शुभमन गिल के माथे पर दिखा अनोखा डिवाइस 'टेंपल', यह छोटू AI गैजेट बताएगा शरीर का स्ट्रेस
शुभमन गिल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रैक्टिस के दौरान जोमैटो फाउंडर दीपिंदर गोयल का AI फिटनेस डिवाइस Temple पहने नजर आए। यह डिवाइस माथे पर लगाया जाता है।
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल इन दिनों अपने खेल के साथ एक खास टेक डिवाइस को लेकर भी चर्चा में हैं। गिल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय टीम के प्रैक्टिस सेशन के दौरान जोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल के AI फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइस Temple को इस्तेमाल करते नजर आए। यह एक खास तरह का वियरेबल डिवाइस है, जिसे कलाई पर पहनने के बजाय माथे पर लगाया जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह शरीर में होने वाले तनाव और दिमाग तक पहुंचने वाले ब्लड फ्लो से जुड़ी जानकारी ट्रैक करने के लिए बनाया गया है।
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29 अक्टूबर को ऑकलैंड में भारतीय टीम के प्रैक्टिस सेशन के दौरान शुभमन गिल के माथे पर यह डिवाइस नजर आया। रिपोर्ट के मुताबिक, गिल ने पूरे ट्रेनिंग सेशन के दौरान Temple पहना हुआ था। इस दौरान वह ईशान किशन और केएल राहुल के साथ नेट्स में बल्लेबाजी करते भी दिखाई दिए।
गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज की तैयारियों के लिए टीम के साथ जुड़े हैं। वह इस दौरान भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर के साथ भी बातचीत करते नजर आए। हालांकि, गिल ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि उन्होंने इस डिवाइस को किसलिए इस्तेमाल किया या क्या यह भारतीय टीम के किसी फिटनेस असेसमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है।
क्या है दीपिंदर गोयल का Temple डिवाइस?
Temple एक AI बेस्ड हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग वियरेबल है, जिसे दीपिंदर गोयल की कंपनी ने तैयार किया है। यह डिवाइस माथे पर आंखों के ठीक ऊपर लगाया जाता है। सामान्य स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड जहां हार्ट रेट, कदमों की संख्या और नींद जैसी चीजें ट्रैक करते हैं, वहीं Temple का फोकस शरीर और दिमाग से जुड़े कुछ अलग तरह के संकेतों को समझना है।
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कंपनी की टेक्नोलॉजी के मुताबिक, यह डिवाइस सेरेब्रल ब्लड फ्लो यानी दिमाग में होने वाले ब्लड फ्लो में बदलाव को ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा यह नर्वस सिस्टम की गतिविधियों और फिजिकल ऐक्टिविटीज के दौरान होने वाले कॉग्निटिव स्ट्रेस से जुड़ी जानकारी भी देने के लिए बनाया गया है।
पीवी सिंधु भी कर चुकी हैं इस्तेमाल
शुभमन गिल पहले भारतीय खिलाड़ी नहीं हैं, जिन्हें इस डिवाइस के साथ देखा गया है। इससे पहले बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु भी Temple पहनकर खेलती नजर आ चुकी हैं। कंपनी का मानना है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी से खिलाड़ियों को कठिन ट्रेनिंग और शारीरिक मेहनत के दौरान अपने शरीर की प्रतिक्रिया समझने में मदद मिल सकती है।
85 हजार रुपये है संभावित कीमत
Temple की शुरुआती कीमत करीब 85,000 रुपये बताई जा रही है। हालांकि, यह कीमत शुरुआती एक्सेस इनवाइट में सामने आई है और कंपनी ने इसे आधिकारिक तौर पर कन्फर्म नहीं किया है। इसमें लाइफटाइम सब्सक्रिप्शन शामिल होने की बात भी कही गई है। इसकी प्री-ऑर्डर बुकिंग 1 नवंबर, 2026 से शुरू होने की जानकारी है।
फिलहाल यह डिवाइस बड़े पैमाने पर मार्केट में उपलब्ध नहीं है। कंपनी पहले सीमित संख्या में डिवाइस तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। खास बात है कि Temple को मेडिकल बीमारी की पहचान करने वाला टूल नहीं, बल्कि वेलनेस और रिसर्च के उद्देश्य से बनाया गया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में एथलीट्स के बीच इस तरह की टेक्नोलॉजी कितनी पसंद की जाती है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।