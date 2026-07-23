अमेजन पर साइड-बाय-साइड फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर भारी छूट के साथ मिल रहे हैं, जिससे बर्फ जमने के झंझट से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। कम कीमत में बेहतरीन स्पेस और एडवांस फीचर्स वाले ये फ्रिज आपके किचन के लिए बेस्ट ऑप्शन हैं।

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यदि आप अपने पुराने और छोटे फ्रिज से परेशान हो चुके हैं और घर के लिए एक बड़ा, आधुनिक और दमदार रेफ्रिजरेटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए बिल्कुल सही मौका है। वर्तमान में ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर 2-डोर साइड-बाय-साइड फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर भारी डिस्काउंट और आकर्षक ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं।

बर्फ जमने के झंझट से मिलेगी हमेशा के लिए छुट्टी इन रेफ्रिजरेटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें फ्रॉस्ट-फ्री टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे फ्रिज में बर्फ जमने का झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।

आधुनिक फीचर्स और शानदार स्टोरेज इसके अलावा, इनमें आपको अत्यधिक स्टोरेज स्पेस, डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर और स्मार्ट वाई-फाई कनेक्टिविटी जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं, जो बिजली की कम खपत के साथ बेहतरीन कूलिंग प्रदान करते हैं। बड़े परिवारों के लिए ये फ्रिज बेहद सुविधाजनक और परफेक्ट माने जाते हैं। सीमित समय के लिए चल रही इन डील्स और बैंक ऑफर्स का लाभ उठाकर आप मनपसंद ब्रांड के प्रीमियम फ्रिज को काफी किफायती कीमत में अपना बना सकते हैं।

Candy Smart Choice 602 L Refrigerator बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन और स्टाइलिश विकल्प है। यह 100% कंवर्टिबल टेक्नोलॉजी और डिजिटल कंट्रोल पैनल के साथ आता है, जो आपकी जरूरत के अनुसार स्पेस को मैनेज करने में मदद करता है।

Specifications कंप्रेसर इन्वर्टर कंप्रेसर सेल्फ टाइप टफेंड ग्लास शेल्व्स वारंटी 1 साल कंप्रीहेंसिव और 10 साल कंप्रेसर वारंटी क्षमता 602 लीटर क्यों खरीदें बड़ी क्षमता कंवर्टिबल स्पेस फ्रॉस्ट-फ्री तकनीक शानदार कूलिंग और वारंटी क्यों खोजें विकल्प बड़ा आकार अधिक बिजली की खपत

Midea 560 L Refrigerator बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह ब्रू-स्टील फिनिश और बिल्ट-इन वॉटर डिस्पेंसर के साथ आता है, जो आपके किचन को मॉडर्न लुक देता है।

Specifications क्षमता 560 लीटर डाइमेंशंस 176.5 x 70.6 x 89.7 सेमी (H x D x W) वारंटी 1 साल कंप्रीहेंसिव और 10 साल कंप्रेसर वारंटी डिफ्रॉस्ट टाइप फ्रॉस्ट-फ्री क्यों खरीदें बड़ी क्षमता वॉटर डिस्पेंसर इन्वर्टर कंप्रेसर मल्टी एयर फ्लो क्यों खोजें विकल्प बड़ा साइड-बाय-साइड डिज़ाइन अधिक बिजली की खपत

Samsung 653 L Refrigerator बड़े परिवारों के लिए एक प्रीमियम और स्पेसियस विकल्प है। यह कंवर्टिबल 5-इन-1 डिजिटल इन्वर्टर तकनीक और रिफाइंड इनॉक्स फिनिश के साथ आता है, जो आपके किचन को एक मॉडर्न और एलिगेंट लुक देता है।

Specifications डाइमेंशंस 71.6D x 91.2W x 178H सेमी वारंटी 1 साल कंप्रीहेंसिव और 10 साल कंप्रेसर वारंटी डिफ्रॉस्ट टाइप फ्रॉस्ट-फ्री क्षमता 653 लीटर क्यों खरीदें बड़ी क्षमता कंवर्टिबल 5-इन-1 डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर ट्विन कूलिंग प्लस क्यों खोजें विकल्प किचन में पर्याप्त जगह होनी चाहिए 2-स्टार एनर्जी रेटिंग

Midea 563 L Refrigerator बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन और स्पेसियस विकल्प है। यह ब्रू-स्टील फिनिश और पोर्टेबल आइस मेकर के साथ आता है, जो आपके किचन को मॉडर्न लुक देता है।

