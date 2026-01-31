महज 849 रुपये में घर पर नजर रखेगा ये Security Camera, परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर

संक्षेप: सिक्योरिटी कैमरा घर, ऑफिस और दुकानों की सुरक्षा के लिए एक भरोसेमंद सॉल्यूशन है। इन्हें अमेजन से भारी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं।

Follow Us on

Jan 31, 2026 01:38 pm IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

आज के समय में सिक्योरिटी कैमरा घर, ऑफिस और दुकानों की सुरक्षा के लिए एक जरूरी डिवाइस बन गया है। यह 24×7 सर्विलांस की सुविधा देते हैं, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सकती है। एडवांस सिक्योरिटी कैमरों में HD वीडियो क्वालिटी, नाइट विजन, मोशन डिटेक्शन और मोबाइल ऐप सपोर्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। ये कैमरे घर पर नजर रखने में मदद करते हैं। अमेजन सेल से इन्हें बेहद ही कम कीमत में यानी 72% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इसकी एमआरपी 3,500 रुपये है। इसे 71% डिस्काउंट के साथ 999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2MP कैमरा दिया गया है, जिससे वीडियो साफ दिखाई देता है। कलर नाइट विजन की वजह से रात में भी कलरफुल फुटेज मिलती है। 360° पैन-टिल्ट फीचर से पूरे कमरे पर नजर रखी जा सकती है। 2-वे टॉक से आप मोबाइल के जरिए बात भी कर सकते हैं। मोशन डिटेक्शन और ऑटो ट्रैकिंग किसी भी हलचल को तुरंत पकड़ लेते हैं।

Specifications कैमरा 2MP HD कैमरा नाइट विजन कलर नाइट विजन व्यू एंगल 360° पैन-टिल्ट कवरेज ऑडियो 2-वे टॉक (माइक + स्पीकर) मोशन डिटेक्शन मूवमेंट अलर्ट और ट्रैकिंग मूवमेंट अलर्ट और ट्रैकिंग 256GB तक SD कार्ड सपोर्ट कनेक्टिविटी वाई-फाई सपोर्ट क्यों खरीदें 360° कवरेज से पूरा कमरा दिखता है कलर नाइट विजन से बेहतर नाइट फुटेज 2-वे टॉक फीचर बेबी और पेट मॉनिटरिंग के लिए अच्छा बड़ी स्टोरेज सपोर्ट (256GB) क्यों खोजें विकल्प केवल वाई-फाई पर काम करता है आउटडोर इस्तेमाल के लिए नहीं फुल HD या 4K क्वालिटी नहीं

इसे महज 989 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसे अलग वायरिंग की जरूरत नहीं होती, जिससे इंस्टॉलेशन बहुत आसान हो जाता है। इसमें 3MP HD कैमरा दिया गया है, जो दिन और रात दोनों समय साफ वीडियो रिकॉर्ड करता है। 360 डिग्री पैन-टिल्ट-जूम फीचर से पूरे कमरे पर नजर रखी जा सकती है। नाइट विजन, 2 वे टॉक और मोशन डिटेक्शन जैसे फीचर्स घर, दुकान या ऑफिस की सुरक्षा के लिए इसे एक शानदार विकल्प बनाते हैं। मोबाइल ऐप से इसे कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है।

Specifications कैमरा 3MP HD कैमरा व्यू एंगल 360° पैन-टिल्ट-जूम नाइट विजन रात में साफ रिकॉर्डिंग ऑडियो 2 वे टॉक (माइक और स्पीकर) मोशन डिटेक्शन मूवमेंट अलर्ट मोबाइल ऐप पर कंट्रोल मोबाइल ऐप से लाइव व्यू और सेटिंग कनेक्टिविटी वाई-फाई सपोर्ट क्यों खरीदें 360° कवरेज से पूरा एरिया कवर 3MP कैमरा से क्लियर वीडियो 2 वे टॉक से बात करने की सुविधा मोबाइल ऐप से पूरा कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प केवल वाई-फाई पर निर्भर आउटडोर उपयोग के लिए सही नहीं

