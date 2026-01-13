140 साल लंबे यू्ट्यूब वीडियो ने सबको किया हैरान, व्यू 25 लाख के पार, डिस्क्रिप्शन भी डराने वाला

संक्षेप: इस वीडियो की लंबाई 140 साल जितनी है। @ShinyWR नाम के चैनल पर यह वीडिओ 5 जनवरी 2026 को अपलोड हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि इस वीजियो को करीब 2.5 मिलियन (25 लाख) से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इस पर 32 हजार से ज्यादा कॉमेंट भी हैं।

एक यूट्यूब वीडियो दुनियाभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह कोई आम वीडियो नहीं है। इस वीडियो की लंबाई 140 साल जितनी है। @ShinyWR नाम के चैनल पर यह वीडिओ 5 जनवरी 2026 को अपलोड हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि इस वीडियो को 2.5 मिलियन (25 लाख) से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इस पर 32 हजार से ज्यादा कॉमेंट भी हैं। इसे करीब 2 लाख लोगों ने लाइक भी किया है। वीडियो में कोई विजुअल या ऑडियो नहीं है।

'आओ, मुझसे नर्क में मिलो' वीडियो के थंब पर इसका ड्यूरेशन 140 साल दिख रहा है, लेकिन प्ले बटन पर क्लिक करते ही यह 12 घंटे का हो जाता है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी अजीब और डराने वाला है। यह अरबी सिंबल्स में लिखा गया है, जिसका ट्रांसलेट करने पर मतलब 'आओ, मुझसे नर्क में मिलो' (Come, meet me in hell) है। वीडियो के स्क्रीनशॉट अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए, जिससे लाखों लोग कन्फ्यूज हो गए और इस पर बहस तक छिड़ गई।

उत्तर कोरिया से होता है ऑपरेट वीडियो के ओरिजिन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना ​​है कि यह यूट्यूब का एक टेस्ट पेज है या किसी ऑल्टर्नेट रिएलिटी गेम (एआरजी) का हिस्सा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि यह उत्तर कोरिया से ऑपरेट होता है और इसने 31 जुलाई, 2023 को यूट्यूब जॉइन किया था। इस चैनल पर और भी लंबे वीडियो हैं, जिनमें एक 294 घंटे का वीडियो और एक 300 घंटे का स्ट्रीम शामिल है। एक यूजर ने थ्रेड्स पर लिखा, 'मुझे लगता है कि यह यूट्यूब का एक टेस्टिंग चैनल है, जो अजीब आवाजों वाले चैनल जैसा है।'