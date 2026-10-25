घर लाएं अलमारी की तरह दिखने वाला Side by Side Fridge! Amazon Deals पर पाएं बंपर छूट

अगर आप किचन को मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, तो Amazon पर Side-by-Side Refrigerator बेहद सस्ते दामों में उपलब्ध हैं। इन प्रीमियम अलमारी वाले फ्रिज पर भारी डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा दी जा रही है।

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अगर आप अपने किचन को मॉर्डन और स्टाइलिश लुक देना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बिल्कुल सही समय है। Amazon Great Indian Festival और चल रही खास डील्स के तहत डबल-डोर Side-by-Side Refrigerator पर भारी छूट मिल रही है। आम फ्रिज के मुकाबले ये अलमारी की तरह दिखने वाले बड़े फ्रिज न सिर्फ आपकी रसोई की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि इनमें खाने-पीने का सामान रखने के लिए बंपर स्पेस भी मिलता है।

side by side refrigerator

क्यों खास हैं ये Side-by-Side Fridge? इन रेफ्रिजरेटर्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी Frost Free टेक्नोलॉजी है, जो बर्फ जमने की समस्या को पूरी तरह खत्म करती है। इसके अलावा, इनमें एडवांस्ड इन्वर्टर कंप्रेसर लगे होते हैं जो कम बिजली की खपत के साथ बेहतरीन कूलिंग देते हैं। मल्टी-एयर फ्लो सिस्टम की वजह से फ्रिज के हर कोने में एक जैसी ठंडक बनी रहती है, जिससे फल और सब्जियां लंबे समय तक ताज़ा रहती हैं।

भारी डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स का उठाएं लाभ Amazon पर आप इन प्रीमियम होम अप्लायंसेज को बेहद किफायती दामों पर घर ला सकते हैं। चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट, शानदार एक्सचेंज ऑफर और आसान नो-कॉस्ट EMI के विकल्प भी दिए जा रहे हैं। यदि आप भी अपने पुराने फ्रिज को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो बिना देर किए इस बेहतरीन ऑफर का लाभ उठाएं।

अगर आप अपने बड़े परिवार के लिए प्रीमियम लुक, एडवांस फीचर्स और तगड़े स्टोरेज वाला फ्रिज तलाश रहे हैं, तो Haier Smart Choice 596L 3 Star Side by Side Refrigerator (HRS-682WGKU1) एक बेहतरीन विकल्प है। Graphite Black कलर और एलिगेंट 2-डोर डिजाइन के साथ आने वाला यह फ्रिज रसोई को बेहद लग्जरी लुक देता है। Amazon Great Indian Festival सेल के दौरान इस पर 45% का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे इसकी ₹1,23,390 एमआरपी घटकर केवल ₹67,990 रह गई है। इसके साथ ही ₹2,000 का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट ईएमआई का फायदा भी उठाया जा सकता है।

Specifications वारंटी 1 वर्ष की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और कंप्रेसर पर 10 वर्ष की वारंटी खास फीचर In-built Water Dispenser डायमेंशन 69.7D x 90.5W x 177.5H सेमी एनर्जी रेटिंग 3 स्टार तकनीक Smart Sense AI, Expert Inverter Compressor, Magic Convertible क्यों खरीदें दरवाजा खोले बिना बाहर से ही ठंडा पानी निकालने की सुविधा Smart Sense AI और Magic Convertible बंपर स्टोरेज कैपेसिटी प्रीमियम Graphite Black लुक क्यों खोजें विकल्प ज्यादा स्पेस की जरूरत ज्यादा स्पेस की जरूरत वार्षिक बिजली खपत थोड़ी ज्यादा

