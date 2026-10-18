लूट सको तो लूट लो! Amazon Great Indian Festival में सेमी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन पर ऑफर्स की बारिश

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीनों पर भारी छूट और स्पेशल बैंक डिस्काउंट मिल रहे हैं। VW, Lloyd, Hisense और DMR जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स के मॉडल्स को आप सबसे कम कीमत और नो-कॉस्ट EMI पर घर ला सकते हैं।

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अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में कपड़ों की धुलाई को आसान और किफायती बनाने के लिए सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीनों पर शानदार डील्स मिल रही हैं। यदि आप कम बजट में बेहतरीन परफॉर्मेंस, कम बिजली-पानी की खपत और टिकाऊ वॉशिंग मशीन की तलाश में हैं, तो यह त्योहारों का सीजन खरीदारी के लिए सबसे सही मौका है।

semi automatic washing machine

VW, Lloyd, Hisense और DMR पर सबसे बड़े ऑफर्स इस फेस्टिवल सेल में VW, Lloyd, Hisense और DMR जैसे पसंदीदा ब्रांड्स की सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीनों पर भारी कीमत कटौती देखी जा रही है। अलग-अलग कैपेसिटी वाले मॉडल्स पर स्पेशल कूपन डिस्काउंट के साथ-साथ आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी दिए जा रहे हैं।

बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI का लाभ सस्ते दामों के अलावा, प्रमुख बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को तुरंत अतिरिक्त कैशबैक और डिस्काउंट मिल रहा है। नो-कॉस्ट EMI के विकल्प से आप बिना किसी अतिरिक्त ब्याज के आसान किस्तों में अपनी पसंदीदा वॉशिंग मशीन घर ला सकते हैं।

कम बजट में प्रीमियम फीचर्स वाली वॉशिंग मशीन खरीदने का यह बिल्कुल सही समय है। स्टॉक खत्म होने से पहले अमेजन पर इन बेस्ट-सेलिंग डील्स का लाभ उठाएं।

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में सैमसंग की यह 7 kg क्षमता वाली सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन बंपर डिस्काउंट पर उपलब्ध है। छोटे व मध्यम परिवारों के लिए डिज़ाइन की गई यह मशीन कम पानी और बिजली की खपत में कपड़ों की बेहतरीन सफाई करती है। इसमें दिया गया एयर टर्बो ड्राइंग सिस्टम कपड़ों को तेज़ी से सुखाने में मदद करता है।

Specifications वारंटी 2 साल कॉम्प्रिहेंसिव, 5 साल वॉश मोटर पर वाश प्रोग्राम्स 3 मोटर स्पीड 1300 RPM एनर्जी रेटिंग 5 Star क्यों खरीदें Air Turbo Drying तकनीक बिजली के बिल में बचत वॉश मोटर पर पूरे 5 साल की ब्रांड वारंटी 1300 RPM की हाई-स्पीड मोटर प्रभावी धुलाई और स्पिनिंग क्यों खोजें विकल्प 1300 RPM की हाई-स्पीड मोटर प्रभावी धुलाई और स्पिनिंग

यदि आपका परिवार बड़ा है और आप एक ही बार में भारी कपड़े, चादरें व पर्दे धोना चाहते हैं, तो VW Visio World की यह 10.5 kg वॉशिंग मशीन बेहतरीन विकल्प है। अमेजन सेल में इस पर 61% का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह ट्विन टब डिज़ाइन और जंग-रोधी बॉडी के साथ आती है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 5 Star डिज़ाइन ट्विन टब टॉप लोड वारंटी 2 साल प्रोडक्ट वारंटी मोटर स्पीड 1400 RPM क्यों खरीदें बड़े परिवारों के कपड़ों की एक साथ धुलाई के लिए परफेक्ट स्पिन स्पीड कपड़ों से पानी तेजी से निकालती Twin Tub डिज़ाइन Rust Proof प्लास्टिक बॉडी क्यों खोजें विकल्प रखने के लिए अधिक जगह की जरूरत सर्विस नेटवर्क बड़े शहरों की तुलना में छोटे कस्बों में सीमित

व्हर्लपूल की यह 6.5 kg मैजिक क्लीन सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन छोटे और मध्यम परिवारों के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद ऑप्शन है। अमेजन सेल में यह मॉडल 4 साल की लंबी कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और एडवांस वाशिंग फीचर्स के साथ मिल रहा है।

Specifications वारंटी 4 साल कॉम्प्रिहेंसिव और 5 साल मोटर पर स्पेशल फीचर्स Rat Protection, Spin Shower & Rust Proof वाश प्रोग्राम्स 3 मोटर स्पीड 1400 RPM एनर्जी रेटिंग 5 Star क्यों खरीदें Magic Clean तकनीक 4 साल की लंबी कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी Spin Shower फीचर Rat Protection फीचर मौजूद 1400 RPM की तेज मोटर क्यों खोजें विकल्प केवल छोटे परिवारों या बैचलर्स के लिए पर्याप्त अलग से डिटर्जेंट ट्रे या बॉक्स नहीं वाश टब का साइज भारी कंबल या रजाई धोने के लिए छोटा

