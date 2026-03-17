बड़ी खुशखबरी! ₹12,999 में आया Samsung का 50MP कैमरा, AI फीचर्स, Splash Proof 5G फोन; 6 साल रहेगा नया

Mar 17, 2026 01:50 pm IST

6000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 6 साल तक अपडेट वाला Samsung का नया पावरफुल फोन Galaxy M17e 5G आज भारत में लॉन्च हो गया है। फोन की पहली सेल 20 मार्च से अमेजन पर शुरू होगी।

Samsung Galaxy M17e 5G Launched in India: सैमसंग ने भारत में अपने बजट सेगमेंट को और मजबूत करते हुए नया पावरफुल स्मार्टफोन Galaxy M17e 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन में यूजर्स को 11 से 12 रुपए में ढेर सारे शानदार फीचर्स मिल जाते हैं। फोन में 6000mAh की बैटरी है, साथ ही इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला बड़ा डिस्प्ले और AI बेस्ड फीचर्स भी मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी इस फोन में 6 साल तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देने का दावा कर रही है, जो इस प्राइस रेंज में बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आप एक भरोसेमंद 5G स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो Galaxy M17e 5G आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है।

Samsung Galaxy M17e 5G की कीमत और उपलब्धता सैमसंग गैलेक्सी M17e को दो वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। फोन के बेस 4GB रैम + 128GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 12,999 रुपए और 6GB रैम + 128GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस 14,499 रुपए रखा गया है। फोन को वाइब वायलेट और ब्लिट्ज ब्लू कलर वैरिएंट में पेश किया गया है। गैलेक्सी M17e 5G स्मार्टफोन सीमित समय के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर 1250 रुपए की छूट के साथ उपलब्ध है।

Samsung Galaxy M17e 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स सैमसंग के इस फोन में 6.7 इंच का HD+ Infinity-U LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिससे स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का एक्सपीरियंस स्मूद रहता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जो 5G सपोर्ट के साथ आता है। यह फोन 4GB, 6GB RAM ऑप्शन के साथ आता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिलती है और इसे माइक्रोSD कार्ड के जरिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।

कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है, जिससे अच्छी फोटो और पोर्ट्रेट शॉट्स लिए जा सकते हैं, जबकि फ्रंट में 8MP का कैमरा दिया गया है।