Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़SIM Box Scam Explained How Overseas Cybercriminals Are Tricking Indians Using Local Numbers
SIM Box Scam: विदेश बैठे ठग ऐसे उड़ा रहे आपकी मेहनत की कमाई, फौरन हो जाएं अलर्ट

SIM Box Scam: विदेश बैठे ठग ऐसे उड़ा रहे आपकी मेहनत की कमाई, फौरन हो जाएं अलर्ट

संक्षेप:

नया SIM Box Scam में विदेशी साइबर अटैकर्स इंटरनेशनल कॉल्स को +91 लोकल नंबर में बदलकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। CBI की जांच के बाद साफ हो गया है कि जागरूकता ही इस नए साइबर फ्रॉड से बचने का तरीका है।

Dec 29, 2025 01:28 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

डिजिटल युग में जहां टेक्नोलॉजी ने आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं साइबर क्रिमिनल्स ने इसी टेक का इस्तेमाल फ्रॉड के नए-नए तरीकों के लिए करना शुरू कर दिया है। हाल के दिनों में SIM Box Scam के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें विदेश में बैठे साइबर अटैकर्स भारत के लोगों को निशाना बना रहे हैं और उनकी मेहनत की कमाई मिनटों में साफ कर रहे हैं। आइए आपको बताएं कि इस स्कैम का तरीका क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

आखिर क्या है SIM Box Scam?

स्कैम की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें आने वाली कॉल देखने में पूरी तरह लोकल लगती है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि खतरा सिर्फ विदेशी नंबरों से आने वाली कॉल्स में होता है, लेकिन SIM Box स्कैम में कॉल विदेश से आती है और मोबाइल स्क्रीन पर +91 से शुरू होने वाला भारतीय नंबर दिखाई देता है। इसी वजह से लोग बिना शक किए कॉल उठा लेते हैं और शिकार बन जाते हैं।

ऐसे में अगर आपको हाल ही में लोन, इन्वेस्टमेंट, नौकरी या किसी खास ऑफर से जुड़ी कॉल या SMS मिले हैं, जो भारतीय नंबर से आए हों, तो अलर्ट होने की जरूरत है। कई मामलों में इन्हीं कॉल्स के जरिए लोगों से उनकी पर्सनल जानकारी, OTP या बैंक डीटेल्स हासिल की जाती हैं और फिर अकाउंट खाली कर दिया जाता है।

ये भी पढ़ें:साल 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ये ऐप्स, Apple ने कर दिया खुलासा

CBI ने किया स्कैम का खुलासा

लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, Central Bureau of Investigation (CBI) ने हाल ही में SIM Box Scam का खुलासा किया। जांच में सामने आया कि साइबर क्रिमिनल्स दिल्ली, नोएडा और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में SIM Box डिवाइस को ऑपरेट कर रहे थे। इससे यह साफ हो गया है कि यह कोई छोटा-मोटा फ्रॉड नहीं, बल्कि एक ऑर्गनाइज्ड साइबर क्राइम नेटवर्क है।

केंद्रीय मंत्री Jyotiraditya M. Scindia ने भी अपने X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल के जरिए इस तरह के स्कैम का खुलासा करने पर आंध्र प्रदेश CID की सराहना की है। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार और जांच एजेंसियां इस खतरे को लेकर गंभीर हैं, और आम लोगों की जागरूकता भी जरूरी है।

इसलिए खतरनाक होता है SIM Box

SIM Box असल में एक खास तरह का डिवाइस होता है, जिसमें एक साथ कई सिम कार्ड लगाए जा सकते हैं। इस डिवाइस की मदद से इंटरनेशनल कॉल्स को लोकल कॉल में बदला जाता है। यानी कॉल विदेश से की जाती है, लेकिन नेटवर्क के जरिए वह भारतीय कॉल की तरह आपके फोन तक पहुंचती है, जिससे अटैकर्स को आपका भरोसा जीतने में आसानी हो जाती है।

ये भी पढ़ें:कर लो इंतजार! 2026 में आ रहे हैं ये पांच सबसे पावरफुल स्मार्टफोन

SIM Box का इस्तेमाल सिर्फ कॉल्स के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसके जरिए बड़े पैमाने पर फेक SMS भी भेजे जाते हैं। इन मेसेज में फिशिंग लिंक, फेक लोन ऑफर, फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम या KYC अपडेट जैसे झूठे दावे किए जाते हैं। CBI की जांच में यह भी सामने आया है कि ठगों ने फर्जी पहचान के आधार पर हजारों सिम कार्ड जारी करवा रखे थे, जिन्हें SIM Box में डालकर रोजाना लाखों फेक SMS भेजे जा रहे थे।

यूजर्स के लिए अलर्ट रहना जरूरी

इस तरह के साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। किसी भी अनजान नंबर से आए SMS को बिना जरूरत ना ओपेन करें और उसमें दिए गए लिंक या डॉक्यूमेंट पर क्लिक ना करें। अगर किसी अनजान कॉल पर रिकॉर्डेड मेसेज सुनाई दे या सामने वाला व्यक्ति विदेशी भाषा में बात करे, तो तुरंत कॉल काट दें और नंबर को वेरिफाई करें।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Online Fraud SIM Smartphones अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।