महज 849 रुपये में घर पर नजर रखेगा ये Security Camera, परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर
सिक्योरिटी कैमरा घर, ऑफिस और दुकानों की सुरक्षा के लिए एक भरोसेमंद सॉल्यूशन है। इन्हें अमेजन से भारी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं।
आज के समय में सिक्योरिटी कैमरा घर, ऑफिस और दुकानों की सुरक्षा के लिए एक जरूरी डिवाइस बन गया है। यह 24×7 सर्विलांस की सुविधा देते हैं, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सकती है। एडवांस सिक्योरिटी कैमरों में HD वीडियो क्वालिटी, नाइट विजन, मोशन डिटेक्शन और मोबाइल ऐप सपोर्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। ये कैमरे घर पर नजर रखने में मदद करते हैं। अमेजन सेल से इन्हें बेहद ही कम कीमत में यानी 72% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा।
1. MANOMAY Bot Pro 2MP Smart CCTV Wi-fi Home Security Camera with Color Night Vision | Pan Tilt 360° View | 2 Way Talk | Baby Pet Monitoring | Motion Detect Tracking | Supports SD Card Up to 256 GB
इसकी एमआरपी 3,500 रुपये है। इसे 71% डिस्काउंट के साथ 999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2MP कैमरा दिया गया है, जिससे वीडियो साफ दिखाई देता है। कलर नाइट विजन की वजह से रात में भी कलरफुल फुटेज मिलती है। 360° पैन-टिल्ट फीचर से पूरे कमरे पर नजर रखी जा सकती है। 2-वे टॉक से आप मोबाइल के जरिए बात भी कर सकते हैं। मोशन डिटेक्शन और ऑटो ट्रैकिंग किसी भी हलचल को तुरंत पकड़ लेते हैं।
क्यों खरीदें
360° कवरेज से पूरा कमरा दिखता है
कलर नाइट विजन से बेहतर नाइट फुटेज
2-वे टॉक फीचर
बेबी और पेट मॉनिटरिंग के लिए अच्छा
बड़ी स्टोरेज सपोर्ट (256GB)
क्यों खोजें विकल्प
केवल वाई-फाई पर काम करता है
आउटडोर इस्तेमाल के लिए नहीं
फुल HD या 4K क्वालिटी नहीं
2. TP PLUS 3MP WiFi Light Bulb Security Camera | 360 Degree Pan Tilt Zoom | Night Vision | Two Way Talk | Wireless CCTV Bulb Camera | HD Video | Motion Detection with Mobile App Control (Light Camera)
इसे महज 989 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसे अलग वायरिंग की जरूरत नहीं होती, जिससे इंस्टॉलेशन बहुत आसान हो जाता है। इसमें 3MP HD कैमरा दिया गया है, जो दिन और रात दोनों समय साफ वीडियो रिकॉर्ड करता है। 360 डिग्री पैन-टिल्ट-जूम फीचर से पूरे कमरे पर नजर रखी जा सकती है। नाइट विजन, 2 वे टॉक और मोशन डिटेक्शन जैसे फीचर्स घर, दुकान या ऑफिस की सुरक्षा के लिए इसे एक शानदार विकल्प बनाते हैं। मोबाइल ऐप से इसे कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है।
क्यों खरीदें
360° कवरेज से पूरा एरिया कवर
3MP कैमरा से क्लियर वीडियो
2 वे टॉक से बात करने की सुविधा
मोबाइल ऐप से पूरा कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
केवल वाई-फाई पर निर्भर
आउटडोर उपयोग के लिए सही नहीं
3. IMOU 360° 1080P Full HD CCTV Security Camera, Human Detection, Motion Tracking, 2-Way Audio, Night Vision, Dome Camera with WiFi & Ethernet Connection, Alexa Enabled, Up to 256GB SD Card Support
इस पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 7,500 रुपये से गिरकर 2,099 रुपये हो जाती है। इसमें 1080P Full HD कैमरा दिया गया है, जिससे वीडियो साफ और डिटेल में रिकॉर्ड होती है। ह्यूमन डिटेक्शन फीचर इंसान की पहचान करता है, जिससे फालतू अलर्ट कम मिलते हैं। मोशन ट्रैकिंग के जरिए कैमरा चलती हुई हलचल को अपने आप फॉलो करता है। नाइट विजन से अंधेरे में भी साफ फुटेज मिलती है। 2-वे ऑडियो की मदद से आप मोबाइल से बात कर सकते हैं। यह कैमरा वाई-फाई और इथरनेट दोनों कनेक्शन को सपोर्ट करता है और 256GB तक SD कार्ड सपोर्ट देता है।
क्यों खरीदें
Full HD 1080P वीडियो क्वालिटी
Full HD 1080P वीडियो क्वालिटी
वाई-फाई और इथरनेट दोनों सपोर्ट
Alexa के साथ स्मार्ट कंट्रोल
Alexa के साथ स्मार्ट कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
आउटडोर के लिए नहीं बना
क्लाउड स्टोरेज अलग से लेना पड़ सकता है
पावर पर निर्भर (बैटरी नहीं)
4. TECHNOVIEW Full HD Wi-Fi Wireless Security Camera 1080p Audio Video Live View Low Light Vision Motion Detection Video Recorder for Home Office. (IP Camera)
