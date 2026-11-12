Instagram पर छाया Sheru Bhai का जलवा! आखिर कौन है ये शेर, Gemini और ChatGPT से ऐसे बनाएं अपनी फोटो

इन्स्टाग्राम पर इन दिनों Sheru Bhai एआई फोटो एडिटिंग का ट्रेंड चर्चा में है। आखिर कौन है Sheru Bhai और कैसे बना यह शेर सोशल मीडिया का नया स्टार? जानें गूगल जैमिनी और ChatGPT की मदद से Sheru Bhai के साथ अपनी फोटो बनाने का आसान तरीका और कॉपी-पेस्ट AI Prompt।

Instagram खोलते ही अगर आपको सफेद सूट पहने, गले में मोटी गोल्डन चेन डाले और शेर जैसे चेहरे वाला कोई किरदार दिखाई दे रहा है, तो मुमकिन है कि आप Sheru Bhai ट्रेंड से गुजर रहे हों। इन दिनों सोशल मीडिया पर इस किरदार के साथ फोटो और वीडियो बनाने का चलन देखने को मिल रहा है। कोई Sheru Bhai के साथ दोस्त की तरह खड़ा नजर आ रहा है, तो कोई उसके साथ किसी आलीशान जगह पर फोटो खिंचवाता दिख रहा है। इस किरदार का अंदाज भी काफी अलग है। कभी यह बिजनेसमैन की तरह दिखाई देता है, तो कभी किसी फिल्मी हीरो की तरह शानदार एंट्री मारता है।

इस ट्रेंड की खास बात यह है कि इसके लिए आपको किसी महंगे कैमरे या फोटो एडिटर की जरूरत नहीं है। अपनी एक साफ तस्वीर और AI टूल की मदद से आप भी इस तरह की फोटो तैयार कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि Sheru Bhai कौन है और इसके साथ अपनी फोटो कैसे बनाएं, तो यहां पूरा तरीका समझिए।

Sheru Bhai कोई असली इंसान नहीं, ऐसा नजर आता है शेरू भाई इसके कुछ वर्जन में सफेद रंग का शेर नजर आता है, जबकि कुछ में सुनहरी अयाल वाला शेर दिखाई देता है। इसके साथ सफेद या क्रीम रंग का महंगा सूट, काला चश्मा, गोल्डन चेन और हाथ में महंगी घड़ी जैसे स्टाइल भी देखने को मिलते हैं। कई AI फोटो में Sheru Bhai को किसी आलीशान होटल, महंगी कार या बड़े घर के सामने दिखाया जाता है। वहीं कुछ तस्वीरों में यह किरदार किसी आम इंसान के साथ खड़ा नजर आता है, जैसे दोनों पुराने दोस्त हों। यही अलग अंदाज इस ट्रेंड को बाकी AI फोटो से अलग बनाता है।

Sheru Bhai के साथ अपनी फोटो कैसे बनाएं? अगर आप भी Instagram पर Sheru Bhai के साथ अपनी फोटो शेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए गूगल जैमिनी या ChatGPT जैसे AI इमेज टूल की मदद ले सकते हैं। आपको बस अपनी एक साफ तस्वीर अपलोड करनी होगी और उसके साथ सही Prompt देना होगा। इसके लिए ये आसान स्टेप्स फॉलो करें:

Step 1: सबसे पहले अपने फोन में Google Gemini या ChatGPT खोलें।

Step 2: ऐसा ऑप्शन चुनें जो फोटो अपलोड करके AI इमेज बनाने या एडिट करने की सुविधा देता हो।

Step 3: अब अपनी एक साफ फोटो अपलोड करें। कोशिश करें कि तस्वीर में आपका चेहरा साफ दिखाई दे।

Step 4: इसके बाद नीचे दिया गया Sheru Bhai AI Photo Editing Prompt कॉपी करें।

Step 5: इस Prompt को AI टूल में पेस्ट करके भेज दें।

Step 6: AI आपकी दी गई फोटो के आधार पर Sheru Bhai के साथ नई तस्वीर बनाने की कोशिश करेगा।

Step 7: फोटो तैयार होने के बाद उसे देखें। अगर चेहरा या किरदार ठीक नहीं दिख रहा है, तो Prompt में बदलाव करके दोबारा तस्वीर बनवा सकते हैं।

ध्यान रखें कि अलग-अलग AI टूल में तस्वीर का रिजल्ट अलग हो सकता है। कई बार AI चेहरे या कपड़ों में बदलाव भी कर सकता है, इसलिए फोटो तैयार होने के बाद उसे जरूर चेक कर लें।

Sheru Bhai AI Photo Editing Prompt यहां से करें कॉपी अगर आप भी अपनी फोटो को Sheru Bhai के साथ तैयार करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए Prompt का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अपनी फोटो के साथ AI टूल में डालें:

AI Photo Editing Prompt 1: Create an ultra-realistic cinematic photograph of me standing next to Sheru Bhai, a fictional majestic white lion-headed character with a thick, beautiful mane and a stylish human-like body. Sheru Bhai is wearing a premium white three-piece luxury suit, black sunglasses, a heavy golden chain and an elegant gold wristwatch. He should look confident and friendly, like a wealthy businessman. Use my uploaded photo as the reference for my appearance. Keep my face, hairstyle, skin tone and recognizable facial features as close to the original photo as possible. Do not unnecessarily change my identity or body proportions.

Show both of us standing together like close friends. Sheru Bhai should naturally place one hand on my shoulder. Use a luxury hotel entrance as the background, with a premium car, warm cinematic lighting and realistic shadows. Make the final image look like a professional DSLR photograph with natural details and realistic textures. Avoid cartoon effects, distorted faces, extra fingers and unnatural body proportions.

AI Photo Editing Prompt 2: Create an ultra-realistic cinematic photo of me standing beside Sheru Bhai, a majestic white lion-headed character wearing a premium white suit, black sunglasses and a golden chain. We are standing next to a luxury black sports car outside a five-star hotel. Keep my face and identity exactly as in the uploaded reference photo. Sheru Bhai should look confident and stylish. Make it look like a real professional celebrity photoshoot, with natural lighting and realistic details.