बिजली के बिल से मिलेगी छुट्टी! Amazon सेल में इन 5-स्टार सिंगल डोर फ्रिज पर भारी डिस्काउंट
अमेजन पर कम बजट में 4-स्टार और 3-स्टार रेटिंग वाले Direct Cool Single Door Refrigerators सबसे बेस्ट विकल्प हैं। एडवांस्ड इन्वर्टर कंप्रेसर और टर्बो कूलिंग तकनीक से लैस ये फ्रिज बेहद कम कीमत में दमदार परफॉर्मेंस और बिजली की अधिकतम बचत सुनिश्चित करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने 2 से 3 सदस्यों वाले छोटे परिवार के लिए एक स्टाइलिश, दमदार और बजट-फ्रेंडली फ्रिज की तलाश कर रहे हैं, तो Haier 190L 4 Star Single Door Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प है। अमेजन पर 1 Best Seller रहने वाला यह फ्रिज ब्रशलाइन सिल्वर पैटर्न और डैज़ल स्टील फिनिश के साथ आता है, जो आपके किचन को एक मॉडर्न लुक देता है। 39% के तगड़े डिस्काउंट के साथ यह इस समय मात्र 14,890 रुपये में मिल रहा है। इस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसकी 1 Hour Icing Technology है, जो महज 60 मिनट में बर्फ जमा सकती है।
यदि आप अपने घर या छोटे परिवार के लिए कम बजट में एक बेहतरीन और टिकाऊ फ्रिज की तलाश कर रहे हैं, तो अमेज़न पर उपलब्ध Direct Cool Single Door Refrigerators सबसे बेस्ट विकल्प हैं। कम कीमत में आने वाले ये रेफ्रिजरेटर अपनी दमदार कूलिंग परफॉर्मेंस और शानदार एनर्जी एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं।
इन बजट फ्रिजों की सबसे बड़ी खासियत इनकी इन्वर्टर कंप्रेसर तकनीक है। यह तकनीक फ्रिज के लोड के हिसाब से कूलिंग को ऑटोमैटिकली एडजस्ट करती है, जिससे बिजली की भारी बचत होती है और फ्रिज लंबे समय तक बिना किसी खराबी के चलता है। कम बजट की रेंज में आपको 4-स्टार और 5-स्टार एनर्जी रेटिंग वाले कई विकल्प आसानी से मिल जाते हैं, जो हर महीने आपके बिजली के बिल को बेहद कम रखते हैं।
इसके अलावा, इनमें टर्बो कूलिंगऔर रैपिड फ्रीज जैसी आधुनिक तकनीकें मिलती हैं, जो गर्मियों के मौसम में भी बेहद तेजी से बर्फ जमाने और पानी ठंडा करने में मदद करती हैं। सुरक्षा के लिहाज से इनमें इन-बिल्ट स्टेबलाइजर दिया जाता है, जिससे वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के दौरान भी फ्रिज पूरी तरह सुरक्षित रहता है और आपको अलग से स्टेबलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। कुल मिलाकर, कम दाम में स्टाइलिश लुक, मजबूत टफन ग्लास शेल्व्स और बड़ी क्षमता चाहने वालों के लिए ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स एक परफेक्ट और वैल्यू-फॉर-मनी चॉइस हैं।
1. Haier 190L Direct Cool Single Door 4 Star with Ice Formation possible in 60 Minutes, Easy & Safe Clean back, Large Veg Box, LED Light, Lock & Key for Safety (HED-204TDSA-N, Dazzle Steel, 2026 Model)
Specifications
क्यों खरीदें
स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं
लंबी वारंटी
इन्वर्टर से कनेक्टिविटी
बड़ा वेजीटेबल बॉक्स
शानदार बिजली बचत
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
सीमित क्षमता
2. Samsung 183 L, 4 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20H28249U/NL, Paradise Bloom Blue, Base Stand Drawer, Single Touch Defrost, 2026 Model)
अमेजन पर Amazon's Choice टैग के साथ आने वाला Samsung 183 L 4 Star Single Door Refrigerator छोटे परिवारों (2 से 3 सदस्यों) के लिए एक प्रीमियम और बेहद खूबसूरत विकल्प है। यह फ्रिज Paradise Bloom Blue कलर और एक आकर्षक मॉडर्न फ्लोरल पैटर्न के साथ आता है, जो आपके किचन की शोभा बढ़ा देता है। 20% के डिस्काउंट और 750 रुपये के अतिरिक्त कूपन ऑफर के साथ यह इस समय 17,590 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। इस फ्रिज की सबसे बड़ी यूएसपी इसका Digital Inverter Compressor और अतिरिक्त स्टोरेज के लिए नीचे दिया गया Base Stand Drawer है।
Specifications
क्यों खरीदें
डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर
अतिरिक्त स्टोरेज
सब्जियां 15 दिन तक ताजा
सिंगल टच डिफ्रॉस्ट
वाइड वोल्टेज सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
केवल छोटे परिवारों के लिए सही
फ्रीजर कंपार्टमेंट केवल 18 लीटर का
3. Whirlpool 192 L 4 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator with Base Drawer (215 IMPC ROY 4S Wine PEONY-Y, Red, 2026 Model)
