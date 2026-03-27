काम का फीचर, WhatsApp पर ऐसे शेड्यूल करें वॉयस और वीडियो कॉल, देखें सिंपल स्टेप्स

WhatsApp का नया फीचर आपको एक या एक से ज्यादा यूजर्स के साथ आसानी से वॉयस/वीडियो कॉल शेड्यूल करने की सुविधा देता है। WhatsApp खुद सभी यूजर्स को नोटिफिकेशन और अलर्ट भेज देता है। देखें वॉट्सऐप कॉल शेड्यूल और डिलीट करने का पूरा प्रोसेस

अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए आपको जूम, गूगल मीट या फिर टीम्स पर जाने की जरूरत नहीं है, सीधे WhatsApp पर ही आपका काम हो जाएगा। अगर आपको अपने दोस्तों-रिश्तेदारों से वीडियो कॉल पर बातें करना पसंद है, तो WhatsApp का नया फीचर आपको काफी पसंद आने वाला है। अलग-अलग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स पर कॉल शेड्यूल करना थोड़ा मुश्किल और समय लेने वाला हो सकता है। आम तौर पर, आपको पहले कॉल शेड्यूल करना होता है और फिर दूसरे यूजर्स को खुद जानकारी देनी होती है। लेकिन, WhatsApp का नया फीचर आपको एक या एक से ज्यादा यूजर्स के साथ आसानी से वॉयस/वीडियो कॉल शेड्यूल करने की सुविधा देता है। इसकी मदद से आपको उन्हें अलग से जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि WhatsApp सभी यूजर्स को नोटिफिकेशन और अलर्ट भेज देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर कैसे काम करता है यह फीचर, तो यहां हम आपको सबसे सिंपल स्टेप्स बता रहे हैं...

वॉट्सऐप कॉल शेड्यूल करने के स्टेप्स: स्टेप 1: अपने WhatsApp में, Calls ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 2: उसके नीचे, आपको एक Schedule ऑप्शन मिलेगा; उस पर क्लिक करें।

स्टेप 3: वहां आप अपनी कॉल के लिए तारीख और समय सेट कर सकते हैं, और कॉल का टाइप भी चुन सकते हैं, जैसे कि वीडियो या वॉयस।

स्टेप 4: अगर आप चाहें, तो आप कॉल का खत्म होने का समय हटा सकते हैं और WhatsApp में रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं।

स्टेप 5: अब, 'Next' पर क्लिक करें और उस कॉन्टैक्ट को चुनें जिसके साथ आप कॉल शेड्यूल करना चाहते हैं।

स्टेप 6: कॉल शेड्यूल करने पर दूसरे यूजर्स को भी नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप इसे अपने कैलेंडर में भी जोड़ सकते हैं।

स्टेप 7: आप Chats या Calls सेक्शन में जाकर भी इवेंट को एडिट कर सकते हैं।

शेड्यूल की गई कॉल्स को कैसे डिलीट करें? स्टेप 1: Calls सेक्शन में, अपनी आने वाली कॉल पर क्लिक करें।

स्टेप 2: फिर Edit calls पर टैप करके, Cancel event पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इवेंट कैंसिल होने का नोटिफिकेशन दूसरे यूजर को भी भेजा जाएगा।

स्टेप 4: कॉल डिलीट करने का एक और तरीका है, बस 'Delete for everyone' ऑप्शन पर क्लिक करना।