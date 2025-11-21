Hindustan Hindi News
Sending photos and videos from Android to iPhone get easier Google Quick Share launched work without internet or apps
अब Android से iPhone में फोटो-वीडियो भेजना हुआ बच्चों का खेल; बिना इंटरनेट, बिना ऐप के होगा काम, Google का गेमचेंजर फीचर

संक्षेप:

Google ने आखिर वो कर दिखाया जिसका Android यूजर्स सालों से इंतज़ार कर रहे थे, अब Android से iPhone में बिना किसी झंझट AirDrop जैसी स्पीड में फाइल भेजी जा सकेगी। जानें कैसे:

Fri, 21 Nov 2025 02:58 PM
Google Quick Share: Google ने Apple की AirDrop जैसी टेक्नोलॉजी को क्रैक करके Android और iOS के बीच सीधी फाइल शेयरिंग का रास्ता खोल दिया है। इससे यूजर्स फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और बड़ी फाइल बिना इंटरनेट और बिना ऐप के शेयर कर पाएंगे। यह फीचर आने वाले अपडेट में दोनों प्लेटफॉर्म पर रोल आउट होगा। अगर आप Android यूज़र हैं और कभी iPhone यूजर को फोटो या वीडियो भेजने की कोशिश की है, तो आपको पता होगा कि यह कितना सिरदर्द वाला काम होता है। लेकिन अब Google ने इस गेम को पूरी तरह पलट दिया है।

आखिर Google ने क्या किया?

Google ने एक नया तरीका बनाया है जिससे Android और iPhone दोनों डिवाइस एक-दूसरे से बिना वायर, बिना इंटरनेट और बिना ऐप इंस्टॉल किए फाइल भेज सकेंगे। ये तरीका AirDrop जैसा ही है बस फर्क इतना है कि यह Android + iPhone दोनों पर चलता है। यह पहली बार है जब Android और Apple दोनों एक ही शेयरिंग सिस्टम पर आए हैं।

ये भी पढ़ें:₹15000 से कम में खरीदें झकास साउंड और HD डिस्प्ले वाले 43 इंच Smart TV

यह नया फीचर कैसे काम करेगा?

1. Bluetooth + WiFi Direct का कॉम्बिनेशन: फाइल भेजने के लिए दोनों फोन पहले आपस में Bluetooth से कनेक्ट होंगे। फिर फाइल WiFi Direct की हाई स्पीड से उड़ेगी।

2. इंटरनेट की ZERO जरूरत: न डेटा कटेगा, न नेट चाहिए ऑफलाइन ही ट्रांसफर।

3. स्पीड AirDrop जैसी: बड़ी से बड़ी फाइल सेकंड्स में जाएगी। जैसे 1GB का वीडियो 10–15 सेकंड में भेज दिया।

Android यूजर्स को क्या फायदा?

- iPhone दोस्तों को अब आसानी से फोटो भेज सकेंगे

- WhatsApp भेजो → क्वालिटी गिर जाती है, Drive अपलोड करो → टाइम लगता है, अब बस एक टैप।

- बड़ी फाइलें भी चली जाएंगी

ये भी पढ़ें:नहीं मिली PM Kisan की किश्त? तो घर बैठे करें शिकायत, तुरंत आएंगे 2000 रुपए

iPhone यूजर्स को क्या फायदा?

- अब Android से हाई-क्वालिटी फोटो मिलेंगी

- WhatsApp की कंप्रेशन खत्म।

- दोनों प्लेटफॉर्म बराबर हो गए

- अब शेयरिंग पर लड़ाई खत्म।

- AirDrop का दायरा बढ़ गया

- अब सिर्फ iPhone से iPhone नहीं, Android से भी फाइल मिलेगी।

यह फीचर कब आएगा?

Google ने कहा है कि यह फीचर आने वाले Android अपडेट और iOS अपडेट में रोल आउट होगा। धीर-धीरे सभी यूजर्स को मिल जाएगा। Google ने इसमें end-to-end encryption लगाया है। इसके बिना फाइल किसी तीसरे को नहीं जाएगी। Google ने इसे सिस्टम लेवल पर इंटीग्रेट किया है। यानी यह फीचर आने वाले अपडेट के साथ Android और iPhone दोनों में आएगा। किसी ऐप को डाउनलोड या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं।

ये भी पढ़ें:55, 65, 75 इंच में आए धमाकेदार Smart TV; 120Hz QLED TV, 80W साउंड का जबर कॉम्बो
Himani Gupta

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
