Google पर Diwali सर्च करो और देखो 'जादू', होगा लक्ष्मी पूजन और फूटेंगे पटाखे

संक्षेप: दीपावली के मौके पर Google की ओर से एक खास ईस्टर एग और ट्रिक सर्च इंजन में छुपाई गई है। आइए बताएं कि आप इस ट्रिक के साथ कैसे दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं। 

Mon, 20 Oct 2025 02:00 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
सर्च इंजन कंपनी गूगल खास त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए खास अंदाज में कुछ ना कुछ कमाल करती है। आज देशभर में रोशनी का त्योहार दीपावली मनाया जा रहा है और गूगल ने भी एक छोटा सा जादू अपने सर्च इंजन में शामिल किया है। अगर आप इस ईस्टर-एग को इस्तेमाल करना और देखना चाहते हैं तो आपको Google पर Diwali लिखकर सर्च करना होगा।

गूगल ने इस साल खास अंदाज में लक्ष्मी पूजन और दीपावली के पटाखे फोड़ने का डिजिटल मौका अपने यूजर्स को दिया है। जब वे अपने फोन, टैबलेट या मोबाइल पर Diwali सर्च करते हैं तो स्क्रीन के किनारे नीचे दाईं ओर दीपावली के दिए जलते दिखते हैं। इनपर क्लिक करने के बाद वर्चुअल लक्ष्मी पूजन और फिर पटाखे फोड़ने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। आइए आपको इसका तरीका बताते हैं।

Google सर्च में ऐसे मनाएं वर्चुअल दिवाली

अगर आप भी गूगल के खास 'ईस्टर एग' के साथ वर्चुअल दिवाली सेलिब्रेट करके देखना चाहते हैं तो हम आपको इसके लिए जरूरी स्टेप्स बता रहे हैं।

- सबसे पहले आपको Google.com (गूगल होमपेज) पर जाना है।

- इसके बाद आपको सर्च बॉक्स में Diwali लिखकर सर्च करना चाहिए।

- अब आपको स्क्रीन पर दिख रहे रिजल्ट्स के अलावा दाईं ओर नीचे दिए जलते दिखेंगे।

- आपको इनपर क्लिक करना है और ऐसा करते ही लक्ष्मी जी का मंदिर बनकर आ जाएगा।

- इसी दिए पर फिर क्लिक करने पर आरती और पुष्प रख दिए जाएंगे।

- इसके बाद भी क्लिक करते रहेंगे तो वर्चुअल पटाखे फूटते हुए दिखाई देंगे।

आप इस खास अंदाज में दीपावली सेलिब्रेट करने के अलावा इसे शेयर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको उसके साथ दिख रहे शेयर बटन पर क्लिक या टैप करना होगा। आप इस बारे में बाकियों को बताकर उन्हें भी वर्चुअल दिवाली सेलिब्रेट करने की ट्रिक सिखा सकते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
