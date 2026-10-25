घर लाएं अलमारी की तरह दिखने वाला Side by Side Fridge! Amazon Deals पर पाएं बंपर छूट
अगर आप किचन को मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, तो Amazon पर Side-by-Side Refrigerator बेहद सस्ते दामों में उपलब्ध हैं। इन प्रीमियम अलमारी वाले फ्रिज पर भारी डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा दी जा रही है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने किचन को मॉर्डन और स्टाइलिश लुक देना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बिल्कुल सही समय है। Amazon Great Indian Festival और चल रही खास डील्स के तहत डबल-डोर Side-by-Side Refrigerator पर भारी छूट मिल रही है। आम फ्रिज के मुकाबले ये अलमारी की तरह दिखने वाले बड़े फ्रिज न सिर्फ आपकी रसोई की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि इनमें खाने-पीने का सामान रखने के लिए बंपर स्पेस भी मिलता है।
क्यों खास हैं ये Side-by-Side Fridge?
इन रेफ्रिजरेटर्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी Frost Free टेक्नोलॉजी है, जो बर्फ जमने की समस्या को पूरी तरह खत्म करती है। इसके अलावा, इनमें एडवांस्ड इन्वर्टर कंप्रेसर लगे होते हैं जो कम बिजली की खपत के साथ बेहतरीन कूलिंग देते हैं। मल्टी-एयर फ्लो सिस्टम की वजह से फ्रिज के हर कोने में एक जैसी ठंडक बनी रहती है, जिससे फल और सब्जियां लंबे समय तक ताज़ा रहती हैं।
भारी डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स का उठाएं लाभ
Amazon पर आप इन प्रीमियम होम अप्लायंसेज को बेहद किफायती दामों पर घर ला सकते हैं। चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट, शानदार एक्सचेंज ऑफर और आसान नो-कॉस्ट EMI के विकल्प भी दिए जा रहे हैं। यदि आप भी अपने पुराने फ्रिज को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो बिना देर किए इस बेहतरीन ऑफर का लाभ उठाएं।
1. Haier Smart Choice 596L 3 Star Frost Free Expert Inverter Smart Sense AI enabled 2-Door Side by Side, In-built Water Dispenser Refrigerator (HRS-682WGKU1, Graphite Black, Magic Convertible,2026 Model)
अगर आप अपने बड़े परिवार के लिए प्रीमियम लुक, एडवांस फीचर्स और तगड़े स्टोरेज वाला फ्रिज तलाश रहे हैं, तो Haier Smart Choice 596L 3 Star Side by Side Refrigerator (HRS-682WGKU1) एक बेहतरीन विकल्प है। Graphite Black कलर और एलिगेंट 2-डोर डिजाइन के साथ आने वाला यह फ्रिज रसोई को बेहद लग्जरी लुक देता है। Amazon Great Indian Festival सेल के दौरान इस पर 45% का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे इसकी ₹1,23,390 एमआरपी घटकर केवल ₹67,990 रह गई है। इसके साथ ही ₹2,000 का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट ईएमआई का फायदा भी उठाया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दरवाजा खोले बिना बाहर से ही ठंडा पानी निकालने की सुविधा
Smart Sense AI और Magic Convertible
बंपर स्टोरेज कैपेसिटी
प्रीमियम Graphite Black लुक
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा स्पेस की जरूरत
ज्यादा स्पेस की जरूरत
वार्षिक बिजली खपत थोड़ी ज्यादा
2. Samsung 633 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side Refrigerator with AI, WiFi & Water & Ice Dispenser (RS78CG8543S9HL, Silver, Refined Inox)
अगर आप अपने बड़े परिवार के लिए अल्ट्रा-प्रीमियम लुक, स्मार्ट AI कनेक्टिविटी और ऑटोमैटिक वॉटर व आइस डिस्पेंसर वाला फ्रिज खरीदना चाहते हैं, तो Samsung 633L 3 Star Frost Free Side by Side Refrigerator (RS78CG8543S9HL) एक शानदार विकल्प है। Refined Inox फिनिश, फिंगरप्रिंट-रेसिस्टेंट बॉडी और 2-डोर अलमारी जैसे डिजाइन के साथ आने वाला यह फ्रिज आपकी किचन को लग्जरी लुक देता है। Amazon पर 32% की सीधी छूट के साथ इसकी ₹1,60,000 एमआरपी घटकर ₹1,09,399 हो गई है। इसके साथ ही बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI और Amazon Pay कैशबैक का लाभ भी उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
सीधे दरवाजे से ठंडा पानी और दो तरह की बर्फ (क्यूब्स/क्रश्ड आइस) निकालने की सुविधा
Convertible 5-in-1 मोड्स
विशाल 633L कैपेसिटी
कम शोर और बेहतर कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा साइज
कीमत सामान्य साइड-बाय-साइड फ्रिज से थोड़ी ज्यादा
3. LG 655 L, 3 Star, Frost-Free Smart Inverter Double Door Side-By-Side Refrigerator (GL-B257HDSY, Dazzle Steel, Smart Diagnosis, Express Freeze | Multi Air-Flow)