इस पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 7,500 रुपये से गिरकर 2,099 रुपये हो जाती है। इसमें 1080P Full HD कैमरा दिया गया है, जिससे वीडियो साफ और डिटेल में रिकॉर्ड होती है। ह्यूमन डिटेक्शन फीचर इंसान की पहचान करता है, जिससे फालतू अलर्ट कम मिलते हैं। मोशन ट्रैकिंग के जरिए कैमरा चलती हुई हलचल को अपने आप फॉलो करता है। नाइट विजन से अंधेरे में भी साफ फुटेज मिलती है। 2-वे ऑडियो की मदद से आप मोबाइल से बात कर सकते हैं। यह कैमरा वाई-फाई और इथरनेट दोनों कनेक्शन को सपोर्ट करता है और 256GB तक SD कार्ड सपोर्ट देता है।

Specifications कैमरा 1080P Full HD कैमरा व्यू एंगल 360° पैन कवरेज 360° पैन कवरेज ह्यूमन डिटेक्शन और मोशन ट्रैकिंग नाइट विजन क्लियर नाइट रिकॉर्डिंग ऑडियो 2-वे ऑडियो (माइक और स्पीकर) कनेक्टिविटी वाई-फाई + इथरनेट स्मार्ट फीचर Alexa सपोर्ट क्यों खरीदें Full HD 1080P वीडियो क्वालिटी Full HD 1080P वीडियो क्वालिटी वाई-फाई और इथरनेट दोनों सपोर्ट Alexa के साथ स्मार्ट कंट्रोल Alexa के साथ स्मार्ट कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प आउटडोर के लिए नहीं बना क्लाउड स्टोरेज अलग से लेना पड़ सकता है पावर पर निर्भर (बैटरी नहीं)

इस पर भी तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसकी कीमत 2,999 रुपये है, जिसे 72% डिस्काउंट के साथ 849 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1080p Full HD कैमरा दिया गया है, जिससे लाइव वीडियो और रिकॉर्डिंग दोनों साफ दिखाई देती हैं। लो लाइट विजन की मदद से कम रोशनी में भी सही निगरानी होती है। मोशन डिटेक्शन फीचर किसी भी हलचल को पहचान कर तुरंत अलर्ट भेजता है। कैमरा ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड करता है, जिससे निगरानी और बेहतर हो जाती है।वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ इसे मोबाइल ऐप से कहीं से भी लाइव देखा और कंट्रोल किया जा सकता है।

Specifications कैमरा 1080p Full HD कैमरा लाइव व्यू मोबाइल ऐप से लाइव वीडियो नाइट विजन लो लाइट विजन सपोर्ट मोशन डिटेक्शन मूवमेंट अलर्ट ऑडियो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग वाई-फाई वायरलेस सपोर्ट क्यों खरीदें Full HD वीडियो क्वालिटी आसान इंस्टॉलेशन और वायरलेस उपयोग लो लाइट विजन से रात में भी निगरानी मोशन डिटेक्शन से तुरंत अलर्ट घर और ऑफिस दोनों के लिए उपयोगी क्यों खोजें विकल्प 360° पैन-टिल्ट सपोर्ट नहीं 360° पैन-टिल्ट सपोर्ट नहीं

इसकी कीमत 5,400 रुपये है। इसे 39% डिस्काउंट के साथ 3,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह पैक 2 कैमरों के साथ आता है, जिससे एक साथ कई जगहों पर निगरानी की जा सकती है। इसमें मोशन ट्रैकिंग और स्मार्ट डिटेक्शन सूट दिया गया है, जो संदिग्ध हलचल को सही तरीके से पहचानता है। नाइट विजन फीचर से अंधेरे में भी साफ वीडियो मिलती है। 2-वे ऑडियो फीचर की मदद से आप मोबाइल से लाइव देख और बात कर सकते हैं।