Specifications डिफ्रॉस्ट टाइप फ्रॉस्ट-फ्री डाइमेंशंस 70.6D x 89.7W x 176.5H सेमी वारंटी 1 साल कंप्रीहेंसिव और 10 साल कंप्रेसर वारंटी क्षमता (Capacity) 563 लीटर क्यों खरीदें बड़ी क्षमता इन्वर्टर कंप्रेसर मल्टी एयर फ्लो पोर्टेबल आइस मेकर क्यों खोजें विकल्प किचन में उचित जगह की आवश्यकता वाई-फाई या स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसे एडवांस फीचर्स का अभाव

Godrej 600L Refrigerator बड़े परिवारों के लिए एक स्टाइलिश और मजबूत विकल्प है। यह स्टॉर्म ब्लू कलर में टफेंड ग्लास डोर और स्मार्ट कंवर्टिबल जोन के साथ आता है, जो आपके किचन की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है।

Specifications डाइमेंशंस 73D x 91W x 177H सेमी वारंटी 5 साल कॉम्प्रिहेंसिव और इन्वर्टर कंप्रेसर वारंटी डिफ्रॉस्ट टाइप फ्रॉस्ट-फ्री क्षमता 600 लीटर क्यों खरीदें बड़ी क्षमता स्मार्ट कंवर्टिबल जोन 5 साल की वारंटी AI-पावर्ड फ्रेशनेस क्यों खोजें विकल्प किचन में पर्याप्त जगह की जरूरत ड़े साइज के कारण बिजली की खपत मध्यम से अधिक

1. फ्रिज में 3 स्टार का क्या मतलब है? फ्रिज पर दिए जाने स्टार रेटिंग का मतलब उसकी बिजली की बचत से होता है। यह रेटिंग BEE द्वारा दी जाती है।

3 स्टार का मतलब है कि यह फ्रिज बिजली की खपत के मामले में मध्यम है।

यह 1-स्टार या बिना रेटिंग वाले पुराने फ्रिज के मुकाबले कम बिजली खर्च करता है, लेकिन 4 या 5-स्टार फ्रिज के मुकाबले थोड़ी अधिक बिजली ले सकता है। 2. कम बिजली खर्च करने वाला फ्रिज कौन सा है? कम बिजली खर्च करने के मामले में सबसे अच्छे विकल्प ये हैं:

इन्वर्टर कंप्रेसर वाले फ्रिज : आजकल आने वाले लगभग सभी ब्रांड्स (जैसे Samsung, LG, Godrej आदि) के इन्वर्टर मॉडल बिजली की बहुत कम खपत करते हैं क्योंकि ये जरूरत के हिसाब से अपनी स्पीड कम-ज्यादा करते हैं।

उच्च स्टार रेटिंग (4 या 5 स्टार): यदि आप सबसे कम बिजली बिल चाहते हैं, तो 5-स्टार रेटिंग वाला फ्रिज सबसे बेहतर होता है।

3. सबसे अच्छा फ्रिज कौन सी कंपनी का है? भारत में ग्राहकों के बीच अपनी बेहतरीन कूलिंग, ड्यूरेबिलिटी (मजबूती) और बेहतरीन आफ्टर-सेल्स सर्विस के लिए ये कंपनियां सबसे अच्छी मानी जाती हैं:

एलजी : अपनी बेहतरीन कूलिंग और लंबी चलने वाली मोटर के लिए जानी जाती है।

सैमसंग : स्मार्ट फीचर्स, आकर्षक डिजाइन और कंवर्टिबल टेक्नोलॉजी के लिए बेस्ट है।

वर्लपूल : बेहतरीन आइस-मेकिंग और बजट-फ्रेंडली दमदार फ्रिज के लिए लोकप्रिय है।

गोदरेज : भारतीय जरूरतों के अनुसार मजबूत और भरोसेमंद होम अप्लायंसेज बनाती है।

4. सबसे सस्ता डबल डोर फ्रिज कौन सा है? बाज़ार में सबसे सस्ते डबल डोर फ्रिज आमतौर पर 236 लीटर से 253 लीटर की क्षमता वाले होते हैं।

प्रमुख ब्रांड्स: Whirlpool, Haier, Godrej और Samsung के बेसिक डबल डोर फ्रिज भारतीय बाजार में सबसे किफायती रेंज में उपलब्ध हैं।

इनकी शुरुआती कीमत आमतौर पर 23,000 रुपये से 26,000 रुपये के आसपास शुरू होती है (त्योहारी सीजन या अमेजन/फ्लिपकार्ट सेल के दौरान यह कीमत डिस्काउंट के बाद और कम भी मिल सकती है)।

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