अब फोन से ऑन होगा वॉटर हीटर! एकसाथ लॉन्च हुए कई नए प्रोडक्ट; इतनी है कीमत
Signify ब्रैंड ने भारत में EcoLink पोर्टफोलियो में नए स्मार्ट वॉटर हीटर और WinterComfort OFR रूम हीटर लॉन्च किए हैं। आइए आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं।
होम अप्लायंसेज ब्रैंड Signify ने भारत में EcoLink पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए स्मार्ट वॉटर हीटर और ऑयल-फिल्ड रेडिएटर (OFR) रूम हीटर लॉन्च किए हैं। कंपनी का नया पोर्टफोलियो रोजमर्रा की घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें स्मार्ट फीचर्स के साथ वॉटर हीटर और अलग-अलग हीटिंग मोड वाले रूम हीटर शामिल हैं। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं।
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EcoLink के स्मार्ट वॉटर हीटर की खासियत यह है कि इन्हें WiZ ऐप की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। ThermoQuad Smart मॉडल 15 लीटर और 25 लीटर क्षमता में उपलब्ध है। यूजर फोन से ही हीटर को चालू कर सकते हैं और हीटिंग का शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं, जिससे जरूरत के समय गर्म पानी तैयार रखा जा सकता है। इसके अलावा Amazon Alexa, Google Assistant और Apple Siri Shortcuts के जरिए वॉइस कंट्रोल का विकल्प भी मिलता है।
मिले अलग-अलग क्षमता के विकल्प
कंपनी ने स्टोरेज वॉटर हीटर को अलग-अलग डिजाइन और क्षमता में पेश किया है। ThermoQuad Square मॉडल 10, 15 और 25 लीटर क्षमता में आते हैं, जबकि ThermoVault Vertical Cylinder मॉडल भी इन्हीं क्षमताओं में उपलब्ध हैं। इन स्टोरेज वॉटर हीटर को 5-स्टार BEE रेटिंग मिली है। वहीं ThermoGo इंस्टेंट वॉटर हीटर 1, 3 और 5 लीटर क्षमता में उपलब्ध हैं।
खास GlassVault टेक का सपोर्ट भी
EcoLink के स्टोरेज वॉटर हीटर में GlassVault टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसमें ग्लास-इनेमल की परत स्टील टैंक को जंग से बचाने में मदद करती है। DuraCore हीटिंग एलिमेंट में Incoloy 800 निकेल-क्रोमियम एलॉय और ग्लास कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हार्ड-वॉटर कंडीशन के लिए डिजाइन किया गया है। HeatLock इंसुलेशन गर्म पानी को ज्यादा समय तक गर्म रखने में मदद करता है। इसके अलावा Triple Safe सुरक्षा सिस्टम में ऑटोमैटिक थर्मल कट-ऑफ, प्रेशर रिलीज और ओवरहीटिंग व ड्राई-हीटिंग से सुरक्षा शामिल है। स्टोरेज मॉडल 2 किलोवॉट हीटिंग पावर और 8 बार तक प्रेशर रेजिस्टेंस के साथ आते हैं।
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रूम हीटर रेंज भी की गई लॉन्च
सर्दियों के लिए कंपनी ने EcoLink WinterComfort OFR रूम हीटर भी पेश किए हैं। इनमें डिजिटल और एनालॉग दोनों मॉडल शामिल हैं। डिजिटल मॉडल में 11 Z-शेप फिन, डिजिटल तापमान नियंत्रण पैनल और RF रिमोट दिया गया है। एनालॉग मॉडल 11-फिन और 13-फिन विकल्पों में आते हैं। इनमें थर्मोस्टैट, 360-डिग्री व्हील और कॉर्ड वाइंडर भी मिलता है।
WinterComfort रेंज में Super Turbo PTC हीटिंग तकनीक दी गई है। इसमें अतिरिक्त सिरेमिक हीटिंग एलिमेंट तेजी से गर्मी देने में मदद करता है। एनालॉग मॉडल में अतिरिक्त 400 वॉट हीटिंग के साथ कुल आउटपुट 2,900 वॉट तक है, जबकि डिजिटल मॉडल का कुल आउटपुट 2,700 वॉट है। यूजर ECO 1,000 वॉट, COZY 1,500 वॉट और BOOST 2,500 वॉट जैसे अलग-अलग हीटिंग मोड चुन सकते हैं। सुरक्षा के लिए टिप-ओवर ऑटो कट-ऑफ और थर्मल प्रोटेक्शन भी दिया गया है।
इतनी रखी गई है इंस्टेंट वाटर हीटर की कीमत
कीमत की बात करें तो EcoLink इंस्टेंट वॉटर हीटर की शुरुआती MRP 5,999 रुपये है। स्टोरेज वॉटर हीटर की शुरुआती MRP 13,999 रुपये और WinterComfort OFR रूम हीटर का शुरुआती MRP 16,999 रुपये है। इन्हें Signify के D2C चैनल, Amazon India, Philips Smart Light Hubs और प्रमुख रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकेगा।
वारंटी के मामले में ThermoQuad और ThermoVault स्टोरेज वॉटर हीटर पर 10 साल की टैंक वारंटी, 4 साल की हीटिंग एलिमेंट वारंटी और 4 साल की प्रोडक्ट वारंटी दी गई है। WinterComfort OFR रूम हीटर पर 2 साल की वारंटी है। कंपनी 300 से ज्यादा शहरों में 24 घंटे की इंस्टॉलेशन सर्विस का वादा भी करती है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।