अगर आप अपने बड़े परिवार के लिए प्रीमियम स्टील फिनिश, विशाल स्टोरेज और एडवांस कूलिंग वाला फ्रिज खरीदना चाहते हैं, तो LG 655L 3 Star Frost-Free Side-by-Side Refrigerator (GL-B257HDSY) एक बेहतरीन विकल्प है। Dazzle Steel लुक, मजबूत बॉडी और 2-डोर अलमारी जैसे एलिगेंट डिजाइन के साथ आने वाला यह फ्रिज किचन को बेहद लग्जरी फील देता है। Amazon Great Indian Festival सेल में इस पर 34% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे इसकी ₹1,10,399 एमआरपी घटकर ₹72,990 हो गई है। इसके साथ ही ₹2,000 का एक्स्ट्रा कूपन, भारी बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI का लाभ भी उठाया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल 655L कैपेसिटी
Smart Inverter Compressor
प्रीमियम Steel Body
Smart Diagnosis फीचर
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट वाटर/आइस डिस्पेंसर का न होना
रखने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत
4. Godrej 600 L 3 Star 5 Years Comprehensive Warranty, Smart convertible Zones with Digital Touch Panel, Frost Free Inverter Refrigerator (2025 Model, RS EONVELVET 646C RIT OP RS, Opera Rose)
अगर आप अपनी रसोई के लिए अनोखे और आकर्षक लुक वाला अलमारी जैसा बड़ा फ्रिज तलाश रहे हैं, तो Godrej 600L 3 Star Frost Free Inverter Side by Side Refrigerator (RS EONVELVET 646C RIT OP RS) एक बेहतरीन विकल्प है। इसका Opera Rose कलर शेड और डिजिटल टच कंट्रोल पैनल आपकी किचन को बेहद स्टाइलिश और मॉडर्न लुक देता है। Amazon पर चल रही डील में इस पर 45% का भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी ₹1,25,990 एमआरपी घटकर केवल ₹69,690 रह गई है। इसके साथ ही नो-कॉस्ट EMI और Amazon Pay कैशबैक जैसे ऑफर्स भी उपलब्ध हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
Digital Touch Panel
Smart Convertible Zones
यूनिक Opera Rose डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
वाटर/आइस डिस्पेंसर का न होना
Opera Rose कलर हर तरह के किचन इंटीरियर के साथ शायद पूरी तरह मैच न करे
5. Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003S9HL, Silver, Refined Inox)
अगर आप अपने बड़े परिवार के लिए विशाल 653 लीटर कैपेसिटी, स्मार्ट AI फीचर्स और इन-बिल्ट वाई-फाई कनेक्टिविटी वाला साइड-बाय-साइड फ्रिज खरीदना चाहते हैं, तो Samsung 653L 3 Star Frost Free Side by Side Refrigerator (RS76CG8003S9HL) एक शानदार विकल्प है। Refined Inox फिनिश, फिंगरप्रिंट-रेसिस्टेंट प्रीमियम बॉडी और 2-डोर अलमारी जैसे डिजाइन के साथ आने वाला यह फ्रिज आपकी किचन को बेहद एलिगेंट और आधुनिक लुक देता है। Amazon Great Indian Festival सेल में इस पर 29% की सीधी छूट के साथ इसकी ₹1,13,000 एमआरपी घटकर ₹79,990 रह गई है। इसके साथ ही ₹3,000 का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI का फायदा भी उठाया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Convertible 5-in-1 मोड्स
विशाल 653L स्टोरेज
डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर
Power Cool और Power Freeze
क्यों खोजें विकल्प
वाटर/आइस डिस्पेंसर का न होना
रखने के लिए किचन में ज्यादा जगह की आवश्यकता
Q1. Side by Side Refrigerator खरीदने के मुख्य फायदे क्या हैं?
उत्तर: साइड-बाय-साइड फ्रिज में अलमारी की तरह दो दरवाजे होते हैं, जिससे सामान रखना और निकालना बेहद आसान हो जाता है। इनमें 500 से 650 लीटर तक की बड़ी कैपेसिटी, एडवांस फ्रॉस्ट-फ्री कूलिंग, कनवर्टिबल मोड्स और स्मार्ट AI फीचर्स मिलते हैं जो बड़े परिवारों के लिए बहुत उपयोगी हैं।
Q2. Amazon Sale में Side by Side Refrigerator खरीदने पर कितनी बचत हो सकती है?
उत्तर: अमेजन सेल्स के दौरान Samsung, LG, Haier और Godrej जैसे टॉप ब्रांड्स के साइड-बाय-साइड फ्रिज पर 30% से 45% तक का सीधा डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा, ₹2,000 से ₹3,000 का एक्स्ट्रा कूपन, बैंक कार्ड डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI के जरिए अतिरिक्त बचत की जा सकती है।
Q3. क्या इन बड़े फ्रिज को छोटे या सामान्य किचन में रखा जा सकता है?
उत्तर: साइड-बाय-साइड फ्रिज की चौड़ाई आमतौर पर 90 सेमी (लगभग 3 फीट) और गहराई 70-75 सेमी होती है। इसलिए इसे खरीदने से पहले अपने किचन या डाइनिंग एरिया का साइज और एंट्री डोर (दरवाजे) की चौड़ाई जरूर नाप लें ताकि डिलीवरी और इंस्टॉलेशन में आसानी हो।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।