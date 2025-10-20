Google पर Diwali सर्च करो और देखो 'जादू', होगा लक्ष्मी पूजन और फूटेंगे पटाखे

संक्षेप: दीपावली के मौके पर Google की ओर से एक खास ईस्टर एग और ट्रिक सर्च इंजन में छुपाई गई है। आइए बताएं कि आप इस ट्रिक के साथ कैसे दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं।

सर्च इंजन कंपनी गूगल खास त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए खास अंदाज में कुछ ना कुछ कमाल करती है। आज देशभर में रोशनी का त्योहार दीपावली मनाया जा रहा है और गूगल ने भी एक छोटा सा जादू अपने सर्च इंजन में शामिल किया है। अगर आप इस ईस्टर-एग को इस्तेमाल करना और देखना चाहते हैं तो आपको Google पर Diwali लिखकर सर्च करना होगा।

गूगल ने इस साल खास अंदाज में लक्ष्मी पूजन और दीपावली के पटाखे फोड़ने का डिजिटल मौका अपने यूजर्स को दिया है। जब वे अपने फोन, टैबलेट या मोबाइल पर Diwali सर्च करते हैं तो स्क्रीन के किनारे नीचे दाईं ओर दीपावली के दिए जलते दिखते हैं। इनपर क्लिक करने के बाद वर्चुअल लक्ष्मी पूजन और फिर पटाखे फोड़ने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। आइए आपको इसका तरीका बताते हैं।

Google सर्च में ऐसे मनाएं वर्चुअल दिवाली अगर आप भी गूगल के खास 'ईस्टर एग' के साथ वर्चुअल दिवाली सेलिब्रेट करके देखना चाहते हैं तो हम आपको इसके लिए जरूरी स्टेप्स बता रहे हैं।

- सबसे पहले आपको Google.com (गूगल होमपेज) पर जाना है।

- इसके बाद आपको सर्च बॉक्स में Diwali लिखकर सर्च करना चाहिए।

- अब आपको स्क्रीन पर दिख रहे रिजल्ट्स के अलावा दाईं ओर नीचे दिए जलते दिखेंगे।

- आपको इनपर क्लिक करना है और ऐसा करते ही लक्ष्मी जी का मंदिर बनकर आ जाएगा।

- इसी दिए पर फिर क्लिक करने पर आरती और पुष्प रख दिए जाएंगे।

- इसके बाद भी क्लिक करते रहेंगे तो वर्चुअल पटाखे फूटते हुए दिखाई देंगे।