ये रहा पावरबैंक का बाप! 24000mAh की बैटरी और 300W चार्जिंग सपोर्ट, गजब फीचर्स
Sharge ने अपने नए Shargeek 300 पावरबैंक को टीज किया है, जो 300W तक का आउटपुट और 24000mAh की दमदार बैटरी के साथ आता है। यह पावरबैंक गेमिंग लैपटॉप जैसे हैवी डिवाइस को चार्ज कर सकता है।
पावरबैंक की बात हो तो क्षमता 10000mAh या 20000mAh तक मानी जाती है लेकिन एक्सेसरीज ब्रैंड Sharge ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। कंपनी ने अपने नए 300W पावर बैंक को टीज किया है, जिसे Shargeek 300 नाम दिया गया है। यह पावर बैंक ना सिर्फ अपनी दमदार आउटपुट पावर बल्कि अपने यूनीक डिजाइन की वजह से भी चर्चा में है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं।
नया पावर बैंक कुल मिलाकर 300W तक का आउटपुट देने में सक्षम है। इतनी पावर आमतौर पर पावर बैंक्स में देखने को नहीं मिलती। कंपनी का दावा है कि इससे ऐसे डिवाइस भी चार्ज या पावर किए जा सकते हैं, जिन्हें आम तौर पर पावर बैंक से चलाना मुश्किल होता है, जैसे कि गेमिंग लैपटॉप।
मिलते हैं कई पावर आउटपुट पोर्ट्स
ज्यादा पावर देने के लिए Sharge ने इसमें एक DC आउटपुट पोर्ट भी दिया है। यह DC पोर्ट अकेले 140W तक की पावर सप्लाई कर सकता है। इसकी मदद से लैपटॉप, गेम कंसोल, मॉनिटर और दूसरे हैवी डिवाइस आराम से चलाए जा सकते हैं। DC पोर्ट के अलावा, इसमें दो USB-C पोर्ट और एक USB-A पोर्ट भी मौजूद है। दोनों USB-C पोर्ट PD 3.1 फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और हर एक से 140W तक, यानी मिलाकर 280W तक की पावर दी जा सकती है।
बैटरी की बात करें तो Shargeek 300 में 24000mAh की बैटरी दी गई है। यह क्षमता कई देशों में फ्लाइट के कैरी-ऑन नियमों की मैक्सिमम लिमिट के करीब है। अच्छी बात यह है कि इस पावर बैंक को खुद भी 140W इनपुट से रिचार्ज किया जा सकता है, जिससे इसे काफी कम समय में फुल चार्ज किया जा सकेगा।
बेहद खास है पावरबैंक का डिजाइन
Sharge के दूसरे Shargeek प्रोडक्ट्स की तरह, यहां भी डिजाइन पर खास ध्यान दिया गया है। इसकी बॉडी एल्यूमिनियम अलॉय की बनी है, जिसमें सिल्वर-ग्रे फिनिश दी गई है। एक साइड पर सेमी-ट्रांसपेरेंट विंडो है, जिसके पीछे एक कलर डिस्प्ले मौजूद है। यह डिस्प्ले रियल-टाइम में इनपुट-आउटपुट पावर, टेंपरेटर और बची हुई बैटरी जैसी जानकारी दिखाता है। इसके अलावा, इसमें एक RGB लाइट स्ट्रिप भी दी गई है, जो इसे और प्रीमियम लुक देती है।
