नए कलर में आया 28 घंटे चलने वाला ईयरबड्स, दिखन में भी धांसू, कीमत पहले जितनी

संक्षेप:

अपने दमदामर साउंड वाले ऑडियो डिवाइस के लिए पॉपुलर सेनहाइजर ने भारत में अपने ACCENTUM Open ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के लिए एक नया सकुरा पिंक कलर ऑप्शन लॉन्च किया है। चलिए एक नजर डालते हैं इसकी कीमत और खासियत पर...

Dec 17, 2025 05:55 pm IST
अपने दमदामर साउंड वाले ऑडियो डिवाइस के लिए पॉपुलर सेनहाइजर ने भारत में अपने ACCENTUM Open ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के लिए एक नया सकुरा पिंक कलर ऑप्शन लॉन्च किया है। यह नया कलर वेरिएंट लाइनअप में पहले से मौजूद ब्लैक और क्रीम कलर वेरिएंट को जॉइन करेगा। कलर के अलावा, इसके डिजाइन और फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसकी कीमत भी वही रहेगी। दावा है कि कि इसमें 28 घंटे का प्लेटाइम मिलता है। चलिए एक नजर डालते हैं इसकी खासियत पर...

ACCENTUM Open ईयरबड्स की खासियत

ACCENTUM Open में ओपन ईयर डिजाइन है जो कान की नली के बाहर रहता है। इससे यूजर्स म्यूजिक सुनते समय या कॉल करते समय अपने आस-पास की आवाजें भी सुन सकते हैं और माहौल से जागरूक रह सकते हैं। हर ईयरबड का वजन 4.35 ग्राम है और इसमें कस्टम 11 एमएम डायनेमिक ड्राइवर लगा है। ये ईयरबड्स 25Hz से 15kHz की फ्रीक्वेंसी रेंज को सपोर्ट करते हैं और 109dB SPL की सेंसिटिविटी देते हैं।

sennheiser accentum open earbuds sakura pink
ये भी पढ़ें:पार्टी में धूम मचाएगा यह 250W स्पीकर, लगातार 6 घंटे सुनाएगा गाने, इतनी है कीमत

ये ईयरबड्स ब्लूटूथ 5.3 और क्लास 1 सपोर्ट के साथ कनेक्ट होते हैं और एक ही समय में दो डिवाइस के साथ पेयरिंग के लिए मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी देते हैं। सपोर्टेड ब्लूटूथ प्रोफाइल में A2DP, AVRCP, और HFP शामिल हैं। ऑडियो SBC और AAC कोडेक के जरिए हैंडल किया जाता है। हर ईयरबड में टच कंट्रोल दिए गए हैं, जिससे यूजर्स म्यूजिक प्लेबैक, कॉल और वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं।

कॉल के लिए, ACCENTUM Open में हर ईयरबड पर डुअल MEMS माइक्रोफोन लगे हैं। ये माइक्रोफोन आवाज की क्लैरिटी बेहतर बनाने के लिए बीमफॉर्मिंग नॉइज रिडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ईयरबड्स IPX4 रेटिंग के साथ आता है, जो इसे पसीने और हल्के पानी के छींटों से सुरक्षा प्रदान करता है। चार्जिंग केस में वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग नहीं है।

ये भी पढ़ें:इन तीन धाकड़ 5G फोन की पहली सेल अगले हफ्ते, लिस्ट में सबसे पतला Moto फोन भी

कुल 28 घंटे की बैटरी लाइफ

सभी कलर ऑप्शन में बैटरी लाइफ एक जैसी है। अकेले ईयरबड्स एक बार चार्ज करने पर छह घंटे तक चलते हैं। चार्जिंग केस के साथ इसमें कुल 28 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। इसे फुल चार्ज होने में लगभग एक घंटे का समय लगता है। इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे यह केवल 10 मिनट की क्विक चार्जिंग में एक घंटे तक का प्लेबैक देते हैं। हर ईयरबड में 36mAh की बैटरी है, जबकि चार्जिंग केस में 400mAh की बैटरी है। ईयरबड्स के साथ चार्जिंग केस का कुल वजन 38 ग्राम है। चार्जिंग केस का साइज 51.77x50.18x25.36 एमएम है।

कीमत और उपलब्धता

ACCENTUM Open ईयरबड्स के सकुरा पिंक कलर वेरिएंट की कीमत 7,990 रुपये है और यह भारत में सेन्हाइजर की ऑफिशियल वेबसाइट और Amazon पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। कंपनी इस पर एक साल की वारंटी देती है।

Arpit Soni

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है।
