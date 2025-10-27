बिना नंबर सेव किए WhatsApp पर भेजें मेसेज; क्या आपको पता है ये आसान ट्रिक?

संक्षेप: अगर आप किसी को WhatsApp मेसेज भेजना चाहते हैं लेकिन उसका नंबर सेव नहीं करना चाहते तो इसके लिए आपको एक बेहद आसान ट्रिक पता होनी चाहिए। आइए जरूरी स्टेप्स बताते हैं।

लोकप्रिय मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp में यूजर्स को ढेरों खास फीचर्स और सेटिंग्स मिलती हैं, जो इसे सबसे ज्यादा दमदार मेसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक बनाती हैं। किसी को मल्टीमीडिया फाइल्स भेजने से लेकर नोट्स बनाने तक, आप इसकी मदद से ढेरों काम कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि किसी का नंबर सेव किए बिना, उसे मेसेज कैसे भेजे जा सकते हैं।

मेटा की ओनरशिप वाला मेसेजिंग ऐप यूजर्स को उनके नंबर की मदद से मेसेज भेजने और ऐप पर एकदूसरे से कनेक्ट करने का विकल्प देता है। यानी अगर आपको किसी को वॉट्सऐप पर मेसेज भेजना है तो आपके पास उसका नंबर होना ही चाहिए। हालांकि, कई बार आपको किसी को एक बार ही मेसेज भेजना होता है और आप उसका नंबर सेव नहीं करना चाहते। आइए इसकी ट्रिक बताते हैं।

बिना नंबर सेव किए ऐसे भेजें मेसेज अगर आप किसी का नंबर सेव किए बिना उसे WhatsApp पर मेसेज भेजना चाहते हैं तो आपको ऐप में मिलने वाले Message Yourself फीचर की मदद लेनी होगी। इस फीचर की मदद से आप खुद को मेसेज भेज सकते हैं और जरूरी नोट्स से लेकर मल्टीमीडिया फाइल्स तक शेयर करने का विकल्प मिल जाता है। इसके लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

- सबसे पहले WhatsApp ओपेन करें।

- अब आपको You सर्च करना होगा, जिससे आपको खुद को मेसेज भेजने का विकल्प मिल जाए।

- यहां चैट विंडो में आपको वह नंबर लिखना होगा, जिसे बिना सेव किए मेसेज भेजना चाहते हैं और खुद को सेंड करना होगा।

- खुद को नंबर सेंड करने के बाद उसपर टैप करने के बाद आपको ढेरों विकल्प दिखेंगे।

- इन विकल्पों में मेसेज भेजने, वीडियो-ऑडियो कॉल करने, पेमेंट करने या फिर कॉन्टैक्ट सेव करने जैसे ऑप्शंस शामिल होंगे।

- आपको Message पर टैप करना होगा और नई चैट विंडो ओपेन हो जाएगी।

- इस तरह आपको बिना नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव किए उसपर मेसेज, कॉल या वीडियो कॉल करने का विकल्प मिल जाएगा।