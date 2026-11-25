बड़े परिवार या ज़्यादा स्टोरेज स्पेस के लिए ट्रिपल इन्वर्टर साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर Amazon पर आकर्षक डिस्काउंट, बैंक ऑफर और नो-कॉस्ट EMI के साथ उपलब्ध हैं।

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अगर आपके घर में सदस्य ज़्यादा हैं या आप हफ़्ते भर का राशन, ताज़ा सब्ज़ियां, डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्रोजन आइटम्स एक साथ व्यवस्थित रूप से रखना चाहते हैं, तो साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर आपके लिए एक बेहतरीन अपग्रेड हो सकते हैं। इनमें मिलने वाली इन्वर्टर तकनीक कूलिंग को ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करती है, जिससे आवाज़ कम होती है और तापमान भी संतुलित रहता है।

Side by side fridge

Amazon पर कन्वर्टिबल ज़ोन, फ्रॉस्ट-फ्री ऑपरेशन, बड़ी स्टोरेज क्षमता और लचीले स्टोरेज कंपार्टमेंट्स वाले साइड-बाय-साइड फ्रिज कई आकर्षक ऑफर्स के साथ मिल रहे हैं। आइए जानते हैं इन मॉडल्स की प्रमुख खासियतों, फायदों और खरीदने से पहले ध्यान रखने वाली बातों के बारे में।

Haier 520 L 3 Star Lumiere Frost Free Triple Inverter French Door Side by Side Refrigerator (HRB-600EK) बड़े परिवार (5 या अधिक सदस्य) के लिए 520 लीटर क्षमता, ट्रिपल इन्वर्टर कूलिंग और मैजिक कन्वर्टिबल ज़ोन वाला 4-डोर फ्रेंच डोर फ्रिज है. इसकी इबोनी ब्लैक स्टील (Ebony Black Steel) फिनिश, फ्रॉस्ट-फ्री कूलिंग और डीओ फ्रेश तकनीक बड़े किचन व ज़्यादा राशन के लिए काम आती है.



Specifications क्षमता और डिज़ाइन 520 लीटर एनर्जी रेटिंग और कंप्रेसर 3-स्टार रेटिंग, सालाना 480 यूनिट (kWh) कूलिंग और फीचर्स फ्रॉस्ट-फ्री कूलिंग, मैजिक कन्वर्टिबल ज़ोन साइज और वज़न 83 सेमी (चौड़ाई) x 63.5 सेमी (गहराई) x 190 सेमी (ऊंचाई) क्यों खरीदें चौड़ी जगह और कन्वर्टिबल ज़ोन शांत और फ्रॉस्ट-फ्री कूलिंग गंध नियंत्रण और प्रीमियम लुक क्यों खोजें विकल्प बड़ा साइज और भारी वज़न सालाना बिजली खपत

LG GL-B277GPZ3 बड़े परिवार (5 या अधिक सदस्य) के लिए 790 लीटर क्षमता, वाई-फाई कन्वर्टिबल मोड, डोर कूलिंग+ और हाइजीन फ्रेश+ वाला साइड-बाय-साइड फ्रिज है। इसकी शाइनी स्टील (Shiny Steel) फिनिश, स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर और फ्रॉस्ट-फ्री कूलिंग बड़े किचन में भारी राशन रखने के काम आते हैं।

Specifications क्षमता और डिज़ाइन 790 लीटर एनर्जी रेटिंग और कंप्रेसर 3-स्टार रेटिंग कूलिंग और स्मार्ट फीचर्स फ्रॉस्ट-फ्री कूलिंग, डोर कूलिंग+, मल्टी एयर फ्लो, हाइजीन फ्रेश+, वाई-फाई वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी और कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी क्यों खरीदें बड़ी क्षमता और वाई-फाई कन्वर्टिबल सुविधा तेज़ कूलिंग और गंध नियंत्रण स्मार्ट ऐप कंट्रोल और शांत कंप्रेसर क्यों खोजें विकल्प बड़ा आकार और भारी वज़न सालाना बिजली खपत

Samsung RF65DB90BD12TL बड़े परिवार (6 या अधिक सदस्य) के लिए 650 लीटर क्षमता, ट्रिपल कूलिंग, फ्लेक्स ज़ोन (5 कन्वर्टिबल मोड) और बेवरेज सेंटर वाला 4-डोर फ्रेंच डोर फ्रिज है। इसकी क्लीन व्हाइट (Clean White) फिनिश, डुअल ऑटो आइस मेकर और SmartThings AI एनर्जी मोड प्रीमियम किचन और भारी स्टोरेज की ज़रूरत को पूरा करते हैं।

Specifications क्षमता और डिज़ाइन 650 लीटर कंप्रेसर और एनर्जी फीचर्स डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर, SmartThings AI एनर्जी मोड कूलिंग और खास तकनीक ट्रिपल कूलिंग सिस्टम बेवरेज और आइस फीचर्स अंदरूनी वॉटर डिस्पेंसर के साथ बेवरेज सेंटर और डुअल ऑटो आइस मेकर क्यों खरीदें 5 कन्वर्टिबल मोड और ट्रिपल कूलिंग बेवरेज सेंटर और डुअल ऑटो आइस मेकर मेटल कूलिंग और AI एनर्जी मोड क्यों खोजें विकल्प ऊंची कीमत काफ़ी भारी और चौड़ा साइज