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Lloyd 7.5 kg 5 Star Semi Automatic Top Load Washing Machine (GLWS755AODVG) पर बेहतरीन डील मिल रही है। 24% की सीधी छूट के साथ यह मशीन ₹11,790 की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है। 3 से 5 सदस्यों वाले परिवारों के लिए डिज़ाइन की गई यह वॉशिंग मशीन बेहतरीन धुलाई के साथ-साथ आसान मूवमेंट और डिटर्जेंट स्टोरेज जैसी सुविधाओं से लैस है।

Specifications मोटर स्पीड 1300 RPM वाश प्रोग्राम्स 3 वॉश प्रोग्राम्स की फीचर्स Collar Scrubber, Detergent Storage Zone, Magic Filter, End Of Cycle Signal वारंटी 1 साल कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 5 साल वॉश मोटर पर वारंटी क्यों खरीदें घर में कहीं भी खिसकाना बेहद आसान Detergent Storage Zone 1300 RPM की हाई स्पिन स्पीड से कपड़े धुलने के बाद बहुत तेजी से सूखते Magic Filter क्यों खोजें विकल्प केवल 1 साल वारंटी सॉफ्ट-क्लोज मैकेनिज्म नहीं केवल 3 बेसिक वॉश प्रोग्राम्स ही

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Hisense 9 Kg 4+1 Wash Programs Semi-Automatic Top Loading Washing Machine (WS9005SBB5) पर 32% की भारी छूट दी जा रही है। ₹12,990 की डील प्राइस में मिलने वाली यह 5-स्टार वॉशिंग मशीन बड़े परिवारों के लिए बेहतरीन विकल्प है। यह अट्रैक्टिव ब्लैक कलर, IPX4 वॉटर रेसिस्टेंट कंट्रोल पैनल, एंटी-रैट प्रोटेक्शन और रोलर पल्सेटर जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आती है, जो हर तरह के कपड़ों की सुरक्षित और गहरी सफाई सुनिश्चित करते हैं।

Specifications एनर्जी रेटिंग 5 Star मोटर स्पीड 1300 RPM वाश प्रोग्राम्स 4+1 विशेष फीचर्स IPX4 Water Resistant Control Panel, Roller Pulsator, Anti Rat Base, Anti Vibration Rubber वारंटी 4 साल कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 5 साल वॉश मोटर पर वारंटी क्यों खरीदें 4+1 Wash Programs Roller Pulsator Technology IPX4 Water Resistant Panel चूहों से सुरक्षा के लिए एंटी-रैट बेस क्यों खोजें विकल्प कैपेसिटी के मुकाबले इसका स्पिन टब छोटा खिसकाने के लिए कैस्टर्स/पहिए नहीं दिए आकार बड़ा

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में DMR Shoes Washing Machine DMR-SHB-46 पर 23% की छूट दी जा रही है। ₹6,569 की बजट-फ्रेंडली कीमत में उपलब्ध यह पोर्टेबल मिनी वॉशिंग मशीन जूतों और छोटे कपड़ों की धुलाई के लिए एक अनूठा और सुविधाजनक समाधान है। यदि आप हॉस्टल में रहते हैं, बैचलर हैं या जूतों को बिना हाथ से रगड़े आसानी से साफ करना चाहते हैं, तो यह कॉम्पैक्ट मशीन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है।

Specifications माउंटिंग & मोबिलिटी फ्री-स्टैंडिंग और लाइटवेट पोर्टेबल डिज़ाइन वारंटी 2 साल फ्री स्पेयर सप्लाई वारंटी डाइमेंशन 37D x 38W x 64H Centimeters मशीन टाइप पोर्टेबल मिनी टॉप लोड सेमी-ऑटोमैटिक उपयोग क्षमता 2-3 जोड़ी जूते या 4.6 kg तक के कपड़े क्यों खरीदें 2 से 3 जोड़ी जूते आसानी से धोए जा सकते बेहद मिनी और लाइटवेट Multi-Purpose Washing बेहद कम पानी और बिजली की खपत 2 साल की फ्री स्पेयर सप्लाई वारंटी क्यों खोजें विकल्प केवल 2 kg तक की कैपेसिटी स्पिनिंग के लिए केवल 2 kg तक की कैपेसिटी Not Suitable for Big Families

Q1. अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन पर कौन-से बेहतरीन ब्रांड उपलब्ध हैं? उत्तर: इस सेल में Samsung, Whirlpool, Lloyd, Hisense और DMR जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स की 5-स्टार सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीनें भारी डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI पर उपलब्ध हैं।

Q2. क्या सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन बिजली और पानी की बचत करती है? उत्तर: हां, सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीनें आमतौर पर पूरी तरह से ऑटोमैटिक मशीनों के मुकाबले कम पानी और बिजली की खपत करती हैं। विशेषकर 5-स्टार एनर्जी रेटिंग वाले मॉडल्स बिजली के बिल में काफी बचत करते हैं।

Q3. क्या सेल के दौरान इन वॉशिंग मशीनों पर नो-कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट मिल रहा है? उत्तर: हां, अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में चुनिंदा क्रेडिट/डेबिट कार्ड्स (जैसे SBI और ICICI बैंक) पर इंस्टेंट डिस्काउंट, कैशबैक और बिना किसी अतिरिक्त ब्याज के नो-कॉस्ट EMI की सुविधा दी जा रही है।

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