अगर आप अपने बड़े परिवार के लिए अल्ट्रा-प्रीमियम लुक, स्मार्ट AI कनेक्टिविटी और ऑटोमैटिक वॉटर व आइस डिस्पेंसर वाला फ्रिज खरीदना चाहते हैं, तो Samsung 633L 3 Star Frost Free Side by Side Refrigerator (RS78CG8543S9HL) एक शानदार विकल्प है। Refined Inox फिनिश, फिंगरप्रिंट-रेसिस्टेंट बॉडी और 2-डोर अलमारी जैसे डिजाइन के साथ आने वाला यह फ्रिज आपकी किचन को लग्जरी लुक देता है। Amazon पर 32% की सीधी छूट के साथ इसकी ₹1,60,000 एमआरपी घटकर ₹1,09,399 हो गई है। इसके साथ ही बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI और Amazon Pay कैशबैक का लाभ भी उपलब्ध है।

Specifications वारंटी 1 वर्ष की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर पर 10/20 वर्ष की वारंटी डिस्पेंसर Non-Plumbing Water & Dual Ice Maker Dispenser स्मार्ट फीचर्स Wi-Fi सपोर्ट, SmartThings App, Convertible 5-in-1 तकनीक व कंप्रेसर Digital Inverter Compressor, AI Energy Mode, Precise Cooling डायमेंशन 71.6D x 91.2W x 178H सेमी क्यों खरीदें सीधे दरवाजे से ठंडा पानी और दो तरह की बर्फ (क्यूब्स/क्रश्ड आइस) निकालने की सुविधा Convertible 5-in-1 मोड्स विशाल 633L कैपेसिटी कम शोर और बेहतर कूलिंग क्यों खोजें विकल्प बड़ा साइज कीमत सामान्य साइड-बाय-साइड फ्रिज से थोड़ी ज्यादा

अगर आप अपने बड़े परिवार के लिए प्रीमियम स्टील फिनिश, विशाल स्टोरेज और एडवांस कूलिंग वाला फ्रिज खरीदना चाहते हैं, तो LG 655L 3 Star Frost-Free Side-by-Side Refrigerator (GL-B257HDSY) एक बेहतरीन विकल्प है। Dazzle Steel लुक, मजबूत बॉडी और 2-डोर अलमारी जैसे एलिगेंट डिजाइन के साथ आने वाला यह फ्रिज किचन को बेहद लग्जरी फील देता है। Amazon Great Indian Festival सेल में इस पर 34% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे इसकी ₹1,10,399 एमआरपी घटकर ₹72,990 हो गई है। इसके साथ ही ₹2,000 का एक्स्ट्रा कूपन, भारी बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI का लाभ भी उठाया जा सकता है।

Specifications वारंटी 1 वर्ष की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और कंप्रेसर पर 10 वर्ष की वारंटी स्मार्ट फीचर्स Smart Diagnosis तकनीक व कंप्रेसर Smart Inverter Compressor, Multi Air-Flow System, Express Freeze डायमेंशन 73.5D x 91.3W x 179H सेमी क्यों खरीदें विशाल 655L कैपेसिटी Smart Inverter Compressor प्रीमियम Steel Body Smart Diagnosis फीचर क्यों खोजें विकल्प इन-बिल्ट वाटर/आइस डिस्पेंसर का न होना रखने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत

अगर आप अपनी रसोई के लिए अनोखे और आकर्षक लुक वाला अलमारी जैसा बड़ा फ्रिज तलाश रहे हैं, तो Godrej 600L 3 Star Frost Free Inverter Side by Side Refrigerator (RS EONVELVET 646C RIT OP RS) एक बेहतरीन विकल्प है। इसका Opera Rose कलर शेड और डिजिटल टच कंट्रोल पैनल आपकी किचन को बेहद स्टाइलिश और मॉडर्न लुक देता है। Amazon पर चल रही डील में इस पर 45% का भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी ₹1,25,990 एमआरपी घटकर केवल ₹69,690 रह गई है। इसके साथ ही नो-कॉस्ट EMI और Amazon Pay कैशबैक जैसे ऑफर्स भी उपलब्ध हैं।