इस पर भी तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसकी कीमत 2,999 रुपये है, जिसे 72% डिस्काउंट के साथ 849 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1080p Full HD कैमरा दिया गया है, जिससे लाइव वीडियो और रिकॉर्डिंग दोनों साफ दिखाई देती हैं। लो लाइट विजन की मदद से कम रोशनी में भी सही निगरानी होती है। मोशन डिटेक्शन फीचर किसी भी हलचल को पहचान कर तुरंत अलर्ट भेजता है। कैमरा ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड करता है, जिससे निगरानी और बेहतर हो जाती है।वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ इसे मोबाइल ऐप से कहीं से भी लाइव देखा और कंट्रोल किया जा सकता है।
क्यों खरीदें
Full HD वीडियो क्वालिटी
आसान इंस्टॉलेशन और वायरलेस उपयोग
लो लाइट विजन से रात में भी निगरानी
मोशन डिटेक्शन से तुरंत अलर्ट
घर और ऑफिस दोनों के लिए उपयोगी
क्यों खोजें विकल्प
360° पैन-टिल्ट सपोर्ट नहीं
360° पैन-टिल्ट सपोर्ट नहीं
5. CP PLUS 2MP Full HD Wi-Fi CCTV Camera for Home with Motion Tracking | Smart Detection Suite | Night Vision | Cloud Recording | View & Talk | Supports OK Google | CTC Cyber Secure | CP-E25Q (Pack of 2)
इसकी कीमत 5,400 रुपये है। इसे 39% डिस्काउंट के साथ 3,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह पैक 2 कैमरों के साथ आता है, जिससे एक साथ कई जगहों पर निगरानी की जा सकती है। इसमें मोशन ट्रैकिंग और स्मार्ट डिटेक्शन सूट दिया गया है, जो संदिग्ध हलचल को सही तरीके से पहचानता है। नाइट विजन फीचर से अंधेरे में भी साफ वीडियो मिलती है। 2-वे ऑडियो फीचर की मदद से आप मोबाइल से लाइव देख और बात कर सकते हैं।
क्यों खरीदें
दो कैमरों का पैक, ज्यादा कवरेज
दो कैमरों का पैक, ज्यादा कवरेज
नाइट विजन से 24×7 निगरानी
क्लाउड रिकॉर्डिंग की सुविधा
गूगल अस्सिटेंट सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
Cloud स्टोरेज के लिए सब्सक्रिप्शन लग सकता है
आउटडोर इस्तेमाल के लिए नहीं
केवल वाई-फाई पर निर्भर
6. Trueview 2MP Smart CCTV Wi-fi Home Security Camera with Pan Tilt 360� View, 2 Way Talk, Cloud Monitor, Motion Detect, Supports SD Card Up to 256 GB, Night Vision (2MP Color Night Vision Smart Camera)
इसकी कीमत 3,500 रुपये है। इसे 70% डिस्काउंट के साथ 1,049 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2MP कैमरा दिया गया है, जो दिन और रात दोनों समय साफ वीडियो रिकॉर्ड करता है। कलर नाइट विजन फीचर की मदद से रात में भी रंगीन फुटेज मिलती है। 360° पैन-टिल्ट व्यू से पूरे कमरे पर नजर रखी जा सकती है। 2-वे टॉक की सुविधा से आप मोबाइल के जरिए बात कर सकते हैं। मोशन डिटेक्शन किसी भी हलचल पर तुरंत अलर्ट भेजता है। यह कैमरा क्लाउड मॉनिटरिंग और 256GB तक SD कार्ड सपोर्ट करता है।
क्यों खरीदें
360° व्यू से पूरा कमरा कवर
कलर नाइट विजन से बेहतर रात की निगरानी
2-वे टॉक फीचर उपयोगी
बड़ी SD कार्ड स्टोरेज सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
केवल वाई-फाई पर काम करता है
आउटडोर इस्तेमाल के लिए सही नहीं
2MP कैमरा बहुत हाई-रेजोल्यूशन नहीं
7. Qubo Smart 360° 3MP [2K] Wi-Fi Security Camera [2026 Edition] by Hero Group | Indoor CCTV Cam for Home | AI Person Detection | Auto-Alarm | NightPulse Vision | SD&Cloud Storage (Pack of 2)
इसकी कीमत 7,580 रुपये है, जिसे 49% डिस्काउंट के साथ 3,890 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह पैक 2 कैमरों के साथ आता है, जिससे घर के अलग-अलग कमरों की बेहतर निगरानी की जा सकती है। इसमें 3MP (2K) कैमरा दिया गया है, जो बहुत साफ और डिटेल वीडियो देता है। एआई पर्सन डिटेक्शन फीचर इंसान और सामान्य हलचल में फर्क करता है, जिससे फालतू अलर्ट कम मिलते हैं। ऑटो-अलार्म और नाइटपल्स विजन से रात में भी सुरक्षा बनी रहती है। SD और Cloud दोनों स्टोरेज सपोर्ट इसे और सुरक्षित बनाते हैं।
क्यों खरीदें
2K (3MP) कैमरा से बहुत क्लियर वीडियो
AI पर्सन डिटेक्शन से कम फेक अलर्ट
360° कवरेज से पूरा कमरा कवर
ऑटो-अलार्म से तुरंत सेफ्टी अलर्ट
SD और क्लाउड दोनों स्टोरेज ऑप्शन
क्यों खोजें विकल्प
केवल इंडोर उपयोग के लिए
क्लाउड स्टोरेज के लिए सब्सक्रिप्शन लग सकता है
केवल वाई-फाई पर निर्भर
