सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आपके घर के लिए रहेंगे एकदम बेस्ट, कीमत 9990 रुपये से शुरू

Tue, 19 Aug 2025 05:52 PM

Single Door Refrigerator On Amazon: अगर आप अपने घर के लिए एक बढ़िया, किफायती और ड्यूरेबल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर खोज रहे हैं, तो अमेजन पर आपको कई बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएंगे। ये फ्रिज छोटी जगह में फिट हो जाते हैं और छोटे परिवारों के लिए सही रहेंगे। साथ ही जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए भी ये फ्रिज सही ऑप्शन साबित होंगे। अमेजन पर आपको अलग-अलग ब्रांड, स्टाइल और बजट में सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर मिल जाएंगे। सैमसंग से लेकर एलजी और हायर तक, कई ब्रांड के ऑप्शन यहां मौजूद हैं।

इसकी कीमत 20% डिस्काउंट के साथ 20,799 रुपये हो गई है। हर महीने 1,004 रुपये की EMI देकर भी इसे खरीदा जा सकता है। अगर आप अपने घर के लिए ऐसा फ्रिज ढूंढ रहे हैं जो दिखने में सुंदर हो, बिजली की बचत करे और लंबे समय तक ठंडक बनाए रखे, तो यह डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आपके लिए सही रहेगा। इसका मॉडर्न एलेगेंट इनॉक्स डिजाइन आपके किचन को प्रीमियम लुक देता है और इसमें मिलने वाली पावरफुल कूलिंग खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखती है।

इसकी कीमत 24,999 रुपये है, जिसे 19% डिस्काउंट के साथ 20,300 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 979 रुपये की ईएमआई देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। यह 189 लीटर का सिंगल डोर डायरेक्ट कूल फ्रिज है, जो आपके घर के लिए सही रहेगा। यह छोटे परिवारों (2-3 लोगों) के लिए एकदम सही है और साथ ही बिजली की भी बचत करता है। इसका 5 स्टार एनर्जी रेटिंग इसे और भी किफायती बनाती है।

कीमत की बात करें तो इसे 15,400 रुपये के बजाय 11,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 184 लीटर का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, जो छोटे घरों के लिए सही रहेगा। इसकी इंटेलिसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इसे और भी स्मार्ट बनाती है। इसमें स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन दिया गया है। पावर कट में 9 घंटे तक ठंडक बनाए रखने की क्षमता दी गई है।

यह 2 स्टार फ्रिज 29% डिस्काउंट के साथ 12,190 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीन 588 रुपये की ईएमआई पर भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यह 185 लीटर का डायरेक्ट कूल सिंगल डोर फ्रिज आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसका नया मून सिल्वर पैटर्न इसे मॉडर्न लुक देता है। इसकी ठंडक लंबे समय तक बनी रहती है। यह छोटे परिवारों या बैचलर्स के लिए एकदम सही है।

इसकी कीमत 17,690 रुपये है, जिसे 35% डिस्काउंट के साथ 11,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 175 लीटर का डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, जो छोटे परिवार और बैचलर्स के लिए सही रहेगा। इसका नया फीनिक्स पैटर्न मरीन लोटस डिजाइन आपकी रसोई को स्टाइलिश लुक देता है। इसकी क्षमता 175 लीटर है और यह कम बिजली खपत करता है।

इसकी एमआरपी 24,000 रुपये है। इसे 42% डिस्काउंट के साथ 13,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह बेहद ही कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश लुक में आता है। यह 187 लीटर का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें बड़ा वेजिटेबल बॉक्स, तेज बर्फ बनने की सुविधा और मजबूत शेल्फ्स जैसी सुविधाएं दी गई हैं। यह छोटे परिवारों या कपल्स के लिए सही है।

19,490 रुपये की एमआरपी वाला यह फ्रिज 32% डिस्काउंट के साथ 13,290 रुपये में खरीदा जा सकेगा। Godrej का यह फ्रिज 183 लीटर क्षमता के साथ आता है। यह 3 स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, जो घर के लिए सही रहेगा। इसकी फार्म फ्रेश क्रिस्पर टेक्नोलॉजी फल-सब्जियों को ज्यादा देर तक फ्रेश रखती है। इसमें टर्बो कूलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जो फ्रिज को जल्दी ठंडा करने का काम आती है।

अगर आप अपने घर के लिए एक ऐसा फ्रिज चाहते हैं जो न सिर्फ देखने में अच्छा हो बल्कि बिजली की भी बचत करे, तो LG का 185 लीटर का डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर सही रहेगा। इसमें स्मार्ट कनेक्ट फीचर दिया गया है, जो बिजली कटने पर इसे इनवर्टर से कनेक्ट करने में मदद करता है। कीमत की बात करें तो इसे 22,499 रुपये में लिस्ट किया गया है। इसे 24% डिस्काउंट के साथ 16,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

बिजली की बचत करे और बिजली कटने पर भी खाना फ्रेश रखने की सुविधा इसमें दी गई है। यह IFB का फ्रिज है, जो 197 लीटर क्षमता के साथ आता है। इसमें 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है, जिससे बिजली कम खर्च होती है। इसकी कीमत 22,400 रुपये है, जिसे 26% डिस्काउंट के साथ 16,490 रुपये हो जाती है। बिजली कटने के दौरान भी यह फ्रिज 10 घंटे तक कूलिंग बनाए रखता है।

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 9,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 165 लीटर का सिंगल डोर फ्रिज है, जो नए रेड स्टील पैटर्न के साथ आता है। इसमें पावरफुल कूलिंग दी गई है, जो लंबे समय तक चलती है। यह फ्रिज 2 से 3 सदस्यों वाले परिवार या बैचलर्स के लिए सही रहेगा। इसमें 14 लीटर का फ्रीजर और 151 लीटर ताजा खाने के लिए जगह है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।