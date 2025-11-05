Hindustan Hindi News
OLED डिस्प्ले और मजबूत बॉडी, धूम मचाने आया स्टाइलिश फोन, पूरे दो दिन चलेगी बैटरी

संक्षेप: Sharp ने अपने नए AQUOS Sense 10 स्मार्टफोन को जापान में लॉन्च कर दिया है। इसमें 6.1-इंच का प्रो IGZO OLED डिस्प्ले है। यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है, जिसके बारे में शार्प का दावा है कि यह पूरी तरह चार्ज होने पर दस घंटे तक रोजाना इस्तेमाल करने पर दो दिन तक चल सकती है।

Wed, 5 Nov 2025 06:13 PM
Sharp ने अपने नए AQUOS Sense 10 स्मार्टफोन को जापान में लॉन्च कर दिया है। यह फोन 13 नवंबर को जापान में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा, इसके बाद ताइवान, इंडोनेशिया और सिंगापुर में लॉन्च किया जाएगा। नया AQUOS Sense 10 स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 प्रोसेसर पर चलता है, जो पिछले स्नैपड्रैगन 7s जेन 2 की तुलना में लगभग 20% बेहतर सीपीयू परफॉर्मेंस, 40% ज्यादा मजबूत जीपीयू आउटपुट और 30% तेज AI प्रोसेसिंग प्रदान करता है। कंपनी का कहना है कि रोजाना 10 घंटे तक इस्तेमाल करने के बाद भी यह दो दिन तक चल सकता है। चलिए एक नजर डालते हैं इसकी कीमत और खासियत पर...

OLED डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें 6.1-इंच का प्रो IGZO OLED डिस्प्ले है जो फुल एचडी प्लस रिजॉल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज तक का वेरिएबल रिफ्रेश रेट और 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस प्रदान करता है। यह एंड्रॉयड 16 पर चलता है और दो कॉन्फिगरेशन - 6GB रैम + 128GB स्टोरेज और 8GB रैम + 256GB स्टोरेज में आता है। फोन स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 प्रोसेसर पर चलता है।

कैमरा और बैटरी भी जबर्दस्त

फोन के पिछले हिस्से पर 50.3 मेगापिक्सेल का स्टैंडर्ड और वाइड-एंगल कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सेल का है। शार्प ने नए AI फीचर्स जोड़े हैं जो कॉल के दौरान इमेज क्वालिटी और वॉयस क्लैरिटी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। फोन में लंबी बैटरी लाइफ मिलती है। दरअसल, यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है, जिसके बारे में शार्प का दावा है कि यह पूरी तरह चार्ज होने पर दस घंटे तक रोजाना इस्तेमाल करने पर दो दिन तक चल सकती है।

मजबूत बिल्ड, पानी भी बेअसर

फोन में मिलने वाले अन्य खास फीचर्स में एनएफसी, फेशियल रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, ब्लूटूथ 5.2, डुअल बॉक्स स्पीकर और आठ नए फोटो स्टाइल फिल्टर शामिल हैं। यह फोन MIL-STD-810H मिलिट्री ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्ड को पूरा करता है और पानी और धूल से सुरक्षित रहने के लिए IPX5, IPX8 और IP6X रेटिंग के साथ आता है।

कीमत, कलर और पहली सेल

जापान में इसकी कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 62,700 येन (करीब 36,200 रुपये) है, जबकि 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 69,300 येन (करीब 40,000 रुपये) है। इसके ऑर्डर 10 नवंबर से शुरू होंगे और शिपिंग 13 नवंबर से शुरू होगी। कंपनी ने AQUOS Sense 10 को छह कलर्स - डेनिम नेवी, खाकी ग्रीन, पेल पिंक, पेल मिंट, फुल ब्लैक और लाइट सिल्वर में लॉन्च किया है। शार्प हर कलर के लिए मैचिंग सिलिकॉन केस भी जारी करेगा। इसके अलावा, जापानी ब्रांड SPINGLE, KOJIMA GENES और BLUE SAKURA द्वारा बनाए गए स्पेशल एडिशन केस भी उपलब्ध हैं, जिनमें डेनिम फैब्रिक से बने मॉडल भी शामिल हैं।

