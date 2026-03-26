तपती गर्मी में रहें कूल, आ गया शुद्ध हवा देने वाला भारत का पहला विंडो AC; कीमत 34,490 रुपये से शुरू
चिलचिलाती गर्मी में कूल रहने के लिए AC खरीदने का प्लान है, तो SHARP का नया मॉडल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। शार्प ने भारत में विंडो एयर कंडीशनर की एक नई रेंज लॉन्च की है। इस रेंज में देश का पहला ऐसा विंडो AC भी शामिल है जिसमें Active Air Purification की सुविधा है।
चिलचिलाती गर्मी में कूल रहने के लिए AC (Air Conditioners) खरीदने का प्लान है, तो SHARP का नया मॉडल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। शार्प ने भारत में विंडो एयर कंडीशनर की एक नई रेंज लॉन्च की है। इस रेंज में देश का पहला ऐसा विंडो AC भी शामिल है जिसमें एक्टिव एयर प्यूरिफिकेशन (Active Air Purification) की सुविधा है, जो इसकी पेटेंटेड Plasmacluster टेक्नोलॉजी पर आधारित है। हवा में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन छोड़कर, यह टेक्नोलॉजी बेहतरीन कूलिंग बनाए रखते हुए बैक्टीरिया, एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों और बदबू को कम करने में मदद करती है। इस नई लाइनअप में Ryohu (इन्वर्टर) और Ryohu-FS (फिक्स्ड-स्पीड) मॉडल शामिल हैं, जो कई अलग-अलग कैपेसिटी और स्टार रेटिंग में उपलब्ध हैं। इनका उद्देश्य भारतीय घरों की कूलिंग संबंधी जरूरतों को पूरा करना है। सभी विंडो AC मॉडल 5 साल की पूरी वारंटी के साथ आते हैं।
सम्बंधित सुझाव
40% OFF
Carrier 1.5 Ton 5 Star Inverter Window AC (Copper, Turbo mode for Faster Cooling, Energy Saver Mode, Dry Function, Auto Timer and Dust Filter,New star Rating, Estra Gxi -CIW19SC5R36F0, White)
- Carrier 1.5 Ton 5 Star Inverter Window AC (Copper
- Turbo mode for Faster Cooling
- Energy Saver Mode
₹34990₹58190
खरीदिये
28% OFF
Voltas 185V Vertis Elite A 1.5 Ton 5 Star Inverter Window AC |2-in-1 Adjustable mode| Energy Efficient| Anti dust filter with Anti-Microbial coating | Copper Coil| Sleep Mode | Memory Restart| White
- Voltas 185V Vertis Elite A 1.5 Ton 5 Star Inverter Window AC |2-in-1 Adjustable mode| Energy Efficient| Anti dust filter with Anti-Microbial coating | Copper Coil| Sleep Mode | Memory Restart| White
₹35979₹49990
खरीदिये
34% OFF
Voltas 1.5 Ton 3 Star, Inverter Window AC (Copper, 2-in-1 Adjustable Mode, 2023 Model,183V Vertis Pearl, White)
- Voltas 1.5 Ton 3 Star
- Inverter Window AC (Copper
- 2-in-1 Adjustable Mode
₹30500₹45990
खरीदिये
43% OFF
LG 1.5 Ton 5 Star DUAL Inverter Window AC (Copper, Convertible 4-in-1 cooling, 4 Way Air Swing, HD Filter, UW-Q18WUZA, White)
- LG 1.5 Ton 5 Star DUAL Inverter Window AC (Copper
- Convertible 4-in-1 cooling
- 4 Way Air Swing
₹42990₹75990
खरीदिये
कंपनी का कहना है कि यह नई रेंज भारतीय गर्मियों के मौसम को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो 52°C तक के तापमान पर भी कूलिंग परफॉर्मेंस देती है। ट्विन रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर, टर्बो मोड और कोआंडा एयरफ्लो जैसी खूबियां कमरे में तेज और एक समान कूलिंग देने के लिए डिजाइन की गई हैं। 4-इन-1 कन्वर्टिबल मोड शामिल होने से यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से कूलिंग कैपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे बिजली की खपत को ऑप्टिमाइज करने में मदद मिलती है। इन्वर्टर और फिक्स्ड-स्पीड, दोनों तरह के मॉडल्स में शार्प ने ड्यूरेबिलिटी और ईजी टू यूज पर भी खास ध्यान दिया है; इसके लिए 100% कॉपर कंडेंसर, एंटी-कोरोशन कोटिंग, कई ऑपरेटिंग मोड्स और ऑटो-रीस्टार्ट फंक्शनैलिटी जैसी खूबियां दी गई हैं। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए जानते हैं…
Ryohu इन्वर्टर विंडो AC सीरीज (टॉप थ्रो):
Ryohu इन्वर्टर विंडो AC सीरीज (टॉप थ्रो) 1.45-टन कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है, जिसकी कूलिंग क्षमता 5100W है। यह 3-स्टार और 5-स्टार, दोनों एनर्जी रेटिंग्स में मिलती है। भारतीय गर्मियों के मौसम में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन की गई यह सीरीज, 52°C तक के बाहरी तापमान में भी कूलिंग कर सकती है।