Specifications वारंटी 5 साल की फ्री कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी खास फीचर्स Smart Convertible Zones (-3°C से 5°C तापमान नियंत्रण), डिजिटल टच पैनल तकनीक व कंप्रेसर Advanced Inverter Technology डायमेंशन 73D x 91W x 177H सेमी एनर्जी रेटिंग 3 स्टार क्यों खरीदें 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी Digital Touch Panel Smart Convertible Zones यूनिक Opera Rose डिजाइन क्यों खोजें विकल्प वाटर/आइस डिस्पेंसर का न होना Opera Rose कलर हर तरह के किचन इंटीरियर के साथ शायद पूरी तरह मैच न करे

अगर आप अपने बड़े परिवार के लिए विशाल 653 लीटर कैपेसिटी, स्मार्ट AI फीचर्स और इन-बिल्ट वाई-फाई कनेक्टिविटी वाला साइड-बाय-साइड फ्रिज खरीदना चाहते हैं, तो Samsung 653L 3 Star Frost Free Side by Side Refrigerator (RS76CG8003S9HL) एक शानदार विकल्प है। Refined Inox फिनिश, फिंगरप्रिंट-रेसिस्टेंट प्रीमियम बॉडी और 2-डोर अलमारी जैसे डिजाइन के साथ आने वाला यह फ्रिज आपकी किचन को बेहद एलिगेंट और आधुनिक लुक देता है। Amazon Great Indian Festival सेल में इस पर 29% की सीधी छूट के साथ इसकी ₹1,13,000 एमआरपी घटकर ₹79,990 रह गई है। इसके साथ ही ₹3,000 का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI का फायदा भी उठाया जा सकता है।

Specifications वारंटी 1 वर्ष की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर पर 10/20 वर्ष की वारंटी स्मार्ट फीचर्स Wi-Fi सपोर्ट, SmartThings App, Convertible 5-in-1 स्मार्ट फीचर्स Wi-Fi सपोर्ट, SmartThings App, Convertible 5-in-1 तकनीक व कंप्रेसर Digital Inverter Compressor, AI Energy Mode, Precise Cooling डायमेंशन 71.6D x 91.2W x 178H सेमी क्यों खरीदें Convertible 5-in-1 मोड्स विशाल 653L स्टोरेज डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर Power Cool और Power Freeze क्यों खोजें विकल्प वाटर/आइस डिस्पेंसर का न होना रखने के लिए किचन में ज्यादा जगह की आवश्यकता

Q1. Side by Side Refrigerator खरीदने के मुख्य फायदे क्या हैं? उत्तर: साइड-बाय-साइड फ्रिज में अलमारी की तरह दो दरवाजे होते हैं, जिससे सामान रखना और निकालना बेहद आसान हो जाता है। इनमें 500 से 650 लीटर तक की बड़ी कैपेसिटी, एडवांस फ्रॉस्ट-फ्री कूलिंग, कनवर्टिबल मोड्स और स्मार्ट AI फीचर्स मिलते हैं जो बड़े परिवारों के लिए बहुत उपयोगी हैं।

Q2. Amazon Sale में Side by Side Refrigerator खरीदने पर कितनी बचत हो सकती है? उत्तर: अमेजन सेल्स के दौरान Samsung, LG, Haier और Godrej जैसे टॉप ब्रांड्स के साइड-बाय-साइड फ्रिज पर 30% से 45% तक का सीधा डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा, ₹2,000 से ₹3,000 का एक्स्ट्रा कूपन, बैंक कार्ड डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI के जरिए अतिरिक्त बचत की जा सकती है।

Q3. क्या इन बड़े फ्रिज को छोटे या सामान्य किचन में रखा जा सकता है? उत्तर: साइड-बाय-साइड फ्रिज की चौड़ाई आमतौर पर 90 सेमी (लगभग 3 फीट) और गहराई 70-75 सेमी होती है। इसलिए इसे खरीदने से पहले अपने किचन या डाइनिंग एरिया का साइज और एंट्री डोर (दरवाजे) की चौड़ाई जरूर नाप लें ताकि डिलीवरी और इंस्टॉलेशन में आसानी हो।

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