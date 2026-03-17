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बड़ी खुशखबरी! ₹12,999 में आया Samsung का 50MP कैमरा, AI फीचर्स, Splash Proof 5G फोन; 6 साल रहेगा नया

Mar 17, 2026 01:50 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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6000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 6 साल तक अपडेट वाला Samsung का नया पावरफुल फोन Galaxy M17e 5G आज भारत में लॉन्च हो गया है। फोन की पहली सेल 20 मार्च से अमेजन पर शुरू होगी।

बड़ी खुशखबरी! ₹12,999 में आया Samsung का 50MP कैमरा, AI फीचर्स, Splash Proof 5G फोन; 6 साल रहेगा नया

Samsung Galaxy M17e 5G Launched in India: सैमसंग ने भारत में अपने बजट सेगमेंट को और मजबूत करते हुए नया पावरफुल स्मार्टफोन Galaxy M17e 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन में यूजर्स को 11 से 12 रुपए में ढेर सारे शानदार फीचर्स मिल जाते हैं। फोन में 6000mAh की बैटरी है, साथ ही इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला बड़ा डिस्प्ले और AI बेस्ड फीचर्स भी मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी इस फोन में 6 साल तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देने का दावा कर रही है, जो इस प्राइस रेंज में बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आप एक भरोसेमंद 5G स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो Galaxy M17e 5G आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है।

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Samsung Galaxy M17e 5G की कीमत और उपलब्धता

सैमसंग गैलेक्सी M17e को दो वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। फोन के बेस 4GB रैम + 128GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 12,999 रुपए और 6GB रैम + 128GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस 14,499 रुपए रखा गया है। फोन को वाइब वायलेट और ब्लिट्ज ब्लू कलर वैरिएंट में पेश किया गया है। गैलेक्सी M17e 5G स्मार्टफोन सीमित समय के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर 1250 रुपए की छूट के साथ उपलब्ध है।

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Samsung Galaxy M17e 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

सैमसंग के इस फोन में 6.7 इंच का HD+ Infinity-U LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिससे स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का एक्सपीरियंस स्मूद रहता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जो 5G सपोर्ट के साथ आता है। यह फोन 4GB, 6GB RAM ऑप्शन के साथ आता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिलती है और इसे माइक्रोSD कार्ड के जरिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।

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कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है, जिससे अच्छी फोटो और पोर्ट्रेट शॉट्स लिए जा सकते हैं, जबकि फ्रंट में 8MP का कैमरा दिया गया है।

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फोन Android 16 आधारित One UI 8 पर चलता है और कंपनी इसमें 6 साल तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रही है। इसके अलावा इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 6000mAh की बड़ी बैटरी और मजबूत बिल्ड क्वालिटी जैसे फीचर्स मिलते हैं। सैमसंग ने बताया कि यह फोन गूगल जेमिनी एआई को सपोर्ट करता है। इसमें सर्कल टू सर्च फीचर भी शामिल है, जिससे यूजर्स गोला बनाकर या टैप करके सीधे जानकारी खोज सकते हैं। सैमसंग का यह फोन आईपी54 रेटिंग के साथ आता है जिससे धूल और पानी के छींटों से फोन सुरक्षित रहता है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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