Bosch KCP88E292I बड़े परिवार (7 से 9 सदस्य) के लिए 503 लीटर क्षमता, परफेक्ट फिट (Zero Gap) डिज़ाइन और VitaFresh Plus तकनीक वाला 4-डोर साइड-बाय-साइड फ्रिज है। इसकी मेटैलिक ग्रे ग्लास फिनिश, 59.4 सेमी कम गहराई और 115° एंटी-कोलिजन हिंज इसे मॉड्यूलर किचन में आसानी से फिट होने योग्य बनाते हैं।

Specifications क्षमता और डिज़ाइन 503 लीटर कंप्रेसर और कूलिंग वैरियो इन्वर्टर कंप्रेसर (Vario Inverter), टोटल नो-फ्रॉस्ट इंस्टॉलेशन और खास डिज़ाइन परफेक्ट फिट टेक्नोलॉजी (Zero Gap), बॉटम वेंटिलेशन, 115° एंटी-कोलिजन हिंज स्टोरेज और साइज एडजस्टेबल टफंड ग्लास शेल्फ, वेजिटेबल बॉक्स, पैंट्री बॉक्स, 4 स्लाइड-आउट फ्रीज़र ड्रॉअर वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी और कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी क्यों खरीदें ज़िरो-गैप फिटिंग और 115° हिंज अलग कन्वर्टिबल ज़ोन और VitaFresh Plus 4-डोर लेआउट और शांत संचालन क्यों खोजें विकल्प कम फ्रेश फूड स्पेस अनुपात ऊंची लंबाई और भारी वज़न

Whirlpool LX QUAD 685 CNV WD बड़े परिवार के लिए 651 लीटर क्षमता, 30 मिनट से कम में कन्वर्टिबल मोड और 360° ट्रिपल कूलिंग वाला 4-डोर फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर है। इसकी रोडियम स्टील (Rhodium Steel) फिनिश, इन-बिल्ट वॉटर डिस्पेंसर और 100+ कस्टमाइज़ेबल मोड्स इसे बड़े किचन और ज़्यादा राशन स्टोरेज के लिए खास बनाते हैं।

Specifications क्षमता और डिज़ाइन 651 लीटर एनर्जी रेटिंग और कंप्रेसर 3-स्टार रेटिंग कूलिंग और कन्वर्टिबल फीचर्स फ्रॉस्ट-फ्री कूलिंग, 360° ट्रिपल कूलिंग स्टोरेज और खास फीचर्स इन-बिल्ट वॉटर डिस्पेंसर, 7 रेफ्रिजरेटर बिन, अलग फ्रीज़र लाइटिंग, टफंड ग्लास शेल्फ क्यों खरीदें तेज़ कन्वर्टिबल मोड और 100+ टेम्परेचर सेटिंग्स 360° ट्रिपल कूलिंग और ज़ीरो ओडोर ट्रांसफर इन-बिल्ट वॉटर डिस्पेंसर और व्यवस्थित स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प चौड़ा आकार और भारी वज़न सालाना बिजली खपत

प्रश्न 1: 4-डोर रेफ्रिजरेटर (French Door / Quad Door) और सामान्य साइड-बाय-साइड फ्रिज में क्या अंतर है?

उत्तर: सामान्य साइड-बाय-साइड फ्रिज में दो लंबे दरवाज़े होते हैं (एक तरफ फ्रिज और दूसरी तरफ फ्रीज़र), जबकि 4-डोर रेफ्रिजरेटर में आमतौर पर ऊपर के हिस्से में फ्रिज (बिना बीच की दीवार वाले चौड़े शेल्फ के साथ) और नीचे के हिस्से में दो अलग-अलग फ्रीज़र या कन्वर्टिबल ज़ोन होते हैं। इससे बड़े बर्तन, केक बॉक्स या चौड़ी ट्रे रखना ज़्यादा आसान हो जाता है और एक दरवाज़ा खोलने पर पूरे फ्रिज की ठंडक बाहर नहीं निकलती।

प्रश्न 2: 4-डोर फ्रिज किन परिवारों के लिए सही रहता है और इसके लिए किचन में कितनी जगह चाहिए?

उत्तर: 500 लीटर से 700 लीटर के बीच आने वाले 4-डोर रेफ्रिजरेटर 5 या उससे अधिक सदस्यों वाले बड़े परिवारों के लिए सबसे अच्छे रहते हैं। इन्हें लगाने से पहले किचन में कम से कम 85 से 95 सेमी चौड़ाई और 185 से 195 सेमी ऊंचाई की जगह नापना ज़रूरी है, साथ ही दरवाज़े पूरी तरह खुलने और पीछे हवा निकलने (वेंटिलेशन) के लिए थोड़ी अतिरिक्त जगह छोड़नी चाहिए (जब तक कि फ्रिज में Zero-Gap डिज़ाइन न हो)।

प्रश्न 3: 4-डोर रेफ्रिजरेटर में कन्वर्टिबल ज़ोन और ट्रिपल कूलिंग का क्या फायदा होता है? उत्तर: कन्वर्टिबल ज़ोन की मदद से आप ज़रूरत के अनुसार नीचे के फ्रीज़र हिस्से का तापमान बदलकर उसे अतिरिक्त फ्रिज स्पेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं ट्रिपल कूलिंग (Triple Cooling) तकनीक तीनों कंपार्टमेंट में अलग-अलग हवा और नमी बनाए रखती है, जिससे फल-सब्ज़ियां ज़्यादा समय तक ताज़ा रहती हैं और एक खाने की गंध दूसरे खाने में नहीं मिलती।

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