइन आपके किचन को प्रीमियम लुक देता है और इसमें मिलने वाली पावरफुल कूलिंग खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखती है।

Specifications

क्षमता
कुल 223 लीटर
कंप्रेसर
डिजिटल इन्वर्टर
डिजाइन
मॉडर्न एलेगेंट इनॉक्स पैटर्न

क्यों खरीदें

...

डिजिटल इन्वर्टर के कारण कम बिजली खर्च

...

20 साल की कंप्रेसर वारंटी

...

पावर कट में भी काम करने की सुविधा

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़े परिवार के लिए क्षमता थोड़ी कम

...

फ्रीजर साइज केवल 18 लीटर

...

मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग

इसकी कीमत 24,999 रुपये है, जिसे 19% डिस्काउंट के साथ 20,300 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 979 रुपये की ईएमआई देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। यह 189 लीटर का सिंगल डोर डायरेक्ट कूल फ्रिज है, जो आपके घर के लिए सही रहेगा। यह छोटे परिवारों (2-3 लोगों) के लिए एकदम सही है और साथ ही बिजली की भी बचत करता है। इसका 5 स्टार एनर्जी रेटिंग इसे और भी किफायती बनाती है।

Specifications

क्षमता
189 लीटर
कंप्रेसर
डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर
अतिरिक्त फीचर्स
एंटी-बैक्टीरियल गैसकिट, स्मूद ऑपरेशन

क्यों खरीदें

...

5 स्टार रेटिंग

...

डिजिटल इन्वर्टर

...

डीप डोर गार्ड

...

शेल्व्स मजबूत और टिकाऊ

क्यों खोजें विकल्प

...

मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग

...

बड़ी फैमिली के लिए जगह थोड़ी कम

कीमत की बात करें तो इसे 15,400 रुपये के बजाय 11,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 184 लीटर का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, जो छोटे घरों के लिए सही रहेगा। इसकी इंटेलिसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इसे और भी स्मार्ट बनाती है। इसमें स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन दिया गया है। पावर कट में 9 घंटे तक ठंडक बनाए रखने की क्षमता दी गई है।

Specifications

क्षमता
184 लीटर
कंप्रेसर
इंटेलिसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट वारंटी, 10 साल कंप्रेसर वारंटी
पावर कट में कूलिंग
9 घंटे तक कूलिंग रिटेंशन

क्यों खरीदें

...

कम वोल्टेज (95V) पर भी बढ़िया काम

...

पावर कट में 9 घंटे तक ठंडक बरकरार

...

होम इन्वर्टर से ऑटोमैटिक कनेक्शन

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 2 स्टार एनर्जी रेटिंग

...

मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग

यह 2 स्टार फ्रिज 29% डिस्काउंट के साथ 12,190 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीन 588 रुपये की ईएमआई पर भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यह 185 लीटर का डायरेक्ट कूल सिंगल डोर फ्रिज आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसका नया मून सिल्वर पैटर्न इसे मॉडर्न लुक देता है। इसकी ठंडक लंबे समय तक बनी रहती है। यह छोटे परिवारों या बैचलर्स के लिए एकदम सही है।

Specifications

क्षमता
185 लीटर
फ्रेश फूड कैपेसिटी
171 लीटर
फ्रीजर कैपेसिटी
14 लीटर

क्यों खरीदें

...

स्टाइलिश डिजाइन

...

छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए सही

...

10 साल की कंप्रेसर वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 2 स्टार एनर्जी रेटिंग

...

फ्रीजर साइज थोड़ा छोटा

...

मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग

इसकी कीमत 17,690 रुपये है, जिसे 35% डिस्काउंट के साथ 11,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 175 लीटर का डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, जो छोटे परिवार और बैचलर्स के लिए सही रहेगा। इसका नया फीनिक्स पैटर्न मरीन लोटस डिजाइन आपकी रसोई को स्टाइलिश लुक देता है। इसकी क्षमता 175 लीटर है और यह कम बिजली खपत करता है।

Specifications

क्षमता
175 लीटर
फ्रेश फूड कैपेसिटी
161 लीटर
सालाना बिजली खपत
192 KWH
कंप्रेसर
एनर्जी एफिशिएंट

क्यों खरीदें

...

छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए सही साइज

...

कंप्रेसर कम बिजली खर्च करता है और टिकाऊ

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 2 स्टार एनर्जी रेटिंग

...

मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग

इसकी एमआरपी 24,000 रुपये है। इसे 42% डिस्काउंट के साथ 13,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह बेहद ही कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश लुक में आता है। यह 187 लीटर का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें बड़ा वेजिटेबल बॉक्स, तेज बर्फ बनने की सुविधा और मजबूत शेल्फ्स जैसी सुविधाएं दी गई हैं। यह छोटे परिवारों या कपल्स के लिए सही है।

Specifications

क्षमता
193 लीटर
एनर्जी रेटिंग
2 स्टार
शेल्फ्स
टफन्ड ग्लास शेल्फ

क्यों खरीदें

...

कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन

...

बड़ी स्टोरेज स्पेस

...

मजबूत शेल्फ

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 2 स्टार एनर्जी रेटिंग

...

मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग की आवश्यकता

19,490 रुपये की एमआरपी वाला यह फ्रिज 32% डिस्काउंट के साथ 13,290 रुपये में खरीदा जा सकेगा। Godrej का यह फ्रिज 183 लीटर क्षमता के साथ आता है। यह 3 स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, जो घर के लिए सही रहेगा। इसकी फार्म फ्रेश क्रिस्पर टेक्नोलॉजी फल-सब्जियों को ज्यादा देर तक फ्रेश रखती है। इसमें टर्बो कूलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जो फ्रिज को जल्दी ठंडा करने का काम आती है।

Specifications

क्षमता
183 लीटर
कूलिंग टेक्नोलॉजी
टर्बो कूलिंग टेक्नोलॉजी
क्रिस्पर टेक्नोलॉजी
Farm Fresh Crisper

क्यों खरीदें

...

3 स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली की बचत

...

Farm Fresh Crisper

...

Turbo Cooling

क्यों खोजें विकल्प

...

मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग

...

वायर शेल्फ ग्लास की तुलना में थोड़ा कम प्रीमियम

अगर आप अपने घर के लिए एक ऐसा फ्रिज चाहते हैं जो न सिर्फ देखने में अच्छा हो बल्कि बिजली की भी बचत करे, तो LG का 185 लीटर का डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर सही रहेगा। इसमें स्मार्ट कनेक्ट फीचर दिया गया है, जो बिजली कटने पर इसे इनवर्टर से कनेक्ट करने में मदद करता है। कीमत की बात करें तो इसे 22,499 रुपये में लिस्ट किया गया है। इसे 24% डिस्काउंट के साथ 16,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

कुल क्षमता
185 लीटर
कूलिंग टाइप
डायरेक्ट कूल
स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी
बिजली कटने पर इनवर्टर से ऑटो कनेक्ट

क्यों खरीदें

...

5 स्टार रेटिंग

...

इन्वर्टर से कनेक्ट होने की सुविधा

...

फ्रेश फूड के लिए अच्छा स्टोरेज स्पेस

क्यों खोजें विकल्प

...

मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग

...

डिजिटल डिस्प्ले या एडवांस फीचर्स की कमी

बिजली की बचत करे और बिजली कटने पर भी खाना फ्रेश रखने की सुविधा इसमें दी गई है। यह IFB का फ्रिज है, जो 197 लीटर क्षमता के साथ आता है। इसमें 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है, जिससे बिजली कम खर्च होती है। इसकी कीमत 22,400 रुपये है, जिसे 26% डिस्काउंट के साथ 16,490 रुपये हो जाती है। बिजली कटने के दौरान भी यह फ्रिज 10 घंटे तक कूलिंग बनाए रखता है।

Specifications

कैपेसिटी
197 लीटर
रेटिंग
5 स्टार
कूलिंग रिटेंशन
10 घंटे तक बिजली

क्यों खरीदें

...

5 स्टार एनर्जी रेटिंग

...

फास्ट आइस ट्रे

...

बड़ी सब्जी ट्रे और बॉटल स्टोरेज

क्यों खोजें विकल्प

...

मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग

...

डिजिटल डिस्प्ले या स्मार्ट फीचर्स नहीं

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 9,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 165 लीटर का सिंगल डोर फ्रिज है, जो नए रेड स्टील पैटर्न के साथ आता है। इसमें पावरफुल कूलिंग दी गई है, जो लंबे समय तक चलती है। यह फ्रिज 2 से 3 सदस्यों वाले परिवार या बैचलर्स के लिए सही रहेगा। इसमें 14 लीटर का फ्रीजर और 151 लीटर ताजा खाने के लिए जगह है।

Specifications

क्षमता
165 लीटर
एनर्जी रेटिंग
1 स्टार
स्पेशल फीचर्स
डायमंड एज फ्रीजिंग तकनीक, ऑटो कनेक्ट होम इन्वर्टर से

क्यों खरीदें

...

इन्वर्टर से कनेक्ट होना

...

स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं

...

एंटी-बैक्टीरियल गैसकेट

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 1 स्टार एनर्जी रेटिंग

...

छोटे परिवार या कम जगह के लिए

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

