तपती गर्मी में रहें कूल, आ गया शुद्ध हवा देने वाला भारत का पहला विंडो AC; कीमत 34,490 रुपये से शुरू

Mar 26, 2026 02:32 pm IST

चिलचिलाती गर्मी में कूल रहने के लिए AC खरीदने का प्लान है, तो SHARP का नया मॉडल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। शार्प ने भारत में विंडो एयर कंडीशनर की एक नई रेंज लॉन्च की है। इस रेंज में देश का पहला ऐसा विंडो AC भी शामिल है जिसमें Active Air Purification की सुविधा है।

चिलचिलाती गर्मी में कूल रहने के लिए AC (Air Conditioners) खरीदने का प्लान है, तो SHARP का नया मॉडल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। शार्प ने भारत में विंडो एयर कंडीशनर की एक नई रेंज लॉन्च की है। इस रेंज में देश का पहला ऐसा विंडो AC भी शामिल है जिसमें एक्टिव एयर प्यूरिफिकेशन (Active Air Purification) की सुविधा है, जो इसकी पेटेंटेड Plasmacluster टेक्नोलॉजी पर आधारित है। हवा में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन छोड़कर, यह टेक्नोलॉजी बेहतरीन कूलिंग बनाए रखते हुए बैक्टीरिया, एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों और बदबू को कम करने में मदद करती है। इस नई लाइनअप में Ryohu (इन्वर्टर) और Ryohu-FS (फिक्स्ड-स्पीड) मॉडल शामिल हैं, जो कई अलग-अलग कैपेसिटी और स्टार रेटिंग में उपलब्ध हैं। इनका उद्देश्य भारतीय घरों की कूलिंग संबंधी जरूरतों को पूरा करना है। सभी विंडो AC मॉडल 5 साल की पूरी वारंटी के साथ आते हैं।

कंपनी का कहना है कि यह नई रेंज भारतीय गर्मियों के मौसम को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो 52°C तक के तापमान पर भी कूलिंग परफॉर्मेंस देती है। ट्विन रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर, टर्बो मोड और कोआंडा एयरफ्लो जैसी खूबियां कमरे में तेज और एक समान कूलिंग देने के लिए डिजाइन की गई हैं। 4-इन-1 कन्वर्टिबल मोड शामिल होने से यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से कूलिंग कैपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे बिजली की खपत को ऑप्टिमाइज करने में मदद मिलती है। इन्वर्टर और फिक्स्ड-स्पीड, दोनों तरह के मॉडल्स में शार्प ने ड्यूरेबिलिटी और ईजी टू यूज पर भी खास ध्यान दिया है; इसके लिए 100% कॉपर कंडेंसर, एंटी-कोरोशन कोटिंग, कई ऑपरेटिंग मोड्स और ऑटो-रीस्टार्ट फंक्शनैलिटी जैसी खूबियां दी गई हैं। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए जानते हैं…

Ryohu इन्वर्टर विंडो AC सीरीज (टॉप थ्रो): Ryohu इन्वर्टर विंडो AC सीरीज (टॉप थ्रो) 1.45-टन कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है, जिसकी कूलिंग क्षमता 5100W है। यह 3-स्टार और 5-स्टार, दोनों एनर्जी रेटिंग्स में मिलती है। भारतीय गर्मियों के मौसम में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन की गई यह सीरीज, 52°C तक के बाहरी तापमान में भी कूलिंग कर सकती है।

इसमें तेज कूलिंग के लिए ट्विन मोटर टेक्नोलॉजी के साथ-साथ टर्बो मोड भी दिया गया है, जबकि कोआंडा एयरफ्लो और 4-वे ऑटो स्विंग पूरे कमरे में हवा का एक समान वितरण सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। ऑटो, कूल, ड्राई और फैन जैसे कई ऑपरेटिंग मोड यूजर्स को अपनी जरूरतों के हिसाब से परफॉर्मेंस को कस्टमाइज करने की सुविधा देते हैं।

इस रेंज में 4-इन-1 कन्वर्टिबल मोड भी शामिल है, जिससे यूजर्स कूलिंग कैपेसिटी को अलग-अलग लेवल पर एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे एनर्जी की खपत को ऑप्टिमाइज करने में मदद मिलती है। इस्तेमाल के लिहाज से, इन एयर कंडीशनर में आसानी से ऑपरेट करने के लिए टच पैनल एक्रेलिक डिस्प्ले और LED इंडिकेटर दिए गए हैं। साथ ही, इनमें ऑटो-रीस्टार्ट और एनर्जी-सेविंग मोड जैसे फीचर्स भी हैं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल को और भी सुविधाजनक बनाते हैं। कुछ चुनिंदा मॉडल्स में शार्प की प्लाज्माक्लस्टर टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जो बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जेंस और बदबू को कम करने में मदद करती है। इस तरह, यह कूलिंग के साथ-साथ घर के अंदर की हवा की क्वालिटी को भी बेहतर बनाती है।

Ryohu फिक्स्ड-स्पीड विंडो AC सीरीज: Ryohu-FS फिक्स्ड-स्पीड विंडो AC सीरीज 1.41 टन से 1.70 टन तक की क्षमता में उपलब्ध है, जिसकी कूलिंग क्षमता 4950W से 5975W के बीच है, और यह 2-स्टार और 3-star एनर्जी रेटिंग में उपलब्ध है। इस रेंज को भरोसेमंद और हेवी-ड्यूटी कूलिंग परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एकदम सही है।

52°C तक के तापमान में काम करने के लिए डिजाइन की गई यह सीरीज, टर्बो कूलिंग को 18 मीटर तक की लंबी एयर थ्रो के साथ जोड़ती है, जिससे बड़े जगहों में भी असरदार कूलिंग मिलती है। ऑटो, कूल, ड्राई और फैन जैसे कई ऑपरेटिंग मोड, अलग-अलग स्थितियों में इस्तेमाल करने में सुविधा देते हैं।

इस रेंज को टिकाऊपन और लंबे समय तक चलने वाली परफॉर्मेंस पर खास ध्यान देकर डिजाइन किया गया है। इसमें 100% कॉपर कंडेंसर, जंग-रोधी ब्लू फिन कोटिंग और डस्ट फिल्टर शामिल हैं। इसमें पर्यावरण के अनुकूल R32 रेफ्रिजरेंट का भी इस्तेमाल किया गया है और इसे शार्प के 'Japan 7 Shield' फ्रेमवर्क के अनुसार बनाया गया है, जो मुश्किल परिस्थितियों में भी विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सभी मॉडल्स 5 साल की पूरी वारंटी के साथ आते हैं।