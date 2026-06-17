Jio, Airtel, Vi यूजर्स को बड़ा झटका: नहीं सस्ते होने वाले हैं Voice और SMS मोबाइल रिचार्ज प्लान, कंपनियों ने खड़े किए हाथ

काम की बात: Jio, Airtel, Vi यूजर्स को बड़ा झटका: नहीं सस्ते होने वाले हैं Voice और SMS मोबाइल रिचार्ज प्लान, कंपनियों ने खड़े किए हाथ
TRAI सस्ते Voice और SMS-Only रिचार्ज प्लान लाना चाहता है, लेकिन Jio, Airtel और Vodafone Idea ने इसका विरोध किया है। कंपनियों का कहना है कि मौजूदा 4G और 5G नेटवर्क की तकनीक को देखते हुए ऐसे प्लान लागू करना आसान नहीं है।
देश में करोड़ों मोबाइल यूजर्स ऐसे हैं जो फोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉलिंग और SMS के लिए करते हैं। ऐसे यूजर्स लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें ऐसे रिचार्ज प्लान मिलें जिनमें सिर्फ कॉल और SMS की सुविधा हो और अनावश्यक डेटा के लिए पैसे न देने पड़ें। इसी जरूरत को देखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने हाल ही में सस्ते Voice और SMS-Only प्लान का प्रस्ताव रखा था। लेकिन Reliance Jio, Bharti Airtel और Vodafone Idea (Vi) ने TRAI के इस प्रस्ताव का विरोध किया है। कंपनियों का कहना है कि मौजूदा 4G और 5G नेटवर्क की तकनीक को देखते हुए ऐसे प्लान लागू करना आसान नहीं है। साथ ही कंपनियों का मानना है कि ऐसा करना से साइबर क्राइम बढ़ेगा।
सरकार क्या चाहती है टेलिकॉम कंपनियों से
TRAI चाहता है कि टेलीकॉम कंपनियां ऐसे रिचार्ज प्लान भी उपलब्ध कराएं जिनमें सिर्फ Voice Calling और SMS की सुविधा हो। खास बात यह है कि ये प्लान डेटा वाले प्लान की तुलना में सस्ते होने चाहिए, ताकि उन लोगों को फायदा मिल सके जिन्हें इंटरनेट की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ सालों में ज्यादातर रिचार्ज प्लान कॉलिंग, SMS और डेटा को एक साथ जोड़कर बेचे जा रहे हैं। इससे उन लोगों को भी डेटा के लिए पे करना पड़ता है जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते।
Jio, Airtel, Vi इसलिए पर कर रही विरोध
Reliance Jio का कहना है कि आज के 4G और 5G नेटवर्क पूरी तरह IP आधारित हैं। यानी वॉयस कॉल भी डेटा नेटवर्क के जरिए ही काम करती है। Airtel का मानना है कि भारत का डिजिटल इकोसिस्टम तेजी से डेटा बेस्ड हो रहा है। सरकार की कई डिजिटल सेवाएं, ऑनलाइन पेमेंट, सरकारी योजनाएं और अन्य सुविधाएं इंटरनेट पर निर्भर हैं। Vodafone Idea (Vi) ने कहा कि अगर डेटा को प्लान से हटा दिया जाता है तो कई ग्राहकों को अनजाने में अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। स्मार्टफोन में बैकग्राउंड अपडेट, OTP सेवाएं और कुछ ऐप्स अपने आप डेटा इस्तेमाल करते हैं।
कंपनियों ने साइबर फ्रॉड का भी मुद्दा उठाया
टेलीकॉम कंपनियों का यह भी कहना है कि बहुत सस्ते और कम अवधि वाले Voice-SMS प्लान साइबर अपराधियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। उनका तर्क है कि ऐसे प्लान के जरिए फर्जी सिम लेना आसान हो सकता है, जिससे स्पैम कॉल और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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