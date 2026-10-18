लूट सको तो लूट लो! Amazon Great Indian Festival में सेमी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन पर ऑफर्स की बारिश
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीनों पर भारी छूट और स्पेशल बैंक डिस्काउंट मिल रहे हैं। VW, Lloyd, Hisense और DMR जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स के मॉडल्स को आप सबसे कम कीमत और नो-कॉस्ट EMI पर घर ला सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में कपड़ों की धुलाई को आसान और किफायती बनाने के लिए सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीनों पर शानदार डील्स मिल रही हैं। यदि आप कम बजट में बेहतरीन परफॉर्मेंस, कम बिजली-पानी की खपत और टिकाऊ वॉशिंग मशीन की तलाश में हैं, तो यह त्योहारों का सीजन खरीदारी के लिए सबसे सही मौका है।
VW, Lloyd, Hisense और DMR पर सबसे बड़े ऑफर्स
इस फेस्टिवल सेल में VW, Lloyd, Hisense और DMR जैसे पसंदीदा ब्रांड्स की सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीनों पर भारी कीमत कटौती देखी जा रही है। अलग-अलग कैपेसिटी वाले मॉडल्स पर स्पेशल कूपन डिस्काउंट के साथ-साथ आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी दिए जा रहे हैं।
बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI का लाभ
सस्ते दामों के अलावा, प्रमुख बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को तुरंत अतिरिक्त कैशबैक और डिस्काउंट मिल रहा है। नो-कॉस्ट EMI के विकल्प से आप बिना किसी अतिरिक्त ब्याज के आसान किस्तों में अपनी पसंदीदा वॉशिंग मशीन घर ला सकते हैं।
कम बजट में प्रीमियम फीचर्स वाली वॉशिंग मशीन खरीदने का यह बिल्कुल सही समय है। स्टॉक खत्म होने से पहले अमेजन पर इन बेस्ट-सेलिंग डील्स का लाभ उठाएं।
1. Samsung 7 kg, 5 star, Semi Automatic Top Load Washing Machine (WT70M3000UU/TL, Air Turbo Drying, LIGHT GRAY, 5 Year Warranty on Wash Motor)
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में सैमसंग की यह 7 kg क्षमता वाली सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन बंपर डिस्काउंट पर उपलब्ध है। छोटे व मध्यम परिवारों के लिए डिज़ाइन की गई यह मशीन कम पानी और बिजली की खपत में कपड़ों की बेहतरीन सफाई करती है। इसमें दिया गया एयर टर्बो ड्राइंग सिस्टम कपड़ों को तेज़ी से सुखाने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Air Turbo Drying तकनीक
बिजली के बिल में बचत
वॉश मोटर पर पूरे 5 साल की ब्रांड वारंटी
1300 RPM की हाई-स्पीड मोटर प्रभावी धुलाई और स्पिनिंग
क्यों खोजें विकल्प
1300 RPM की हाई-स्पीड मोटर प्रभावी धुलाई और स्पिनिंग
2. VW Visio World 10.5 kg 5 Star Semi Automatic Top Load Washing Machine, Wings Pulsator Technology, Hydro-Max0010P, Black
यदि आपका परिवार बड़ा है और आप एक ही बार में भारी कपड़े, चादरें व पर्दे धोना चाहते हैं, तो VW Visio World की यह 10.5 kg वॉशिंग मशीन बेहतरीन विकल्प है। अमेजन सेल में इस पर 61% का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह ट्विन टब डिज़ाइन और जंग-रोधी बॉडी के साथ आती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़े परिवारों के कपड़ों की एक साथ धुलाई के लिए परफेक्ट
स्पिन स्पीड कपड़ों से पानी तेजी से निकालती
Twin Tub डिज़ाइन
Rust Proof प्लास्टिक बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
रखने के लिए अधिक जगह की जरूरत
सर्विस नेटवर्क बड़े शहरों की तुलना में छोटे कस्बों में सीमित
3. Whirlpool 6.5 Kg 5 Star Magic Clean Semi-Automatic Top Loading Washing Machine (MAGIC CLEAN 6.5 GREY, 4 Year Comprehensive Warranty, 1400 RPM Motor, 5 Year Motor Warranty)
व्हर्लपूल की यह 6.5 kg मैजिक क्लीन सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन छोटे और मध्यम परिवारों के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद ऑप्शन है। अमेजन सेल में यह मॉडल 4 साल की लंबी कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और एडवांस वाशिंग फीचर्स के साथ मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
Magic Clean तकनीक
4 साल की लंबी कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
Spin Shower फीचर
Rat Protection फीचर मौजूद
1400 RPM की तेज मोटर
क्यों खोजें विकल्प
केवल छोटे परिवारों या बैचलर्स के लिए पर्याप्त
