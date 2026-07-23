Budget & Savings बर्फ जमने के झंझट से हमेशा के लिए छुट्टी! Amazon पर सस्ते मिल रहे हैं ये दमदार Side by Side रेफ्रिजरेट
अमेजन पर साइड-बाय-साइड फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर भारी छूट के साथ मिल रहे हैं, जिससे बर्फ जमने के झंझट से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। कम कीमत में बेहतरीन स्पेस और एडवांस फीचर्स वाले ये फ्रिज आपके किचन के लिए बेस्ट ऑप्शन हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
यदि आप अपने पुराने और छोटे फ्रिज से परेशान हो चुके हैं और घर के लिए एक बड़ा, आधुनिक और दमदार रेफ्रिजरेटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए बिल्कुल सही मौका है। वर्तमान में ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर 2-डोर साइड-बाय-साइड फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर भारी डिस्काउंट और आकर्षक ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं।
बर्फ जमने के झंझट से मिलेगी हमेशा के लिए छुट्टी
इन रेफ्रिजरेटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें फ्रॉस्ट-फ्री टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे फ्रिज में बर्फ जमने का झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।
आधुनिक फीचर्स और शानदार स्टोरेज
इसके अलावा, इनमें आपको अत्यधिक स्टोरेज स्पेस, डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर और स्मार्ट वाई-फाई कनेक्टिविटी जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं, जो बिजली की कम खपत के साथ बेहतरीन कूलिंग प्रदान करते हैं। बड़े परिवारों के लिए ये फ्रिज बेहद सुविधाजनक और परफेक्ट माने जाते हैं। सीमित समय के लिए चल रही इन डील्स और बैंक ऑफर्स का लाभ उठाकर आप मनपसंद ब्रांड के प्रीमियम फ्रिज को काफी किफायती कीमत में अपना बना सकते हैं।
1. CANDY Smart Choice 602 L Frost Free Side by Side Refrigerator with 100% Convertible Technology, Digital Control Panel and Magic Convertible Cooling 2-door (GE Black, CSS6600KS)
Candy Smart Choice 602 L Refrigerator बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन और स्टाइलिश विकल्प है। यह 100% कंवर्टिबल टेक्नोलॉजी और डिजिटल कंट्रोल पैनल के साथ आता है, जो आपकी जरूरत के अनुसार स्पेस को मैनेज करने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता
कंवर्टिबल स्पेस
फ्रॉस्ट-फ्री तकनीक
शानदार कूलिंग और वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा आकार
अधिक बिजली की खपत
2. Midea 560 L Side by Side Refrigerator, Inverter Compressor, Multi Air Flow Cooling, Water Dispenser (MDRS704FGF46 Frost Free, Energy Efficient, Large Capacity, Bru-Steel Finish)
Midea 560 L Refrigerator बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह ब्रू-स्टील फिनिश और बिल्ट-इन वॉटर डिस्पेंसर के साथ आता है, जो आपके किचन को मॉडर्न लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता
वॉटर डिस्पेंसर
इन्वर्टर कंप्रेसर
मल्टी एयर फ्लो
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा साइड-बाय-साइड डिज़ाइन
अधिक बिजली की खपत
3. Samsung 653 L, 2 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side Refrigerator (RS76CG80X0S9HL, Silver, Refined Inox)
Samsung 653 L Refrigerator बड़े परिवारों के लिए एक प्रीमियम और स्पेसियस विकल्प है। यह कंवर्टिबल 5-इन-1 डिजिटल इन्वर्टर तकनीक और रिफाइंड इनॉक्स फिनिश के साथ आता है, जो आपके किचन को एक मॉडर्न और एलिगेंट लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता
कंवर्टिबल 5-इन-1
डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर
ट्विन कूलिंग प्लस
क्यों खोजें विकल्प
किचन में पर्याप्त जगह होनी चाहिए
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
4. Midea 563 L Inverter Compressor with Multi Air Flow Cooling, Digital Display, Side by Side Refrigerator (MDRS710FGF46, Portable Ice Maker, Frost Free, Bru-Steel Finish)
Midea 563 L Refrigerator बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन और स्पेसियस विकल्प है। यह ब्रू-स्टील फिनिश और पोर्टेबल आइस मेकर के साथ आता है, जो आपके किचन को मॉडर्न लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता
इन्वर्टर कंप्रेसर
मल्टी एयर फ्लो
पोर्टेबल आइस मेकर
क्यों खोजें विकल्प
किचन में उचित जगह की आवश्यकता
वाई-फाई या स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसे एडवांस फीचर्स का अभाव
5. Godrej 600L 3Star 5 Years Comprehensive Warranty Smart Convertible Zones | Toughened Glass Door | Side by Side Refrigerator (2025 Model, RS EONVELVET 646C RIT SM BL, Storm Blue)
Godrej 600L Refrigerator बड़े परिवारों के लिए एक स्टाइलिश और मजबूत विकल्प है। यह स्टॉर्म ब्लू कलर में टफेंड ग्लास डोर और स्मार्ट कंवर्टिबल जोन के साथ आता है, जो आपके किचन की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता
स्मार्ट कंवर्टिबल जोन
5 साल की वारंटी
AI-पावर्ड फ्रेशनेस
क्यों खोजें विकल्प
किचन में पर्याप्त जगह की जरूरत
ड़े साइज के कारण बिजली की खपत मध्यम से अधिक
1. फ्रिज में 3 स्टार का क्या मतलब है?