इसमें तेज कूलिंग के लिए ट्विन मोटर टेक्नोलॉजी के साथ-साथ टर्बो मोड भी दिया गया है, जबकि कोआंडा एयरफ्लो और 4-वे ऑटो स्विंग पूरे कमरे में हवा का एक समान वितरण सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। ऑटो, कूल, ड्राई और फैन जैसे कई ऑपरेटिंग मोड यूजर्स को अपनी जरूरतों के हिसाब से परफॉर्मेंस को कस्टमाइज करने की सुविधा देते हैं।
सम्बंधित सुझाव
50% OFF
marman® Compatible with Sharp AC Remote Original Model 76B Suitable for 1 | 1.5 | 2 Ton Split and Window Air Conditioner - Match Remote Keys Exactly to Replicate Genuine Remote Function
- marman® Compatible with Sharp AC Remote Original Model 76B Suitable for 1 | 1.5 | 2 Ton Split and Window Air Conditioner - Match Remote Keys Exactly to Replicate Genuine Remote Function
₹399₹799
खरीदिये
68% OFF
AC Remote Compatible with Sharp Split/Window Air Conditioner Remote Control
- AC Remote Compatible with Sharp Split/Window Air Conditioner Remote Control
₹318₹999
खरीदिये
67% OFF
Air Conditioner Remote Compatible with Sharp Split/Window AC Replacement Remote Model AC-76 Easy-to-Use, Reliable Performance (Pack of 1)
- Air Conditioner Remote Compatible with Sharp Split/Window AC Replacement Remote Model AC-76 Easy-to-Use
- Reliable Performance (Pack of 1)
₹399₹1199
खरीदिये
C#: Learn by coding your own project - Gain outstanding experience by coding your first windows app and actively learn 18 thoughtful and clear-cut lessons
- C#: Learn by coding your own project - Gain outstanding experience by coding your first windows app and actively learn 18 thoughtful and clear-cut lessons
₹227.74
खरीदिये
50% OFF
marman® Compatible with Sharp AC Remote Original Model 76A Suitable for 1 | 1.5 | 2 Ton Split and Window Air Conditioner - Match Remote Keys Exactly to Replicate Genuine Remote Function
- marman® Compatible with Sharp AC Remote Original Model 76A Suitable for 1 | 1.5 | 2 Ton Split and Window Air Conditioner - Match Remote Keys Exactly to Replicate Genuine Remote Function
₹399₹799
खरीदिये
इस रेंज में 4-इन-1 कन्वर्टिबल मोड भी शामिल है, जिससे यूजर्स कूलिंग कैपेसिटी को अलग-अलग लेवल पर एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे एनर्जी की खपत को ऑप्टिमाइज करने में मदद मिलती है। इस्तेमाल के लिहाज से, इन एयर कंडीशनर में आसानी से ऑपरेट करने के लिए टच पैनल एक्रेलिक डिस्प्ले और LED इंडिकेटर दिए गए हैं। साथ ही, इनमें ऑटो-रीस्टार्ट और एनर्जी-सेविंग मोड जैसे फीचर्स भी हैं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल को और भी सुविधाजनक बनाते हैं। कुछ चुनिंदा मॉडल्स में शार्प की प्लाज्माक्लस्टर टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जो बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जेंस और बदबू को कम करने में मदद करती है। इस तरह, यह कूलिंग के साथ-साथ घर के अंदर की हवा की क्वालिटी को भी बेहतर बनाती है।
Ryohu फिक्स्ड-स्पीड विंडो AC सीरीज:
Ryohu-FS फिक्स्ड-स्पीड विंडो AC सीरीज 1.41 टन से 1.70 टन तक की क्षमता में उपलब्ध है, जिसकी कूलिंग क्षमता 4950W से 5975W के बीच है, और यह 2-स्टार और 3-star एनर्जी रेटिंग में उपलब्ध है। इस रेंज को भरोसेमंद और हेवी-ड्यूटी कूलिंग परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एकदम सही है।
52°C तक के तापमान में काम करने के लिए डिजाइन की गई यह सीरीज, टर्बो कूलिंग को 18 मीटर तक की लंबी एयर थ्रो के साथ जोड़ती है, जिससे बड़े जगहों में भी असरदार कूलिंग मिलती है। ऑटो, कूल, ड्राई और फैन जैसे कई ऑपरेटिंग मोड, अलग-अलग स्थितियों में इस्तेमाल करने में सुविधा देते हैं।
इस रेंज को टिकाऊपन और लंबे समय तक चलने वाली परफॉर्मेंस पर खास ध्यान देकर डिजाइन किया गया है। इसमें 100% कॉपर कंडेंसर, जंग-रोधी ब्लू फिन कोटिंग और डस्ट फिल्टर शामिल हैं। इसमें पर्यावरण के अनुकूल R32 रेफ्रिजरेंट का भी इस्तेमाल किया गया है और इसे शार्प के 'Japan 7 Shield' फ्रेमवर्क के अनुसार बनाया गया है, जो मुश्किल परिस्थितियों में भी विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सभी मॉडल्स 5 साल की पूरी वारंटी के साथ आते हैं।
कीमत और उपलब्धता
Ryohu FS (फिक्स्ड स्पीड) की कीमत 34,490 रुपये से शुरू होती है और Ryohu (इन्वर्टर) टॉप थ्रो की कीमत 39,990 रुपये से शुरू होती है। दोनों रेंज पर 5 साल की पूरी वारंटी मिलती है और Ryohu (इन्वर्टर) पर कंप्रेसर की 10 साल की वारंटी भी मिलती है। ये मॉडल पूरे भारत में बड़े रिटेल आउटलेट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।