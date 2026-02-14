ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला 24000mAh पावरबैंक, लैपटॉप भी कर देगा चार्ज, इसमें 300W चार्जिंग सपोर्ट

चार्जिंग सॉल्यूशन्स के लिए पॉपुलर ब्रांड Sharge ने अपने नया पावरबैंक लॉन्च करम दिया है, जिसका नाम Shargeek 300 Power Bank है। इसमें 300W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन समेत अन्य गैजेट्स फटाफट चार्ज हो जाते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इसकी कीमत और खासियत पर...

चार्जिंग सॉल्यूशन्स के लिए पॉपुलर ब्रांड Sharge ने अपने नया पावरबैंक लॉन्च करम दिया है, जिसका नाम Shargeek 300 Power Bank है। नया पावरबैंक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और दमदार स्पेसिफिकेशन्स से लैस है। खास बात यह है कि इसमें ट्रांसपेरेंट बॉडी है, जिससे अंदर के कंपोनेंट्स साफ-साफ दिखते हैं। इसमें चमकने वाली एलईडी लाइट्स भी लगी हैं, जो इसके लुक को और ज्यादा खास बना देती हैं। इसमें स्मार्ट डिस्प्ले भी है, जो बैटरी स्टेटस समेत अन्य चीजों की डिटेल्स दिखाती है। यह एकसाथ तीन डिवाइस चार्ज कर सकता है। इसमें 300W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन समेत अन्य गैजेट्स फटाफट चार्ज हो जाते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इसकी कीमत और खासियत पर...

Shargeek 300 Power Bank की खासियत ट्रांसपेरेंट बॉडी होने के कारण शार्गीक 300 पावरबैंक काफी अट्रैक्टिव लगता है। इसमें 24,000mAh की बड़ी कैपेसिटी है, जो एयरलाइन-सेफ पावरबैंक के लिए सबसे ज्यादा है। इतनी पावर का मतलब है कि यह स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और दूसरी चीजों को बिना वॉल सॉकेट के लंबे समय तक चालू रख सकता है, जिससे यह ट्रैवल, ऑफिस और आउटडोर यूज के लिए बढ़िया है। यह पावरबैं 300W का कुल मैक्सिमम आउटपुट देता है, जो दो USB-C पोर्ट, एक USB-A पोर्ट और एक DC आउटपुट में बंटा हुआ है।

हर USB-C पोर्ट 140W तक पावर दे सकता है, जो कुछ ज्यादा पावर वाले लैपटॉप को भी चार्ज करने के लिए काफी है। वहीं, DC आउटपुट को मॉनिटर, राउटर या अन्य छोटे होम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के साथ आसानी से इस्तेमाल करने के लिए 25W और 140W के बीच ट्यून किया जा सकता है। शार्गीक 300 की एक खास बात इसकी सेमी-ट्रांसपेरेंट बॉडी और RGB एक्सेंट लाइटिंग है, जो इसे ट्रेडिशनल पावरबैंक के मुकाबले फ्यूचरिस्टिक हार्डवेयर जैसा लुक देती है।

इससे आपको अंदर के पार्ट्स और एक बिल्ट-इन स्मार्ट डिस्प्ले की भी झलक मिलती है जो बची हुई बैटरी कैपेसिटी, इनपुट/आउटपुट वॉटेज और टेम्परेचर जैसा जरूरी डेटा दिखाता है। आपको तेज टॉप-अप के लिए 140W तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। शार्गीक 300 अभी किकस्टार्टर पर लॉन्च हुआ है, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग $149 (करीब 13,500 रुपये) है। इसकी डिलीवरी मई 2026 के आसपास होने की उम्मीद है।