यह फ्रिज Wine Peony कलर और एक बेहद आकर्षक फ्लोरल रेड पैटर्न के साथ आता है, जो आपके किचन को एक रॉयल लुक देता है। 22% के डिस्काउंट के साथ यह इस समय 16,990 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। इस फ्रिज की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी Insulated Capillary Technology और अतिरिक्त स्टोरेज के लिए नीचे दिया गया Base Drawer है।
Specifications
क्यों खरीदें
12 घंटे का कूलिंग रिटेंशन
अतिरिक्त बेस दराज
बड़ी बोतलों के लिए जंबो स्टोरेज
बेहतरीन बिजली बचत
हनीकॉम्ब लॉक-इन टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग
थोड़ा छोटा
4. IFB 197L 5 Star Advanced Inverter Direct-Cool Single Door Refrigerator with 30 Hrs Cooling Retention, XL Bottle Bin, Big Vegetable Box & 4 Year Super Warranty (2026, IFBDC-223EYBSE, Brush Grey)
अगर आप अपने 2 से 3 सदस्यों वाले परिवार के लिए एक ऐसा फ्रिज चाहते हैं जो बिजली का बिल लगभग शून्य कर दे और जिसमें भारत की सबसे लंबी वारंटी मिले, तो IFB 197L 5 Star Single Door Refrigerator एक बेजोड़ विकल्प है। ब्रश ग्रे फिनिश के साथ आने वाला यह मॉडर्न फ्रिज अमेजन पर 29% के डिस्काउंट के साथ 17,490 रुपये में मिल रहा है। इस फ्रिज की सबसे बड़ी यूएसपी इसका 30+ घंटे का कूलिंग रिटेंशन और कंपनी द्वारा दी जाने वाली 4 साल की सुपर वारंटी है, जो इसे इस सेगमेंट में सबसे अनोखा बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अभूतपूर्व कूलिंग रिटेंशन
4 साल की सुपर वारंटी
बेस्ट इन क्लास बिजली बचत
बोतलों के लिए विशाल जगह
25 दिनों तक सब्जियों में फ्रेशनेस
क्यों खोजें विकल्प
कम यूजर रेटिंग
नीचे दराज का न होना
5. CANDY 190 L 4 Star Direct Cool Single Door Mettalic Finish with Toughened glass shelves & large Refrogerator (Brushline Silver, CSD2004SS)
ब्रशलाइन सिल्वर और प्रीमियम मैटेलिक फिनिश के साथ आने वाला यह फ्रिज अमेजन पर Limited time deal के तहत 23% की छूट के साथ मात्र 13,790 रुपये में मिल रहा है। यह फ्रिज 2 से 3 सदस्यों वाले छोटे परिवारों या बैचलर्स के लिए एकदम सही है। कम कीमत होने के बावजूद इसमें 1 Hour Icing Technology और नीचे अतिरिक्त सामान रखने के लिए Base Stand Drawer जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती दाम और बेस दराज
1 घंटे में बर्फ
कम बिजली की खपत
इन्वर्टर से ऑटो-कनेक्ट
स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं
क्यों खोजें विकल्प
नया और कम लोकप्रिय ब्रांड
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
6. Voltas Beko 185 L, 4 Star, Direct Cool Single Door Refrigerator with Harvest Fresh Technology (RDC220B/W0DBE0MH000GD, Dahlia Blue)
टाटा के भरोसे के साथ आने वाला Voltas Beko 185 L 4 Star Single Door Refrigerator अपने अनूठे और एडवांस फीचर्स के कारण मार्केट में काफी पसंद किया जा रहा है। Dahlia Blue कलर और खूबसूरत फ्लोरल पैटर्न के साथ आने वाला यह फ्रिज अमेज़न पर इस समय 43% के भारी डिस्काउंट के साथ 18,450 रुपये में मिल रहा है। यह फ्रिज 2 से 3 सदस्यों वाले छोटे परिवारों के लिए एकदम सही है। इस फ्रिज की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी Harvest Fresh Technology है, जो फलों और सब्जियों के विटामिन्स को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है, साथ ही इसमें 2 साल की पूरी वारंटी भी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
हार्वेस्ट फ्रेश टेक्नोलॉजी
फ्लेक्सलिफ्ट डोर शेल्फ
क्रिसपर ह्यूमिडिटी कंट्रोल
प्रीमियम और सेफ स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
बेस दराज (Base Drawer) का न होना
कीमत थोड़ी ज्यादा
7. IFB 197L 4 Star Advanced Inverter Direct-Cool Single Door Refrigerator with 30 Hrs Cooling Retention, Big Vegetable Box, 4 Year Super Warranty & Base Stand (2026,IFBDC-223DYBMED, Mystic Blossom Blue)
अगर आप अपने घर के लिए एक ऐसा फ्रिज तलाश रहे हैं जिसमें लंबी वारंटी, बेहतरीन कूलिंग बैकअप और एक्स्ट्रा स्टोरेज एक साथ मिले, तो IFB 197L 4 Star Single Door Refrigerator आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। Mystic Blossom Blue कलर और खूबसूरत फ्लोरल पैटर्न के साथ आने वाला यह 2026 मॉडल अमेज़न पर 29% की छूट के साथ 17,990 रुपयेमें मिल रहा है। यह फ्रिज पिछले IFB 5-स्टार मॉडल का ही अपग्रेड है, जिसमें अब ग्राहकों की डिमांड पर आलू-प्याज रखने के लिए नीचे Base Stand Drawer भी जोड़ दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
अद्भुत कूलिंग बैकअप
4 साल की अनोखी सुपर वारंटी
बेस स्टैंड दराज
सोलर और स्मार्ट इन्वर्टर कनेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