Specifications कैमरा 2MP Full HD कैमरा मोशन डिटेक्शन मोशन ट्रैकिंग और स्मार्ट डिटेक्शन सूट नाइट विजन अंधेरे में साफ रिकॉर्डिंग ऑडियो 2-वे ऑडियो रिकॉर्डिंग क्लाउड रिकॉर्डिंग सपोर्ट स्मार्ट कंट्रोल OK Google सपोर्ट क्यों खरीदें दो कैमरों का पैक, ज्यादा कवरेज दो कैमरों का पैक, ज्यादा कवरेज नाइट विजन से 24×7 निगरानी क्लाउड रिकॉर्डिंग की सुविधा गूगल अस्सिटेंट सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प Cloud स्टोरेज के लिए सब्सक्रिप्शन लग सकता है आउटडोर इस्तेमाल के लिए नहीं केवल वाई-फाई पर निर्भर

इसकी कीमत 3,500 रुपये है। इसे 70% डिस्काउंट के साथ 1,049 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2MP कैमरा दिया गया है, जो दिन और रात दोनों समय साफ वीडियो रिकॉर्ड करता है। कलर नाइट विजन फीचर की मदद से रात में भी रंगीन फुटेज मिलती है। 360° पैन-टिल्ट व्यू से पूरे कमरे पर नजर रखी जा सकती है। 2-वे टॉक की सुविधा से आप मोबाइल के जरिए बात कर सकते हैं। मोशन डिटेक्शन किसी भी हलचल पर तुरंत अलर्ट भेजता है। यह कैमरा क्लाउड मॉनिटरिंग और 256GB तक SD कार्ड सपोर्ट करता है।

Specifications कैमरा 2MP HD कैमरा व्यू एंगल 360° पैन-टिल्ट कवरेज नाइट विजन कलर नाइट विजन ऑडियो 2-वे टॉक (माइक और स्पीकर) मोशन डिटेक्शन मूवमेंट अलर्ट रिकॉर्डिंग क्लाउड मॉनिटर + SD कार्ड स्टोरेज 256GB तक SD कार्ड सपोर्ट कनेक्टिविटी वाई-फाई सपोर्ट क्यों खरीदें 360° व्यू से पूरा कमरा कवर कलर नाइट विजन से बेहतर रात की निगरानी 2-वे टॉक फीचर उपयोगी बड़ी SD कार्ड स्टोरेज सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प केवल वाई-फाई पर काम करता है आउटडोर इस्तेमाल के लिए सही नहीं 2MP कैमरा बहुत हाई-रेजोल्यूशन नहीं

इसकी कीमत 7,580 रुपये है, जिसे 49% डिस्काउंट के साथ 3,890 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह पैक 2 कैमरों के साथ आता है, जिससे घर के अलग-अलग कमरों की बेहतर निगरानी की जा सकती है। इसमें 3MP (2K) कैमरा दिया गया है, जो बहुत साफ और डिटेल वीडियो देता है। एआई पर्सन डिटेक्शन फीचर इंसान और सामान्य हलचल में फर्क करता है, जिससे फालतू अलर्ट कम मिलते हैं। ऑटो-अलार्म और नाइटपल्स विजन से रात में भी सुरक्षा बनी रहती है। SD और Cloud दोनों स्टोरेज सपोर्ट इसे और सुरक्षित बनाते हैं।

Specifications कैमरा 3MP (2K) हाई-रेजोल्यूशन कैमरा व्यू एंगल 360° पैन कवरेज AI फीचर एआई पर्सन डिटेक्शन अलार्म ऑटो-अलार्म सिस्टम नाइट विजन नाइटपल्स विजन स्टोरेज एसडी कार्ड + क्लाउड स्टोरेज सपोर्ट कनेक्टिविटी वाई-फाई सपोर्ट क्यों खरीदें 2K (3MP) कैमरा से बहुत क्लियर वीडियो AI पर्सन डिटेक्शन से कम फेक अलर्ट 360° कवरेज से पूरा कमरा कवर ऑटो-अलार्म से तुरंत सेफ्टी अलर्ट SD और क्लाउड दोनों स्टोरेज ऑप्शन क्यों खोजें विकल्प केवल इंडोर उपयोग के लिए क्लाउड स्टोरेज के लिए सब्सक्रिप्शन लग सकता है केवल वाई-फाई पर निर्भर

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।