अलग से डिटर्जेंट ट्रे या बॉक्स नहीं
वाश टब का साइज भारी कंबल या रजाई धोने के लिए छोटा
4. Lloyd 7.5 kg 5 Star Semi Automatic Top Load Washing Machine |1300 RPM | Detergent Storage Zone | 3 Wash Programs | Swift Dry | Magic Filter, (GLWS755AODVG, Dark Grey)
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Lloyd 7.5 kg 5 Star Semi Automatic Top Load Washing Machine (GLWS755AODVG) पर बेहतरीन डील मिल रही है। 24% की सीधी छूट के साथ यह मशीन ₹11,790 की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है। 3 से 5 सदस्यों वाले परिवारों के लिए डिज़ाइन की गई यह वॉशिंग मशीन बेहतरीन धुलाई के साथ-साथ आसान मूवमेंट और डिटर्जेंट स्टोरेज जैसी सुविधाओं से लैस है।
Specifications
क्यों खरीदें
घर में कहीं भी खिसकाना बेहद आसान
Detergent Storage Zone
1300 RPM की हाई स्पिन स्पीड से कपड़े धुलने के बाद बहुत तेजी से सूखते
Magic Filter
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 साल वारंटी
सॉफ्ट-क्लोज मैकेनिज्म नहीं
केवल 3 बेसिक वॉश प्रोग्राम्स ही
5. Hisense 9 Kg 4+1 Wash Programs Semi-Automatic Top Loading Washing Machine (WS9005SBB5,Black,Anti Rat Protection, Super Dry, Water Resistant Panel)
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Hisense 9 Kg 4+1 Wash Programs Semi-Automatic Top Loading Washing Machine (WS9005SBB5) पर 32% की भारी छूट दी जा रही है। ₹12,990 की डील प्राइस में मिलने वाली यह 5-स्टार वॉशिंग मशीन बड़े परिवारों के लिए बेहतरीन विकल्प है। यह अट्रैक्टिव ब्लैक कलर, IPX4 वॉटर रेसिस्टेंट कंट्रोल पैनल, एंटी-रैट प्रोटेक्शन और रोलर पल्सेटर जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आती है, जो हर तरह के कपड़ों की सुरक्षित और गहरी सफाई सुनिश्चित करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4+1 Wash Programs
Roller Pulsator Technology
IPX4 Water Resistant Panel
चूहों से सुरक्षा के लिए एंटी-रैट बेस
क्यों खोजें विकल्प
कैपेसिटी के मुकाबले इसका स्पिन टब छोटा
खिसकाने के लिए कैस्टर्स/पहिए नहीं दिए
आकार बड़ा
6. DMR Shoes Washing Machine DMR-SHB-46 (W2Yr) - 4.6 kg washing and 2 kg spin drying Top Load Semi Automatic Portable Mini Size-White - With 2 years Free Spare Supply Warranty
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में DMR Shoes Washing Machine DMR-SHB-46 पर 23% की छूट दी जा रही है। ₹6,569 की बजट-फ्रेंडली कीमत में उपलब्ध यह पोर्टेबल मिनी वॉशिंग मशीन जूतों और छोटे कपड़ों की धुलाई के लिए एक अनूठा और सुविधाजनक समाधान है। यदि आप हॉस्टल में रहते हैं, बैचलर हैं या जूतों को बिना हाथ से रगड़े आसानी से साफ करना चाहते हैं, तो यह कॉम्पैक्ट मशीन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
2 से 3 जोड़ी जूते आसानी से धोए जा सकते
बेहद मिनी और लाइटवेट
Multi-Purpose Washing
बेहद कम पानी और बिजली की खपत
2 साल की फ्री स्पेयर सप्लाई वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2 kg तक की कैपेसिटी
स्पिनिंग के लिए केवल 2 kg तक की कैपेसिटी
Not Suitable for Big Families
Q1. अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन पर कौन-से बेहतरीन ब्रांड उपलब्ध हैं?
उत्तर: इस सेल में Samsung, Whirlpool, Lloyd, Hisense और DMR जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स की 5-स्टार सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीनें भारी डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI पर उपलब्ध हैं।
Q2. क्या सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन बिजली और पानी की बचत करती है?
उत्तर: हां, सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीनें आमतौर पर पूरी तरह से ऑटोमैटिक मशीनों के मुकाबले कम पानी और बिजली की खपत करती हैं। विशेषकर 5-स्टार एनर्जी रेटिंग वाले मॉडल्स बिजली के बिल में काफी बचत करते हैं।
Q3. क्या सेल के दौरान इन वॉशिंग मशीनों पर नो-कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट मिल रहा है?
उत्तर: हां, अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में चुनिंदा क्रेडिट/डेबिट कार्ड्स (जैसे SBI और ICICI बैंक) पर इंस्टेंट डिस्काउंट, कैशबैक और बिना किसी अतिरिक्त ब्याज के नो-कॉस्ट EMI की सुविधा दी जा रही है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।