सालाना बिजली की खपत
सीमित फ्रीजर क्षमता
8. SHARP 175 L Direct Cool Single Door 4 Star Refrigerator |Japan 7 Shield Protection|Mirror Glass Finish (Blue).
अगर आप अपने किचन के लिए एक बेहद यूनिक, मॉडर्न और लग्जरी लुक वाला फ्रिज तलाश रहे हैं, तो जापानी तकनीक से बना SHARP 175 L 4 Star Single Door Refrigerator एक बेहतरीन प्रीमियम विकल्प है। अमेजन पर Amazon's Choice टैग के साथ आने वाला यह फ्रिज अपने शानदार Mirror Glass Finish के लिए जाना जाता है, जो देखने में बेहद आकर्षक और आलीशान लगता है। 22% के डिस्काउंट के साथ यह इस समय 19,490 रुपये में उपलब्ध है। यह फ्रिज अपनी खास Japan 7 Shield Protection तकनीक के कारण अत्यधिक सुरक्षित और टिकाऊ माना जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लग्जरी मिरर ग्लास फिनिश
जापान 7 शील्ड प्रोटेक्शन
60 मिनट में फास्ट आइस
शानदार बिजली बचत
क्यों खोजें विकल्प
कम क्षमता और अधिक कीमत
सर्विस नेटवर्क अन्य स्थापित ब्रांड्स (जैसे LG या Samsung) जितना मजबूत नहीं
1. डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर क्या है?
डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर वह फ्रिज होता है जिसमें एक ही दरवाजा होता है और कूलिंग के लिए प्राकृतिक संवहन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें ठंडी हवा को फैलाने के लिए किसी पंखे का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि फ्रीजर से सीधे पूरे फ्रिज में ठंडक पहुँचती है। यह फ्रिज बहुत ही किफायती होते हैं, कम जगह लेते हैं और डबल डोर फ्रिज के मुकाबले बेहद कम बिजली की खपत करते हैं।
2. 1 व्यक्ति के लिए किस साइज का फ्रीजर (रेफ्रिजरेटर) सही है?
यदि आप अकेले रहते हैं, तो आपके लिए 50 लीटर से 100 लीटर या अधिकतम 150 से 180 लीटर तक की क्षमता वाला रेफ्रिजरेटर बिल्कुल पर्याप्त होता है। इतने साइज के फ्रिज में एक व्यक्ति की जरूरत का सारा सामान जैसे दूध, पानी की बोतलें, फल-सब्जियां और थोड़ा-बहुत फ्रीजर का सामान (बर्फ या फ्रोजन फूड) आसानी से आ जाता है।
3. डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर का सामान्य दोष क्या है?
डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर का सबसे बड़ा और सामान्य दोष फ्रीजर में अतिरिक्त बर्फ का जमना है। क्योंकि इसमें हवा फैलाने के लिए पंखा नहीं होता, इसलिए फ्रीजर के चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम जाती है। इसे साफ करने के लिए यूजर को हफ्ते में 1-2 बार मैन्युअल रूप से डिफ्रॉस्ट का बटन दबाना पड़ता है। इसके अलावा, इसमें नीचे रखे सामान को ऊपर के मुकाबले थोड़ी कम कूलिंग मिलती है।
4. डायरेक्ट कूल और नो फ्रॉस्ट (फ्रॉस्ट फ्री) में से कौन सा बेहतर है?
दोनों ही अपनी जगह बेहतर हैं, लेकिन यह आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करता है,
डायरेक्ट कूल तब बेहतर है जब: आपका बजट कम हो (10,000 से 18,000 रुपये), परिवार छोटा हो (2-3 सदस्य) और आप बिजली के बिल की भारी बचत करना चाहते हों।
नो फ्रॉस्ट / फ्रॉस्ट फ्री तब बेहतर है जब: आप फ्रीजर में बार-बार बर्फ जमने और उसे साफ करने के झंझट से पूरी तरह मुक्ति चाहते हैं। इसमें पंखे की मदद से पूरे फ्रिज में एक समान कूलिंग मिलती है और सब्जियां ज्यादा दिन फ्रेश रहती हैं, हालांकि ये थोड़े महंगे होते हैं और बिजली की खपत ज्यादा करते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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