- फ्रिज पर दिए जाने स्टार रेटिंग का मतलब उसकी बिजली की बचत से होता है। यह रेटिंग BEE द्वारा दी जाती है।
- 3 स्टार का मतलब है कि यह फ्रिज बिजली की खपत के मामले में मध्यम है।
- यह 1-स्टार या बिना रेटिंग वाले पुराने फ्रिज के मुकाबले कम बिजली खर्च करता है, लेकिन 4 या 5-स्टार फ्रिज के मुकाबले थोड़ी अधिक बिजली ले सकता है।
2. कम बिजली खर्च करने वाला फ्रिज कौन सा है?
कम बिजली खर्च करने के मामले में सबसे अच्छे विकल्प ये हैं:
इन्वर्टर कंप्रेसर वाले फ्रिज : आजकल आने वाले लगभग सभी ब्रांड्स (जैसे Samsung, LG, Godrej आदि) के इन्वर्टर मॉडल बिजली की बहुत कम खपत करते हैं क्योंकि ये जरूरत के हिसाब से अपनी स्पीड कम-ज्यादा करते हैं।
उच्च स्टार रेटिंग (4 या 5 स्टार): यदि आप सबसे कम बिजली बिल चाहते हैं, तो 5-स्टार रेटिंग वाला फ्रिज सबसे बेहतर होता है।
3. सबसे अच्छा फ्रिज कौन सी कंपनी का है?
भारत में ग्राहकों के बीच अपनी बेहतरीन कूलिंग, ड्यूरेबिलिटी (मजबूती) और बेहतरीन आफ्टर-सेल्स सर्विस के लिए ये कंपनियां सबसे अच्छी मानी जाती हैं:
एलजी : अपनी बेहतरीन कूलिंग और लंबी चलने वाली मोटर के लिए जानी जाती है।
सैमसंग : स्मार्ट फीचर्स, आकर्षक डिजाइन और कंवर्टिबल टेक्नोलॉजी के लिए बेस्ट है।
वर्लपूल : बेहतरीन आइस-मेकिंग और बजट-फ्रेंडली दमदार फ्रिज के लिए लोकप्रिय है।
गोदरेज : भारतीय जरूरतों के अनुसार मजबूत और भरोसेमंद होम अप्लायंसेज बनाती है।
4. सबसे सस्ता डबल डोर फ्रिज कौन सा है?
बाज़ार में सबसे सस्ते डबल डोर फ्रिज आमतौर पर 236 लीटर से 253 लीटर की क्षमता वाले होते हैं।
प्रमुख ब्रांड्स: Whirlpool, Haier, Godrej और Samsung के बेसिक डबल डोर फ्रिज भारतीय बाजार में सबसे किफायती रेंज में उपलब्ध हैं।
इनकी शुरुआती कीमत आमतौर पर 23,000 रुपये से 26,000 रुपये के आसपास शुरू होती है (त्योहारी सीजन या अमेजन/फ्लिपकार्ट सेल के दौरान यह कीमत डिस्काउंट के बाद और कम भी मिल सकती है)।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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