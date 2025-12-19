Hindustan Hindi News
Sharge Teases Shargeek 300 Power Bank With 300W Output and 24000mAh Battery
ये रहा पावरबैंक का बाप! 24000mAh की बैटरी और 300W चार्जिंग सपोर्ट, गजब फीचर्स

ये रहा पावरबैंक का बाप! 24000mAh की बैटरी और 300W चार्जिंग सपोर्ट, गजब फीचर्स

संक्षेप:

Sharge ने अपने नए Shargeek 300 पावरबैंक को टीज किया है, जो 300W तक का आउटपुट और 24000mAh की दमदार बैटरी के साथ आता है। यह पावरबैंक गेमिंग लैपटॉप जैसे हैवी डिवाइस को चार्ज कर सकता है।

Dec 19, 2025 05:45 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
पावरबैंक की बात हो तो क्षमता 10000mAh या 20000mAh तक मानी जाती है लेकिन एक्सेसरीज ब्रैंड Sharge ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। कंपनी ने अपने नए 300W पावर बैंक को टीज किया है, जिसे Shargeek 300 नाम दिया गया है। यह पावर बैंक ना सिर्फ अपनी दमदार आउटपुट पावर बल्कि अपने यूनीक डिजाइन की वजह से भी चर्चा में है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं।

नया पावर बैंक कुल मिलाकर 300W तक का आउटपुट देने में सक्षम है। इतनी पावर आमतौर पर पावर बैंक्स में देखने को नहीं मिलती। कंपनी का दावा है कि इससे ऐसे डिवाइस भी चार्ज या पावर किए जा सकते हैं, जिन्हें आम तौर पर पावर बैंक से चलाना मुश्किल होता है, जैसे कि गेमिंग लैपटॉप।

ये भी पढ़ें:साल 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ये ऐप्स, Apple ने कर दिया खुलासा

मिलते हैं कई पावर आउटपुट पोर्ट्स

ज्यादा पावर देने के लिए Sharge ने इसमें एक DC आउटपुट पोर्ट भी दिया है। यह DC पोर्ट अकेले 140W तक की पावर सप्लाई कर सकता है। इसकी मदद से लैपटॉप, गेम कंसोल, मॉनिटर और दूसरे हैवी डिवाइस आराम से चलाए जा सकते हैं। DC पोर्ट के अलावा, इसमें दो USB-C पोर्ट और एक USB-A पोर्ट भी मौजूद है। दोनों USB-C पोर्ट PD 3.1 फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और हर एक से 140W तक, यानी मिलाकर 280W तक की पावर दी जा सकती है।

बैटरी की बात करें तो Shargeek 300 में 24000mAh की बैटरी दी गई है। यह क्षमता कई देशों में फ्लाइट के कैरी-ऑन नियमों की मैक्सिमम लिमिट के करीब है। अच्छी बात यह है कि इस पावर बैंक को खुद भी 140W इनपुट से रिचार्ज किया जा सकता है, जिससे इसे काफी कम समय में फुल चार्ज किया जा सकेगा।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में साल 2025 के बेस्ट स्मार्टफोन! लिस्ट में Samsung, Motorola सब

बेहद खास है पावरबैंक का डिजाइन

Sharge के दूसरे Shargeek प्रोडक्ट्स की तरह, यहां भी डिजाइन पर खास ध्यान दिया गया है। इसकी बॉडी एल्यूमिनियम अलॉय की बनी है, जिसमें सिल्वर-ग्रे फिनिश दी गई है। एक साइड पर सेमी-ट्रांसपेरेंट विंडो है, जिसके पीछे एक कलर डिस्प्ले मौजूद है। यह डिस्प्ले रियल-टाइम में इनपुट-आउटपुट पावर, टेंपरेटर और बची हुई बैटरी जैसी जानकारी दिखाता है। इसके अलावा, इसमें एक RGB लाइट स्ट्रिप भी दी गई है, जो इसे और प्रीमियम लुक देती है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
